Στις κάλπες τα μέλη του ΠΑΣΟΚ – Ξεκίνησε η «μάχη» των συσχετισμών για το συνέδριο

Με φόντο τον νέο γύρο εσωκομματικής αντιπαράθεσης που πυροδότησε η διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τα μέλη του ΠΑΣΟΚ προσέρχονται σήμερα στις εσωκομματικές κάλπες.

Η διαδικασία εκλογών ανάδειξης αντιπροσώπων για το 4ο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, που θα διεξαχθεί από τις 27 έως τις 29 Μαρτίου, ξεκίνησε στις 7.00 π.μ. και θα ολοκληρωθεί μετά από 12 ώρες. Όπως αναγνωρίζουν όλες οι «πτέρυγες» του κόμματος, πρόκειται για την πρώτη μάχη εσωκομματικών συσχετισμών στο πλαίσιο της συνεδριακής διαδικασίας.

Στα ύψη ο εσωκομματικός ανταγωνισμός

Ήδη, από τις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, οπότε και ολοκληρώθηκε η κατάθεση των υποψηφιοτήτων, τα τηλέφωνα μεταξύ στελεχών, μελών και φίλων του κόμματος έχουν πάρει «φωτιά».

Τα εσωκομματικά «μπλοκ» των Νίκου Ανδρουλάκη, Χάρη Δούκα, Παύλου Γερουλάνου, Μανώλη Χριστοδουλάκη, Μιχάλη Κατρίνη και Άννας Διαμαντοπούλου θα «συγκρουστούν» στο επίπεδο της βάσης, επιχειρώντας να εκλέξουν όσο το δυνατόν περισσότερους αντιπροσώπους στο επικείμενο συνέδριο.

Στην πράξη, όλες οι «φυλές» της Χαριλάου Τρικούπη επιδιώκουν να κινητοποιήσουν τον μέγιστο δυνατό αριθμό ψηφοφόρων για δύο λόγους, όπως σχολίαζαν στελέχη με εμπειρία στις εσωκομματικές διαδικασίες του Κινήματος.

Από τη μία πλευρά, υπάρχει ένας κοινός σκοπός που ενώνει τα διαφορετικά εσωκομματικά στρατόπεδα: η ενίσχυση της δημόσιας εικόνας του ΠΑΣΟΚ μέσω της δυναμικής της συμμετοχής στις κάλπες.

Από την άλλη, όπως υπογράμμιζαν οι ίδιες πηγές, κάθε εσωκομματικός πόλος επιδιώκει να εκλέξει όσο το δυνατόν περισσότερους αντιπροσώπους. Απώτερος στόχος είναι η «μάχη» των συσχετισμών στην επόμενη Κεντρική Επιτροπή, που θα εκλεγεί στο συνέδριο.

Δεν θα είναι σύνεδρος ο Ο. Κωνσταντινόπουλος

Μετά τη διαγραφή του από την Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος χάνει αυτοδικαίως και τη θέση του στην ΚΟΕΣ. Με δεδομένο, δε, ότι οι λίστες υποψηφιοτήτων έκλεισαν την προηγούμενη Κυριακή, ο πρώην βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν θα είναι υποψήφιος σύνεδρος. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Κωνσταντινόπουλος διαγράφηκε από την Κ.Ο. αλλά δεν ανεστάλη η κομματική του ιδιότητα. Κατ’ επέκταση παραμένει μέλος του ΠΑΣΟΚ, χωρίς ωστόσο να μπορεί να συμμετάσχει ως σύνεδρος στο προσεχές συνέδριο.

5.700 υποψήφιοι σύνεδροι

Συνολικά, οι υποψήφιοι είναι 5.700. Οι θέσεις των συνέδρων των τοπικών οργανώσεων είναι 3800, ενώ αντιπρόσωποι θα εκλεγούν επίσης από τις οργανώσεις των αποδήμων και των επιστημόνων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πιο μεγάλος ανταγωνισμός παρατηρείται στο Λεκανοπέδιο της Αττικής με τον αριθμό των υποψηφίων να είναι υπερδιπλάσιος των θέσεων που αντιστοιχούν στο συνέδριο. Συγκεκριμένα, οι οργανώσεις της Αττικής θα εκλέξουν 828 συνέδρους.

Στις προηγούμενες κάλπες του 2022, ο αριθμός των συμμετεχόντων είχε πλησιάσει τις 180.000. Τότε, τα μέλη και οι φίλοι του κόμματος είχαν ψηφίσει τους αντιπροσώπους τους για το 3ο συνέδριο αλλά και για την επαναφορά του ονόματος «ΠΑΣΟΚ» και του πράσινου ήλιου. Παράλληλα, είχαν εκλέξει και τα μέλη των Νομαρχιακών Επιτροπών του κόμματος.

Κατά τη σημερινή διαδικασία, στη Χαριλάου Τρικούπη αναμένουν πως η συμμετοχή θα ξεπεράσει τις 100.000. Εφόσον, δε, αγγίξει τις 120.000 τότε θα θεωρείται σημαντική επιτυχία. Σε αντίθεση με το 2022, στη σημερινή ψηφοφορία ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ θα ψηφίσει μόνο για τους αντιπροσώπους του 4ου συνεδρίου και όχι για τα μέλη των Νομαρχιακών Επιτροπών, ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχο δημοψήφισμα με αυτό της προηγούμενης φοράς για την επαναφορά του πράσινου ήλιου. Σημειωτέον ότι κάλπες έχουν στηθεί σε κάθε δήμο της χώρας.

Στο 1ο δημοτικό σχολείο Περιστερίου θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ ο Χάρης Δούκας θα ψηφίσει στα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ.

Η διαδικασία ταυτοποίησης

Σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΕΔΕΚΑΠ (Επιτροπή Δεοντολογίας, Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης) που στάλθηκε στις οργανώσεις του κόμματος οι ψηφοφόροι, προκειμένου να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία, θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό των 2 ευρώ.

Για την ταυτοποίησή τους απαιτείται η επίδειξη στην εφορευτική επιτροπή αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης. Για τους νέους που έχουν γεννηθεί το 2009 και το 2010 αλλά και τους αλλοδαπούς που δεν διαθέτουν ειδικό εκλογικό αριθμό, η διαδικασία της ταυτοποίησης γίνεται για τους μεν Έλληνες με ταυτότητα/διαβατήριο, ΑΜΚΑ και για τους Κύπριους με κυπριακή ταυτότητα και ΑΜΚΑ.