Παραιτείται από βουλευτής και παραδίδει την έδρα του στο ΠΑΣΟΚ ο Κωνσταντινόπουλος μετά τη διαγραφή του από την ΚΟ

Την απόφασή του να παραιτηθεί από βουλευτής και να επιστρέψει την έδρα στο ΠΑΣΟΚ, ανακοίνωσε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος λίγες ώρες μετά τη διαγραφή του από την ΚΟ του κόμματος.

Την πρόθεσή του αυτή ανακοίνωσε μάλιστα ο ίδιος με SMS που απέστειλε στην ομαδική συνομιλία της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ με παραλήπτη τον πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη.

Στο μήνυμά του ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος ενημερώνει ότι παραιτείται και παραδίδει την έδρα στο ΠΑΣΟΚ κρατώντας – όπως σημειώνει ο ίδιος – συνεπή στάση, «η οποία συμβαδίζει με την πεποίθηση του ότι οι βουλευτές υπηρετούν τον λαό και την παράταξη με την οποία εξελέγησαν».

Αναλυτικά, το μήνυμα Κωνσταντινόπουλου προς τον Ανδρουλάκη:

«Κύριε Πρόεδρε,

Μετά την χθεσινή απόφασή σας , θεώρησα απαραίτητο να ενημερώσω πρώτα εσάς και την Κ.Ο για την απόφασή μου να παραδώσω την έδρα μου, στο κόμμα με το οποίο εκλέγομαι από το 2009 στην Αρκαδία και αμέσως μετά να ενημερώσω τον Πρόεδρο της Βουλής. Είναι βαθιά μου πεποίθηση, όπως άλλωστε γνωρίζετε καλά, ότι οι βουλευτές υπηρετούν τον λαό και την παράταξη με την οποία εξελέγησαν.

Σε όλη μου τη θητεία, είχα τις θέσεις μου κ απόψεις μου αλλά συντασσόμουν πάντα με την πλειοψηφία του κόμματος μου .

Πιστεύω ότι τα κόμματα είναι πυλώνες της δημοκρατίας και αυτό εξαρτάται από τις πράξεις μας , την αξιοπιστία μας και την συνέπεια λόγων κ πράξεων. Θα ζητήσω από τον πρόεδρο της βουλής να κάνω την τελευταία μου ομιλία την ημέρα εκλογής του νέου Αντιπροέδρου εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο κ θα ψηφίσω.

Καλή δύναμη στο έργο σας».

Ο Ανδρουλάκης διέγραψε τον Κωνσταντινόπουλο από την ΚΟ

Υπενθυμίζεται ότι χθες με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης γνωστοποίησε την διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινούπολου από την ΚΟ του κόμματος.

«Σας γνωρίζω, ότι ο Βουλευτής του Νομού Αρκαδίας, κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, από σήμερα δεν ανήκει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής», αναφέρει η επιστολή.

Ο λόγος της διαγραφής

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Χαριλάου Τρικούπη ο κ. Κωνσταντινόπουλος, χθες, για πολλοστή φορά επέλεξε να δώσει μια συνέντευξη 20λεπτης διάρκειας χωρίς να κάνει ούτε μια αναφορά στο έργο και τις κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ, χωρίς να αρθρώσει ούτε μια γραμμή κριτικής στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως δεν βρήκε μια λέξη να πει για τη συζήτηση, που γινόταν στο Ευρωκοινοβούλιο με πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών για το κράτος δικαίου και τη δικαίωση του Νίκου Ανδρουλάκη στη δίκη των υποκλοπών μετά την απόφαση-σταθμό του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου.

Δεν βρήκε μια λέξη να πει για τη μάχη, που έδωσε την προηγούμενη μέρα η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ για να αναδείξει τη συγκάλυψη, που επιχείρησε η κυβέρνηση με το πόρισμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Από το ΠΑΣΟΚ του καταλογίζουν πως το τελευταίο διάστημα κάθε φορά που είχε δημόσιο βήμα, το αξιοποίησε αποκλειστικά και μόνο για να υπονομεύσει το ΠΑΣΟΚ και όχι για να υπερασπιστεί και να επικοινωνήσει στους πολίτες τις θέσεις του, το πρόγραμμα του, τους πολιτικούς του στόχους.