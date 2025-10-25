Τα ποσά από την επιστροφή ενοικίου, σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, θα αρχίσουν να πιστώνονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων τον Νοέμβριο. Δηλαδή περίπου δύο μήνες μετά τη λήξη της διαδικασίας δηλώσεων.

Χιλιάδες νοικοκυριά και φοιτητές σε όλη τη χώρα που ανήκουν στις κατηγορίες των πολιτών που πληρούν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, θα έχουν λάβει τα ποσά που τους αναλογούν έως τις 30 Νοεμβρίου.

Οι δικαιούχοι για πρώτη κατοικία, λαμβάνουν έως 800 ευρώ + 50 ευρώ ανά παιδί και για φοιτητική κατοικία το ίδιο ποσό, έως 800 ευρώ.

Οι πληρωμές θα γίνουν χωρίς αιτήσεις ή επιπλέον δικαιολογητικά – Τα στοιχεία αντλούνται από μισθωτήρια και φορολογικές δηλώσεις

Επιστροφή ενοικίου: Εισοδηματικά κριτήρια

Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι τα εξής: Για άγαμους, ετήσιο εισόδημα έως 20.000 και ακίνητη περιουσία έως 120.000 ευρώ, για ζευγάρι χωρίς παιδιά έως 28.000 ευρώ και έως 140.000 ευρώ, εισόδημα και περιουσία αντιστοίχως, και για ζευγάρι με ένα παιδί το ετήσιο εισόδημα ανέρχεται έως 32.000 ευρώ και η ακίνητη περιουσία έως 160.000 ευρώ.

Ζευγάρι με δύο παιδιά, θα πρέπει να έχει ετήσιο εισόδημα έως 36.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία έως 180.000 ευρώ, ενώ για κάθε επιπλέον ανήλικο επιπλέον 4.000 ευρώ και αναλογική προσαύξηση σε ακίνητη περιουσία.

Υπενθυμίζεται ότι οι πληρωμές θα γίνουν χωρίς αιτήσεις ή επιπλέον δικαιολογητικά, καθώς όλα τα απαραίτητα στοιχεία αντλούνται απευθείας από τις δηλώσεις μίσθωσης και τις φορολογικές δηλώσεις των ενοικιαστών.

Η ΑΑΔΕ διασταυρώνει τα στοιχεία των εκμισθωτών και των ενοικιαστών, τις δηλώσεις μισθώσεων και τα ποσά που έχουν κατατεθεί, καθώς και όλα τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι.