Τι πρέπει να κάνετε αν δεν λάβατε την επιστροφή ενοικίου
Τι πρέπει να κάνετε αν δεν λάβατε την επιστροφή ενοικίου

Ενοικιαστές που πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία και δεν δουν στον τραπεζικό λογαριασμό τους την ενίσχυση έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επιστροφή ενός μηνιαίου ενοικίου σε πάνω από 1 εκατ. νοικοκυριά με την ΑΑΔΕ να ολοκληρώνει τους ελέγχους ώστε οι δικαιούχοι να δουν τα ποσά στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους στις 28 Νοεμβρίου.

Οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ «τρέχουν» διασταυρώσεις στα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν φέτος και των δηλώσεων μίσθωσης ακινήτων για να εντοπίσουν μισθωτήρια συμβόλαια και ποσά ενοικίων που έχουν δηλωθεί. Σημειώνεται ότι για την πληρωμή της ενίσχυσης στους ενοικιαστές κύριας ή και φοιτητικής κατοικίας δεν απαιτείται η υποβολή αίτησης ή επιπλέον δικαιολογητικών, καθώς όλα τα απαραίτητα στοιχεία αντλούνται απευθείας από τις δηλώσεις μίσθωσης των ακινήτων και τις φορολογικές δηλώσεις ενοικιαστών και εκμισθωτών.

Η ενίσχυση

Το ποσό της ενίσχυσης:

Για την κύρια κατοικία η ενίσχυση ανέρχεται έως τα 800 ευρώ ετησίως, προσαυξανόμενη κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του υπόχρεου υποβολής φορολογικής δήλωσης και του/της συζύγου του. Σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, η προσαύξηση εφαρμόζεται για κάθε έναν από τους γονείς.

Για παράδειγμα, μια οικογένεια με δύο παιδιά, που διαμένει σε μισθωμένη κατοικία και πληρώνει 1.000 ευρώ ενοίκιο τον μήνα, θα λάβει στο τέλος του μήνα το ποσό των 900 ευρώ (800+50+50).

Για τη φοιτητική κατοικία η ενίσχυση ανέρχεται έως 800 ευρώ ετησίως για κάθε φοιτητή. Στην περίπτωση που καταβάλλεται μίσθωμα για μία φοιτητική κατοικία την οποία χρησιμοποιούν περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα του υπόχρεου και του ή της συζύγου του, η ενίσχυση καταβάλλεται μία φορά. Εάν ο φοιτητής ηλικίας έως 25 ετών είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και η κατοικία έχει μισθωθεί από αυτόν και έχει δηλωθεί ως κύρια κατοικία στη δήλωσή του, τότε η μισθωμένη κατοικία λαμβάνεται υπόψη ως κύρια κατοικία.

Για παράδειγμα, οικογένεια που πληρώνει ενοίκιο 800 ευρώ τον μήνα για κύρια κατοικία και 300 ευρώ για τη φοιτητική κατοικία του παιδιού που σπουδάζει σε άλλη πόλη θα λάβει 1.100 ευρώ (800 ευρώ για την κύρια κατοικία και 300 ευρώ για τη φοιτητική κατοικία).

Δικαιούχοι χωρίς ενίσχυση

Ενοικιαστές οι οποίοι αν και πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία δεν δουν στον τραπεζικό λογαριασμό τους την ενίσχυση έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να λάβουν το ποσό που δικαιούνται. Ειδικότερα, οι μισθωτές θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα εξέτασης της συνδρομής των προϋποθέσεων στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους υπηρεσία της ΑΑΔΕ μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE, με την επισύναψη των κατάλληλων δικαιολογητικών, το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους καταβολής της ενίσχυσης.

Σε περίπτωση μη καταβολής της ενίσχυσης λόγω:

  • εφαρμογής της προϋπόθεσης για μίσθωση φοιτητικής κατοικίας στους δικαιούχους φοιτητές ή
  • μη διαπίστωσης της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για τουλάχιστον μία εκ των μισθώσεων κατοικίας φοιτητή εάν μισθώνονται περισσότερες της μιας κατοικίες για διαφορετικούς φοιτητές εξαρτώμενα τέκνα από τον ίδιο δικαιούχο ή
  • ασυμφωνίας μισθώματος λόγω καταβολής μεγαλύτερου ποσού, εφόσον το μεγαλύτερο ποσό αυτό έχει περιληφθεί στο έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή, και προκύπτει από τα συμβατικώς συμφωνηθέντα. Στην περίπτωση ασυμφωνίας μισθώματος προσκομίζονται τα παραστατικά του τραπεζικού ιδρύματος που αφορούν την εξόφληση του μισθώματος και αποδεικτικά όσων έχουν συμφωνηθεί συμβατικά (μισθωτήριο).

Κόφτης για τους ασυνεπείς

Για τους ενοικιαστές οι οποίοι δεν είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και έχουν αφήσει απλήρωτα ενοίκια η επιστροφή ενός ενοικίου θα είναι μειωμένη ή ακόμη και μηδενική. Ο αυτόματος μηχανισμός της ΑΑΔΕ ξεχωρίζει όσους έχουν πληρώσει κανονικά τα ενοίκιά τους από όσους έχουν καθυστερήσεις. Οταν υπάρχουν ανείσπρακτα μισθώματα, το επίδομα δεν θα υπολογιστεί με βάση το συμφωνημένο ποσό του συμβολαίου, αλλά αποκλειστικά με βάση όσα έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε2 ως πραγματικά εισπραχθέντα από τον εκμισθωτή.

Αυστηρές κυρώσεις για ψευδή στοιχεία

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν θα συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο, ενώ για όσους έχουν δηλώσει ψευδή ή παραποιημένα στοιχεία προβλέπονται βαριές συνέπειες. Αν διαπιστωθεί ότι υποβλήθηκαν ανακριβείς δηλώσεις μισθώσεων, το επίδομα χαρακτηρίζεται αχρεωστήτως καταβληθέν και επιστρέφεται με τόκους και προσαυξήσεις. Παράλληλα, ο ενοικιαστής- παραβάτης αποκλείεται από ανάλογες επιδοτήσεις για τρία χρόνια.

Economy
Fitch Ratings: Εύσημα για τη μείωση του χρέους – Πώς θα «ξεκλειδώσει» το grade Α

Fitch Ratings: Εύσημα για τη μείωση του χρέους – Πώς θα «ξεκλειδώσει» το grade Α

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
Είδος προς… εξαφάνιση τα ακίνητα – Χτίζεται ένα ανά 1.000 κατοίκους [γραφήματα]
Έρευνα 15.11.25
Είδος προς… εξαφάνιση τα ακίνητα – Χτίζεται ένα ανά 1.000 κατοίκους [γραφήματα]

Πάνω από 700.000 κατοικίες παραμένουν κενές ή αδρανείς, χωρίς να αξιοποιούνται. Η έλλειψη προσιτής στέγης πλήττει κυρίως τους νέους και τα χαμηλά εισοδήματα, αλλά σταδιακά πιέζει και τη μεσαία τάξη

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Εξωδικαστικός: 4+1 βήματα για την ένταξη στον μηχανισμό – Τι έχει αλλάξει στη διαδικασία
Αναβάθμιση 15.11.25
4+1 βήματα για την ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό - Τι έχει αλλάξει στη διαδικασία

Πιο προσιτός και εύκολος γίνεται ο εξωδικαστικός μηχανισμός - Ένας στους δύο που χρωστούν σε χρηματοπιστωτικούς φορείς πέτυχε διαγραφή χρέους άνω του 30% - Προς το δημόσιο το μέσο «κούρεμα» ήταν 17%

Σύνταξη
Η οικονομική ανισότητα είναι «μια πολιτική επιλογή» – Κορυφαίοι οικονομολόγοι αναλαμβάνουν πρωτοβουλία
Διεθνής Οικονομία 14.11.25
Διεθνής Οικονομία 14.11.25

Η οικονομική ανισότητα είναι «μια πολιτική επιλογή» – Κορυφαίοι οικονομολόγοι αναλαμβάνουν πρωτοβουλία

Διεθνή οργανισμό για την οικονομική ανισότητα στα πρότυπα της διακυβερνητικής επιτροπής για την κλιματική αλλαγή ζητούν 500 οικονομολόγοι.

Σύνταξη
H oικονομία της αγοράς ή η οικονομία της παραγωγής; Ποιος θα είναι ο νικητής της νέας παγκόσμιας σύγκρουσης
Διεθνής Οικονομία 14.11.25
Διεθνής Οικονομία 14.11.25

H oικονομία της αγοράς ή η οικονομία της παραγωγής; Ποιος θα είναι ο νικητής της νέας παγκόσμιας σύγκρουσης

Η οικονομία της παραγωγής, που δίνει έμφαση στην κρατικά υποστηριζόμενη βιομηχανική πολιτική και την επένδυση σε υποδομές, αναδεικνύεται ως το πιο ανθεκτικό και βιώσιμο μοντέλο για τον 21ο αιώνα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Κατώτατος μισθός: Το ποσοστό των Ελλήνων εργαζόμενων που αμείβονται με 743 ευρώ το μήνα – Στοιχεία της Eurostat
Οικονομικές Ειδήσεις 14.11.25
Οικονομικές Ειδήσεις 14.11.25

Ελλάδα του κατώτατου μισθού: Το ποσοστό των εργαζόμενων που αμείβονται με 743 ευρώ - Στοιχεία της Eurostat

Περίπου 13 εκατομμύρια εργαζόμενοι σε 21 χώρες της ΕΕ αμείβονται με τον κατώτατο μισθό ή και λιγότερο, σύμφωνα με την Eurostat. O κατώτατος μισθός στη χώρα μας κυμαίνεται σήμερα στα 880 ευρώ μεικτά και 743 ευρώ καθαρά

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
«Το Πολυτεχνείο δεν έχει ιδιοκτήτες, έχει τους νεκρούς», λέει «η φωνή του Πολυτεχνείου», Δημήτρης Παπαχρήστος
52 χρόνια μετά 15.11.25
«Το Πολυτεχνείο δεν έχει ιδιοκτήτες, έχει τους νεκρούς», λέει «η φωνή του Πολυτεχνείου», Δημήτρης Παπαχρήστος

Ο συγγραφέας και ραδιοφωνικός παραγωγός, που μετέδιδε το πνεύμα του αγώνα στο Πολυτεχνείο υπογραμμίζει πως «φοβισμένα παιδιά», μοιράστηκαν τον φόβο τους, τον ξεπέρασαν και «ξέπλυναν τη ντροπή των γονιών τους

Σύνταξη
Έξι μήνες σκοτάδι: Η Φλόρενς Πιου εξηγεί γιατί το Midsommar την «βύθισε» στη θλίψη
«Με διαλύσε» 15.11.25
Έξι μήνες σκοτάδι: Η Φλόρενς Πιου εξηγεί γιατί το Midsommar την «βύθισε» στη θλίψη

Η Φλόρενς Πιου αποκάλυψε ότι η απόλυτη συναισθηματική βύθιση στον ρόλο της στο Midsommar είχε σοβαρό αντίκτυπο στην ψυχική της υγεία, οδηγώντας τη σε μια περίοδο έξι μηνών βαθιάς θλίψης

Σύνταξη
Μεσσηνία: Θρίλερ με την εξαφάνιση μητέρας πέντε παιδιών – Τα ρούχα που βρέθηκαν σε περίεργα σημεία και οι μαρτυρίες
Στη Μεσσηνία 15.11.25
Θρίλερ με την εξαφάνιση μητέρας πέντε παιδιών - Τα ρούχα που βρέθηκαν σε περίεργα σημεία και οι μαρτυρίες

Μια νέα υπόθεση εξαφάνισης ήρθε στο προσκήνιο το βράδυ της Παρασκευής στην εκπομπή Φως στο Τούνελ. Η Αμαλία Νικολοπούλου χάθηκε ένα πρωινό του Οκτωβρίου του 2021 στη Ρευματιά Μεσσηνίας.

Σύνταξη
Άγιος Δημήτριος: Άφαντοι οι δράστες του εμβολισμού των μηχανών της ΔΙΑΣ – Κοντά στην ταυτοποίησή τους η ΕΛ.ΑΣ.
Στον Άγιο Δημήτριο 15.11.25
Άφαντοι οι διαρρήκτες που εμβόλισαν μηχανές αστυνομικών - Κοντά στην ταυτοποίησή τους η ΕΛ.ΑΣ.

Τρεις αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έχουν τραυματιστεί ελαφρά - Η ιδιοκτήτρια του οχήματος ταυτοποιήθηκε, ωστόσο δεν φέρεται να γνώριζε ποιος οδηγούσε το όχημα εκείνη την ώρα

Σύνταξη
Γρίπη: Ανησυχία για τη φετινή δραστηριότητα – Καμπανάκι για υψηλή μεταδοτικότητα και βαρύτερη νόσηση
Ελλάδα 15.11.25
Ανησυχία για τη φετινή δραστηριότητα της γρίπης - Καμπανάκι για υψηλή μεταδοτικότητα και βαρύτερη νόσηση

Τα δεδομένα από το Δίκτυο Παρατηρητών Νοσηρότητας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, υποδεικνύουν έναρξη της εποχικής δραστηριότητας μεταξύ 10 Νοεμβρίου και 10 Δεκεμβρίου

Σύνταξη
Η «ανακάλυψη» του Μεσίνα: Ποιος είναι ο Κουίν Έλις που «πλήγωσε» τον Ολυμπιακό (vids)
Euroleague 15.11.25
Η «ανακάλυψη» του Μεσίνα: Ποιος είναι ο Κουίν Έλις που «πλήγωσε» τον Ολυμπιακό (vids)

Ο Κουίν Έλις έβγαλε… μάτια στη Unipol Arena, πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση και ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη επί του Ολυμπιακού – Ποιος είναι ο Άγγλος γκαρντ που θα κάνει… θραύση στη Euroleague.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Είδος προς… εξαφάνιση τα ακίνητα – Χτίζεται ένα ανά 1.000 κατοίκους [γραφήματα]
Έρευνα 15.11.25
Είδος προς… εξαφάνιση τα ακίνητα – Χτίζεται ένα ανά 1.000 κατοίκους [γραφήματα]

Πάνω από 700.000 κατοικίες παραμένουν κενές ή αδρανείς, χωρίς να αξιοποιούνται. Η έλλειψη προσιτής στέγης πλήττει κυρίως τους νέους και τα χαμηλά εισοδήματα, αλλά σταδιακά πιέζει και τη μεσαία τάξη

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Εξωδικαστικός: 4+1 βήματα για την ένταξη στον μηχανισμό – Τι έχει αλλάξει στη διαδικασία
Αναβάθμιση 15.11.25
4+1 βήματα για την ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό - Τι έχει αλλάξει στη διαδικασία

Πιο προσιτός και εύκολος γίνεται ο εξωδικαστικός μηχανισμός - Ένας στους δύο που χρωστούν σε χρηματοπιστωτικούς φορείς πέτυχε διαγραφή χρέους άνω του 30% - Προς το δημόσιο το μέσο «κούρεμα» ήταν 17%

Σύνταξη
Πως ο Λανουά μπερδεύει τους διαιτητές
On Field 15.11.25
Πως ο Λανουά μπερδεύει τους διαιτητές

Ο Γάλλος μπορεί να επικοινωνεί συχνά με τους ρέφερι, να ασχολείται πολύ, όμως κάπου στράβωσε η εκπαίδευση που περισσότερο μπερδεύει παρά εκπαιδεύει και σα να μην έφτανε αυτό είναι και κρύο πιάτο

Βάιος Μπαλάφας
Ινδία: Στους εννέα οι νεκροί από την επίθεση σε αστυνομικό τμήμα στο Κασμίρ – Δύσκολη η αναγνώριση των σορών
Πολλοί τραυματίες 15.11.25
Στους εννέα οι νεκροί από την επίθεση σε αστυνομικό τμήμα στην Ινδία - Δύσκολη η αναγνώριση των σορών

Η ένταση της έκρηξης στο αστυνομικό τμήμα στην Ινδία ήταν τέτοια «που ανθώπινα μέλη εντοπίστηκαν σε κοντινά σπίτια, περίπου 200 μέτρα μακριά», δήλωσαν πηγές από τη διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών

Σύνταξη
Η Ουκρανία ανάμεσα στη Σκύλλα και τη Χάρυβδη: Καταστραμμένη από τις βόμβες και σημαδεμένη από τη διαφθορά
Κόσμος 15.11.25
Η Ουκρανία ανάμεσα στη Σκύλλα και τη Χάρυβδη: Καταστραμμένη από τις βόμβες και σημαδεμένη από τη διαφθορά

Η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια διπλή κρίση: τον πόλεμο στο έδαφος και τα σκάνδαλα διαφθοράς που δοκιμάζουν την αντοχή της κυβέρνησης Ζελένσκι

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Είναι ο στρατός της Βενεζουέλας έτοιμος να ανταπεξέλθει σε έναν πόλεμο με την Αμερική;
Κλιμάκωση 15.11.25
Είναι ο στρατός της Βενεζουέλας έτοιμος να ανταπεξέλθει σε έναν πόλεμο με την Αμερική;

Η Βενεζουέλα είναι απίθανο να μπορέσει να ανταποκριθεί στην αμερικανική επιθετικότητα. Ωστόσο, ο πρόεδρος Μαδούρο έχει και άλλες επιλογές, σύμφωνα με τους ειδικούς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Απάτες μέσω… Διαδικτύου με «άρωμα» ερωτισμού
Ελλάδα 15.11.25
Απάτες μέσω… Διαδικτύου με «άρωμα» ερωτισμού

Με ποιους τρόπους οι επιτήδειοι πουλάνε έρωτα και αποσπούν μεγάλα ποσά από τα θύματά τους, από 2.000 έως και 60.000 ευρώ n Μιλούν οικογένειες θυμάτων και ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
