Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ δεν χωρίζεται σε τιμάρια – Οι σύνεδροι δεν ανήκουν σε στρατούς και μηχανισμούς

«Η μαζική συμμετοχή στις εκλογές ανάδειξης συνέδρων συνιστούν μια μεγάλη ευθύνη, στην οποία οφείλει να ανταποκριθεί μετά το συνέδριό το ΠΑΣΟΚ», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς, σημειώνοντας πως την Κυριακή «δόθηκε το μήνυμα ότι ο παλμός του δημοκρατικού κόσμου χτυπάει δυνατά στο ΠΑΣΟΚ και ο κόσμος ακουμπάει την προσδοκία και την ελπίδα του σε εμάς. Όταν μια εσωτερική διαδικασία έχει 175.000 συμμετέχοντες, 50.000 παραπάνω απ’ όσους είχε ελάχιστο καιρό πριν η αντίστοιχη του κόμματος που κυβερνά», σχολίασε, «αυτό δείχνει ότι ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας έχει εναποθέσει την ελπίδα του στο ΠΑΣΟΚ».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ενόψει του συνεδρίου του κόμματος που θα διεξαχθεί το τριήμερο 27-29 Μαρτίου, επανέλαβε τη σημασία τού «να υπάρχει ένα καθαρό και όχι θολό μήνυμα. Δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ, όταν θέλει να δημιουργήσει μια πλειοψηφική σχέση εμπιστοσύνης, να έχει πολλαπλά μηνύματα», σημείωσε με νόημο, προσθέτοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ, ο κόσμος και ο πρόεδρός του, είναι με το όλον ΠΑΣΟΚ και αγκαλιάζει τους πάντες. Το ΠΑΣΟΚ δεν χωρίζεται σε τιμάρια. Το έχει πει και ο ιδρυτής μας. Δεν είναι ιδιοκτησία κανενός οι σύνεδροι. Οι σύνεδροι δεν ανήκουν σε στρατούς και μηχανισμούς. Είναι εκλεγμένοι και ελεύθερα πολιτικά στελέχη με άποψη».

«Άρα, μην πάμε μόνοι μας να μικρύνουμε το πολύ καλό μήνυμα της Κυριακής και να μπούμε σε μια λογική ποιος είναι με ποιον και πώς ο καθένας. Δεν αφορά την κοινωνία αυτό. Την κοινωνία την αφορούν οι λύσεις, η εξωστρέφεια, το να είμαστε κοντά της και δίπλα της, στον αγώνα που δίνει ο καθένας για την επιβίωση», επισήμανε ο κ. Τσουκαλάς, μιλώντας στον Real FM.

«Σήμερα ζούμε 45% πιο ακριβά από ό,τι πριν τέσσερα χρόνια»

Αναφερόμενος στο πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για τα καύσιμα και ορισμένα προϊόντα, υπενθύμισε ότι «το ΠΑΣΟΚ το ζητούσε όταν η κυβέρνηση το αρνιόταν» και διευκρίνισε: «Δεν λέμε ότι το μέτρο είναι κακό από μόνο του. Λέμε ότι θα έπρεπε αυτό να επεκταθεί και στα διυλιστήρια, να μην είναι μόνο στο χονδρεμπόριο και στα πρατήρια, και ότι παράλληλα πρέπει να υπάρξει και παρέμβαση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και στον ΦΠΑ, έστω και προσωρινά, γιατί διαφορετικά δεν μπορεί η κοινωνία να προστατευτεί».

«Η αισχροκέρδεια δεν θα έρθει. Έχει ήδη έρθει», τόνισε χαρακτηριστικά ο Κώστας Τσουκαλάς, επαναλαμβάνοντας ότι «δεν μπορεί στην κρίση να απαντάς με ημίμετρα, ενώ μάλιστα υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος από τα υπερπλεονάσματα που παίρνεις από την κοινωνία με την υψηλή φορολογία. Η κυβέρνηση υποαντιδρά, προσπαθεί να σβήσει μια πυρκαγιά με ένα μπουκάλι νερό».

Υπογράμμισε, δε, την ανάγκη επιβολής προστίμων, ώστε «να δοθεί ένα μήνυμα ότι δεν θα γίνει ανεκτό αυτό που δυστυχώς η κυβέρνηση έκανε ανεκτό τα προηγούμενα χρόνια. Πρέπει η κυβέρνηση να αντιληφθεί ότι είναι ανθρώπινο ‘να μαθαίνω από τα λάθη μου’. Δεν διαχειρίστηκε ορθά τις προηγούμενες κρίσεις, με αποτέλεσμα σήμερα να ζούμε 45% πιο ακριβά από ό,τι πριν τέσσερα χρόνια. Η ακρίβεια δεν ήρθε και έφυγε. Ήρθε και έμεινε».

Για αυτό, όπως είπε, «χρειάζονται αντανακλαστικά και εμπροσθοβαρή μέτρα. Γιατί, αν επεκταθεί η κρίση στην κοινωνία, μετά δεν θα είναι εύκολο να ανασχεθεί. Και μπορεί να αναγκαστούμε τότε να πάρουμε μέτρα, να είναι δημοσιονομικά πιο επαχθή, αλλά να μην έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Ενώ τώρα μπορούμε με λιγότερα μέτρα αλλά γρήγορα – όχι, όμως, με το σταγονόμετρο, όπως επιλέγει η Νέα Δημοκρατία – να έχουμε ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα».

Για την υπόθεση Παναγόπουλου

Κληθείς να σχολιάσει τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του Γιάννη Παναγόπουλου, σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ξεκαθαρίσει από την αρχή τη θέση του με την αναστολή της κομματικής του ιδιότητας

«Εμείς πιστεύουμε πάντα επί της αρχής στο τεκμήριο της αθωότητας. Αλλά εμείς κάναμε από την αρχή το αυτονόητο. Αυτό που δεν κάνει η Νέα Δημοκρατία για τα τέσσερα στελέχη της», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Τσουκαλάς, προσθέτοντας πως «η Δικαιοσύνη είναι αρμόδια για να βγάλει συμπεράσματα και να αποδοθούν οι ευθύνες αν υπάρχουν ή να υπάρξει απαλλαγή. Δεν είμαστε εμείς εκείνοι, οι οποίοι έχουμε βγει να λέμε ποιος είναι καλός ή όχι. Ο κ. Γεωργιάδης θα έπρεπε να απαντήσει ενδεχομένως, που μας έκανε επιθέσεις για την αναστολή της κομματικής ιδιότητας, όχι το ΠΑΣΟΚ».