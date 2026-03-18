Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Ο Φαραντούρης θα συμμετάσχει στα τραπέζια διαλόγου

Εντείνεται το πολιτικό «φλερτ» ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τον ανεξάρτητο ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται να δώσει το «παρών» στο επικείμενο συνέδριο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μάλιστα, είναι πολύ πιθανόν να συμμετάσχει και στα τραπέζια διαλόγου που προετοιμάζει η Χαριλάου Τρικούπη στο πλαίσιο της συνεδριακής διαδικασίας, που θα πραγματοποιηθεί από τις 27 έως τις 29 Μαρτίου.

Προς το παρόν μπορεί να μην τίθεται ζήτημα άμεσης «μεταγραφής» του πρώην ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη, ωστόσο είναι σαφές πως η επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών είναι σταθερή και διαρκής.

Νέο «άνοιγμα» Φαραντούρη

Τα όσα επισήμανε ο Νικόλας Φαραντούρης κατά την συνέντευξή του στα Παραπολιτικά FM είναι ενδεικτικά του κλίματος μεταξύ του ίδιου και του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, το θερμό ύφος με το οποίο μίλησε για τον Νίκο Ανδρουλάκη δεν ήταν καθόλου τυχαίο. «Ως αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης είναι εν δυνάμει πρωθυπουργός. Στο πρόσωπο του κ. Ανδρουλάκη βλέπω έναν άνθρωπο έντιμο ο οποίος δίνει και τον προσωπικό και τον πολιτικό του αγώνα μαζί με άλλους ανθρώπους σε ένα πάρα πολύ δυστοπικό περιβάλλον με υποκλοπές, σκάνδαλα και ζόφο» σημείωσε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι ένας συγκροτημένος πολιτικός φορέας που έχει μια διαχρονικότητα και μια σοβαρότητα στον τρόπο με τον οποίο εκφράζει θέσεις».

Η κοινή εκδήλωση με Τσουκαλά στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη πάντως αναμένεται να βρεθεί για δεύτερη φορά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα σε κοινό πάνελ με τον εκπρόσωπο τύπου της Χαριλάου Τρικούπη, Κώστα Τσουκαλά.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, το γραφείο του Ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Μεσιτών συνδιοργανώνουν εκδήλωση που τιτλοφορείται «Funds- Κόκκινα Δάνεια και Στεγαστική Κρίση». Πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 22 Μαρτίου, στις 12.00 μ.μ.

Υπενθυμίζεται ότι παρόμοια εκδήλωση είχε πραγματοποιηθεί και στην Αθήνα. Σε αυτή της Θεσσαλονίκης πρόκειται να μιλήσουν επίσης, ο Λευτέρης Ποταμιάνος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Μεσιτών και οι δικηγόροι Αριάδνη Νούκα (Μη εξυπηρετούμενα δάνεια- Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης) και Κώστας Μαμέλης (Διευθύνων Εταίρος της Συνεργατικής Δικηγόρων). Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Παντελής Φιλιππίδης, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Τον συντονισμό της εκδήλωσης θα κάνει ο Σταύρος Οραήλογλου, ενώ θα πραγματοποιηθεί στο Hyatt Regency στη Θεσσαλονίκη.

Είναι γνωστό ότι το ζήτημα της διαχείρισης των κόκκινων δανείων ιεραρχείται πολύ ψηλά από τη Χαριλάου Τρικούπη. Άλλωστε, έχουν υπάρξει συγκεκριμένες προγραμματικές επεξεργασίες και προτάσεις από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Ως προς την εκδήλωση, πάντως, επιβεβαιώνει ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ Χαριλάου Τρικούπη και Φαραντούρη παραμένουν πέρα για πέρα ανοιχτοί.