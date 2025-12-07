Η απάντηση Ανδρουλάκη στην αμφισβήτηση Κωνσταντινόπουλου

Νέες αναταράξεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ προκάλεσαν οι δηλώσεις του αντιπροέδρου της Βουλής και βουλευτή Αρκαδίας Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου εναντίον του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αποφάσισε να απαντήσει με αιχμηρό ύφος στις επικρίσεις του βουλευτή. Αξιοσημείωτο είναι ότι η απάντησή του συμπεριλήφθηκε και στο σχετικό δελτίο τύπου του κόμματος. Με αυτό τον τρόπο, ο πρόεδρος του Κινήματος δεν έκρυψε την ενόχλησή του. Από την πλευρά της, η Χαριλάου Τρικούπη σχολιάζει ότι εδώ και δύο χρόνια ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ «ακολουθεί την ίδια λογική». Στο ίδιο πλαίσιο, στελέχη του Κινήματος τόνιζαν ότι σε μία κρίσιμη πολιτική στιγμή οξυμένης σύγκρουσης με την κυβέρνηση «κάποιοι επιλέγουν να ομφαλοσκοπούν».

Τα «καρφιά» Ανδρουλάκη

Κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής του συνέντευξης στο Mega και στη δημοσιογράφο Νίκη Λυμπεράκη, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ξεκαθάρισε ότι τα στελέχη του κόμματος θα κριθούν από τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ για τον τρόπο που αγωνίζονται και προσφέρουν στη μάχη που δίνεται εναντίον της Νέας Δημοκρατίας.

«Την πρωτοβουλία που όφειλα να πάρω, την πήρα μαζί με τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Και ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ πήρε μια απόφαση, να δώσουμε τον αγώνα για να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία και αυτόν τον αγώνα θα τον δώσω μέχρι τέλους, με όλες μου τις δυνάμεις. Το πώς, λοιπόν, κάθε στέλεχος τοποθετείται σε αυτή τη δύσκολη σύγκρουση, θα κριθεί» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης.

Οι δηλώσεις Κωνσταντινόπουλου

Είχε προηγηθεί συνέντευξη (iefimerida) του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, στην οποία άσκησε έντονη κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη. Αρχικά, κληθείς να σχολιάσει τις εξελίξεις στην κεντροαριστερά, ο βουλευτής Αρκαδίας έκανε ειδική αναφορά στην «επιστροφή» του πρώην πρωθυπουργού, καταλογίζοντας εμμέσως πλην σαφώς ευθύνες στην ηγεσία του Κινήματος. Όπως τόνισε «η εμφάνιση Τσίπρα έχει στοιχεία και της δικής μας αδυναμίας. Αν εμείς ήμασταν στο 22% δεν θα μπορούσε να επιστρέψει ο κ. Τσίπρας – το πολύ πολύ θα έγραφε το βιβλίο του».

Ο ίδιος είπε ότι το πρώτο πράγμα που κοιτάει κανείς σε ένα κόμμα είναι η ηγεσία και ο αρχηγός του. Βέβαια, απέφυγε να θέσει ευθέως ζήτημα ηγεσίας. Ανέφερε ότι «ο αρχηγός εκλέχτηκε πρόσφατα δημοκρατικά αρά δεν μπορεί κάποιος να αμφισβητήσει» και πρόσθεσε ότι «αν θέλει να πάρει κάποια πρωτοβουλία θα την πάρει ο ίδιος». Συμπλήρωσε δε ότι δεν μπορεί να κάνει υποδείξεις στον πρόεδρο, ο οποίος είναι πρόσφατα εκλεγμένος. «Έγινε ήταν μια πολύ εξαιρετική διαδικασία υπήρξαν αποτελέσματα ήταν απολύτως σεβαστά, άρα κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει τον πρόεδρο πριν όποιας πρωτοβουλίας μπορεί να πάρει ο ίδιος», κατέληξε με νόημα.

Υπενθυμίζεται ότι ο βουλευτής Αρκαδίας, τον Ιούνιο του 2024, σε επιστολή του προς τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, είχε θέσει ευθέως ζήτημα ηγεσίας, ζητώντας να επισπευσθούν οι εσωκομματικές διαδικασίες.