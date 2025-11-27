newspaper
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
27.11.2025 | 09:26
Ανατράπηκε φορτηγό στη Λεωφόρο Σχιστού - Νεκρή μία γυναίκα
Επιστροφή ενοικίου: SOS για 30.000 δικαιούχους χωρίς ΙΒΑΝ – Τι να κάνετε
Οικονομικές Ειδήσεις 27 Νοεμβρίου 2025 | 07:12

Επιστροφή ενοικίου: SOS για 30.000 δικαιούχους χωρίς ΙΒΑΝ – Τι να κάνετε

Για τους ενοικιαστές που δεν είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους η επιστροφή ενοικίου θα είναι μειωμένη ή ακόμη και μηδενική

Σύνταξη
Συναγερμός έχει σημάνει για περίπου 30.000 φορολογούμενους που δεν έχουν καταχωρίσει IBAN για την επιστροφή ενοικίου.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ζητά από χιλιάδες δικαιούχους να δηλώσουν άμεσα το ΙΒΑΝ προκειμένου τα ποσά να καταβληθούν χωρίς καθυστερήσεις. Όσοι δεν κινηθούν άμεσα, κινδυνεύουν να μην πληρωθούν.

Η επιστροφή ενοικίου

Στις 28 Νοεμβρίου, πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά αναμένεται να λάβουν την επιστροφή ενοικίου με τα ποσά να ανέρχονται σε έως 800 ευρώ για την κύρια και τη φοιτητική κατοικία με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Όμως για τους ενοικιαστές που δεν είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και έχουν αφήσει απλήρωτα ενοίκια η επιστροφή ενός ενοικίου θα είναι μειωμένη ή ακόμη και μηδενική καθώς όταν υπάρχουν ανείσπρακτα μισθώματα το επίδομα δεν θα υπολογιστεί με βάση το συμφωνημένο ποσό του μισθωτηρίου συμβολαίου, αλλά με βάση όσα έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε2 ως πραγματικά εισπραχθέντα από τον εκμισθωτή, ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Όσοι εντοπιστούν να έχουν δηλώσει ανακριβή στοιχεία είτε για κύρια είτε για φοιτητική κατοικία, θα κληθούν να επιστρέψουν ολόκληρο το ποσό της επιδότησης, εντόκως με το ετήσιο επιτόκιο 8,76% ενώ θα αποκλειστούν από την επιδότηση για τρία χρόνια.

Τα βήματα για τη δήλωση IBAN

Για να διορθώσουν την εκκρεμότητα, οι φορολογούμενοι θα πρέπει:

  • Να συνδεθούν με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet στην πλατφόρμα myAADE.
  • Να επιλέξουν «Μητρώο & Επικοινωνία» και έπειτα «Δήλωση Λογαριασμού IBAN».
  • Να προσθέσουν τον λογαριασμό τους, βεβαιώνοντας ότι είναι ενεργός και στο όνομά τους.

Όσοι δεν λάβουν την ενίσχυση, μπορούν να υποβάλουν αίτημα ελέγχου στην εφαρμογή «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά.

Οι λόγοι απόρριψης για επιστροφή ενοικίου

Οι συνηθέστεροι λόγοι απόρριψης είναι:

  • Μη τήρηση των προϋποθέσεων για φοιτητική μίσθωση.
  • Παραβίαση όρων όταν υπάρχουν περισσότερες από μία φοιτητικές κατοικίες.
  • Ασυμφωνία μισθώματος όταν έχει δηλωθεί υψηλότερο ποσό από το συμβατικό — απαιτούνται παραστατικά πληρωμών και το μισθωτήριο.

Αν από τον έλεγχο προκύψει ότι ο φορολογούμενος πληροί τις προϋποθέσεις, αποστέλλεται κατάσταση δικαιούχων στη ΓΔΗΛΕΔ και ακολουθεί η πληρωμή.

Πηγή: OT

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Συλλογικές συμβάσεις: Τι σημαίνει η μετενέργεια και η επεκτασιμότητα

Συλλογικές συμβάσεις: Τι σημαίνει η μετενέργεια και η επεκτασιμότητα

Τράπεζες
Eλληνικές τράπεζες: Γιατί κυνηγούν με μεγαλύτερη ένταση τις καταθέσεις

Eλληνικές τράπεζες: Γιατί κυνηγούν με μεγαλύτερη ένταση τις καταθέσεις

Τα δημοσιονομικά δεινά της Βρετανίας απεικονίζουν την απειλή για το κοινωνικό συμβόλαιο της ΕΕ
Διεθνής Οικονομία 27.11.25

Τα δημοσιονομικά δεινά της Βρετανίας απεικονίζουν την απειλή για το κοινωνικό συμβόλαιο της ΕΕ

Πολλές κυβερνήσεις στην ΕΕ δεν έχουν ξεκαθαρίσει με ειλικρίνεια στους ψηφοφόρους τους τις αυξανόμενες δημοσιονομικές πιέσεις στο κράτος πρόνοιας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Φόρος κληρονομιάς: Τα μυστικά για τις δηλώσεις, τις προθεσμίες και τις δόσεις
9+1 ερωταπαντήσεις 27.11.25

Οδηγός για τον φόρο κληρονομιάς - Τα μυστικά για τις δηλώσεις, τις προθεσμίες και τις δόσεις

Αναλυτικός οδηγός με ερωτήσεις - απαντήσεις που αφορούν αλλαγές και διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ για το πώς υπολογίζεται ο φόρος κληρονομιάς για όσους αποκτούν κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Βάλντις Ντομπρόβσκις: «Η Ελλάδα να παραμείνει σε πορεία συμμόρφωσης»
Τα σχέδια RRF 27.11.25

«Η Ελλάδα να παραμείνει στην πορεία συμμόρφωσης» - Ο Ντομπρόβσκις με αφορμή τις συστάσεις της Κομισιόν

Τον επόμενο Αύγουστο πρέπει η Ελλάδα να μεταβεί σε υψηλότερα επίπεδα χρηματοδότησης από τα κονδύλια συνοχής για να αποφύγει μείωση ρυθμού ανάπτυξης, λέει ο επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις

Μαρία Βασιλείου
Η ΕΕ προτρέπει τις πρωτεύουσες να στρέψουν τους πολίτες στις ιδιωτικές συντάξεις – Αυξάνεται η πίεση στο ασφαλιστικό
Διεθνής Οικονομία 26.11.25

Η ΕΕ προτρέπει τις πρωτεύουσες να στρέψουν τους πολίτες στις ιδιωτικές συντάξεις – Αυξάνεται η πίεση στο ασφαλιστικό

Η ΕΕ θέλει οι πολίτες να έχουν περισσότερους τρόπους για να εξασφαλίσουν ένα επαρκές συνταξιοδοτικό εισόδημα, καθώς τα κρατικά συστήματα, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, αντιμετωπίζουν πρόβλημα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τι επιφυλάσσει το 2026 για τις αγορές – Οι προβλέψεις της δημοσκόπησης του Reuters
Τι αναμένουν 26.11.25

Τι επιφυλάσσει το 2026 για τις αγορές – Οι προβλέψεις της δημοσκόπησης του Reuters

Δώδεκα από τους δεκαπέντε παγκόσμιους χρηματιστηριακούς δείκτες που συμμετείχαν στην έρευνα θα καταγράψουν λιγότερα κέρδη το 2026 από ό,τι μέχρι στιγμής φέτος

Τζούλη Καλημέρη
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: «Ιστορική συμφωνία» ή «ιστορικό ψέμα»; – O,τι λάμπει δεν είναι χρυσός…
Οικονομία 26.11.25

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: «Ιστορική συμφωνία» ή «ιστορικό ψέμα»; – O,τι λάμπει δεν είναι χρυσός…

Με την κάλυψη των εργαζομένων από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ) να αγγίζει ένα μικρό ποσοστό η κυβέρνηση «πανηγυρίζει» για τη συμφωνία επαναφορά τους όμως… ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η αθόρυβη εξάπλωση της φτώχειας – Όταν η «ανάπτυξη» γίνεται όργανο κοινωνικού αποκλεισμού
«Success story» 26.11.25

Η αθόρυβη εξάπλωση της φτώχειας – Όταν η «ανάπτυξη» γίνεται όργανο κοινωνικού αποκλεισμού

Η φτώχεια αυξάνεται, η εργασία παραμένει επισφαλής και η πραγματική ανάπτυξη κινδυνεύει να παραμείνει μια φούσκα: εντυπωσιακή στα στατιστικά, αδύναμη στην πραγματικότητα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο: Στο μικροσκόπιο τα κριτήρια για το φθηνό ρεύμα
Οικονομικές Ειδήσεις 26.11.25

Αλλαγές στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο - Τα σενάρια που εξετάζονται

Αλλαγές στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο εξετάζει το υπουργείο Ενέργειας – Σενάρια για χορήγηση ΚΟΤ με βάση τις βαθμοημέρες θέρμανσης και ψύξης ανά περιφέρεια

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Έρευνα για τις επενδύσεις: Προτελευταία η Ελλάδα στην ΕΕ – Εκτός στόχου οι κυβερνητικές προβλέψεις
Οικονομικές Ειδήσεις 26.11.25

Έρευνα για τις επενδύσεις: Προτελευταία η Ελλάδα στην ΕΕ – Εκτός στόχου οι κυβερνητικές προβλέψεις

Προδημοσίευση της έρευνας του Ινστιτούτου ΕΝΑ για τις επενδύσεις: Συστηματική αστοχία στις προβλέψεις, προβληματικό το μείγμα - Κόντρα στο κυβερνητικό αφήγημα η προτελευταία θέση της Ελλάδας στην Ε.Ε.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Συλλογικές συμβάσεις: Υπεγράφη η συμφωνία για την επαναφορά τους – Πιο εύκολη η επέκταση
«Ιστορική συμφωνία» 26.11.25

Υπεγράφη η συμφωνία για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων - Πιο εύκολη η επέκτασή τους

Η ΓΣΕΕ θα μπορεί να συνάπτει ή να συνυπογράφει κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας επικουρικά εφόσον προσκληθεί από μέλος της να το κάνει, ώστε να εφαρμόζεται η νέα δυνατότητα της επέκτασης

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: ROcknRolla*
On Field 27.11.25

ROcknRolla*

Η Ρεάλ του ζήτησε να τρέξει χωρίς αύριο -για να την πιάσει. Να σουτάρει δίχως αύριο. Και ο Ολυμπιακός τα έκανε. Μόνο που…

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
«Πίσω από τις λέξεις… έρχεται ο Αλέξης» – Ανάρτηση με νόημα από Τσίπρα για την παρουσίαση της Ιθάκης
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

«Πίσω από τις λέξεις… έρχεται ο Αλέξης» – Ανάρτηση με νόημα από Τσίπρα για την παρουσίαση της Ιθάκης

«Εγώ θα μιλήσω την Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου, στις 7 το απόγευμα» λέει ο κ. Τσίπρας, στο σατιρικό βίντεο στο οποίο παρελαύνουν επικριτές του και κλείνει με την παράφραση του στίχου «Πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης» καθώς στη θέση του «κρύβεται» ακούγεται το «έρχεται»

Σύνταξη
Με νέα πρόσωπα για το πρώτο βήμα πρόκρισης στο Παγκόσμιο η Εθνική Ελλάδας
Μπάσκετ 27.11.25

Με νέα πρόσωπα για το πρώτο βήμα πρόκρισης στο Παγκόσμιο η Εθνική Ελλάδας

Η Εθνική Ελλάδας ξεκινάει την πορεία της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την αναμέτρηση κόντρα στην Ρουμανία (18:30, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ), με τον Βασίλη Σπανούλη να φτάνει στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα.

Σύνταξη
Η ιστορία του θρυλικού Stahl House που στέκει στο κενό – Το 65 ετών διάφανο σπίτι του Χόλιγουντ αναζητά νέο ιδιοκτήτη
1954 27.11.25

Η ιστορία του θρυλικού Stahl House που στέκει στο κενό – Το 65 ετών διάφανο σπίτι του Χόλιγουντ αναζητά νέο ιδιοκτήτη

«Μια ιδανική εκδοχή του Λος Άντζελες» - Το Stahl House χτισμένο στο Hollywood Hills, κατασκευασμένο με κόστος 37.500 δολάρια και γνωστό από τη φωτογραφία του Julius Shulman, διατίθεται πλέον προς πώληση για 25 εκατομμύρια δολάρια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πάπας Λέων: Ιστορική επίσκεψη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο – Συνάντηση με Βαρθολομαίο και Ερντογάν
Το πρόγραμμα 27.11.25

Ιστορική επίσκεψη του Πάπα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο - Συνάντηση με Βαρθολομαίο και Ερντογάν

Ο Πάπας Λέων ΙΔ' φτάνει σήμερα στην Τουρκία όπου θα τον υποδεχτεί ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν - Στην τελετή υποδοχής και ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος - Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο δράστης της επίθεσης στην Εθνοφρουρά είχε εργαστεί για τη CIA και τον αμερικανικό στρατό στο Αφγανιστάν
ΗΠΑ 27.11.25

Ο δράστης της επίθεσης στην εθνοφρουρά είχε εργαστεί για τον αμερικανικό στρατό και τη CIA - Βίντεο από τη σύλληψή του

Το κίνητρο δράστη της επίθεσης ενάντια στην εθνοφρουρά, παραμένει προς το παρόν άγνωστο - Ο Τραμπ πάντως προεξόφλησε ότι είναι τρομοκρατική ενέργεια και στοχοποίησε τους μετανάστες

Σύνταξη
Πραξικόπημα στη Γουϊνέα-Μπισάου: Αξιωματικοί του στρατού κατέλαβαν την εξουσία, συνελήφθη ο πρόεδρος
Κρίσιμες ώρες 27.11.25

Πραξικόπημα στη Γουϊνέα-Μπισάου - Αξιωματικοί του στρατού κατέλαβαν την εξουσία, συνελήφθη ο πρόεδρος

Οι πραξικοπηματίες στη Γουϊνέα-Μπισάου αποκαλούν τους εαυτούς τους «Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση για την Αποκατάσταση της Τάξης»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ξανά στα δικαστήρια για σεξουαλικές επιθέσεις ο Κέβιν Σπέισι
Θωπεία 27.11.25

Ξανά στα δικαστήρια για σεξουαλικές επιθέσεις ο Κέβιν Σπέισι

Ο Κέβιν Σπέισι θα βρεθεί αντιμέτωπος με τρεις αστικές αγωγές για σεξουαλική επίθεση στο Λονδίνο τον Οκτώβριο του 2026, με τους ενάγοντες να ζητούν ενιαία δίκη και τον ηθοποιό να αρνείται τις κατηγορίες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κίνηση: Στο «κόκκινο» οι δρόμοι στην Αθήνα – Σημειωτόν στον Κηφισό, μεγαλές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Υπομονή 27.11.25

Στο «κόκκινο» οι δρόμοι στην Αττική - Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα

Μεγάλα μποτιλιαρίσματα στη λεωφόρο Καρέα και στην Παραλιακή - Αυξημένη κίνηση στην Αττική Οδό - Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στους δρόμους γύρω από το Κέντρο αλλά και στον Πειραιά

Σύνταξη
Τα δημοσιονομικά δεινά της Βρετανίας απεικονίζουν την απειλή για το κοινωνικό συμβόλαιο της ΕΕ
Διεθνής Οικονομία 27.11.25

Τα δημοσιονομικά δεινά της Βρετανίας απεικονίζουν την απειλή για το κοινωνικό συμβόλαιο της ΕΕ

Πολλές κυβερνήσεις στην ΕΕ δεν έχουν ξεκαθαρίσει με ειλικρίνεια στους ψηφοφόρους τους τις αυξανόμενες δημοσιονομικές πιέσεις στο κράτος πρόνοιας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κακοκαιρία: Προβλήματα σε Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία – Πλημμύρες, κατολισθήσεις και μηνύματα του 112
Φωτογραφίες και βίντεο 27.11.25

Σοβαρά προβλήματα σε Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία από την κακοκαιρία - Πλημμύρες, κατολισθήσεις και μηνύματα του 112

Η κακοκαιρία χτύπησε με σφοδρότητα την Κέρκυρα που ακόμα μετρά τις πληγές της - Προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις και στην Αιτωλοακαρνανία

Σύνταξη
Ημέρα των Ευχαριστιών: Ένας οδηγός για τους μπερδεμένους Ευρωπαίους
Thanksgiving 27.11.25

Ημέρα των Ευχαριστιών: Ένας οδηγός για τους μπερδεμένους Ευρωπαίους

Κάθε χρόνο, οι Αμερικανοί περιμένουν με ανυπομονησία την Ημέρα των Ευχαριστιών. Ενώ πολλές αμερικανικές παραδόσεις έχουν υιοθετηθεί στο εξωτερικό, αυτή η μέρα παραμένει μυστήριο για πολλούς Ευρωπαίους

Σύνταξη
Κυβέρνηση: Φοράει «φιλεργατικό» προσωπείο, αλλά δίνει πολύ λίγα, πολύ αργά και… εξαναγκασμένα
Πολιτική 27.11.25

Κυβέρνηση: Φοράει «φιλεργατικό» προσωπείο, αλλά δίνει πολύ λίγα, πολύ αργά και… εξαναγκασμένα

Η κυβέρνηση επιχαίρει για τη συμφωνία της με ΓΣΕΕ - εργοδότες, την ώρα που στην πραγματικότητα υλοποιεί με καθυστέρηση υποχρεωτικές δεσμεύσεις της έναντι της Ε.Ε. Μακριά από την πλήρη επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, η «Κοινωνική Συμφωνία» δεν αίρει κρίσιμες απορρυθμιστικές παρεμβάσεις των μνημονίων, αλλά και της ίδιας της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Αντίστροφη μέτρηση για την παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα – Ο μέχρι στιγμής απολογισμός
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

Αντίστροφη μέτρηση για την παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα – Ο μέχρι στιγμής απολογισμός

Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα έγινε best seller με το που κυκλοφόρησε στα βιβλιοπωλεία. Ικανοποίηση στο επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
