Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά απαντήσεις για τις αποφάσεις του Κώστας Δέρβου, πρώην προέδρου της ΟΝΝΕΔ και υποψήφιου ευρωβουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία, για την περίοδο που ήταν πρόεδρος στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.

«Όπως αποκαλύπτει το TVXS, το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια βίου Μάθησης επί προεδρίας Κωνσταντίνου Δέρβου, ο οποίος είχε διατελέσει πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ και υποψήφιος Ευρωβουλευτής με τη ΝΔ, έδινε τον Απρίλιο του 2020, εν μέσω σκληρού lockdown, δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε εταιρεία catering για παροχή γευμάτων σε φοιτητική εστία της Πάτρας.

Με μια «λεπτομέρεια»: οι φοιτητές είχαν φύγει ή είχαν κλειστεί στα σπίτια τους και από τις αρχές Μαρτίου με κοινή υπουργική απόφαση είχε αποφασιστεί η εκκένωση όλων των ιδρυμάτων και των εστιών! Τα χρήματα για τα προφανώς ανύπαρκτα γεύματα όμως συνέχισαν να καταβάλλονται στην εταιρεία Sparta Deli, φτάνοντας τα 180 χιλιάδες ευρώ ως το τέλος Μαΐου του 2020», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του.

«Η δημοσιογραφική έρευνα υπόσχεται κι άλλες αποκαλύψεις, σχετικά με τα πεπραγμένα της διοίκησης του ΙΝΕΔΙΒΙΜ – ο κ. Δέρβος άλλωστε παρέμεινε στη θέση του ως το 2023. Και η οσμή που αναδύεται ήδη, είναι μιας ακόμα επιδρομής ‘γαλάζιων ακρίδων’ στο δημόσιο χρήμα, προερχόμενων από τον σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας, την ΟΝΝΕΔ. Πληροφορίες αναφέρονται και για εμπλοκή και άλλων πολιτικών προσώπων μέχρι και εν ενεργεία βουλευτή της παράταξης.

Θα περιμένουμε να ακούσουμε με ενδιαφέρον τις απαντήσεις των εμπλεκομένων, αλλά και τη στάση που θα κρατήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Κώστας Δέρβος, άλλωστε, παραμένει ενεργό μέλος της ΝΔ, που μάλιστα απηύθυνε και χαιρετισμό στο πρόσφατο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ. Να τον χαίρονται».

«Πρωταγωνίστρια στο Φεστιβάλ Διαφθοράς είναι μία ομάδα στελεχών της ΟΝΝΕΔ»

Το TVXS, στο ρεπορτάζ του, ανέφερε, ανάμεσα σε άλλα, ότι: «Πρωταγωνίστρια στο Φεστιβάλ Διαφθοράς είναι μία ομάδα στελεχών της ΟΝΝΕΔ, που μετά το 2019 και τη νίκη της ΝΔ ανέλαβε τη διοίκηση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, του Ιδρύματος που μεταξύ άλλων ασχολείται με την επαγγελματική κατάρτιση των νέων, τη δια βίου μάθηση, τις φοιτητικές Εστίες και τα ευρωπαϊκά προγράμματα για νέους. Το Ίδρυμα εποπτεύεται από το υπουργείο Παιδείας.

Τα περισσότερα στελέχη της παραπάνω ομάδας προέρχονται από την ΟΝΝΕΔ της δεκαετίας 2010- 2020 υπό την προεδρία του Κωνσταντίνου Δέρβου (πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ το διάστημα 2016 – 2019). Ο κ. Δέρβος ήταν υποψήφιος Ευρωβουλευτής το 2019 και κατόπιν ανέλαβε πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ».