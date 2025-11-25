ΣΥΡΙΖΑ για Eurostat: Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη προκόβουν τα καρτέλ, οι «ημέτεροι» και οι «γαλάζιες ακρίδες»

«Η ΝΔ και μας οδήγησε στη χρεοκοπία και την καταστροφή το 2009 με τα δίδυμα ελλείμματα και από το 2019 και μετά ακύρωσε στην πράξη τη σύγκλιση της χώρας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με αφορμή τα στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα είναι τελευταία στην Ευρώπη και στο κατά κεφαλήν εισόδημα 20ετίας.

Όπως σημειώνει η Κουμουνδούρου, »στην τελευταία της ανακοίνωση, η Eurostat λέει ότι μεταξύ 2004 και 2024, το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 22%. Πρωταθλητής στη μείωση του κατά κεφαλήν εισοδήματος ήταν η Ελλάδα με -5%. Ακολούθησε η Ιταλία, με -4%. Αυτές είναι και οι μοναδικές χώρες στις οποίες σημειώθηκε μείωση».

«Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη προκόβουν τα καρτέλ και οι γαλάζιες ακρίδες»

Για να τονίσει χαρακτηριστικά: «Τι άλλο είπε η Eurostat το τελευταίο διάστημα;

»Έχουμε τον δεύτερο χαμηλότερο μέσο μισθό στην Ευρώπη,

»Οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων στη χώρα μας αυξήθηκαν με το ταχύτερο ρυθμό στην ΕΕ από το 2021.

»Το τρίτο τρίμηνο του 2025 βρέθηκε στην πρώτη θέση στην Ευρώπη με αύξηση των ‘λουκέτων’ κατά 47,8% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο.

»Σε βάθος τετραετίας οι χρεοκοπίες στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 572,6% σε σχέση με το 2021.

»Η Ελλάδα καταγράφει για 7-8 συνεχόμενα χρόνια το υψηλότερο κόστος στέγασης μεταξύ των κρατών-μελών.

»Παραμένει μία από τις ελάχιστες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς κοινωνικές κατοικίες».

«Στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του των ‘αρίστων’, προκόβουν τα καρτέλ, οι ημέτεροι και οι ‘γαλάζιες ακρίδες’, ενώ όσοι δουλεύουν σκληρά και τίμια βρίσκονται αντιμέτωποι με την ακρίβεια, το χαμηλό εισόδημα, τα υπέρμετρα βάρη και την ανασφάλεια», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.