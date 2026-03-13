ΠΑΣΟΚ: Το παρασκήνιο της διαγραφής Κωνσταντινόπουλου

Στις 21.30 της 12ης Μαρτίου, η επιστολή του Νίκου Ανδρουλάκη προς τον πρόεδρο της Βουλής με αριθμό πρωτοκόλλου «1965» ανακοινώνεται στην Ολομέλεια. Γίνεται γνωστό στο σώμα πως ο βουλευτής Αρκαδίας, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος αποτελεί πλέον παρελθόν από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ.

Το γεγονός ότι ο ίδιος παραχώρησε τηλεοπτική συνέντευξη διάρκειας 20λεπτών χωρίς να κάνει ούτε μία αναφορά, όπως υπογράμμιζαν κομματικές πηγές, στο έργο και τις κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες του Κινήματος αλλά και χωρίς να αρθρώσει κριτική απέναντι στην κυβέρνηση της ΝΔ ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

Η απάντηση Κωνσταντινόπουλου

Λίγο πριν τις 11, το βράδυ της Πέμπτης, ήρθε η πρώτη απάντηση του κ. Κωνσταντινόπουλου. Σε δήλωσή του ο βουλευτής Αρκαδίας «κάρφωσε» εκ νέου την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι «η διαγραφή του είναι το τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας». Στο ίδιο μήκος κύματος σημείωσε ότι «μετά από 20 χρόνια συνεπούς πορείας στο ΠΑΣΟΚ και όντας από τους ελάχιστους που παρέμειναν τα πέτρινα χρόνια στην Παράταξη, ο κ. Ανδρουλάκης με διέγραψε γιατί είπα την αλήθεια: αυτό που γνωρίζουν όλοι και ο ίδιος αρνείται να αποδεχτεί».

Δεν είπε μια λέξη για τις «μάχες» του ΠΑΣΟΚ

Η συνέντευξη του βουλευτή Αρκαδίας δόθηκε τη μέρα που το ζήτημα των υποκλοπών και του predator αποτέλεσε θέμα συζήτησης στο Ευρωκοινοβούλιο. Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε μεταβεί στο Στρασβούργο προκειμένου να αναδείξει την κρισιμότητα του θέματος. Κίνηση που έλαβε χώρα μόλις λίγες ώρες μετά τη μετωπική σύγκρουση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και των στελεχών της με την κυβέρνηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ολομέλεια.

Από το ΠΑΣΟΚ κατηγορούν τον κ. Κωνσταντινόπουλο ότι μέσα σε αυτό το πολιτικό τοπίο ο βουλευτής Αρκαδίας «δεν βρήκε μία λέξη να πει για τη μάχη, που έδωσε την προηγούμενη μέρα η Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ για να αναδείξει τη συγκάλυψη που επιχείρησε η κυβέρνηση με το πόρισμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Είχε προηγηθεί από την πλευρά του η επίθεση εναντίον του Ισπανού σοσιαλιστή Πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ για τη στάση του στον πόλεμο. Μάλιστα, είχε δεχθεί δημόσια τα συγχαρητήρια του Άδωνι Γεωργιάδη για τις δηλώσεις του. Από τη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι ο βουλευτής υιοθέτησε «πλήρως τη γραμμή της ΝΔ με μόνο σκοπό να θολώσει το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ και να προσφέρει υπηρεσίες στην κυβέρνηση».

«Θόλωνε το μήνυμα προς τα δεξιά»

Εμμέσως πλην σαφώς, στελέχη του Κινήματος μιλούν για τοποθετήσεις που στην πράξη υπονόμευαν την ίδια την παράταξη. Σημειωτέον ότι η δήλωσή του εναντίον του Σάντσεθ προκάλεσε την έντονη ενόχληση αρκετών στελεχών στη Χαριλάου Τρικούπη.

Όπως σχολίαζαν στο in στελέχη του Κινήματος, η στάση του και οι θέσεις του θόλωναν το μήνυμα του κόμματος προς τα δεξιά, ενώ εξέφρασαν την εκτίμηση ότι ουκ ολίγες φορές λειτουργούσε υποστηρικτικά προς την κυβέρνηση.

Στο ίδιο μήκος κύματος, από τη Χαριλάου Τρικούπη τόνιζαν ότι εδώ και καιρό ο κ. Κωνσταντινόπουλος «είχε μείνει εμμονικά στις πίσω σελίδες της εσωκομματικής διαδικασίας» και δεν επιχειρηματολογούσε κατά της κυβερνητικής πολιτικής, των αλλεπάλληλων σκανδάλων και της απαξίωσης των θεσμών.

Πάντως, αρκετά στελέχη στη Χαριλάου Τρικούπη ήταν στα «κάγκελα» εναντίον του, ήδη, από τον Δεκέμβρη όταν και είχε επιλέξει σε διαδικτυακή του συνέντευξη να αμφισβητήσει εμμέσως πλην σαφώς την ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη.

«Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τον Νίκο Ανδρουλάκη» είχε πει. Ωστόσο, είχε προσθέσει με νόημα: «εκτός αν θέλει ο ίδιος να αναλάβει πρωτοβουλίες» είτε πριν είτε μετά τις εκλογές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι σχέσεις των δύο πολιτικών ήταν εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα ανύπαρκτες.

Εκτός ΠΑΣΟΚ ή μόνο εκτός Κ.Ο.;

Η διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα λαμβάνει χώρα μόλις λίγα 24ωρα πριν από τις κάλπες του ΠΑΣΟΚ για την εκλογή των συνέδρων του κόμματος. Βέβαια, σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτημα διαγραφής του και από το ΠΑΣΟΚ δεν έχει ακόμη δρομολογηθεί. Άλλωστε, κίνηση από τον Ανδρέα Σπυρόπουλο, τον γραμματέα της Κ.Π.Ε. προκειμένου να παραπεμφθεί στην ΕΔΕΚΑΠ με το συγκεκριμένο αίτημα δεν έχει -προς το παρόν- υπάρξει. Τα ερωτήματα που προκύπτουν πάντως είναι συγκεκριμένα.

Θα προσέλθει ο κ. Κωνσταντινόπουλος την Κυριακή στις κάλπες για εκλογή συνέδρων; Πώς θα επηρεάσει τις τοπικές οργανώσεις της Αρκαδίας ως προς το επίπεδο συμμετοχής η εξέλιξη της διαγραφής;

Υπενθυμίζεται πως ο κ. Κωνσταντινόπουλος στις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές είχε υποστηρίξει την υποψηφιότητα του Χάρη Δούκα. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η απόσταση μεταξύ των δύο πλευρών είχε μεγαλώσει εδώ και αρκετό καιρό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η δήλωσή του για τον Σάντσεθ που ερμηνεύτηκε από πολλούς ως απάντηση στον Δήμαρχο Αθηναίων, που υποστήριξε τη στάση του Σοσιαλιστή Προέδρου στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής.

Εκπίπτει από τη θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής

Το σίγουρο είναι πως μετά τη διαγραφή του από την Κ.Ο., χάνει τη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής. Μεταξύ άλλων, ο κανονισμός της Βουλής αναφέρει τα εξής: «Λήγει επίσης αυτοδικαίως, όσον αφορά τους Αντιπροέδρους, τους Κοσμήτορες και τους Γραμματείς, σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του μέλους Κοινοβουλευτικής Ομάδας από την οποία προέρχονται».

Στην πράξη, η αξιωματική αντιπολίτευση θα πρέπει να προτείνει νέο πρόσωπο, το οποίο θα πρέπει να υπερψηφιστεί από την Ολομέλεια.