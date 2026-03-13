Με ιδιαίτερα αυστηρό ύφος απάντησε η Χαριλάου Τρικούπη, μέσω του in, στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που αντέδρασαν στην διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, αφήνοντας υπόνοιες και πετώντας «καρφιά» για απόψεις κοντά στο ύφος της Νέας Δημοκρατίας.

Υπενθυμίζεται ότι η διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου βασίστηκε στο γεγονός -σύμφωνα με πηγές της Χαριλάου Τρικούπη- πως το τελευταίο διάστημα κάθε φορά που είχε δημόσιο βήμα, το αξιοποιούσε αποκλειστικά και μόνο για να υπονομεύσει το ΠΑΣΟΚ και όχι για να υπερασπιστεί και να επικοινωνήσει στους πολίτες τις θέσεις του, το πρόγραμμα του, τους πολιτικούς του στόχους.

Η αντίδραση στην διαγραφή Κωνσταντινόπουλου ήρθε αρχικά από τον Δήμαρχο της Αθήνας Χάρη Δούκα, ο οποίος είπε ότι με «τις διαγραφές δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα». Την σκυτάλη πήρε ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, λέγοντας ότι η «διαφορετική γνώμη δεν μπορεί να ποινικοποιείται».

Τα «καρφιά» της Χαριλάου Τρικούπη

Εντύπωση προκαλεί στη Χαριλάου Τρικούπη σύμφωνα με πληροφορίες η ανάρτηση του Χάρη Δούκα αναφορικά με τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου.

Όπως σημειώνουν στελέχη του κόμματος στο in, αποτελεί αντίφαση το γεγονός ότι ενώ ο Δήμαρχος Αθηναίων ξορκίζει την συγκυβέρνηση με τη ΝΔ και επιμένει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να εκπέμπει θολό μήνυμα, την ίδια ακριβώς στιγμή να διαφωνεί με το ότι πρέπει να περιθωριοποιηθούν απόψεις που θολώνουν το μήνυμα του Κινήματος, και μάλιστα είναι κοντά στις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας, όπως κατά καιρούς αλλά και τώρα έχουν εκφραστεί από τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο.

Η αντίδραση Δούκα στη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου

«Με τις διαγραφές και τις απειλές διαγραφών, δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα και δε βελτιώνεται η εικόνα του ΠΑΣΟΚ» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δοούκας.

«Την ώρα που επιλέγουμε ως αναγκαία τη διεύρυνση, υπερβαίνοντας καταστάσεις που πλήγωσαν την παράταξή μας, διαγράφεται ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ένα στέλεχος που στήριξε σημαντικά το ΠΑΣΟΚ ιδιαίτερα στις δύσκολες ώρες» συμπληρώνει.

Στην συνέχεια λέει ότι: «σε ένα δημοκρατικό κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ και κυρίως σε μια περίοδο προσυνεδριακού διαλόγου, πρέπει να εκφράζονται ελεύθερα όλες οι απόψεις, ανεξαρτήτως αν κανείς συμφωνεί ή διαφωνεί με αυτές. Η πορεία προς τις καθοριστικές για το κόμμα μας βουλευτικές εκλογές, δεν μπορεί να οικοδομηθεί μέσα από αποκλεισμούς ή περιορισμούς του πολιτικού λόγου».

Καταλήγοντας στην ανάρτησή του, αναφέρει ότι: «χρειάζεται ενότητα, εμπιστοσύνη στις συλλογικές διαδικασίες και ουσιαστικός διάλογος και σύνθεση, ώστε να διαμορφωθεί μια πειστική πρόταση για την κοινωνία και να πετύχουμε την ήττα της ΝΔ και την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου».

Στο ίδιο μήκος ο Μανώλης Χριστοδουλάκης

Στο ίδιο μήκος κινήθηκε και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΠΑΣΟΚ εναντιώθηκε στη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι «δεν πρέπει να διαγραφεί κανείς». Μάλιστα, συμπλήρωσε ότι η ενότητα του κόμματος δεν σφυρηλατείται με διαγραφές αλλά με σύνθεση.

«Προφανώς, για την ενότητα αυτή ο καθένας έχει το μερίδιο ευθύνης που αναλογεί στη θεσμική του ιδιότητα» επισήμανε.

Ο κ. Χριστοδουλάκης, κληθείς να σχολιάσει τις τελευταίες εσωκομματικές εξελίξεις, υπενθύμισε ότι υπάρχουν μία σειρά από στελέχη, τα οποία έχουν εκφραστεί κατά καιρούς «με τρόπο που ασκείται κριτική, είτε διαφοροποίηση, είτε απλώς έναν προβληματισμό» και τόνισε ότι «δεν είναι μόνο ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος».

Ξεκαθάρισε δε ότι πρέπει το ΠΑΣΟΚ να κάνει μία επιλογή: «αν ως δημοκρατικό κόμμα ποινικοποιεί τη διαφορετική άποψη, την κριτική ή τον προβληματισμό».

Όπως επισήμανε «η κριτική, ο προβληματισμός ή η διαφορετική άποψη δεν πρέπει να ποινικοποιείται». Στο ίδιο πλαίσιο, ανέφερε ότι «η αναγκαία ενότητα -γιατί είμαστε σε μία δύσκολη συνθήκη για το ΠΑΣΟΚ- και η προοπτική του χώρου αλλά και η διεύρυνση, το μεγάλωμα, το άνοιγμα του χώρου, δεν χτίζεται μέσα από διαδικασίες διαγραφών».

Αναφορικά με τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο είπε ότι ο ίδιος έχει διαφωνήσει αρκετές φορές μαζί του αλλά αναγνώρισε ότι έχει σαφή άποψη. Υπερασπίστηκε την παρουσία του στο ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι «είτε συμφωνούσε είτε διαφωνούσε ήταν από αυτούς που πήγαιναν στη Βουλή στο τέλος της ημέρας και ψήφιζαν μέχρι το ακέραιο τη γραμμή του κόμματος. Και μάλιστα στα μνημόνια όταν το ΠΑΣΟΚ έτρωγε πολιτικό ξύλο ήταν από τους παρόντες που έμειναν στα δύσκολα, γιατί πίστευαν ότι η παράταξη υπηρετεί το εθνικό συμφέρον στα πολύ δύσκολα όταν άλλοι λάκιζαν».

Ως προς την παράδοση της έδρας δήλωσε ότι πρόκειται για μία σημαντική πολιτική πράξη με αξία.