Επιστροφή ενοικίου: Χωρίς αιτήσεις οι πληρωμές – Πότε ξεκινούν
Οικονομικές Ειδήσεις 21 Οκτωβρίου 2025 | 09:27

Επιστροφή ενοικίου: Χωρίς αιτήσεις οι πληρωμές – Πότε ξεκινούν

Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή ενοικίου, που σύμφωνα με το υπουργείο αφορά 1.180.000 νοικοκυριά - Τι αλλάζει από το 2026

Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή ενοικίου. Ολοκληρώνεται αυτές τις ημέρες από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ο έλεγχος των κρίσιμων κωδικών των φορολογικών δηλώσεων των δικαιούχων της επιδότησης ενοικίου, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την καταβολή της ενίσχυσης σε περίπου 1.180.000 νοικοκυριά εντός του Νοεμβρίου.

Σημειώνεται ότι οι πληρωμές θα γίνουν χωρίς αιτήσεις ή επιπλέον δικαιολογητικά, καθώς όλα τα απαραίτητα στοιχεία αντλούνται απευθείας από τις δηλώσεις μίσθωσης και τις φορολογικές δηλώσεις των ενοικιαστών. Η ΑΑΔΕ διασταυρώνει τα στοιχεία των εκμισθωτών και των ενοικιαστών, τις δηλώσεις μισθώσεων και τα ποσά που έχουν κατατεθεί, καθώς και όλα τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι.

Ειδικότερα, ο έλεγχος της ΑΑΔΕ περιλαμβάνει:

  • Τη δήλωση μίσθωσης για να επιβεβαιωθεί ότι αυτή είναι ενεργή και δηλωμένη σωστά.
  • Σύγκριση στοιχείων εισοδημάτων και IBAN με τα δεδομένα στο TAXISnet ώστε να διασφαλιστεί ότι ο δικαιούχος είναι ο σωστός, και:
  • Διασταυρώσεις ποσών που έχουν κατατεθεί ή οφείλονται, ανάλογα με το ύψος της έκπτωσης ή επιστροφής.

Το εν λόγω μέτρο εφαρμόζεται για πρώτη φορά.

Τα ποσά

Η επιστροφή αντιστοιχεί στο 1/12 του ετήσιου μισθώματος που καταβάλλουν τα νοικοκυριά, με ανώτατο ποσό έως 800 ευρώ για την κύρια κατοικία. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, ενώ σε περίπτωση φοιτητικής κατοικίας το συνολικό πλαφόν μπορεί να φτάσει έως και 1.700 ευρώ.

Το ύψος του ποσού που θα λάβουν οι δικαιούχοι προκύπτει αυτόματα από τη φορολογική δήλωση του μισθωτή για το προηγούμενο έτος, όπως έχει διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου.

 Συνεπώς, οι δικαιούχοι λαμβάνουν την επιστροφή με βάση τα στοιχεία των ενοικίων που πληρώνουν, και όχι τα ποσά που σε αρκετές περιπτώσεις καταβάλλουν στην πραγματικότητα.Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ το μέσο μηνιαίο ενοίκιο διαμορφώνεται σε 255 ευρώ!

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Για να λάβει κάποιος την ενίσχυση, πρέπει να πληροί δύο βασικά κριτήρια:

Εισοδηματικό όριο:

  •  Έως 20.000 ευρώ για άγαμο
  •  Έως 28.000 ευρώ για έγγαμο ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 4.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο.
  •   Για μονογονεϊκές οικογένειες: Έως 31.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Ακίνητη περιουσία:

Η συνολική αντικειμενική αξία δεν πρέπει να ξεπερνά τις 120.000 ευρώ για άγαμους, προσαυξανόμενη κατά 20.000 ευρώ για σύζυγο και κάθε τέκνο.

Κυρώσεις για ψευδή στοιχεία

Αν διαπιστωθεί ψευδής δήλωση ή ανακριβή εισοδήματα, το ποσό επιστρέφεται εντόκως, ενώ ο δικαιούχος αποκλείεται για 3 έτη από το μέτρο.

Σημειώνεται ότι η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη.

Μέσω τραπεζών

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 καθίσταται υποχρεωτική και η καταβολή των ενοικίων μέσω τραπεζών.

Όσοι ενοικιαστές δεν πληρώνουν ηλεκτρονικά θα χάσουν την επιδότηση, ακόμη και αν πληρούν τα κριτήρια. Η επικείμενη επιδότηση καταβάλλεται με βάση τις φετινές φορολογικές δηλώσεις για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2024.

Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες που λαμβάνουν μισθώματα με μετρητά χάνουν την έκπτωση 5% στο ακαθάριστο εισόδημα.

Για παράδειγμα φορολογούμενος με 10.000 ευρώ εισόδημα από ενοίκια το χρόνο θα φορολογηθεί για όλο το ποσό και όχι για 9.500 ευρώ.

Όσον αφορά στις επιχειρήσεις και τα επαγγελματικά ενοίκια που καταβάλλονται με μετρητά, επίσης από το 2026, δεν θα αναγνωρίζονται ως δαπάνη της επιχείρησης.

Πηγή: ΟΤ

