ΣΥΡΙΖΑ: Επιτελικό φιάσκο και με την επιστροφή ενοικίου

«Μια από τα ίδια και με το περίφημο ‘επίδομα ενοικίου’, το τελευταίο κυβερνητικό εύρημα απέναντι στη διογκούμενη στεγαστική κρίση», σχολιάζει δηκτικά ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση Μητσοτάκη για ανικανότητα.

Όπως σημειώνει η Κουμουνδούρου, «από το απόγευμα της Παρασκευής, έχουν πάρει μορφή πανελλήνιας καταιγίδας τα παράπονα των πολιτών που είδαν στους λογαριασμούς τους να μπαίνουν ένα ή δύο εικοσάευρα, ενώ πληρώνουν και δηλώνουν κανονικά πολλαπλάσιο ποσό για μηνιαίο ενοίκιο».

Για να τονίσει χαρακτηριστικά ότι «πήγαν έτσι περίπατο οι υποσχέσεις του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη, που δεν έχασε την ευκαιρία να τις διαφημίσει σε σχετικό βίντεο, και η αρμόδια υπουργός βρέθηκε να προσπαθεί να μαζέψει τα ασυμμάζευτα από τηλεοράσεως, ενώ είχε προφανώς προετοιμαστεί για πρωινές θριαμβολογίες. Και οι πολίτες; Θα μπουν σε νέο κύκλο ψηφιακής γραφειοκρατίας μέσω ΑΑΔΕ για να αποδείξουν ότι πράγματι δικαιούνται όσα δικαιούνται».

«Απαιτείται νόμος-πλαίσιο για τη Στέγαση»

«Ας το πούμε για μια ακόμη φορά: η στεγαστική κρίση και η ακρίβεια, όπως αποτυπώνει και η άνοδος των ενοικίων κατά σχεδόν 9% τον τελευταίο χρόνο, δεν αντιμετωπίζονται με επιδόματα, ακόμα κι όταν καταφέρνει να τα καταβάλλει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ούτε με προγράμματα τύπου ‘Σπίτι μου’ που τελικά αυξάνουν τις τιμές», υπογραμμίζει.

Και προσθέτει πως «το δικαίωμα στην κατοικία απαιτεί ένα πλέγμα ολοκληρωμένων πολιτικών και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ήδη παρουσιάσει από τον Ιούνιο τις θέσεις του για μια δίκαιη στεγαστική πολιτική. Με έναν νόμο-Πλαίσιο για τη Στέγαση που μεταξύ άλλων ορίζει αρχές, εργαλεία και δομές, με προστασία της πρώτης κατοικίας, με εργαλεία Κοινωνικής Κατοικίας, με ρύθμιση της αγοράς στέγης και των ενοικίων, υψώνοντας ανάχωμα στην κερδοσκοπία».

«Οι πολίτες, όπως αποδείχτηκε για μια ακόμη φορά, δεν έχουν να περιμένουν πλέον τίποτα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ούτε καν να υπολογίσει σωστά ένα επίδομα. Αριστεία!», καταλήγει χαρακτηριστικά.