Χαριλάου Τρικούπη: «Καρφιά»για Δούκα και Χριστοδουλάκη που αντέδρασαν στη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου
Πολιτική 13 Μαρτίου 2026, 10:46

Χαριλάου Τρικούπη: «Καρφιά»για Δούκα και Χριστοδουλάκη που αντέδρασαν στη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου

Αυστηρό ύφος και «καρφιά» από την Χαριλάου Τρικούπη στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που τοποθετήθηκαν αρνητικά στην απόφαση για διαγραφή Κωνσταντινόπουλου

Σύνταξη
Με ιδιαίτερα αυστηρό ύφος απάντησε η Χαριλάου Τρικούπη, μέσω του in, στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που αντέδρασαν στην διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, αφήνοντας υπόνοιες και πετώντας «καρφιά» για απόψεις κοντά στο ύφος της Νέας Δημοκρατίας.

Υπενθυμίζεται ότι η διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου βασίστηκε στο γεγονός  -σύμφωνα με πηγές της Χαριλάου Τρικούπη- πως το τελευταίο διάστημα κάθε φορά που είχε δημόσιο βήμα, το αξιοποιούσε αποκλειστικά και μόνο για να υπονομεύσει το ΠΑΣΟΚ και όχι για να υπερασπιστεί και να επικοινωνήσει στους πολίτες τις θέσεις του, το πρόγραμμα του, τους πολιτικούς του στόχους.

Η αντίδραση στην διαγραφή Κωνσταντινόπουλου ήρθε αρχικά από τον Δήμαρχο της Αθήνας Χάρη Δούκα, ο οποίος είπε ότι με «τις διαγραφές δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα». Την σκυτάλη πήρε ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, λέγοντας ότι η «διαφορετική γνώμη δεν μπορεί να ποινικοποιείται».

Τα «καρφιά» της Χαριλάου Τρικούπη

Εντύπωση προκαλεί στη Χαριλάου Τρικούπη σύμφωνα με πληροφορίες η ανάρτηση του Χάρη Δούκα αναφορικά με τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου.

Όπως σημειώνουν στελέχη του κόμματος στο in, αποτελεί αντίφαση το γεγονός ότι ενώ ο Δήμαρχος Αθηναίων ξορκίζει την συγκυβέρνηση με τη ΝΔ και επιμένει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να εκπέμπει θολό μήνυμα, την ίδια ακριβώς στιγμή να διαφωνεί με το ότι πρέπει να περιθωριοποιηθούν απόψεις που θολώνουν το μήνυμα του Κινήματος, και μάλιστα είναι κοντά στις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας,  όπως κατά καιρούς αλλά και τώρα έχουν εκφραστεί από τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο.

Η αντίδραση Δούκα στη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου

«Με τις διαγραφές και τις απειλές διαγραφών, δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα και δε βελτιώνεται η εικόνα του ΠΑΣΟΚ» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δοούκας.

«Την ώρα που επιλέγουμε ως αναγκαία τη διεύρυνση, υπερβαίνοντας καταστάσεις που πλήγωσαν την παράταξή μας, διαγράφεται ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ένα στέλεχος που στήριξε σημαντικά το ΠΑΣΟΚ ιδιαίτερα στις δύσκολες ώρες» συμπληρώνει.

Στην συνέχεια λέει ότι: «σε ένα δημοκρατικό κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ και κυρίως σε μια περίοδο προσυνεδριακού διαλόγου, πρέπει να εκφράζονται ελεύθερα όλες οι απόψεις, ανεξαρτήτως αν κανείς συμφωνεί ή διαφωνεί με αυτές. Η πορεία προς τις καθοριστικές για το κόμμα μας βουλευτικές εκλογές, δεν μπορεί να οικοδομηθεί μέσα από αποκλεισμούς ή περιορισμούς του πολιτικού λόγου».

Καταλήγοντας στην ανάρτησή του, αναφέρει ότι: «χρειάζεται ενότητα, εμπιστοσύνη στις συλλογικές διαδικασίες και ουσιαστικός διάλογος και σύνθεση, ώστε να διαμορφωθεί μια πειστική πρόταση για την κοινωνία και να πετύχουμε την ήττα της ΝΔ και την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου».

Στο ίδιο μήκος ο Μανώλης Χριστοδουλάκης

Στο ίδιο μήκος κινήθηκε και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΠΑΣΟΚ εναντιώθηκε στη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι «δεν πρέπει να διαγραφεί κανείς». Μάλιστα, συμπλήρωσε ότι η ενότητα του κόμματος δεν σφυρηλατείται με διαγραφές αλλά με σύνθεση.

«Προφανώς, για την ενότητα αυτή ο καθένας έχει το μερίδιο ευθύνης που αναλογεί στη θεσμική του ιδιότητα» επισήμανε.
Ο κ. Χριστοδουλάκης, κληθείς να σχολιάσει τις τελευταίες εσωκομματικές εξελίξεις, υπενθύμισε ότι υπάρχουν μία σειρά από στελέχη, τα οποία έχουν εκφραστεί κατά καιρούς «με τρόπο που ασκείται κριτική, είτε διαφοροποίηση, είτε απλώς έναν προβληματισμό» και τόνισε ότι «δεν είναι μόνο ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος».

Ξεκαθάρισε δε ότι πρέπει το ΠΑΣΟΚ να κάνει μία επιλογή: «αν ως δημοκρατικό κόμμα ποινικοποιεί τη διαφορετική άποψη, την κριτική ή τον προβληματισμό».
Όπως επισήμανε «η κριτική, ο προβληματισμός ή η διαφορετική άποψη δεν πρέπει να ποινικοποιείται». Στο ίδιο πλαίσιο, ανέφερε ότι «η αναγκαία ενότητα -γιατί είμαστε σε μία δύσκολη συνθήκη για το ΠΑΣΟΚ- και η προοπτική του χώρου αλλά και η διεύρυνση, το μεγάλωμα, το άνοιγμα του χώρου, δεν χτίζεται μέσα από διαδικασίες διαγραφών».

Αναφορικά με τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο είπε ότι ο ίδιος έχει διαφωνήσει αρκετές φορές μαζί του αλλά αναγνώρισε ότι έχει σαφή άποψη. Υπερασπίστηκε την παρουσία του στο ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι «είτε συμφωνούσε είτε διαφωνούσε ήταν από αυτούς που πήγαιναν στη Βουλή στο τέλος της ημέρας και ψήφιζαν μέχρι το ακέραιο τη γραμμή του κόμματος. Και μάλιστα στα μνημόνια όταν το ΠΑΣΟΚ έτρωγε πολιτικό ξύλο ήταν από τους παρόντες που έμειναν στα δύσκολα, γιατί πίστευαν ότι η παράταξη υπηρετεί το εθνικό συμφέρον στα πολύ δύσκολα όταν άλλοι λάκιζαν».

Ως προς την παράδοση της έδρας δήλωσε ότι πρόκειται για μία σημαντική πολιτική πράξη με αξία.

Γερουλάνος για διαγραφή Κωνσταντινόπουλου: Δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι, αλλά περισσότεροι
Πολιτική 13.03.26

Γερουλάνος για διαγραφή Κωνσταντινόπουλου: Δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι, αλλά περισσότεροι

«Λυπάμαι πολύ για αυτές τις εξελίξεις. Νομίζω θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί όλο αυτό» ήταν το πρώτο σχόλιο του Παύλου Γερουλάνου μετά τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Αποκαλύφθηκε ότι το Predator ήταν το όπλο του παρακράτους, που έστησε ο Πρωθυπουργός και το Μαξίμου – Ο Μητσοτάκης οφείλει να απαντήσει τώρα
Πολιτική Γραμματεία 13.03.26

Ανδρουλάκης: Αποκαλύφθηκε ότι το Predator ήταν το όπλο του παρακράτους, που έστησε ο Πρωθυπουργός και το Μαξίμου – Ο Μητσοτάκης οφείλει να απαντήσει τώρα

Επεσε συθέμελα το αφήγημα της κυβέρνησης και του Μητσοτάκη περί ιδιωτών που δρούσαν τάχα ανεξέλεγκτα, τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης για το σκάνδαλο των υποκλοπών μετά την αποκάλυψη του Ταλ Ντίλιαν. «Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί άλλο να κρύβεται. Οφείλει απαντήσεις τώρα».

Σύνταξη
Σακελλαρίδης (Νέα Αριστερά): Αποδείχθηκε ότι ο Κ. Μητσοτάκης και το πρωθυπουργικό του γραφείο είναι οι ηθικοί αυτουργοί των υποκλοπών
Πολιτική Γραμματεία 13.03.26

Σακελλαρίδης (Νέα Αριστερά): Αποδείχθηκε ότι ο Κ. Μητσοτάκης και το πρωθυπουργικό του γραφείο είναι οι ηθικοί αυτουργοί των υποκλοπών

«Μετά την παραδοχή Ντίλιαν, δεν υπάρχει πλέον ούτε μία αμφιβολία ότι η κυβέρνηση και η ΕΥΠ ήταν οι πελάτες της Intellexa, αγόρασαν το Predator και το χρησιμοποίησαν παρακολουθώντας 87 στόχους» αναφέρει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης» τονίζοντας ότι «ο Κ. Μητσοτάκης και το πρωθυπουργικό του γραφείο είναι οι ηθικοί αυτουργοί για σημαντικά κακουργήματα και το μεγαλύτερο σκάνδαλο από την Μεταπολίτευση»

Σύνταξη
Έριξε το σύνθημα ο Τσίπρας: Στο +3 το κόμμα – Mε νέα χρώματα το Ινστιτούτο
Πολιτική Γραμματεία 13.03.26

Έριξε το σύνθημα ο Τσίπρας: Στο +3 το κόμμα – Mε νέα χρώματα το Ινστιτούτο

Με τρεις λέξεις ρίχνεται στη μάχη ο πρώην πρωθυπουργός, βρίσκουν ακροατήριο οι προτάσεις του Ινστιτούτου Τσίπρα, θετικό πρόσημο στις κυλιόμενες μετρήσεις.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαψεύδει στο in η πλευρά Βάρρα ότι έκανε τη διαρροή – Πολιτική κόντρα για το εάν γνώριζε ο Βορίδης
Πολιτική Γραμματεία 13.03.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαψεύδει στο in η πλευρά Βάρρα ότι έκανε τη διαρροή – Πολιτική κόντρα για το εάν γνώριζε ο Βορίδης

Αιχμές από το περιβάλλον Βάρρα για τους υπαινιγμούς Βορίδη σχετικά με το «γιατί τώρα» της δημοσιοποίησης του επίμαχου εγγράφου του 2020 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την ώρα που η αντιπολίτευση μιλά για ψευδορκία

Ελένη Στεργίου - Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΠΑΣΟΚ: Το παρασκήνιο της διαγραφής Κωνσταντινόπουλου
Πολιτική Γραμματεία 13.03.26

ΠΑΣΟΚ: Το παρασκήνιο της διαγραφής Κωνσταντινόπουλου

Με επιστολή προς τον Νικήτα Κακλαμάνη ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ - Τι απάντησε ο Βουλευτής και τι θα συμβεί με τη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Κυβέρνηση ιδιωτικών συμβούλων 
Opinion 13.03.26

Κυβέρνηση ιδιωτικών συμβούλων 

Την περίοδο από το 2017 έως το 2019, το Δημόσιο κατέβαλε περίπου 22,8 εκατομμύρια ευρώ σε συμβουλευτικές εταιρείες. Από το 2019 έως το 2025 το ποσό ξεπέρασε το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Δημοσκόπηση: Τα δύο «ανοιχτά τραύματα» της κυβέρνησης Μητσοτάκη εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή
Δημοσκόπηση 13.03.26

Τα δύο «ανοιχτά τραύματα» της κυβέρνησης Μητσοτάκη εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή

Πρόσκαιρα οφέλη αποκομίζει η Νέα Δημοκρατία από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αλλά οι πολίτες δεν ξεχνούν τα εσωτερικά με την κυβέρνηση, σε νέα δημοσκόπηση, να παίρνει βαθμό κάτω από τη βάση σε δύο κομβικούς τομείς. Η πρόθεση ψήφου και η «σφήνα» από τα υπό ίδρυση κόμματα.

Σύνταξη
Ο Ντίλιαν δίνει την κυβέρνηση για το σκάνδαλο υποκλοπών: Παρέχουμε τεχνολογία μόνο σε κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου
Πολιτική Γραμματεία 13.03.26

Ο Ντίλιαν δίνει την κυβέρνηση για το σκάνδαλο υποκλοπών: Παρέχουμε τεχνολογία μόνο σε κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου

Το αφεντικό της Intellexa Ταλ Ντίλιαν σε δήλωσή του στη Δώρα Αναγνωστοπούλου στην εκπομπή Mega Stories έδειξε την ελληνική κυβέρνηση ως βασικό συνεργάτη του στην υπόθεση των υποκλοπών με το λογισμικό παρακολούθησης Predator. Καταρρίπτει το αφήγημα περί «ιδιωτών».

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης διέγραψε από την ΚΟ τον αντιπρόεδρο της Βουλής, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο
Η επιστολή 12.03.26 Upd: 23:15

Ο Ανδρουλάκης διέγραψε από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ τον αντιπρόεδρο της Βουλής, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο

Με επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης κάνει γνωστό πως «ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, από σήμερα δεν ανήκει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής». Τι απαντά ο βουλευτής.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ο Βάρρας, ο Βορίδης και οι ευνοϊκοί έλεγχοι για τις παρατυπίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Από την αρχή 12.03.26

Ο Βάρρας, ο Βορίδης και οι ευνοϊκοί έλεγχοι για τις παρατυπίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Βορίδης ενημερώθηκε από τον Βάρρα. Οι αγρότες των Κυκλάδων ενημέρωσαν και τους δύο. Ο Βάρρας έφερε αυστηρούς ελέγχους στον ΟΠΕΚΕΠΕ και έστειλε υποθέσεις στην εισαγγελία. Η αυστηρότητα των ελέγχων έφυγε μαζί του.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Ηλιόπουλος για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Λέει ψέματα ο συνεργάτης του Μητσοτάκη ή ο πρώην υπουργός Βορίδης;
Βουλή 12.03.26

Ηλιόπουλος για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Λέει ψέματα ο συνεργάτης του Μητσοτάκη ή ο πρώην υπουργός Βορίδης;

Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, έθεσε ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο καταγράφηκε η διαδρομή του εγγράφου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Σύνταξη
Πέθανε ο πρώην βουλευτής και επίτιμος πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Αναστάσιος Γκόνης
Επικαιρότητα 12.03.26

Πέθανε ο πρώην βουλευτής και επίτιμος πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Αναστάσιος Γκόνης

Ο Αναστάσιος Γκόνης προάχθηκε το 1989 ως πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θέση στην οποία παρέμεινε έως το 1993, οπότε και του απονεμήθηκε ο τίτλος του επιτίμου προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ψευδορκία και συγκάλυψη στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Βορίδης και Μαξίμου να απαντήσουν για το έγγραφο Βάρρα
«Και ομερτά» 12.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ψευδορκία και συγκάλυψη στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Βορίδης και Μαξίμου να απαντήσουν για το έγγραφο Βάρρα

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να συνεχίζει να κρύβεται πίσω από επικοινωνιακά τεχνάσματα και πολιτικές υπεκφυγές, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ μετά τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Ευρωκοινοβούλιο: «Προσπάθεια» του ΕΛΚ να συνδέσει την τραγωδία στα Τέμπη με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία
Ευρωκοινοβούλιο 12.03.26

«Προσπάθεια» του ΕΛΚ να συνδέσει την τραγωδία στα Τέμπη με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία

Καταγγελία για «προσπάθεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος να συνδέσει την τραγωδία στα Τέμπη» με το πρόσφατο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία, «μόνο και μόνο για να δημιουργήσει εντυπώσεις και να διαχέσει τις ευθύνες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».

Σύνταξη
