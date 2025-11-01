Επιστροφή ενοικίου και επίδομα 250 ευρώ: Πότε θα δοθούν

Την ημερομηνία καταβολής της επιστροφής ενοικίου και του επιδόματος των 250 ευρώ ανακοίνωσε η κυβέρνηση, σημειώνοντας ότι η πληρωμή και των δύο θα γίνει ταυτόχρονα.

Αξίζει να σημειωθεί πως η καταβολή ήταν προγραμματισμένη για τις 30 Νοεμβρίου. Ωστόσο τότε πέφτει Κυριακή, οπότε η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί νωρίτερα, την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου. Σε κάθε περίπτωση, τα χρήματα θα πιστωθούν αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να χρειάζεται να υποβληθεί νέα αίτηση ή να γίνουν αλλαγές στο myAADE.

Αυτόματη πληρωμή

Η πληρωμή γίνεται αυτόματα, χωρίς καμία ενέργεια από τους δικαιούχους. Οπότε, όσοι πληρούν τα εισοδηματικά, ηλικιακά και περιουσιακά κριτήρια θα δουν τα ποσά στους λογαριασμούς τους την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου.

«Τόσο το επίδομα των 250 ευρώ όσο και η επιστροφή ενοικίου θα γίνει στις 30 Νοεμβρίου αλλά επειδή πέφτει Κυριακή, θα γίνει 28η Νοεμβρίου ημέρα Παρασκευή. Αναφορικά με το ενοίκιο έχουμε κάνει εκκαθαρίσεις, και η συντριπτική πλειονότητα είναι μια χαρά. Δεν υπάρχουν προβλήματα ως προς την καταβολή. Επίσης δεν υπάρχει αίτηση ούτε για το ενοίκιο, ούτε τα 250 ευρώ. δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διασταυρώσεις γι΄αυτό και δεν έχουμε προχωρήσει σε πληρωμές», υπογράμμισε σχετικά ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος στην «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Επιστροφή ενοικίου

Δικαιούχοι είναι όσοι δηλώνουν τη μίσθωση στην Εφορία και πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:

Άγαμοι: Ετήσιο εισόδημα έως 20.000 ευρώ.

Ζευγάρια: Ετήσιο εισόδημα έως 28.000 ευρώ, συν 4.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Μονογονεϊκές οικογένειες: Ετήσιο εισόδημα έως 31.000 ευρώ, με προσαύξηση για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Ακίνητη περιουσία: Για άγαμο, δεν πρέπει να ξεπερνά τα 120.000 ευρώ, με αύξηση 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι συνταξιούχοι

Το επίδομα των 250 ευρώ αφορά συνταξιούχους του ΕΦΚΑ (δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στρατιωτικούς κ.λπ.) που πληρούν τα εξής κριτήρια:

-Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024 (γεννημένοι έως 31-12-1959).

-Για άγαμο, έως 14.000 ευρώ το έτος, και για έγγαμο/σύμφωνο συμβίωσης έως 26.000 ευρώ.

-Το σύνολο της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει 200.000 ευρώ για άγαμο και 300.000 ευρώ για έγγαμο/σύμφωνο συμβίωσης, σύμφωνα με τον ΕΝΦΙΑ.

Η ενίσχυση των 250 ευρώ καταβάλλεται ετησίως μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, χωρίς να δεσμεύεται ή να συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία ή τράπεζες, και δεν υπόκειται σε κανένα τέλος ή κράτηση.

Πηγή: ΟΤ