ΠΑΣΟΚ: Στην τελική ευθεία για το συνέδριο μετά τη συμμετοχή των 150.000 στις κάλπες – Θα ξεκολλήσει η δημοσκοπική βελόνα;
Πολιτική Γραμματεία 16 Μαρτίου 2026, 12:00

Περισσότεροι από 150.000 ψηφοφόροι προσήλθαν στις εσωκομματικές κάλπες του ΠΑΣΟΚ και πλέον το Κίνημα μπαίνει στην τελική ευθεία του συνεδρίου. Πώς διαμορφώνονται οι συσχετισμοί και ποια στρατηγική θα ακολουθήσει η Χαριλάου Τρικούπη για να ξεκολλήσει η δημοσκοπική βελόνα;

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Η χθεσινή συμμετοχή στις κάλπες έφερε πολλά χαμόγελα και σίγουρα ανακούφιση στους παροικούντες την πράσινη Ιερουσαλήμ. Η παρουσία των μελών και των φίλων του κόμματος στις κάλπες ανάδειξης αντιπροσώπων για το προσεχές 4ο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής ξεπέρασε τις προσδοκίες και των πιο αισιόδοξων. Σε πανελλαδική κλίμακα, στις κάλπες προσήλθαν περισσότεροι από 150.000 ψηφοφόροι.

Μέχρι την Παρασκευή το βράδυ, έμπειρα οργανωτικά στελέχη του Κινήματος τόνιζαν ότι εφόσον στις εκλογές συμμετάσχουν περισσότεροι από 100.000 πολίτες, τότε θα πρόκειται για ένα θετικό μήνυμα. Εφόσον, δε, η συμμετοχή άγγιζε τις 120.000 «θα μιλάμε για μία μεγάλη επιτυχία», σχολίαζαν χαρακτηριστικά. Κι όμως η συμμετοχή ξεπέρασε κατά πολύ τους αρχικούς σχεδιασμούς με δεδομένους  τους 150.000 και πλέον ψηφοφόρους.

Βέβαια, το γεγονός ότι οι πολίτες που προσήλθαν στις εσωκομματικές του ΠΑΣΟΚ είναι πολύ περισσότεροι σε σύγκριση με αυτούς που συμμετείχαν στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ τον περασμένο Νοέμβριο, αποτελεί, σύμφωνα με κύκλους της Χαριλάου Τρικούπη, μία σημαντική παράμετρο. Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Νοέμβριο, στις εκλογές της ΝΔ είχαν ψηφίσει περίπου 122.000 πολίτες.

Μεγαλύτερη η συμμετοχή από τις κάλπες της ΝΔ

Εν τέλει, η υψηλή συμμετοχή στις κάλπες δείχνει πως το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που «όχι απλά δεν έχει καταρρεύσει, αλλά είναι ζωντανό, μαζικό και ο κόσμος έχει προσδοκίες από το κόμμα». Αυτό δήλωναν με έμφαση στο in στελέχη της Παράταξης, που κατά τη χθεσινή ψηφοφορία βρέθηκαν σε αρκετά εκλογικά τμήματα του Λεκανοπεδίου, μεταφέροντας την εικόνα που αντίκρισαν.

Είναι αξιοσημείωτο ότι υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, που η συμμετοχή ήταν υπέρ το δέον. Μάλιστα, υπήρξαν περιπτώσεις που χρειάστηκε να στηθούν περισσότερες κάλπες από αυτές που είχαν προβλέψει οι εφορευτικές επιτροπές. Στο μεταξύ, σε συγκεκριμένες περιοχές της Αθήνας πολίτες, κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας, αποχώρησαν από την ψηφοφορία επειδή οι ουρές ήταν αρκετά μεγάλες.

Όπως σχολίαζαν κομματικές πηγές, «η υψηλή συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία ανάδειξης συνέδρων δίνει ένα θετικό μήνυμα ενότητας και δυναμικής του ΠΑΣΟΚ».

Το «θετικό σοκ» της συμμετοχής

Κομματικοί παράγοντες εκτιμούν ότι η μαζική συμμετοχή στις κάλπες λειτουργεί ως ένα θετικό «σοκ» για το «όλον ΠΑΣΟΚ», λαμβάνοντας υπόψη το αρνητικό κλίμα που κυριαρχεί στο εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούπη το τελευταίο διάστημα.

Σημειωτέον ότι η υψηλή συμμετοχή σε μια εσωκομματική διαδικασία δεν μπορεί να περάσει κάτω από τα «ραντάρ». Αυτό συμβαίνει για δύο λόγους. Κατ’ αρχάς, διανύουμε μία πολιτική περίοδο με καταγεγραμμένη δημοσκοπικά την κρίση εμπιστοσύνης στα κόμματα. Δεύτερον, γίνεται πολύς λόγος για την ακούνητη βελόνα του ΠΑΣΟΚ. Άρα, η υψηλή συμμετοχή στρέφει de facto τους προβολείς της δημοσιότητας προς τη Χαριλάου Τρικούπη.

Παράλληλα, όμως, τόσο στελέχη της πλειοψηφίας όσο και της μειοψηφίας του κόμματος αναγνωρίζουν ότι η μεγάλη κινητοποίηση των ίδιων των υποψήφιων συνέδρων λειτούργησε πολλαπλασιαστικά για το ΠΑΣΟΚ. Οι περισσότεροι επιδίωξαν να εξασφαλίσουν υψηλό αριθμό σταυρών στην εσωκομματική διαδικασία. Από την άλλη, δεν μπορεί κανείς να παραλείψει ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, η κινητοποίηση αυτή είχε περισσότερο χαρακτηριστικά προσωπικού οργανωτικού μηχανισμού παρά πολιτικής δέσμευσης.

 Η «μάχη» του συνεδρίου

Πλέον, το ΠΑΣΟΚ μπαίνει στην τελική ευθεία προς το συνέδριο. Αυτό που μένει να φανεί πάντως είναι οι συμμαχίες, οι στοιχίσεις και οι στρατηγικές στα τελευταία μέτρα της προσυνεδριακής κούρσας. Άλλωστε, όλες οι «φυλές» του Κινήματος θα έχουν καθαρογράψει τους τελικούς συσχετισμούς που διαμορφώνονται από τις χθεσινές εκλογές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη παραμένει ο ισχυρότερος οργανωτικός πόλος σε επίπεδο εκλογής συνέδρων. Σημαντική φαίνεται πως είναι και η ενίσχυση των δυνάμεων του Μανώλη Χριστοδουλάκη. Διακριτοί παίχτες με ουσιαστική εκπροσώπηση στο επικείμενο συνέδριο είναι επίσης ο Χάρης Δούκας και ο Παύλος Γερουλάνος, με ισχυρή παρουσία στα μεγάλα αστικά κέντρα, ενώ δυναμική κατέγραψε, κατά κύριο λόγο στη Δυτική Ελλάδα, ο Μιχάλης Κατρίνης.

Τις επόμενες ημέρες, η ΕΔΕΚΑΠ (Επιτροπή Δεοντολογίας, εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης) αναμένεται να πιστοποιήσει τους εκλεγμένους συνέδρους. Πάντως, οι συζητήσεις επί των οργανωτικών και πολιτικών συμμαχιών εντός του συνεδρίου αναμένεται να πάρουν «φωτιά». Όπως όλα δείχνουν το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ θα κληθεί να λάβει κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον της παράταξης. Άλλωστε, υπάρχουν κρίσιμα πολιτικά ερωτήματα. Πώς το ΠΑΣΟΚ θα πορευτεί προς τις βουλευτικές εκλογές; Πώς θα ξεκολλήσει η «βελόνα» των δημοσκοπήσεων; Ποια θα είναι εφεξής η στρατηγική των συμμαχιών; Κι όλα αυτά ενώ η «μάχη» για μία θέση στην Κεντρική Επιτροπή θα δοθεί «μέχρις εσχάτων».

World
Πληθωρισμός: Ο πόλεμος στο Ιράν αναζωπυρώνει τους φόβους για παγκόσμια ακρίβεια

Πληθωρισμός: Ο πόλεμος στο Ιράν αναζωπυρώνει τους φόβους για παγκόσμια ακρίβεια

