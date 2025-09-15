newspaper
Πώς θα «ξεκλειδώσει» η επιδότηση για τα ενοίκια – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε
Οικονομία 15 Σεπτεμβρίου 2025

Πώς θα «ξεκλειδώσει» η επιδότηση για τα ενοίκια – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Τι πρέπει να γνωρίζεται για τον κωδικό 081 για τα ενοίκια – Οι προθεσμίες

Σύνταξη
Διατροφή και προσωπικότητα: «Πες μου τι τρως, να σου πω ποιος είσαι»

Διατροφή και προσωπικότητα: «Πες μου τι τρως, να σου πω ποιος είσαι»

Spotlight

Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περίπου 950.000 δικαιούχοι επιστροφής ενός ενοικίου για να συμπληρώσουν τον κωδικό 081 στη φορολογική τους δήλωση, προκειμένου να λάβουν την επιδότηση τον προσεχή Νοέμβριο.

Ο κωδικός «κλειδί» για τους ενοικιαστές

Ωστόσο, για να λάβουν οι δικαιούχοι το ποσό της ενίσχυσης (έως 800 ευρώ για την κύρια κατοικία, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος και έως 800 ευρώ για κάθε φοιτητή) θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει στη φορολογική τους δήλωση (έντυπο Ε1) τον κωδικό 081. Στον κωδικό αυτό δηλώνεται ο αριθμός της δήλωσης μίσθωσης.

Οι φορολογούμενοι – ενοικιαστές που έχουν υποβάλει ήδη τη φορολογική τους δήλωση χωρίς να έχουν συμπληρώσει τον κωδικό 081 έχουν την ευκαιρία να το πράξουν με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025 χωρίς πρόστιμο. Οσοι χάσουν και αυτή την προθεσμία τότε θα βρεθούν εκτός της ενίσχυσης.

Ο υπολογισμός του ενοικίου που θα λάβουν οι δικαιούχοι στις 30 Νοεμβρίου γίνεται αυτόματα χωρίς αίτηση αλλά με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή του προηγουμένου φορολογικού έτους, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου του έτους καταβολής. Άρα έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Η επιδότηση η οποία αντιστοιχεί σε ένα δωδέκατο του συνολικού ενοικίου που καταβλήθηκε το προηγούμενο έτος καταβάλλεται έως το τέλος Νοεμβρίου στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Για να λάβει κάποιος την ενίσχυση, πρέπει να πληροί δύο βασικά κριτήρια:

Εισοδηματικό όριο:

  •  Έως 20.000 ευρώ για άγαμο
  •  Έως 28.000 ευρώ για έγγαμο ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 4.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο.
  •   Για μονογονεϊκές οικογένειες: Έως 31.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Ακίνητη περιουσία:

Η συνολική αντικειμενική αξία δεν πρέπει να ξεπερνά τις 120.000 ευρώ για άγαμους, προσαυξανόμενη κατά 20.000 ευρώ για σύζυγο και κάθε τέκνο.

Κυρώσεις για ψευδή στοιχεία

Αν διαπιστωθεί ψευδής δήλωση ή ανακριβή εισοδήματα, το ποσό επιστρέφεται εντόκως, ενώ ο δικαιούχος αποκλείεται για 3 έτη από το μέτρο. Σημειώνεται ότι η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη.

Με ηλεκτρονική πληρωμή

Εν τω μεταξύ, από τον Ιανουάριο του 2026, οι ενοικιαστές κύριας και φοιτητικής κατοικίας που θα συνεχίσουν να καταβάλλουν το ενοίκιο με μετρητά δεν θα δικαιούνται την επιδότηση. Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες που εισπράττουν μισθώματα «στο χέρι» θα υποχρεωθούν να καταβάλουν υψηλότερο φόρο για τα εισοδήματα αυτά. Το μέτρο αποσκοπεί στην πλήρη ηλεκτρονικοποίηση των συναλλαγών, εξασφαλίζοντας διαφάνεια και καλύτερο έλεγχο των κινήσεων στην αγορά των ενοικίων.

Πιο συγκεκριμένα, οι ενοικιαστές που δεν θα πληρώνουν το ενοίκιο για την κύρια και τη φοιτητική κατοικία μέσω τραπεζών, θα χάσουν την επιδότηση ενοικίου, ακόμη κι αν πληρούν τα εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια.

Οι φορολογούμενοι που νοικιάζουν ακίνητα και λαμβάνουν μισθώματα στο «χέρι» θα χάσουν την έκπτωση 5% στο ακαθάριστο εισόδημα από ενοίκια η οποία υπολογίζεται αυτόματα χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών.

Για τις επιχειρήσεις, το μέτρο ισχύει ήδη αλλά από το 2026 η εφαρμογή του ενισχύεται σημαντικά. Συγκεκριμένα, όσες επιχειρήσεις καταβάλλουν επαγγελματικό ενοίκιο χωρίς τραπεζική συναλλαγή, δηλαδή «στο χέρι», δεν θα μπορούν να το εκπέσουν ως δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδά τους. Αυτό σημαίνει ότι το κόστος του ενοικίου δεν θα μειώνει το φορολογητέο εισόδημα της επιχείρησης, οδηγώντας σε μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση.

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
