ΣΥΡΙΖΑ για Eurostat: Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη προκόβουν τα καρτέλ, οι «ημέτεροι» και οι «γαλάζιες ακρίδες»
Επικαιρότητα 25 Νοεμβρίου 2025 | 22:08

ΣΥΡΙΖΑ για Eurostat: Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη προκόβουν τα καρτέλ, οι «ημέτεροι» και οι «γαλάζιες ακρίδες»

«Όσοι δουλεύουν σκληρά και τίμια βρίσκονται αντιμέτωποι με την ακρίβεια, το χαμηλό εισόδημα, τα υπέρμετρα βάρη και την ανασφάλεια», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σχέσεις: Πώς μπλοκάρουμε τη σύνδεση και την οικειότητα;

Σχέσεις: Πώς μπλοκάρουμε τη σύνδεση και την οικειότητα;

Spotlight

«Η ΝΔ και μας οδήγησε στη χρεοκοπία και την καταστροφή το 2009 με τα δίδυμα ελλείμματα και από το 2019 και μετά ακύρωσε στην πράξη τη σύγκλιση της χώρας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με αφορμή τα στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα είναι τελευταία στην Ευρώπη και στο κατά κεφαλήν εισόδημα 20ετίας.

Όπως σημειώνει η Κουμουνδούρου, »στην τελευταία της ανακοίνωση, η Eurostat λέει ότι μεταξύ 2004 και 2024, το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 22%. Πρωταθλητής στη μείωση του κατά κεφαλήν εισοδήματος ήταν η Ελλάδα με -5%. Ακολούθησε η Ιταλία, με -4%. Αυτές είναι και οι μοναδικές χώρες στις οποίες σημειώθηκε μείωση».

«Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη προκόβουν τα καρτέλ και οι γαλάζιες ακρίδες»

Για να τονίσει χαρακτηριστικά: «Τι άλλο είπε η Eurostat το τελευταίο διάστημα;

  • »Έχουμε τον δεύτερο χαμηλότερο μέσο μισθό στην Ευρώπη,
  • »Οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων στη χώρα μας αυξήθηκαν με το ταχύτερο ρυθμό στην ΕΕ από το 2021.
  • »Το τρίτο τρίμηνο του 2025 βρέθηκε στην πρώτη θέση στην Ευρώπη με αύξηση των ‘λουκέτων’ κατά 47,8% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο.
  • »Σε βάθος τετραετίας οι χρεοκοπίες στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 572,6% σε σχέση με το 2021.
  • »Η Ελλάδα καταγράφει για 7-8 συνεχόμενα χρόνια το υψηλότερο κόστος στέγασης μεταξύ των κρατών-μελών.
  • »Παραμένει μία από τις ελάχιστες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς κοινωνικές κατοικίες».

«Στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του των ‘αρίστων’, προκόβουν τα καρτέλ, οι ημέτεροι και οι ‘γαλάζιες ακρίδες’, ενώ όσοι δουλεύουν σκληρά και τίμια βρίσκονται αντιμέτωποι με την ακρίβεια, το χαμηλό εισόδημα, τα υπέρμετρα βάρη και την ανασφάλεια», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

World
Economy
EBRD: Ο πήχης για την ανάπτυξη, τα «καρφιά» για δικαιοσύνη και οι προτροπές για RRF

EBRD: Ο πήχης για την ανάπτυξη, τα «καρφιά» για δικαιοσύνη και οι προτροπές για RRF

Ερχιουρμαν: «Ανοησία» η προϋπόθεση Χριστοδουλίδη για κατάργηση εγγυήσεων και αποχώρηση τουρκικού στρατού
Κυπριακό 22.11.25

Επίθεση Ερχιουρμαν στον Χριστοδουλίδη: Αυτό που είπε είναι «καθαρή ανοησία!»

Επίθεση στον Χριστοδουλίδη εξαπολύει ο Ερχιουρμαν, χαρακτηρίζοντας «ανοησία» τη δήλωσή του ότι «η λύση είναι δυνατή μόνο με την κατάργηση των εγγυήσεων και την απόσυρση του τουρκικού στρατού».

Σύνταξη
«Η ΕΕ θέλει την Τουρκία μέσα στην ευρωπαϊκή άμυνα», τονίζει ευρωπαίος αξιωματούχος
Ευρωπαίος αξιωματούχος 22.11.25

«Η ΕΕ θέλει την Τουρκία μέσα στην ευρωπαϊκή άμυνα»

«Η Τουρκία είναι ήδη μέρος της αμυντικής δομής της Δύσης εδώ και δεκαετίες και θέλουμε να παραμείνει κοντά στην ευρωπαϊκή αμυντική αρχιτεκτονική», αναφέρει ευρωπαίος αξιωματούχος σε συνέντευξή του.

Σύνταξη
Οι απαντήσεις του ΥΠΕΘΑ για το νομοσχέδιο Δένδια που φέρνει σαρωτικές αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις
Πολιτική 21.11.25

Οι απαντήσεις του ΥΠΕΘΑ για το νομοσχέδιο Δένδια που φέρνει σαρωτικές αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις

Το νομοσχέδιο Δένδια έχει προκαλέσει σειρά αντιδράσεων στις τάξεις των Υπαξιωματικών και όχι μόνο, που θεωρούν ότι θίγονται βασικά τους δικαιώματα.

Σύνταξη
Εργατικό δυστύχημα σχεδόν κάθε δύο μέρες – Η αξία της ζωής στην εργασία σε Ελλάδα και Ευρώπη σε εκδήλωση της Left στην Αθήνα
Πολιτική 20.11.25

Εργατικό δυστύχημα σχεδόν κάθε δύο μέρες – Η αξία της ζωής στην εργασία σε Ελλάδα και Ευρώπη σε εκδήλωση της Left στην Αθήνα

Με την κατάσταση με τα εργατικά δυστυχήματα να λαμβάνει χαρακτηριστικά ανθρωπιστικής κρίσης, η πολιτική ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο (LEFT) διοργανώνει σημαντική εκδήλωση στην Αθήνα για την αξία της ζωής στην εργασία σε Ελλάδα και Ευρώπη, με σημαντικούς ομιλητές. Αποκαλυπτική η έρευνα του Δρ. Ανδρέα Στοϊμενίδη

Σύνταξη
Τασούλας: Η φωνή του Πολυτεχνείου γίνεται σήμερα χρέος για δημοκρατική πολιτεία και προκοπή
Επικαιρότητα 17.11.25

Τασούλας: Η φωνή του Πολυτεχνείου γίνεται σήμερα χρέος για δημοκρατική πολιτεία και προκοπή

Στεφάνι στο μνημείο του Πολυτεχνείου, κατέθεσε νωρίς το πρωί της Δευτέρας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας - Τι αναφέρει στο μήνυμά του για την επέτειο

Σύνταξη
Δένδιας για επέτειο Πολυτεχνείου: Τιμάμε όσους αγωνίστηκαν για τη Δημοκρατία
Πολιτική 17.11.25

Δένδιας για επέτειο Πολυτεχνείου: Τιμάμε όσους αγωνίστηκαν για τη Δημοκρατία

«Εξέφρασαν ομόθυμα, ανεξαρτήτως ιδεολογικής προέλευσης ή πολιτικής ένταξης, την αντίθεσή τους σε ένα καθεστώς που κατέστειλε τους δημοκρατικούς θεσμούς» αναφέρει μεταξύ άλλων ο κ. Δένδιας

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για Πολυτεχνείο: Απέναντι στον αυταρχισμό και τις ανισότητες στεκόμαστε όρθιοι
Επικαιρότητα 17.11.25

Στα χρόνια που έρχονται το Πολυτεχνείο θα γίνεται όλο και πιο επίκαιρο - Το μήνυμα Ανδρουλάκη

«Απέναντι στον αυταρχισμό και τις ανισότητες, στεκόμαστε όρθιοι για να μην επιτρέψουμε ποτέ ξανά να σβήσει η φωνή της ελευθερίας», σημειώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο μήνυμά του για το Πολυτεχνείο

Σύνταξη
Συνάντηση Στέφανου Κασσελάκη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Φανάρι
Επικαιρότητα 15.11.25

Συνάντηση Στέφανου Κασσελάκη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Φανάρι

Ο κ. Κασσελάκης επισκέφθηκε χτες τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης και μετά τη σημερινή συνάντησή του με τον Πατριάρχη δήλωσε συγκρατημένα αισιόδοξος για την επαναλειτουργία της

Σύνταξη
Μπόντο/Γκλιμτ – Γιουβέντους 2-3: Ο Ντέιβιντ χάρισε «χρυσό τρίποντο» στις καθυστερήσεις!
Champions League 26.11.25

Μπόντο/Γκλιμτ – Γιουβέντους 2-3: Ο Ντέιβιντ χάρισε «χρυσό τρίποντο» στις καθυστερήσεις!

Στον «βαρύ» αγωνιστικό χώρο του παγωμένου «Aspmyra», καθώς έριχνε χιονόνερο, η Γιουβέντους έφυγε με πολύτιμο νίκη με 3-2 επί της Μπόντο, χάρη σε γκολ του Ντέιβιντ στις καθυστερήσεις.

in.gr Team
Κ. Μητσοτάκης: Ξανά στο τραπέζι η δημιουργία υπουργείου Έρευνας, Τεχνολογίας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Πολιτική Γραμματεία 26.11.25

Ξανά στο τραπέζι η δημιουργία υπουργείου Έρευνας, Τεχνολογίας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Σαφές πολιτικό σήμα για ενίσχυση της καινοτομίας, της νεανικής επιχειρηματικότητας και της τεχνητής νοημοσύνης έστειλε ο πρωθυπουργός Kυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Ζαφείρης-Βαλβέρδε 0-0 στην Πράγα (vid)
Εχασαν ευκαιρίες οι Βάσκοι 26.11.25

Ζαφείρης-Βαλβέρδε 0-0 στην Πράγα (vid)

Ισόπαλες χωρίς τέρματα αναδείχθηκαν Σλάβια και Μπιλμπάο για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League

Γιώργος Μαζιάς
Νάπολι-Καραμπάγκ 2-0: Νίκη αφιερωμένη στη μνήμη του Ντιέγκο Μαραντόνα (vid)
Ποδόσφαιρο 25.11.25

Νάπολι-Καραμπάγκ 2-0: Νίκη αφιερωμένη στη μνήμη του Ντιέγκο Μαραντόνα (vid)

Η Νάπολι ήθελε τη νίκη για να την αφιερώσει στη μνήμη του Μαραντόνα που έφυγε σαν σήμερα (25/11) από τη ζωή. Η ιταλική ομάδα βρήκε το δρόμο προς στα δίχτυα στο δεύτερο ημίχρονο, αφού έχασε και πέναλτι

Βάιος Μπαλάφας
Έρχεται η σκληροπυρηνική σειρά του 50 Cent με θέμα την υπόθεση του Diddy – Πότε θα κυκλοφορήσει στο Netflix
Η πτώση 25.11.25

Έρχεται η σκληροπυρηνική σειρά του 50 Cent με θέμα την υπόθεση του Diddy – Πότε θα κυκλοφορήσει στο Netflix

Αποτελούμενη από τέσσερα επεισόδια, η σειρά «Sean Combs: The Reckoning» του 50 Cent επιχειρεί να κάνει μια «βουτιά» στις δόξες και τα σκοτεινά σημεία μιας προσωπικότητας που διαμόρφωσε την μουσική βιομηχανία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι «ευρωκλέφτες», η απάντηση της Ζαχάροβα στον Μακρόν και τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
Κόσμος 25.11.25

Οι «ευρωκλέφτες», η απάντηση της Ζαχάροβα στον Μακρόν και τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

«Μόνο η Ρωσία έχει το δικαίωμα να αποφασίσει τι θα συμβεί με τα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας», τονίζει σε αυστηρό τόνο η Μαρία Ζαχάροβα.

Σύνταξη
Κλειστά τα σχολεία αύριο σε κεντρική και νότια Κέρκυρα – Αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα
Ελλάδα 25.11.25

Κλειστά τα σχολεία αύριο σε κεντρική και νότια Κέρκυρα – Αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα

Κέρκυρα βρίσκεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έως και την Παρασκευή - Το πρωί αναμένεται στο νησί ομάδα της ΕΜΑΚ Ιωαννίνων με ειδίκευση στη διάσωση από ορμητικά νερά

Σύνταξη
Εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής έναν χρόνο μετά τον θάνατό του
Ελλάδα 25.11.25

Εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής έναν χρόνο μετά τον θάνατό του

Σύσσωμη η πολιτική και επιχειρηματική ηγεσία της χώρας έδωσε το παρών σήμερα στηn εκδήλωση μνήμης και τιμής για τον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη, έναν χρόνο μετά τον θάνατό του.

Σύνταξη
Μέγκαν Μαρκλ: Ξάφρισε φόρεμα αξίας $1.695 από φωτογράφιση του 2022; – Νέο σκάνδαλο
«Για το αρχείο» 25.11.25

Μέγκαν Μαρκλ: Ξάφρισε φόρεμα αξίας $1.695 από φωτογράφιση του 2022; – Νέο σκάνδαλο

Η Μέγκαν Μαρκλ βρίσκεται για μία ακόμη φορά στο επίκεντρο ενός πρωτοφανούς σκανδάλου που αφορά, αυτήν τη φορά, ένα που έγινε «κειμήλιο» γιατί «είναι Δούκισσα και έχει αρχείο»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Παναθηναϊκός – Παρτιζάν 91-69: Ξέσπασε στο 2ο ημίχρονο και νίκησε εύκολα τον Ομπράντοβιτς
Euroleague 25.11.25

Παναθηναϊκός – Παρτιζάν 91-69: Ξέσπασε στο 2ο ημίχρονο και νίκησε εύκολα τον Ομπράντοβιτς

Μετά το 48-44 του πρώτου ημιχρόνου ο Παναθηναϊκός ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του και επικράτησε εύκολα της Παρτιζάν με 91-69 στο ΟΑΚΑ. Σπουδαίος ο Κέντρικ Ναν με 26 πόντους, 7 ριμπ. και 4 ασίστ.

Σύνταξη
Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 74-75: Σημαντική νίκη επί της πρωτοπόρου για τη «Βασίλισσα»
Euroleague 25.11.25

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 74-75: Σημαντική νίκη επί της πρωτοπόρου για τη «Βασίλισσα»

Μεγάλη νίκη για τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Βουλγαρία, κόντρα στην πρωτοπόρο της Euroleague Χάποελ Τελ Αβίβ με 75-74. Μοιραίος για τους Ισραηλινούς ο Βασίλιε Μίσιτς χάνοντας το τελευταίο σουτ.

Σύνταξη
Ζαΐρ Μπολσονάρο: Ξεκινά την έκτιση της κάθειρξης 27 ετών για εμπλοκή σε σχέδιο πραξικοπήματος
Βραζιλία 25.11.25

Ζαΐρ Μπολσονάρο: Ξεκινά την έκτιση της κάθειρξης 27 ετών για εμπλοκή σε σχέδιο πραξικοπήματος

Από τον Μπολσονάρο έχει επίσης αφαιρεθεί το δικαίωμα του εκλέγεσθαι έως το 2060, οκτώ χρόνια μετά τη λήξη της ποινής κάθειρξης. Εξαντλήθηκαν τα ένδικα μέσα - δεν μπορεί να κάνει άλλη έφεση.

Σύνταξη
Η Σίρλεϊ Χέντερσον ήταν 37 ετών όταν πέρασε από οντισιόν για τον ρόλο της «Μυρτιάς που κλαίει» στον Χάρι Πότερ
Έφηβη; 25.11.25

Η Σίρλεϊ Χέντερσον ήταν 37 ετών όταν πέρασε από οντισιόν για τον ρόλο της «Μυρτιάς που κλαίει» στον Χάρι Πότερ

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εφημερίδα The Independent, η Σίρλεϊ Χέντερσον αναφέρθηκε εκτενώς στον ρόλο της στην ταινία «Ο Χάρι Πότερ και η κάμαρα με τα μυστικά» - αποκαλύπτοντας το πώς κατάφερε να τον αναλάβει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Σλάβια Πράγας – Αθλέτικ Μπιλμπάο
Champions League 25.11.25

LIVE: Σλάβια Πράγας – Αθλέτικ Μπιλμπάο

LIVE: Σλάβια Πράγας – Αθλέτικ Μπιλμπάο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σλάβια Πράγας – Αθλέτικ Μπιλμπάο για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Το δημογραφικό σφραγίζει και την πολιτική: Οι ηγέτες γερνάνε γρηγορότερα από τους πολίτες
Έκθεση EBRD 25.11.25

Το δημογραφικό σφραγίζει και την πολιτική: Οι ηγέτες γερνάνε γρηγορότερα από τους πολίτες

Οι ηγέτες είναι πιο γερασμένοι από τους ψηφοφόρους, ενώ οι νέοι υποεκπροσωπούνται στο εκλογικό σώμα. Τι δείχνει νέα έρευνα της ΕΒRD για το δημογραφικό και τη δύναμη της «γκρίζας ψήφου».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
