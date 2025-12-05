Ερώτηση Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ: Σοβαρά στοιχεία για την ύπαρξη σκανδάλου στην διαχείριση κονδυλίων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Για «σοβαρότατες ενδείξεις σκανδάλου και ατασθαλιών στην διαχείριση των κονδυλίων του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), μέσα από σειρά απευθείας αναθέσεων και εικονικών διαγωνισμών κατά τη διάρκεια της πανδημίας», κάνει λόγο η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, καταθέτοντας μάλιστα σχετική Ερώτηση προς την υπουργό Παιδείας.

«Όπως προκύπτει από σειρά καταγγελιών και σχετικών δημοσιευμάτων στον Τύπο», τονίζουν οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, «βασικοί πρωταγωνιστές φέρονται άτομα που διετέλεσαν στελέχη της ΟΝΝΕΔ, ενώ φέρεται να εμπλέκεται, επίσης, και βουλευτής της ΝΔ».

Σύμφωνα με τις σχετικές καταγγελίες, σημειώνουν χαρακτηριστικά, «κατά την περίοδο της πανδημίας, η διοίκηση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, με τότε πρόεδρό της, τον κ. Κωνσταντίνο Δέρβο, ο οποίος το 2019 ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία και μέχρι και τον Οκτώβριο του 2019 διατελούσε πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, ανέθεσε σειρά έργων, είτε απευθείας είτε μέσω διαγωνισμών, στους οποίους συμμετείχαν υποβάλλοντας προσφορές αποκλειστικά τρεις εταιρείες».

«Μέτοχοι εταιρειών που υπέβαλαν προσφορές στελέχη της ΟΝΝΕΔ, όπως και ο Δέρβος»

«Κοινό χαρακτηριστικό των εταιρειών αυτών είναι το γεγονός ότι μέτοχοί τους υπήρξαν στελέχη της ΟΝΝΕΔ, όπως και ο πρώην πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ», αναφέρουν, σημειώνοντας, ειδικότερα, πως «οι δύο από τις τρεις εταιρείες που συμμετείχαν στους διαγωνισμούς αυτούς (BeKnown και AMAZING Youth), σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, εμφανίζουν την ίδια διεύθυνση ως έδρα και έχουν ως μέτοχο και διαχειριστή το ίδιο μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της ΟΝΝΕΔ, παρότι θεωρητικά ανταγωνίζονταν σε διαγωνισμούς. Η τρίτη εταιρεία (Vo Solutions) ανήκει στον νυν βουλευτή της Ν.Δ. στη Β’ Πειραιά Γιώργο Βρεττάκο, στην οποία – αν και κατασκευαστική – ανετέθησαν έργα αρκετών χιλιάδων ευρώ για δράσεις διαφήμισης και επικοινωνίας, την περίοδο που ο συγκεκριμένος ήταν πολιτευτής της Ν.Δ.», υπογραμμίζει η Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ.

Ειδικότερα, προσθέτει, «σύμφωνα με τα δημοσιεύματα και τα εκεί παρατιθέμενα στοιχεία, προκύπτει ότι, κατά τη διάρκεια του πρώτου lockdown κατά της COVID19, στην εταιρεία SPARTA DELI E.E. ανατέθησαν απευθείας συμβάσεις αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ για την σίτιση των φοιτητών στην Φοιτητική Εστία της Πάτρας, σε χρονική, ωστόσο, περίοδο, κατά την οποία το σύνολο των ΑΕΙ και των Εστιών της χώρας είχαν εκκενωθεί υποχρεωτικώς λόγω μέτρων κατά του COVID19, βάσει σχετικών υπουργικών αποφάσεων, με ελάχιστους μόνο φοιτητές να παραμένουν κατ’ εξαίρεση και προσωρινά στις εστίες τους, εφόσον ήδη νοσούσαν ή δεν μπορούσαν προσωρινά να μετακινηθούν στον τόπο κατοικίας τους».

Παράλληλα, επισημαίνει πως «σύμφωνα με δηλώσεις της νυν προέδρου του Ιδρύματος κυρίας Ροκοφύλλου, μετά από έλεγχο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους το 2023, διαπιστώθηκε ‘μη σύννομη κατάτμηση ενιαίων αντικειμένων σε επιμέρους τμήματα’ (για να αποφεύγεται ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου) και ‘μη σύννομος καθορισμός κριτηρίων ανάθεσης υπηρεσιών, τα οποία είτε κρίθηκαν αόριστα, είτε ήταν άσχετα με το αντικείμενο διακήρυξης, είτε συγχέονταν με τα κριτήρια ανάθεσης’, κατά παράβαση του νόμου. Για δε την υπόθεση με την παράδοση γευμάτων σε Φοιτητικές Εστίες εν μέσω μέτρων COVID, σύμφωνα επίσης με δηλώσεις της κυρίας Ροκοφύλλου, έχει ήδη επιληφθεί η Δικαιοσύνη».

«Ποιο είναι το εκτιμώμενο κόστος από την πιθανή διασπάθιση δημοσίου χρήματος;»

«Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, κατά την περίοδο προεδρίας στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ του ΟΝΝεΔίτη κ. Δέρβου ανατέθηκαν σωρεία συμβάσεων σε άλλους ΟΝΝΕδίτες που ήταν κοινοί μέτοχοι σε εταιρείες-κελύφη με φαινομενικά μόνο ανταγωνιστική σχέση», υπογραμμίζουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας πως «με τον τρόπο αυτό εισέπραξαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για έργα και υπηρεσίες, τα οποία ανατέθηκαν με αδιαφανείς και προσχηματικές διαδικασίες, ενώ κάποια από αυτά, όπως η παράδοση γευμάτων στις φοιτητικές εστίες Πάτρας κατά τη διάρκεια του lockdown, δεν ήταν αντικειμενικά δυνατόν να εκτελεστούν».

Κατόπιν όλων αυτών, ρωτούν την αρμόδια υπουργό Παιδείας: