Στις κάλπες τα μέλη του ΠΑΣΟΚ – Ξεκίνησε η «μάχη» των συσχετισμών για το συνέδριο
Πολιτική Γραμματεία 15 Μαρτίου 2026, 08:37

Στις κάλπες τα μέλη του ΠΑΣΟΚ – Ξεκίνησε η «μάχη» των συσχετισμών για το συνέδριο

Ξεκίνησαν οι εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ για την ανάδειξη των συνέδρων του 4ου συνεδρίου, με έντονο παρασκήνιο και σκληρό ανταγωνισμό. Δεν θα είναι υποψήφιος σύνεδρος ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Με φόντο τον νέο γύρο εσωκομματικής αντιπαράθεσης που πυροδότησε η διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τα μέλη του ΠΑΣΟΚ προσέρχονται σήμερα στις εσωκομματικές κάλπες.

Η διαδικασία εκλογών ανάδειξης αντιπροσώπων για το 4ο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, που θα διεξαχθεί από τις 27 έως τις 29 Μαρτίου, ξεκίνησε στις 7.00 π.μ. και θα ολοκληρωθεί μετά από 12 ώρες. Όπως αναγνωρίζουν όλες οι «πτέρυγες» του κόμματος, πρόκειται για την πρώτη μάχη εσωκομματικών συσχετισμών στο πλαίσιο της συνεδριακής διαδικασίας.

Στα ύψη ο εσωκομματικός ανταγωνισμός

Ήδη, από τις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, οπότε και ολοκληρώθηκε η κατάθεση των υποψηφιοτήτων, τα τηλέφωνα μεταξύ στελεχών, μελών και φίλων του κόμματος έχουν πάρει «φωτιά».

Τα εσωκομματικά «μπλοκ» των Νίκου Ανδρουλάκη, Χάρη Δούκα, Παύλου Γερουλάνου, Μανώλη Χριστοδουλάκη, Μιχάλη Κατρίνη και Άννας Διαμαντοπούλου θα «συγκρουστούν» στο επίπεδο της βάσης, επιχειρώντας να εκλέξουν όσο το δυνατόν περισσότερους αντιπροσώπους στο επικείμενο συνέδριο.

Στην πράξη, όλες οι «φυλές» της Χαριλάου Τρικούπη επιδιώκουν να κινητοποιήσουν τον μέγιστο δυνατό αριθμό ψηφοφόρων για δύο λόγους, όπως σχολίαζαν στελέχη με εμπειρία στις εσωκομματικές διαδικασίες του Κινήματος.

Από τη μία πλευρά, υπάρχει ένας κοινός σκοπός που ενώνει τα διαφορετικά εσωκομματικά στρατόπεδα: η ενίσχυση της δημόσιας εικόνας του ΠΑΣΟΚ μέσω της δυναμικής της συμμετοχής στις κάλπες.

Από την άλλη, όπως υπογράμμιζαν οι ίδιες πηγές, κάθε εσωκομματικός πόλος επιδιώκει να εκλέξει όσο το δυνατόν περισσότερους αντιπροσώπους. Απώτερος στόχος είναι η «μάχη» των συσχετισμών στην επόμενη Κεντρική Επιτροπή, που θα εκλεγεί στο συνέδριο.

Δεν θα είναι σύνεδρος ο Ο. Κωνσταντινόπουλος

Μετά τη διαγραφή του από την Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος χάνει αυτοδικαίως και τη θέση του στην ΚΟΕΣ. Με δεδομένο, δε, ότι οι λίστες υποψηφιοτήτων έκλεισαν την προηγούμενη Κυριακή, ο πρώην βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν θα είναι υποψήφιος σύνεδρος. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Κωνσταντινόπουλος διαγράφηκε από την Κ.Ο. αλλά δεν ανεστάλη η κομματική του ιδιότητα. Κατ’ επέκταση παραμένει μέλος του ΠΑΣΟΚ, χωρίς ωστόσο να μπορεί να συμμετάσχει ως σύνεδρος στο προσεχές συνέδριο.

5.700 υποψήφιοι σύνεδροι

Συνολικά, οι υποψήφιοι είναι 5.700. Οι θέσεις των συνέδρων των τοπικών οργανώσεων είναι 3800, ενώ αντιπρόσωποι θα εκλεγούν επίσης από τις οργανώσεις των αποδήμων και των επιστημόνων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πιο μεγάλος ανταγωνισμός παρατηρείται στο Λεκανοπέδιο της Αττικής με τον αριθμό των υποψηφίων να είναι υπερδιπλάσιος των θέσεων που αντιστοιχούν στο συνέδριο. Συγκεκριμένα, οι οργανώσεις της Αττικής θα εκλέξουν 828 συνέδρους.

Στις προηγούμενες κάλπες του 2022, ο αριθμός των συμμετεχόντων είχε πλησιάσει τις 180.000. Τότε, τα μέλη και οι φίλοι του κόμματος είχαν ψηφίσει τους αντιπροσώπους τους για το 3ο συνέδριο αλλά και για την επαναφορά του ονόματος «ΠΑΣΟΚ» και του πράσινου ήλιου. Παράλληλα, είχαν εκλέξει και τα μέλη των Νομαρχιακών Επιτροπών του κόμματος.

Κατά τη σημερινή διαδικασία, στη Χαριλάου Τρικούπη αναμένουν πως η συμμετοχή θα ξεπεράσει τις 100.000. Εφόσον, δε, αγγίξει τις 120.000 τότε θα θεωρείται σημαντική επιτυχία. Σε αντίθεση με το 2022, στη σημερινή ψηφοφορία ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ θα ψηφίσει μόνο για τους αντιπροσώπους του 4ου συνεδρίου και όχι για τα μέλη των Νομαρχιακών Επιτροπών, ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχο δημοψήφισμα με αυτό της προηγούμενης φοράς για την επαναφορά του πράσινου ήλιου. Σημειωτέον ότι κάλπες έχουν στηθεί σε κάθε δήμο της χώρας.

Στο 1ο δημοτικό σχολείο Περιστερίου θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ ο Χάρης Δούκας θα ψηφίσει στα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ.

Η διαδικασία ταυτοποίησης

Σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΕΔΕΚΑΠ (Επιτροπή Δεοντολογίας, Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης) που στάλθηκε στις οργανώσεις του κόμματος οι ψηφοφόροι, προκειμένου να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία, θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό των 2 ευρώ.

Για την ταυτοποίησή τους απαιτείται η επίδειξη στην εφορευτική επιτροπή αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης. Για τους νέους που έχουν γεννηθεί το 2009 και το 2010 αλλά και τους αλλοδαπούς που δεν διαθέτουν ειδικό εκλογικό αριθμό, η διαδικασία της ταυτοποίησης γίνεται για τους μεν Έλληνες με ταυτότητα/διαβατήριο, ΑΜΚΑ και για τους Κύπριους με κυπριακή ταυτότητα και ΑΜΚΑ.

Σε βαθιά υπαρξιακή κρίση η ευρωπαϊκή κεντροαριστερά – Τα αδιέξοδα και η ανάγκη για γενναίες αποφάσεις
Πολιτική 15.03.26

Σε βαθιά υπαρξιακή κρίση η ευρωπαϊκή κεντροαριστερά – Τα αδιέξοδα και η ανάγκη για γενναίες αποφάσεις

Εγκλωβισμένη ανάμεσα στην πολιτική «ασφάλεια» και την ιδεολογική «πεποίθηση», η ευρωπαϊκή κεντροαριστερά βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με το φάσμα της κατάρρευσης.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ο πόλεμος με το Ιράν ανοίγει συζητήσεις για ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ και έντασης στα ελληνοτουρκικά
Διπλωματία 15.03.26

Ο πόλεμος με το Ιράν ανοίγει συζητήσεις για ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ και έντασης στα ελληνοτουρκικά

Ο Πέτρος Λιάκουρας απαντά στο in για την επίδειξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στην Κύπρο στη σκιά του πολέμου με το Ιράν και το ενδεχόμενο η Τουρκία να επιχειρήσει εξαγωγή της κρίσης στα ελληνοτουρκικά.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γεροβασίλη: Οι υποκλοπές έχουν ονοματεπώνυμο – Η Krikel πήρε απευθείας αναθέσεις εκατομμυρίων από τη ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 14.03.26

Γεροβασίλη: Οι υποκλοπές έχουν ονοματεπώνυμο – Η Krikel πήρε απευθείας αναθέσεις εκατομμυρίων από τη ΝΔ

«Στην εταιρεία Krikel που μαζί με την Intellexa έκαναν από κοινού τις εξαγωγές του Predator έγιναν επί ΝΔ το 2019 - 2021 απευθείας αναθέσεις εκατομμυρίων» σημειώνει η Όλγα Γεροβασίλη.

Σύνταξη
Β. Κικίλιας: «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για τους Έλληνες ως προς τις επιπτώσεις του πολέμου»
Επικαιρότητα 14.03.26

Β. Κικίλιας: «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για τους Έλληνες ως προς τις επιπτώσεις του πολέμου»

Σχετικά με τον επαναπατρισμό Ελλήνων ναυτικών, ο υπουργός ανέφερε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα τέτοιο αίτημα, ωστόσο υπάρχει σχετικός αυτοματοποιημένος μηχανισμός για αυτές τις περιπτώσεις.

Σύνταξη
Αντ. Σαμαράς – Κυρ. Μητσοτάκης: Ανοιχτός πόλεμος σε όλα τα πεδία
Πολιτική Γραμματεία 14.03.26

Αντ. Σαμαράς – Κυρ. Μητσοτάκης: Ανοιχτός πόλεμος σε όλα τα πεδία

Διευρύνεται το μέτωπο των πυρών του Αντ. Σαμαρά προς την κυβέρνηση, με βολές και για τα ζητήματα της διαφθοράς, των θεσμών και του σκανδάλου των υποκλοπών. Στο ίδιο κάδρο με την αντιπολίτευση τον βάζει το Μαξίμου, κατατάσσοντάς τον πια ανοιχτά στους πολιτικούς του αντιπάλους.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο πονοκέφαλος της κυβέρνησης για το έγγραφο Βάρρα σε Βορίδη και ο φόβος της παραγραφής
Πολιτική 14.03.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο πονοκέφαλος της κυβέρνησης για το έγγραφο Βάρρα σε Βορίδη και ο φόβος της παραγραφής

Το έγγραφο Βάρρα στον Βορίδη που προειδοποιούσε για αυθαιρεσίες δίνει άλλη διάσταση στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί δεν πείθει το αφήγημα της κυβέρνησης και ο κίνδυνος παραγραφής αδικημάτων της δικογραφίας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
«Άλμα» υπόσχεται πάλι ο Μητσοτάκης στην κατεστραμμένη και εγκαταλελειμμένη Θεσσαλία
Προσυνέδριο ΝΔ 14.03.26

«Άλμα» υπόσχεται πάλι ο Μητσοτάκης στην κατεστραμμένη και εγκαταλελειμμένη Θεσσαλία

Με την Θεσσαλία να υποφέρει ακόμα, όχι μόνο από τις φυσικές καταστροφές, αλλά και από την κρατική αμέλεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει για έργα που δρομολογούνται και δισ. που διαθέτει λόγω της «ισχυρής οικονομίας» μας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κουτσούμπας: Να ανοίξει το θέμα των υποκλοπών για κυβέρνηση και Μητσοτάκη που ενέχεται στο εγκληματικό σκάνδαλο
Πολιτική Γραμματεία 14.03.26

Κουτσούμπας: Να ανοίξει το θέμα των υποκλοπών για κυβέρνηση και Μητσοτάκη που ενέχεται στο εγκληματικό σκάνδαλο

«Ταυτόχρονα, ζητάμε να ανοίξει και η υπόθεση, που έχει πάει στο αρχείο, των υποκλοπών στην έδρα του ΚΚΕ στον Περισσό», τονίζει ο Δημήτρης Κουτσούμπας, μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις Ντίλιαν στο Mega για το Predator

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Το Μπλόκο της Καλογρέζας στέλνει μήνυμα στις σημερινές γενιές να συνεχίσουν τον αγώνα ενάντια στον πόλεμο
Πολιτική Γραμματεία 14.03.26

Κουτσούμπας: Το Μπλόκο της Καλογρέζας στέλνει μήνυμα στις σημερινές γενιές να συνεχίσουν τον αγώνα ενάντια στον πόλεμο

«Το Μπλόκο της Καλογρέζας εδώ στη Νέα Ιωνία, το Μπλόκο της Κοκκινιάς και οι 200 της Καισαριανής συνδέουν ως κόκκινο νήμα το χθες με το σήμερα», δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στην εκδήλωση για τα 82 χρόνια από το Μπλόκο

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση επιλέγει την απραξία για να μην ενοχλήσει συμφέροντα – Δεν υπάρχει λύση χωρίς παρέμβαση σε ΕΦΚ και ΦΠΑ
Πολιτική Γραμματεία 14.03.26

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση επιλέγει την απραξία για να μην ενοχλήσει συμφέροντα – Δεν υπάρχει λύση χωρίς παρέμβαση σε ΕΦΚ και ΦΠΑ

«Η κυβέρνηση, είναι ξεκάθαρο, δεν θέλει να ακουμπήσει τα διυλιστήρια. Δεν έχει καμία λογική το να βάλω περιθώριο κέρδους μόνο σε πρατήρια και χονδρεμπόριο και να μην αγγίξω από εκεί που ξεκινάει η διαδρομή», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Φάμελλος για Θεσσαλονίκη: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει κάνει ζημιά και στη ΔΕΘ και στην πόλη
Πολιτική Γραμματεία 14.03.26

Φάμελλος για Θεσσαλονίκη: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει κάνει ζημιά και στη ΔΕΘ και στην πόλη

Ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη για επτά χρόνια δεν έχει προχωρήσει ουσιαστικά σε κανένα μέτρο για την πρόοδο της ΔΕΘ, κάτι που λειτουργεί εις βάρος και της Θεσσαλονίκης

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι η αυτόνομη κάθοδος, αλλά μια μεγάλη συμμαχία στον προοδευτικό χώρο
Προοδευτική συμπόρευση 14.03.26

Ζαχαριάδης: Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι η αυτόνομη κάθοδος, αλλά μια μεγάλη συμμαχία στον προοδευτικό χώρο

«Εάν αυτή τη θέση που έχει εκφωνήσει ο κ. Ανδρουλάκης που λέει ότι εγώ πάω μόνος μου και θα κερδίσω τον κ. Μητσοτάκη με μία ψήφο διαφορά, την κάνει συνεδριακή απόφαση, αναλαμβάνει μια ιστορική ευθύνη που δίνει τη δυνατότητα για τρίτη θητεία στον Μητσοτάκη», λέει ο Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Κικίλιας: Χτυπήθηκε ελληνόκτητο πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα – Καλά στην υγεία τους οι ναυτικοί
Πολιτική Γραμματεία 14.03.26 Upd: 11:17

Κικίλιας: Χτυπήθηκε ελληνόκτητο πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα – Καλά στην υγεία τους οι ναυτικοί

Σύμφωνα με τον υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια, το πλοίο έχει υποστεί κάποιες υλικές ζημιές, είχε ξεκινήσει χωρίς φορτίο από τη Θεσσαλονίκη και θα μετέφερε πετρέλαιο.

Σύνταξη
Δουδωνής για σκάνδαλο υποκλοπών: Μείζον θεσμικό ζήτημα για τη λειτουργία του κράτους η δήλωση Ντίλιαν
ΠΑΣΟΚ 13.03.26

Δουδωνής για σκάνδαλο υποκλοπών: Μείζον θεσμικό ζήτημα για τη λειτουργία του κράτους η δήλωση Ντίλιαν

«Λοιπόν, έχουμε ένα μείζον θέμα, θεσμικό, ουσιαστικό για τη λειτουργία του κράτους», τόνισε ο βουλευτής Επικρατείας με το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Παναγιώτης Δουδωνής, σχολιάζοντας τη χθεσινή αποκαλυπτική δήλωση του Ταλ Ντίλιαν

Σύνταξη
Ο Ευάγγελος Γιαννακούρας θα ορκιστεί ως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – Σύγχυση με τη διαγραφή του το 2023
Επανήλθε 13.03.26

Ο Ευάγγελος Γιαννακούρας θα ορκιστεί ως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – Σύγχυση με τη διαγραφή του το 2023

Ο Ευάγγελος Γιαννακούρας, που θα αντικαταστήσει στη Βουλή τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, έχει επανέλθει κανονικά στο ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και έχει ανακτήσει την κομματική του ιδιότητα, που απώλεσε τον Σεπτέμβριο του 2023

Σύνταξη
Φάμελλος: O Μητσοτάκης βάζει ταφόπλακα στην ελληνική αγροτική παραγωγή – Η κυβέρνηση εξαπάτησε τους αγρότες
Επίσκεψη σε Agrotica 13.03.26

Φάμελλος: O Μητσοτάκης βάζει ταφόπλακα στην ελληνική αγροτική παραγωγή – Η κυβέρνηση εξαπάτησε τους αγρότες

«Οι 'γαλάζιες ακρίδες' έκλεψαν τα λεφτά των τίμιων αγροτών», επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, επισκεπτόμενος την έκθεση Agrotica - Εξαπέλυσε σφοδρά πυρά κατά του πρωθυπουργού

Σύνταξη
Δυο καπνισμένες κάννες: Ο Ελ Κααμπί συνεχίζει την ιστορική πορεία του στο σκοράρισμα
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Δυο καπνισμένες κάννες: Ο Ελ Κααμπί συνεχίζει την ιστορική πορεία του στο σκοράρισμα

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί συνεχίζει να... πυροβολεί ασταμάτητα προς τα αντίπαλα δίχτυα, έφτασε τα 80 γκολ με τον Ολυμπιακό και ανεβαίνει σε όλες τις ιστορικές λίστες των «ερυθρόλευκων».

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Μπάγερν: Έξαλλος ο Χένες με τον διαιτητή, ο οποίος παραδέχθηκε λάθος του
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Μπάγερν: Έξαλλος ο Χένες με τον διαιτητή, ο οποίος παραδέχθηκε λάθος του

Η Μπάγερν έμεινε με 9 παίκτες στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν (1-1), ο Χένες μίλησε για τη χειρότερη διαιτησία της Bundesliga ενώ ο Ντίνγκερτ δήλωσε ότι κακώς απέβαλε τον Λουίς Ντίαζ

Βάιος Μπαλάφας
Μέση Ανατολή: Η μεγάλη σκακιέρα της μεταφοράς του μαύρου χρυσού
Εν μέσω πολέμου 15.03.26

Η μεγάλη σκακιέρα της μεταφοράς του μαύρου χρυσού

Ποιες είναι οι βασικότερες και μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή και ειδικά στη Σαουδική Αραβία - Τα τρία σημεία «κλειδιά» για τις μεταφορές ενέργειας

Γιώργος Κανελλόπουλος
Πώς κινείται το χρήμα την ώρα του πολέμου
Αγορές σε αναταραχή 15.03.26

Πώς κινείται το χρήμα την ώρα του πολέμου

Καθημερινά σκαμπανεβάσματα για μετοχές, χρηματιστήρια, ομόλογα, νομίσματα και εμπορεύματα ακόμα και μία ημέρα πριν από την επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου στο Ιράν

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Προς φιάσκο με μαθηματική ακρίβεια – Τι είχαν οι σύμβουλοι του Κένεντι που λείπει από εκείνους του Τραμπ;
«Ομαδοσκέψη» 15.03.26

Προς φιάσκο με μαθηματική ακρίβεια – Τι είχαν οι σύμβουλοι του Κένεντι που λείπει από εκείνους του Τραμπ;

Αν παρελθόν τα έκαναν θάλασσα οι εξυπνότεροι άνθρωποι στις ΗΠΑ, τότε τι μπορούμε να περιμένουμε από τους σημερινούς αξιωματούχους που συμβουλεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Σε βαθιά υπαρξιακή κρίση η ευρωπαϊκή κεντροαριστερά – Τα αδιέξοδα και η ανάγκη για γενναίες αποφάσεις
Πολιτική 15.03.26

Σε βαθιά υπαρξιακή κρίση η ευρωπαϊκή κεντροαριστερά – Τα αδιέξοδα και η ανάγκη για γενναίες αποφάσεις

Εγκλωβισμένη ανάμεσα στην πολιτική «ασφάλεια» και την ιδεολογική «πεποίθηση», η ευρωπαϊκή κεντροαριστερά βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με το φάσμα της κατάρρευσης.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τραγωδία στα Τέμπη: Οι επτά δικογραφίες – δορυφόροι
Δικαιοσύνη! 15.03.26

Τραγωδία στα Τέμπη: Οι επτά δικογραφίες - δορυφόροι

Τριάντα έξι κατηγορούμενοι στις 23 Μαρτίου θα καθίσουν στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Λάρισας για την υπόθεση του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ποιος ηγείται του Ιράν; Μία ματιά στην πολύπλοκη δομή εξουσίας μίας εμπόλεμης χώρας
Κόσμος 15.03.26

Ποιος ηγείται του Ιράν; Μία ματιά στην πολύπλοκη δομή εξουσίας μίας εμπόλεμης χώρας

Με την δολοφονία του Αλί Χαμενεΐ και τον διορισμό του διαδόχου του, η ηγεσία του Ιράν βρίσκεται στο επίκεντρο διεθνών συζητήσεων. Ωστόσο, η διακυβέρνηση δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον ανώτατο ηγέτη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο πόλεμος με το Ιράν ανοίγει συζητήσεις για ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ και έντασης στα ελληνοτουρκικά
Διπλωματία 15.03.26

Ο πόλεμος με το Ιράν ανοίγει συζητήσεις για ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ και έντασης στα ελληνοτουρκικά

Ο Πέτρος Λιάκουρας απαντά στο in για την επίδειξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στην Κύπρο στη σκιά του πολέμου με το Ιράν και το ενδεχόμενο η Τουρκία να επιχειρήσει εξαγωγή της κρίσης στα ελληνοτουρκικά.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε συνομιλία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τα ιρανικά drones
«Σημείο ζωής» 15.03.26

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε συνομιλία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τα ιρανικά drones

Εν μέσω έντονων φημών για την κατάσταση της υγείας του Νετανιάχου, ισραηλινό μέσο και ο πρέσβης της Ουκρανίας επιβεβαίωσαν το αίτημα του ισραηλινού πρωθυπουργού για συνομιλίες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το Ισραήλ προειδοποιεί τις ΗΠΑ ότι τα αποθέματά του σε πυραύλους αναχαιτίσεων εξαντλούνται επικίνδυνα
Κόσμος 15.03.26

Το Ισραήλ προειδοποιεί τις ΗΠΑ ότι τα αποθέματά του σε πυραύλους αναχαιτίσεων εξαντλούνται επικίνδυνα

Το Ισραήλ προειδοποίησε τις ΗΠΑ πως εξαντλούνται τα αποθέματά του σε πυραύλους αναχαιτήσεων, όπως αναφέρουν το SEMAFOR, το CNN και άλλα μέσα ενημέρωσης.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τα ΗΑΕ αναφέρουν ότι η πυρκαγιά σε εγκατάσταση πετρελαίου στο Αμπού Ντάμπι τέθηκε υπό έλεγχο
Κόσμος 15.03.26

Τα ΗΑΕ αναφέρουν ότι η πυρκαγιά σε εγκατάσταση πετρελαίου στο Αμπού Ντάμπι τέθηκε υπό έλεγχο

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα - ΗΑΕ, το γραφείο Τύπου του Άμπου Ντάμπι ανέφερε πως πυρκαγιά που προκλήθηκε από drone σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις τέθηκε υπό έλεγχο.

Σύνταξη
Η Γερμανία δεν συμμετέχει σε αυτόν τον πόλεμο και δεν επιθυμούμε να συμμετάσχουμε, δήλωσε ο Μερτς
Κόσμος 15.03.26

Η Γερμανία δεν συμμετέχει σε αυτόν τον πόλεμο και δεν επιθυμούμε να συμμετάσχουμε, δήλωσε ο Μερτς

Ο γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, απέκλεισε κάθε περίπτωση εμπλοκής του Βερολίνου στον πόλεμο ή στην προστασία πλοίων για να περάσουν τα στενά του Ορμούζ, απαντώντας στις απαιτήσεις Τραμπ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε 4-1: Στο -1 από την κορυφή η «Βασίλισσα», γκολ από τα 70 μέτρα ο Γκιουλέρ (vids)
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε 4-1: Στο -1 από την κορυφή η «Βασίλισσα», γκολ από τα 70 μέτρα ο Γκιουλέρ (vids)

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν είχε κανένα πρόβλημα απέναντι στην Έλτσε, τη νίκησε εύκολα 4-1 και μείωσε στον ένα βαθμό τη διαφορά της από τη Μπαρτσελόνα που την Κυριακή υποδέχεται τη Σεβίλλη. Γκολ από τα 70 μέτρα πέτυχε ο Αρντά Γκιουλέρ!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι 1-1: Σούπερ Μαυροπάνος «φρέναρε» τους «πολίτες»! (vid)
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι 1-1: Σούπερ Μαυροπάνος «φρέναρε» τους «πολίτες»! (vid)

Στο 35ο λεπτό ο Μαυροπάνος νίκησε τους πάντες στον αέρα μετά από κόρνερ και ισοφάρισε με δυνατή κεφαλιά για το τελικό 1-1 της Γουέστ Χαμ με τη Σίτι, δίνοντας... αέρα τίτλου στην Άρσεναλ!

Σύνταξη
Ουντινέζε – Γιουβέντους 0-1: Σε «τροχιά» Champions League η «Γηραία Κυρία»
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Ουντινέζε – Γιουβέντους 0-1: Σε «τροχιά» Champions League η «Γηραία Κυρία»

Το γκολ του 29χρονου Ιβοριανού επιθετικού, Ζερεμί Μπογκά, στο 38' χάρισε την πολύτιμη νίκη στη «Βέκια Σινιόρα», που πλέον, πέρασε στην 4η θέση (Champions League) και περιμένει το ντέρμπι, Κόμο-Ρόμα.

Σύνταξη
Ταρέμι και Μουζακίτης σε κοινή φωτογραφία: «Στιγμές σαν και αυτή μας θυμίζουν γιατί αγαπάμε το ποδόσφαιρο»
Ποδόσφαιρο 14.03.26

Ταρέμι και Μουζακίτης σε κοινή φωτογραφία: «Στιγμές σαν και αυτή μας θυμίζουν γιατί αγαπάμε το ποδόσφαιρο»

Όμορφη κοινή φωτογραφία των Μέχντι Ταρέμι και Χρήστου Μουζακίτη από το αεροδρόμιο μετά τη νίκη στο Παγκρήτιο επί του ΟΦΗ που ανέβασε η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Σύνταξη
