Όσα πρέπει να ξέρετε για την επιστροφή ενοικίου – Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι

Το οικονομικό επιτελείο ανακοίνωσε τη διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου, που αφορά τις μισθώσεις του φορολογικού έτους 2024. Η ενίσχυση θα καταβληθεί εφάπαξ έως τα τέλη Νοεμβρίου 2025 και φτάνει έως τα 800 ευρώ ετησίως.

Το μέτρο στοχεύει στην ανακούφιση νοικοκυριών και φοιτητών, όμως οι όροι και τα «ψιλά γράμματα» δημιουργούν σαφή διαχωρισμό ανάμεσα σε κερδισμένους και χαμένους.

Τα κλειδιά της επιστροφής ενοικίου

Για να γίνει η επιστροφή του ενοικίου, θα πρέπει:

Να έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ η Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης («Μισθωτήριο») για το ακίνητο, έως τις 15 Ιουλίου 2025. Να έχει δηλωθεί ο αριθμός της δήλωσης αυτής στη φορολογική δήλωση φορολογικού έτους 2024 .Όσοι δεν το έχουν κάνει θα πρέπει να το δηλώσουν μέσω τροποιητικής δήλωσης έως και 30 Σεπτεμβρίου

Οι κερδισμένοι

Νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος

Άγαμοι με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, ζευγάρια έως 28.000 ευρώ (με προσαύξηση 4.000 ευρώ ανά παιδί) και μονογονεϊκές οικογένειες έως 31.000 ευρώ (με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου).

Οικογένειες με παιδιά

Το ποσό ενίσχυσης για κύρια κατοικία προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Φοιτητές

Έως 800 ευρώ ετησίως για κάθε φοιτητή ξεχωριστά, ανεξάρτητα από το αν η κατοικία δηλώνεται στη φορολογική δήλωση του ίδιου ή των γονιών του.

Όσοι έχουν δηλώσει σωστά στοιχεία

Η καταβολή γίνεται αυτόματα στον ΙΒΑΝ που είναι καταχωρημένος στο myAADE, χωρίς αίτηση, αρκεί να έχει δηλωθεί σωστά το μισθωτήριο.

Οι χαμένοι

Νοικοκυριά με υψηλότερα εισοδήματα ή περιουσία

Όσοι ξεπερνούν τα όρια εισοδήματος ή έχουν ακίνητη περιουσία άνω των 120.000 ευρώ (άγαμοι) ή 200.000 ευρώ (ζευγάρια) +20.000 ευρώ ανά παιδί, μένουν εκτός.

Όσοι καθυστερήσουν με τα δικαιολογητικά

Σε μισθώσεις από το Δημόσιο ή σε περιπτώσεις όπου ο εκμισθωτής είναι ανήλικος και έχει υποβάλει χειρόγραφη δήλωση, οι ίδιοι οι μισθωτές πρέπει να υποβάλουν δικαιολογητικά έως τις 20 Οκτωβρίου 2025. Αν δεν το κάνουν εγκαίρως, η ενίσχυση μεταφέρεται για την επόμενη χρονιά.

Όσοι έχουν ασυμφωνίες στα ποσά

Αν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο δηλωμένο μίσθωμα στο Ε1 και το συμφωνητικό, η ενίσχυση πηγαίνει για την επόμενη χρονιά και οι μισθωτές μέχρι και 31/12 μπορούν να υποβάλουν ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου»,τα σχετικά δικαιολογητικά (μισθωτήριο, βεβαιώσεις σπουδών, αποδεικτικά τραπέζης για την καταβολή του μισθώματος), προκειμένου να γίνει η καταβολή της ενίσχυσης σε επόμενο χρόνο.

Στους χαμένους βέβαια θα βρεθούν και όσοι δεν έχουν δηλώσει ή δεν θα δηλώσουν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου το μισθωτήριο στο Ε1 καθώς σε αυτή τη περίπτωση, η ΑΑΔΕ μετά από διασταυρωτικό έλεγχο ναι μεν θα προχωρήσει στην πληρωμή του ενοικίου αλλά η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει με βάση το μέγιστο ποσό μεταξύ αυτού που έχει συμφωνηθεί συμβατικά (βάσει του μισθωτηρίου που έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ) και του ποσού που έχει δηλωθεί από τους εκμισθωτές στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους. Οπότε σε αυτή την περίπτωση ο ενοικιαστής μπορεί να βγει χαμένος(εάν τα ποσά που έχουν δηλωθεί είναι μικρότερα από τα πραγματικά).

Η επιστροφή ενοικίου θα δώσει σίγουρα μια πρόσθετη στήριξη σε φοιτητές και νοικοκυριά που πληρούν τα κριτήρια, με την καταβολή να προγραμματίζεται για τα τέλη Νοεμβρίου. Ωστόσο, το μέτρο συνοδεύεται από αυστηρές προϋποθέσεις και προθεσμίες, γεγονός που καθιστά κρίσιμο για τους ενδιαφερόμενους να έχουν σωστά δηλωμένα στοιχεία και να είναι συνεπείς στις διαδικασίες.

Πηγή: OT