Σύμφωνα με υπολογισμούς του οικονομικού επιτελείου, ο βασικός μισθός εκτιμάται ότι θα ανέλθει το 2026 από τα 880 στα 911 ευρώ και απέχει μόλις τριάντα εννέα ευρώ από τον κυβερνητικό στόχο των 950 ευρώ το 2027. Οσοι συμπληρώνουν τριετία κερδίζουν το μεγαλύτερο κομμάτι της «πίτας», καθώς η προσαύξηση αυξάνει τις αποδοχές τους κατά 118,5 ευρώ τον μήνα, δηλαδή περίπου έως 13,5%.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι ο μέσος μισθός στην οικονομία θα ξεπεράσει τον στόχο των 1.500 ευρώ και θα φτάσει τα 1.650 ευρώ

Περισσότεροι από 200.000 νέοι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι συμπληρώνουν τριετία, αναμένεται να λάβουν αύξηση μεγαλύτερη του 10%. Ο κατώτατος μισθός από τα σημερινά 880 ευρώ θα αυξηθεί στα 911 ευρώ μέσα στο 2026, μειώνοντας την απόσταση από τον κυβερνητικό στόχο των 950 ευρώ που έχει τεθεί για το 2027.

Η διαφορά των 39 ευρώ από τον στόχο του 2027 φαίνεται πως θα καλυφθεί σταδιακά. Ωστόσο, για όσους συμπληρώνουν τριετία και εργάζονται με κατώτατο μισθό, η πραγματική αύξηση είναι εντυπωσιακή: θα δουν τις αποδοχές τους να αυξάνονται κατά 118,5 ευρώ τον μήνα, δηλαδή 13,5%, με τις μεικτές αποδοχές να πλησιάζουν τα 1.000 ευρώ.

Η αναμενόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 880 στα 911 ευρώ το νέο έτος θα συνοδευτεί από την προσμέτρηση των επιδομάτων για όσους συμπληρώνουν τριετίες, μετά την άρση του παγώματος που ίσχυε από το 2012. Ετσι, αρκετοί εργαζόμενοι με προϋπηρεσία πριν από το 2012 θα δουν τις μεικτές αποδοχές τους να αγγίζουν τα 1.000 ευρώ. Διευκρινίζεται ότι κάθε τριετία (έως 3 συνολικά) προσθέτει 10% στον βασικό μισθό.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης, ο μέσος μισθός στην οικονομία θα ξεπεράσει τον στόχο των 1.500 ευρώ και θα φτάσει τα 1.650 ευρώ, υποβοηθούμενος από τη συνεχιζόμενη οικονομική ανάκαμψη και την αύξηση των συμβατικών αποδοχών μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Έκθεση της ΤτΕ

Την ίδια ώρα, η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, που κατατέθηκε στη Βουλή, επισημαίνει ότι ο συνδυασμός αύξησης μισθών, ενεργοποίησης συλλογικών συμβάσεων και μείωσης ασφαλιστικών εισφορών μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστική βελτίωση του εισοδήματος των μισθωτών, χωρίς να διακυβεύεται η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος.

Η θετική αυτή πορεία ενισχύεται από τις διαδοχικές αυξήσεις των τελευταίων πέντε ετών στον κατώτατο μισθό, που από τα 640 ευρώ το 2019 ανήλθε στα 880 ευρώ σήμερα, ενώ με το ξεπάγωμα των τριετιών νέες δυναμικές προστίθενται στο εισόδημα χιλιάδων εργαζομένων από το 2026 και μετά.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, οι ακαθάριστοι εθνικοί κατώτατοι μισθοί αυξήθηκαν μεταξύ Ιουλίου 2024 και Ιουλίου 2025 σε 21 από τα 22 κράτη-μέλη της ΕΕ που έχουν εθνικό κατώτατο μισθό, με την Κύπρο να αποτελεί τη μόνη εξαίρεση, όπου ο κατώτατος μισθός παρέμεινε αμετάβλητος.

Σημαντικές ονομαστικές αυξήσεις των εθνικών κατώτατων μισθών καταγράφηκαν στα περισσότερα κράτη-μέλη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, όπως στην Κροατία (15,5%), στη Βουλγαρία (15,5%), στη Λιθουανία (12,3%), στην Τσεχία (11,4%) και στην Πολωνία (10,2%). Αντίθετα, οι μικρότερες ονομαστικές αυξήσεις σημειώθηκαν στη Σλοβενία (1,9%), στο Βέλγιο (2,0%) και στη Γαλλία (2,0%).

Ικανοποιητικές ήταν και οι αυξήσεις στις χώρες του Νότου, όπως στην Ελλάδα (6,1%), στην Πορτογαλία (6,1%) και την Ισπανία (4,4%), αλλά και στις βορειοκεντρικές χώρες, όπως στη Γερμανία (5,2%), στην Ολλανδία (5,2%), στο Λουξεμβούργο (5,2%) και στην Ιρλανδία (6,3%). Οι αυξήσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων που αμείβονται με τον εθνικό κατώτατο μισθό στις περισσότερες χώρες, μεταξύ αυτών και στην Ελλάδα.

