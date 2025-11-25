Ανάμεσα στις δύο μόλις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατέγραψαν μείωση στο πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών μεταξύ 2004 και 2024 (Eurostat) βρίσκεται η Ελλάδα – η άλλη χώρα είναι η Ιταλία- όταν στην ΕΕ κατά μέσο όρο αυξήθηκε κατά 22%!

Η Ελλάδα στο -5%, η ΕΕ στο +22% στην 20ετία

Η Ελλάδα είδε μέσα σε είκοσι χρόνια το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών της να μειώνεται κατά 5%, ακολουθούμενη μόνο από την Ιταλία με μείωση 4% όσον αφορά τα αρνητικά ποσοστά. Να σημειωθεί δε ότι η χώρα μας διαχρονικά έχει τις χειρότερες επιδόσεις από το 2012 που παραθέτει στοιχεία η ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία, Εurostat, καθώς παραμένει καθηλωμένη κάτω από τα επίπεδα του 2010 που αντιστοιχεί στο 100 με τιμές που κυμαίνονται από 78,41 το 2012 (κάτω από το 100 ήταν 10 χώρες) έως 96,21 το 2024, χρονιά κατά την οποία ήταν η μόνη ευρωπαϊκή χώρα με επίδοση κάτω του 100.

«Πρωταθλήτρια» η Ρουμανία

Αντίθετα, η Ρουμανία παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση σε όλη την ΕΕ του πραγματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος των νοικοκυριών από το 2004 έως το 2024 με +134% ακολουθούμενη από τη Λιθουανία (95%), την Πολωνία (91%) και τη Μάλτα (90%).

Οι χαμηλότερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στην Ισπανία (11%), την Αυστρία (14%), το Βέλγιο (15%) και το Λουξεμβούργο (17%).

Το 2021 σημειώθηκε ανάκαμψη για το κατά κεφαλήν εισόδημα στην ΕΕ

Το κατά κεφαλήν εισόδημα αυξήθηκε σταθερά μεταξύ 2004 και 2008, παρέμεινε στάσιμο μεταξύ 2008 και 2011 λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης και μειώθηκε το 2012 και το 2013. Έκτοτε, το εισόδημα επανέκτησε τη σταθερή του αύξηση μέχρι το 2020, οπότε και μειώθηκε λόγω της παγκόσμιας πανδημίας.

Το 2021 σημειώθηκε ανάκαμψη, αλλά το εισόδημα αυξήθηκε αργά το 2022 και το 2023. Τα πρώτα στοιχεία για το 2024 δείχνουν επιτάχυνση της αύξησης του εισοδήματος.

Πηγή: ΟΤ.gr