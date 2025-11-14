Πάνω από 10% είναι το ποσοστό των εργαζομένων στην Ελλάδα που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό ή λιγότερο, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. O κατώτατος μισθός στη χώρα μας που κυμαίνεται σήμερα στα 880 ευρώ μεικτά και 743 ευρώ καθαρά και που σε καμία περίπτωση δεν επαρκεί για να καλύψει τις βασικές ανάγκες ενός ατόμου και της οικογένειάς του, αφορά σχεδόν μισό εκατομμύριο εργαζόμενους.

Στην Ευρώπη, οι κατώτατοι μισθοί παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών, γεγονός που αντανακλά τις οικονομικές ανισότητες, το κόστος ζωής και τις κοινωνικές πολιτικές σε κάθε περιοχή.

Ποιες χώρες έχουν το υψηλότερο μερίδιο εργαζομένων με κατώτατο μισθό — και πού αυτοί οι εργαζόμενοι απολαμβάνουν τη μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη; Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα;

Μεγάλες οι διαφορές στο κατώτατο μισθό μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών

Το ποσοστό των εργαζομένων που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό διαφέρει σημαντικά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά δίκαιες και επαρκείς αμοιβές για την εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου.

Περίπου 13 εκατομμύρια εργαζόμενοι σε 21 χώρες της ΕΕ κερδίζουν τον κατώτατο μισθό ή και λιγότερο, σύμφωνα με την Eurostat. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει ενεργά τους δίκαιους και επαρκείς κατώτατους μισθούς για να διασφαλιστεί ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης για όλους τους εργαζόμενους. Η Eurostat εκτιμά ότι το 2022 το ποσοστό των εργαζομένων που αμείβονταν λιγότερο από το 105% του κατώτατου μισθού κυμαινόταν από 2,6% στην Τσεχία έως 13,0% στη Βουλγαρία. Επειδή η έννοια των αποδοχών στον ορισμό του κατώτατου μισθού και στην έρευνα αποδοχών διαφέρει, η Eurostat ορίζει το όριο στο 105% του κατώτατου μισθού (προσαύξηση 5%) για να προσεγγιστεί το μερίδιο των εργαζομένων με κατώτατο μισθό. Παρόλο που τα δεδομένα αντικατοπτρίζουν την κατάσταση το 2022, δημοσιεύθηκαν μόλις στα τέλη του 2025, καθώς η Eurostat δημοσιεύει αυτές τις εκτιμήσεις κάθε τέσσερα χρόνια για την παρακολούθηση των μακροπρόθεσμων τάσεων και την παροχή μιας σαφέστερης επισκόπησης της κατάστασης. Κατώτατος μισθός για τουλάχιστον 1 στους 10 εργαζόμενους σε επτά χώρες της ΕΕ Το ποσοστό των εργαζομένων που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό ή λιγότερο είναι 10% ή υψηλότερο σε επτά χώρες της ΕΕ. Παράλληλα με τη Βουλγαρία, η οποία βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης, σε αυτές περιλαμβάνονται η Γαλλία (12,7%), η Σλοβενία ​​(12,6%), η Ρουμανία (10,5%), η Ελλάδα (10,2%), η Πολωνία (10,1%) και η Ουγγαρία (10%). Στο άλλο άκρο της κλίμακας, η Τσεχία (2,6%), η Πορτογαλία (3,1%), η Εσθονία (3,3%), οι Κάτω Χώρες (3,5%), η Μάλτα (3,5%) και η Ισπανία (3,6%) καταγράφουν τα χαμηλότερα ποσοστά — όλες κάτω από 4%. Μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρώπης, η Γαλλία έχει το υψηλότερο ποσοστό εργαζομένων με κατώτατο μισθό (12,7%), σε σύγκριση με 8% στη Γερμανία, 6,5% στο Ηνωμένο Βασίλειο και 3,6% στην Ισπανία.

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη διαμόρφωση αυτών των στοιχείων.

«Οι χώρες με ισχυρότερους εργασιακούς θεσμούς και συλλογικές συμβάσεις εργασίας τείνουν να έχουν λιγότερες περιπτώσεις εργαζομένων που πληρώνονται κάτω από τον κατώτατο μισθό», δήλωσε στο Euronews Business ο Δρ. Στέφανο Φιλάουρο από το Πανεπιστήμιο Sapienza της Ρώμης .

Πρόσθεσε ότι οι προηγμένες οικονομίες με τομείς με περισσότερες δεξιότητες και υψηλόμισθους τείνουν να έχουν λιγότερους χαμηλόμισθους εργαζόμενους, ενώ οι αδύναμες επιθεωρήσεις εργασίας και οι περιορισμένες κυρώσεις για μη συμμόρφωση συχνά επιτρέπουν τη διατήρηση της υποαμοιβής.

Δεν υπάρχει νόμιμος κατώτατος μισθός στην Ιταλία, την Αυστρία, τη Σουηδία, τη Δανία ή τη Φινλανδία.

Πόσα άτομα κερδίζουν τον κατώτατο μισθό;

Ο ακριβής αριθμός των ατόμων που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό είναι δύσκολο να προσδιοριστεί και συχνά ποικίλλει μεταξύ των πηγών δεδομένων, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ.

Η Eurostat παρέχει τις δικές της εκτιμήσεις, αλλά οι μικρές επιχειρήσεις συχνά εξαιρούνται, πράγμα που σημαίνει ότι ο πραγματικός αριθμός είναι πιθανώς υψηλότερος.

Χρησιμοποιώντας στοιχεία του 2022, η Γαλλία είχε τον μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων με κατώτατο μισθό το 2024 — περίπου 3,5 εκατομμύρια άτομα — ακολουθούμενη από τη Γερμανία με 3,2 εκατομμύρια.

Σε 21 χώρες της ΕΕ, το σύνολο ανήλθε σε 12,8 εκατομμύρια. Το Ηνωμένο Βασίλειο είχε περίπου 1,9 εκατομμύρια, ενώ η Τουρκία κατέγραψε 11,2 εκατομμύρια — μόλις 1,6 εκατομμύρια λιγότερους από το συνολικό αριθμό αυτών των 21 κρατών μελών της ΕΕ.

Σχεδόν μισό εκατομμύριο εργαζόμενοι με κατώτατο μισθό στην Ελλάδα

Όπως φαίνεται στο πιο πάνω σχεδιάγραμμα, σχεδόν μισό εκατομμύριο εργαζόμενοι αμείβονται με κατώτατο μισθό στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα ο αριθμός αυτός ανέρχεται σε 421.000 εργαζόμενους.

Αν υπολογίσει κάποιος ότι το καθαρό εργατικό δυναμικό στην Ελλάδα είναι περίπου 4,3 εκατομμύρια απασχολούμενοι, το ποσοστό των εργαζομένων που αμείβονται με τον κατώτατο ξεπερνά το 10%.

Κατώτατος μισθός και ανισότητα εισοδήματος

Η έκθεση με τίτλο «Ο αντίκτυπος των κατώτατων μισθών στην ανισότητα εισοδήματος στην ΕΕ» που δημοσιεύθηκε από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής επισημαίνει ότι οι πολιτικές για τους κατώτατους μισθούς έχουν αντίκτυπο στην κατανομή του εθνικού εισοδήματος στις χώρες της ΕΕ και, ως εκ τούτου, έχουν επίσης τη δυνατότητα να επηρεάσουν την κατανομή του εισοδήματος στο σύνολο του πληθυσμού της ΕΕ.

Η αγοραστική δύναμη του κατώτατου μισθού ποικίλλει σημαντικά σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Οι πέντε χώρες με τους υψηλότερους κατώτατους μισθούς σε πρότυπα αγοραστικής δύναμης (ΜΑΔ) είναι το Λουξεμβούργο (2.035), η Γερμανία (1.989), η Ολλανδία (1.937), το Βέλγιο (1.812) και η Ιρλανδία (1.653).

Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στην Εσθονία (886), τη Λετονία (905), τη Βουλγαρία (922), την Τσεχία (936) και τη Σλοβακία (963).

Η Ελλάδα βρίσκεται κάπου στη μέση, όπως φαίνεται στον πίνακα.