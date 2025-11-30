newspaper
30.11.2025 | 08:54
Σε νέα πανελλαδική απεργία στις 2 και 3 Δεκεμβρίου προχωρούν οι οδηγοί ταξί - Τα αιτήματα
ΣΥΡΙΖΑ: Σκληρή ανακοίνωση για το ΙΝΕΔΙΒΙΜ – «Μια ακόμα επιδρομή γαλάζιων ακρίδων»
Πολιτική Γραμματεία 30 Νοεμβρίου 2025 | 14:02

ΣΥΡΙΖΑ: Σκληρή ανακοίνωση για το ΙΝΕΔΙΒΙΜ – «Μια ακόμα επιδρομή γαλάζιων ακρίδων»

Δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε εταιρεία catering έδινε το ΙΝΕΔΙΒΙΜ για τη σίτιση φοιτητών, μόνο που αυτοί... έλειπαν λόγω κορονοϊού - Πρόεδρος ήταν ο Κωνσταντίνος Δέρβος, πρώην πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά απαντήσεις για τις αποφάσεις του Κώστας Δέρβου, πρώην προέδρου της ΟΝΝΕΔ και υποψήφιου ευρωβουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία, για την περίοδο που ήταν πρόεδρος στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.

«Όπως αποκαλύπτει το TVXS, το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια βίου Μάθησης επί προεδρίας Κωνσταντίνου Δέρβου, ο οποίος είχε διατελέσει πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ και υποψήφιος Ευρωβουλευτής με τη ΝΔ, έδινε τον Απρίλιο του 2020, εν μέσω σκληρού lockdown, δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε εταιρεία catering για παροχή γευμάτων σε φοιτητική εστία της Πάτρας.

Με μια «λεπτομέρεια»: οι φοιτητές είχαν φύγει ή είχαν κλειστεί στα σπίτια τους και από τις αρχές Μαρτίου με κοινή υπουργική απόφαση είχε αποφασιστεί η εκκένωση όλων των ιδρυμάτων και των εστιών! Τα χρήματα για τα προφανώς ανύπαρκτα γεύματα όμως συνέχισαν να καταβάλλονται στην εταιρεία Sparta Deli, φτάνοντας τα 180 χιλιάδες ευρώ ως το τέλος Μαΐου του 2020», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του.

«Η δημοσιογραφική έρευνα υπόσχεται κι άλλες αποκαλύψεις, σχετικά με τα πεπραγμένα της διοίκησης του ΙΝΕΔΙΒΙΜ – ο κ. Δέρβος άλλωστε παρέμεινε στη θέση του ως το 2023. Και η οσμή που αναδύεται ήδη, είναι μιας ακόμα επιδρομής ‘γαλάζιων ακρίδων’ στο δημόσιο χρήμα, προερχόμενων από τον σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας, την ΟΝΝΕΔ. Πληροφορίες αναφέρονται και για εμπλοκή και άλλων πολιτικών προσώπων μέχρι και εν ενεργεία βουλευτή της παράταξης.

Θα περιμένουμε να ακούσουμε με ενδιαφέρον τις απαντήσεις των εμπλεκομένων, αλλά και τη στάση που θα κρατήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Κώστας Δέρβος, άλλωστε, παραμένει ενεργό μέλος της ΝΔ, που μάλιστα απηύθυνε και χαιρετισμό στο πρόσφατο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ. Να τον χαίρονται».

Ο Κώστας Δέρβος, πρώην πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ και υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη ΝΔ.

«Πρωταγωνίστρια στο Φεστιβάλ Διαφθοράς είναι μία ομάδα στελεχών της ΟΝΝΕΔ»

Το TVXS, στο ρεπορτάζ του, ανέφερε, ανάμεσα σε άλλα, ότι: «Πρωταγωνίστρια στο Φεστιβάλ Διαφθοράς είναι μία ομάδα στελεχών της ΟΝΝΕΔ, που μετά το 2019 και τη νίκη της ΝΔ ανέλαβε τη διοίκηση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, του Ιδρύματος που μεταξύ άλλων ασχολείται με την επαγγελματική κατάρτιση των νέων, τη δια βίου μάθηση, τις φοιτητικές Εστίες και τα ευρωπαϊκά προγράμματα για νέους. Το Ίδρυμα εποπτεύεται από το υπουργείο Παιδείας.

Τα περισσότερα στελέχη της παραπάνω ομάδας προέρχονται από την ΟΝΝΕΔ της δεκαετίας 2010- 2020 υπό την προεδρία του Κωνσταντίνου Δέρβου (πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ το διάστημα 2016 – 2019). Ο κ. Δέρβος ήταν υποψήφιος Ευρωβουλευτής το 2019 και κατόπιν ανέλαβε πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ».

Stream newspaper
ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη: Πέρασε μια εβδομάδα εξαπάτησης, εμπαιγμού και επιτελικού φιάσκου για την κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 30.11.25

ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη: Πέρασε μια εβδομάδα εξαπάτησης, εμπαιγμού και επιτελικού φιάσκου για την κυβέρνηση

Ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει με αιχμηρό τρόπο την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού - «Η Ελλάδα των λίγων τα μαζεύει και ξεζουμίζει την Ελλάδα των πολλών», σημειώνει

Σύνταξη
Στο πλευρό των αγροτών η Νέα Αριστερά: Λεφτά για αποζημιώσεις δεν υπάρχουν, δακρυγόνα όμως έχουμε άφθονα
Πολιτική Γραμματεία 30.11.25

Στο πλευρό των αγροτών η Νέα Αριστερά: Λεφτά για αποζημιώσεις δεν υπάρχουν, δακρυγόνα όμως έχουμε άφθονα

«Την ώρα που οι αγρότες ζητούν τα αυτονόητα, δηλαδή να πληρωθούν τις ενισχύσεις που τους χρωστά το κράτος, να σταθούν όρθιοι μετά από καταστροφές, πανώλη, ευλογιά και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση απαντά με βία», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Δούκας: Δεν πρέπει να χαρίσουμε τρίτη τετραετία στη Νέα Δημοκρατία
Αυτοδιοίκηση 30.11.25

Σφοδρή επίθεση Δούκα στην κυβέρνηση: «Δεν πρέπει να χαρίσουμε τρίτη τετραετία στη Νέα Δημοκρατία»

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας τονίζοντας ότι «πρέπει να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία και οι πολιτικές της»

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Ισχυρό το αίτημα πολιτικής αλλαγής αλλά χαμηλή εμπιστοσύνη στην αντιπολίτευση – Πώς αλλάζει το σκηνικό ένα κόμμα Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 30.11.25

Δημοσκόπηση: Ισχυρό το αίτημα πολιτικής αλλαγής αλλά χαμηλή εμπιστοσύνη στην αντιπολίτευση – Πώς αλλάζει το σκηνικό ένα κόμμα Τσίπρα

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αξιολογείται αρνητικά από το 64,4% σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση., Πάνω από το 50% θέλει πολιτική αλλαγή, όμως ένα μεγάλο ποσοστό έχει λίγο ή καθόλου εμπιστοσύνη στην αντιπολίτευση. Την ίδια ώρα ένα 26% θεωρεί το κόμμα Τσίπρα ως ευκαιρία ανασύνταξης για την Κεντροαριστερά.

Σύνταξη
Τσουκάλας για ανάρτηση Μητσοτάκη – «Η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης έχει χτυπήσει κόκκινο»
Πολιτική 30.11.25

Τσουκάλας για ανάρτηση Μητσοτάκη – «Η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης έχει χτυπήσει κόκκινο»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς τονίζει μεταξύ άλλων ότι ο κ. Μητσοτάκης «προσπαθεί να ωραιοποιήσει καταστάσεις και να "βγει από πάνω" σε ζητήματα, στα οποία η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης του έχει χτυπήσει κόκκινο»

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Επιχειρεί να ξορκίσει τα μπλόκα με καλλιέργεια προσδοκιών – Αναμασά ξανά τη «θετική ατζέντα»
Πολιτική Γραμματεία 30.11.25

Να ξορκίσει τα μπλόκα με καλλιέργεια προσδοκιών επιχειρεί ο Μητσοτάκης - Αναμασά ξανά τη «θετική ατζέντα»

Με αναμάσημα για ακόμη μια φορά της «θετικής ατζέντας», επιχειρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να ξεφύγει από επίμονα μέτωπα και να βάλει ανάχωμα στη λαϊκή δυσαρέσκεια - Παράλληλα επιχειρεί να ανακόψει τις κλιμακούμενες κινητοποιήσεις των αγροτών με καλλιέργεια προσδοκιών και υποσχέσεις ότι «ο Δεκέμβριος θα είναι μήνας ουσιαστικής ενίσχυσης του αγροτικού κόσμου»

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Πυρά στην κυβέρνηση για το αγροτικό – Κορυφαίο ζήτημα η περιφερειακή ανάπτυξη
Από την Πάτρα 30.11.25

Ανδρουλάκης: Πυρά στην κυβέρνηση για το αγροτικό – Κορυφαίο ζήτημα η περιφερειακή ανάπτυξη

«Η έλλειψη σχεδίου περιφερειακής ανάπτυξης πλήττει την ύπαιθρο κι αυτό φαίνεται στον πρωτογενή τομέα», τόνισε σε δηλώσεις του από την Πάτρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
«Η κυβέρνηση κάνει περιορισμένη επιδοματική πολιτική» – Τι λέει η αντιπολίτευση για το επίδομα ενοικίου
Πολιτική 30.11.25

«Η κυβέρνηση κάνει περιορισμένη επιδοματική πολιτική» – Τι λέει η αντιπολίτευση για το επίδομα ενοικίου

«Μεταρρυθμίσεις είναι να αντιμετωπίσεις το ζήτημα της στέγασης σοβαρά. Η κυβέρνηση κάνει μία περιορισμένη επιδοματική πολιτική, κι αυτή έχει προβλήματα» τονίζει ο Θεόδωρος Μαργαρίτης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Επιχείρηση «έξοδος από την κρίση»
Πολιτική Γραμματεία 30.11.25

Επιχείρηση «έξοδος από την κρίση»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται πως είναι αποφασισμένος να αλλάξει στρατηγική για να κάνει damage control και να κατευνάσει την κοινωνική οργή που προκαλεί το εκρηκτικό μείγμα ακρίβειας και χαμηλών μισθών

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Στην Κρήτη ο Κουτσούμπας – «Ο λαός να ακουμπήσει τις προσδοκίες του στο ΚΚΕ, που έχει επιμονή στη σοσιαλιστική προοπτική»
Στο Λασίθι 29.11.25

Στην Κρήτη ο Κουτσούμπας – «Ο λαός να ακουμπήσει τις προσδοκίες του στο ΚΚΕ, που έχει επιμονή στη σοσιαλιστική προοπτική»

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας επισκέφτηκε και το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, με τους γιατρούς να καταγγέλλουν πως «το νοσοκομείο εφημερεύει χωρίς αναισθησιολόγο, ακτινολόγο και χειρουργό»

Σύνταξη
ΚΚΕ για μέτρα κατά της λειψυδρίας: Στόχος η προώθηση της πολιτικής εμπορευματοποίησης του νερού
Επικαιρότητα 29.11.25

ΚΚΕ για μέτρα κατά της λειψυδρίας: Στόχος η προώθηση της πολιτικής εμπορευματοποίησης του νερού

«Αντί για αντιπλημμυρικά έργα, τεχνικά έργα συλλογής και αποθήκευσης βρόχινου νερού και αποκατάστασης του απαρχαιωμένου δικτύου, προωθούνται λύσεις ύδρευσης και άρδευσης με κριτήριο την κερδοφορία», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Κομματικός φίλος, συγγενικό πρόσωπο, συνδαιτυμόνας σε τραπέζια με ρακές του πρωθυπουργού ο «Φραπές»
«Κουμπαριά υπήρχε» 29.11.25

Τσουκαλάς: Κομματικός φίλος, συγγενικό πρόσωπο, συνδαιτυμόνας σε τραπέζια με ρακές του πρωθυπουργού ο «Φραπές»

«Το ότι είναι άνθρωπος της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού αποδείχθηκε. Το λέει η ίδια η κυρία Μπακογιάννη όταν κάνει δηλώσεις για 'συγγενική σχέση'», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Επιτελικό φιάσκο και με την επιστροφή ενοικίου
«Μια από τα ίδια» 29.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Επιτελικό φιάσκο και με την επιστροφή ενοικίου

«Οι πολίτες, όπως αποδείχτηκε για μια ακόμη φορά, δεν έχουν να περιμένουν πλέον τίποτα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ούτε καν να υπολογίσει σωστά ένα επίδομα. Αριστεία!», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Γκίλφοϊλ: Δείπνο για τους αμερικανούς πεζοναύτες την Ημέρα των Ευχαριστιών
Η ανάρτηση 29.11.25

Δείπνο σε αμερικανούς πεζοναύτες παρέθεσε η Γκίλφοϊλ για την Ημέρα των Ευχαριστιών

«Μπορεί να είναι δύσκολο να γιορτάζουμε τις διακοπές μακριά από το σπίτι, αλλά εδώ στην Αθήνα το κάναμε ξεχωριστό», ανέφερε η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε ανάρτησή της στο Χ

Σύνταξη
Μπακογιάννη: Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη μας ο ΟΠΕΚΕΠΕ – Τι λέει για «κόμμα» Τσίπρα και Σαμαρά
Πολιτική 29.11.25

Μπακογιάννη: Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη μας ο ΟΠΕΚΕΠΕ – Τι λέει για «κόμμα» Τσίπρα και Σαμαρά

Η Ντόρα Μπακογιάννη παραδέχθηκε πως ένα από τα μεγαλύτερα λάθη της κυβέρνησης ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ το οποίο όπως είπε το «πληρώνουμε τώρα» ενώ μίλησε και για τον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι «φαίνεται να θέλει να καλύψει το κενό». Μάλιστα σημείωσε πως τα θεωρώ αλαζονικά όσα ακούγονται που λένε ότι «δεν θα μας αγγίξει»

Σύνταξη
