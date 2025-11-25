newspaper
Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
25.11.2025 | 16:27
Χωρίς νυχτερινά δρομολόγια το Σάββατο ηλεκτρικός, μετρό και τραμ – Στάση εργασίας
25.11.2025 | 16:15
Μεγάλη φωτιά σε αποθήκη στο Λονδίνο – Φόβοι για εκρήξεις,
Eurostat: Ζώντας στο όριο της φτώχειας στην Ευρώπη – Οι μεγάλες ανισότητες και η ελληνική πραγματικότητα
Οικονομία 25 Νοεμβρίου 2025 | 17:01

Eurostat: Ζώντας στο όριο της φτώχειας στην Ευρώπη – Οι μεγάλες ανισότητες και η ελληνική πραγματικότητα

Ένας άνθρωπος θεωρείται ότι βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας αν το εισόδημά του είναι χαμηλότερο από το 60% του εθνικού διάμεσου εισοδήματος.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ελεύθερος χρόνος: Από τι μπορεί να κινδυνεύετε αν δεν έχετε

Ελεύθερος χρόνος: Από τι μπορεί να κινδυνεύετε αν δεν έχετε

Spotlight

Ο δείκτης «κινδύνου φτώχειας» (at-risk-of-poverty rate) είναι ο σημαντικότερος δείκτης που χρησιμοποιεί η Eurostat για να μετρήσει την οικονομική ευημερία και την ανισότητα. Δεν μετράει την απόλυτη φτώχεια αλλά το ποσοστό των ανθρώπων που ζουν με σημαντικά λιγότερα χρήματα από τον μέσο όρο (σχετική φτώχεια).

Ένας άνθρωπος θεωρείται ότι βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας αν το εισόδημά του είναι χαμηλότερο από το 60% του εθνικού διάμεσου εισοδήματος.

Περισσότεροι από 72 εκατομμύρια πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατατάχθηκαν το 2024 στην κατηγορία «σε κίνδυνο φτώχειας», ποσοστό που αντιστοιχεί στο 16,2% του πληθυσμού

Στην Ευρώπη δεν έχουν εκλείψει οι ανισότητες παρότι η ήπειρός μας, σε σύγκριση με ΗΠΑ, Κίνα ή Λατινική Αμερική, βρίσκεται σε καλύτερη θέση. Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία της Eurostat 72 εκατ. ευρωπαίοι θεωρούνται σε κίνδυνο φτώχειας, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 16,2% του πληθυσμού. Ωστόσο, η ζωή στο όριο της φτώχειας διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα, καθώς τα εθνικά όρια εισοδήματος παρουσιάζουν τεράστιες αποκλίσεις.

1.079 ευρώ τον μήνα

Όπως επισημαίνει η Eurostat, ο δείκτης αυτός δεν αποτυπώνει τον πραγματικό πλούτο ή την υλική στέρηση, αλλά το χαμηλό εισόδημα σε σχέση με τον μέσο όρο της χώρας — κάτι που «δεν συνεπάγεται απαραίτητα χαμηλό βιοτικό επίπεδο».

Τη διετία 2022-2024, οι ανισότητες πιέζονται προς τα πάνω λόγω και του πληθωρισμού.

  • Ο πληθωρισμός χτυπάει περισσότερο τους φτωχούς, γιατί ξοδεύουν σχεδόν όλο το εισόδημά τους σε φαγητό και ενέργεια (που ακρίβυναν πολύ).
  • Οι πλουσιότεροι, που ξοδεύουν μικρότερο ποσοστό του εισοδήματός τους σε βασικά αγαθά, επηρεάζονται λιγότερο.

Το ετήσιο διάμεσο ισοδύναμο εισόδημα ανά άτομο το 2024 ανήλθε σε 21.582 ευρώ. Το 60% αυτού του ποσού —δηλαδή 12.949 ευρώ τον χρόνο ή περίπου 1.079 ευρώ τον μήνα— αποτελεί το όριο κάτω από το οποίο κάποιος θεωρείται ότι κινδυνεύει από φτώχεια.

Μεγάλες διαφορές

Σε μια περίοδο έντασης, με γεωπολιτικές εξελίξεις, οικονομικές προκλήσεις, κοινωνικές εντάσεις να κυριαρχούν στην επικαιρότητα οι εθνικές διαφορές είναι εντυπωσιακές:

Αν συμπεριληφθούν οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες και τα κράτη της EFTA, το εύρος ξεκινά από 201 ευρώ στην Τουρκία και φτάνει έως 2.596 ευρώ στην Ελβετία. Η Νορβηγία κλείνει την τριάδα με τις χώρες πάνω από τα 2.000 ευρώ.

Στη Δανία, την Αυστρία, την Ιρλανδία, την Ολλανδία και το Βέλγιο, το όριο κυμαίνεται μεταξύ 1651 και 1742 ευρώ. Αντίθετα, σε αρκετές χώρες —μεταξύ των οποίων η Λετονία, η Πορτογαλία, η Κροατία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Ελλάδα και η Σλοβακία— το επίπεδο αυτό δεν ξεπερνά τα 750 ευρώ. Σε Ουγγαρία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία και Τουρκία πέφτει κάτω από τα 500 ευρώ.

Η χώρα μας βρίσκεται μια ανάσα από τον πάτο της σχετικής λίστας. Την προσπερνούν μόνο οι: Σλοβακία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Βουλγαρία και οι: Σερβία και Τουρκία.

Υπάρχει όμως και μια ιδιαιτερότητα. Σύμφωνα με την έκθεση της Εurofound, η οποία βασίζεται σε στοιχεία της ΕΚΤ, η Ελλάδα ανήκει στις χώρες όπου το χάσμα στην ανισοκατανομή του πλούτου, σε ό,τι αφορά τα περιουσιακά στοιχεία των νοικοκυριών, είναι λιγότερο βαθύ. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι στην Ελλάδα ακόμα υπάρχει διάσπαρτος μικρός κλήρος και μέχρι πρόσφατα τα ποσοστά ιδιοκατοίκησης ήταν πιο υψηλά από τον μέσο όρο της ΕΕ.  Όπως εξηγεί η έκθεση της Εurofound, η ιδιόκτητη κατοικία παίζει σημαντικό ρόλο και στην κατανομή του πλούτου.

Οι χώρες με υψηλότερα επίπεδα ιδιοκτησίας κατοικίας τείνουν να έχουν μικρότερη ανισότητα στον πλούτο, ενώ οι χώρες όπου η πρόσβαση σε άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία είναι πιο διαδεδομένη τείνουν να παρουσιάζουν μεγαλύτερη ανισότητα.

Στις τέσσερις μεγαλύτερες οικονομίες της ΕΕ, η Γερμανία έχει το υψηλότερο όριο (1.381 ευρώ), ακολουθούμενη από τη Γαλλία (1.278), την Ιταλία (1.030) και την Ισπανία (965).

Τι γίνεται όταν συγκριθούν τα όρια εισοδήματος σε όρους αγοραστικής δύναμης

Αν τα στοιχεία μετατραπούν σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (PPS), οι διαφορές περιορίζονται αλλά παραμένουν σημαντικές. Το όριο κυμαίνεται από 449 PPS στη Σερβία έως 1.889 στο Λουξεμβούργο.

Η Τουρκία, η Ουγγαρία, η Σλοβακία και η Ελλάδα βρίσκονται στις χαμηλότερες θέσεις. Στην κορυφή συγκαταλέγονται η Νορβηγία, η Ελβετία, η Αυστρία και η Ολλανδία.

Στις μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες, η Γερμανία έχει το υψηλότερο κατώφλι σε PPS, ακολουθούμενη από τη Γαλλία. Ισπανία και Ιταλία βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο, στις 1.060 μονάδες.

Σύμφωνα με τη Eurostat, το 16,2% του πληθυσμού της ΕΕ ήταν σε κίνδυνο φτώχειας το 2024. Τα ποσοστά κυμαίνονται από 9,5% στην Τσεχία έως 22,2% στην Τουρκία και τη Βόρεια Μακεδονία. Στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 19,6%.

Η Ευρώπη παλεύει να κρατήσει την κοινωνική συνοχή. Ενώ οι μισθοί στην ανατολική Ευρώπη ανεβαίνουν και πλησιάζουν τη δυτική (μειώνοντας την ανισότητα μεταξύ χωρών), το κόστος ζωής αυξάνει την ανισότητα μέσα στις χώρες.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα Metlen και Aegean έκλεισε στο +1%

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα Metlen και Aegean έκλεισε στο +1%

Stream newspaper
CEO της Rosneft: Η Δύση μπορεί να αντιμετωπίσει οικονομική κρίση εξαιτίας των κυρώσεων
Πόλεμος στην Ουκρανία 25.11.25

Η Δύση μπορεί να αντιμετωπίσει οικονομική κρίση εξαιτίας των κυρώσεων λέει ο CEO της Rosneft

«Η συνεχιζόμενη επιθετική πολιτική κυρώσεων της Δύσης σε βάρος της Ρωσίας και της Κίνας θα προκαλέσει μια ακόμα οικονομική κρίση σε δυτικές χώρες», δήλωσε ο επικεφαλής της Rosneft, Ιγκόρ Σετσίν

Σύνταξη
Αποδίδει η φορολόγηση των εκατομμυριούχων; Τι δείχνει το παράδειγμα της Νορβηγίας
Λεπτές ισορροπίες 25.11.25

Αποδίδει η φορολόγηση των εκατομμυριούχων; Τι δείχνει το παράδειγμα της Νορβηγίας

Οι υπερπλούσιοι εγκαταλείπουν μαζικά τη Νορβηγία μετά την αύξηση του φόρου στη μεγάλη περιουσία. Η κυβέρνηση όμως επιμένει ότι είναι ζήτημα δικαιοσύνης. Και τα έσοδα είναι ικανοποιητικά.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών: Ένα «βιαιόμετρο» για τους χώρους δουλειάς
ΓΣΕΕ 25.11.25

Ένα «βιαιόμετρο» για τους χώρους δουλειάς

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, η ΓΣΕΕ δημοσιοποιεί το «βιαιόμετρο», για το πώς να αναγνωρίζουμε έγκαιρα παρενοχλητικές συμπεριφορές στους χώρους δουλειάς.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κιάρα Φεράνι: Αντιμέτωπη με τη φυλακή – Το δράμα του pandorogate και η πτώση της «αυτοκράτειρας» influencer
Go Fun 25.11.25

Κιάρα Φεράνι: Αντιμέτωπη με τη φυλακή – Το δράμα του pandorogate και η πτώση της «αυτοκράτειρας» influencer

Το χριστουγεννιάτικο πανετόνε μετατράπηκε στο πιο πικρό γλυκό της χρονιάς για την Κιάρα Φεράνι, τη διασημότερη Ιταλίδα influencer και επιχειρηματία παγκόσμιας εμβέλειας που είναι πλέον αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη για ένα σκάνδαλο γεμάτο λάμψη και ψέμα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
H «Marca» ενόψει του Ολυμπιακός – Ρεάλ: «Ο Μεντιλίμπαρ κατοικεί στον… Όλυμπο»
Ποδόσφαιρο 25.11.25

H «Marca» ενόψει του Ολυμπιακός – Ρεάλ: «Ο Μεντιλίμπαρ κατοικεί στον… Όλυμπο»

Η μεγάλη ισπανική εφημερίδα Marca, μία ημέρα πριν το μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης, φιλοξενεί αφιέρωμα για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τον εκθειάζει.

Σύνταξη
Κακοκαιρία «Adel»: Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τέσσερις περιφέρειες
«Red Code» 25.11.25

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τέσσερις περιφέρειες ενόψει της κακοκαιρίας «Adel»

Η κακοκαιρία Adel έρχεται από τα Δυτικά και φέρνει βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τέσσερις περιφέρειες σε κατάσταση ετοιμότητας «Red Code» ενώ δεν αποκλείεται να τεθούν και άλλες.

Σύνταξη
Η τηλεοπτική εικόνα εκθέτει τον Πάολο Βαλέρι (vid)
Ποδόσφαιρο 25.11.25

Η τηλεοπτική εικόνα εκθέτει τον Πάολο Βαλέρι (vid)

Τελικά τι συμβαίνει με τον Πάολο Βαλέρι; Στην τηλεκριτική του για τις φάσεις της 11ης αγωνιστικής κάνει το άσπρο μαύρο, με το να σχολιάζει ότι δεν έγινε πέναλτι στον Ελ Κααμπί στο ματς Ολυμπιακός - Ατρόμητος 3-0

Βάιος Μπαλάφας
Δίκη υποκλοπών: «Έλαβα απειλητικό mail για συμβόλαιο θανάτου» – Κατάθεση από την πρώην διευθύντρια στην ΕΛ.ΑΣ.
Σοβαρές καταγγελίες 25.11.25

Δίκη υποκλοπών: «Έλαβα απειλητικό mail για συμβόλαιο θανάτου» – Κατάθεση από την πρώην διευθύντρια στην ΕΛ.ΑΣ.

«Περίμενα από τη Δικαιοσύνη να με καλέσει, καταθέτω ενόρκως ότι πάτησα και τα δύο μηνύματα που έλαβα στο κινητό μου, έλαβα και απειλητικό mail για συμβόλαιο θανάτου», κατέθεσε πρώην διευθύντρια των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ρέτσος: «Κίνητρο να παίζεις κόντρα στη Ρεάλ – Θέλω να πιστεύω ότι θα πάρουμε τη νίκη»
Ποδόσφαιρο 25.11.25

Ρέτσος: «Κίνητρο να παίζεις κόντρα στη Ρεάλ – Θέλω να πιστεύω ότι θα πάρουμε τη νίκη»

Ο Παναγιώτης Ρέτσος εκπροσώπησε τους παίκτες του Ολυμπιακού στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League και τόνισε το μεγάλο κίνητρο που έχουν οι «ερυθρόλευκοι».

Σύνταξη
O Τραμπ, ο Νετανιάχου και ο Μπάιντεν «πίνουν το αίμα των παιδιών της Γάζας» στην Ουάσινγκτον
Αιμοδιψείς 25.11.25

O Τραμπ, ο Νετανιάχου και ο Μπάιντεν «πίνουν το αίμα των παιδιών της Γάζας» στην Ουάσινγκτον

Ακτιβιστές παρουσίασαν μια ανατριχιαστική περφόρμανς στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Ουάσιγκτον, με «πρωταγωνιστές» πολιτικούς όπως ο Τραμπ, ο Νετανιάχου, ο Μπάιντεν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νέες προσφυγές κατά των ιδιωτικών πανεπιστήμιων κατέθεσαν καθηγητές του ΕΚΠΑ – Αντίθετες στο Ενωσιακό Δίκαιο
Ελλάδα 25.11.25

Νέες προσφυγές κατά των ιδιωτικών πανεπιστήμιων κατέθεσαν καθηγητές του ΕΚΠΑ – Αντίθετες στο Ενωσιακό Δίκαιο

Οι προσφεύγοντες τονίζουν ότι η εγκατάσταση και η λειτουργία των αλλοδαπών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα, είναι αντίθετες στο Ενωσιακό Δίκαιο και Ελληνική νομοθεσία.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Persona non grata Αλβανός δημοσιογράφος στην Ελλάδα – Του απαγόρευσαν την είσοδο στη χώρα
Ελλάδα 25.11.25

Persona non grata Αλβανός δημοσιογράφος στην Ελλάδα – Του απαγόρευσαν την είσοδο στη χώρα

Απαγορεύτηκε στον δημοσιογράφο Αρτάν Χότζα η είσοδος στην Ελλάδα, όταν οι ελληνικές αρχές τον κήρυξαν «persona non grata», χαρακτηρίζοντάς τον απειλή για τη δημόσια τάξη και την εσωτερική ασφάλεια.

Σύνταξη
Ουκρανία: Παραμένει το χάσμα για το ειρηνευτικό σχέδιο – Ευρώπη και Κίεβο επισημαίνουν τις «κόκκινες γραμμές»
Διαπραγματεύσεις 25.11.25 Upd: 17:53

Ουκρανία: Παραμένει το χάσμα για το ειρηνευτικό σχέδιο – Ευρώπη και Κίεβο επισημαίνουν τις «κόκκινες γραμμές»

Το εδαφικό και οι συμμαχίες είναι οι «κόκκινες γραμμές», στις οποίες δεν φαίνεται διατεθειμένη να υποχωρήσει η Ουκρανία, με τη στήριξη των Ευρωπαίων. Η Μόσχα επιμένει στο «πνεύμα και γράμμα» της Αλάσκας

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το repeat του Σέιμπεν Λι
On Field 25.11.25

Το repeat του Σέιμπεν Λι

Ο Νιλικίνα είναι νοκ άουτ για το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα και ο Λι πρέπει να είναι στο Βελιγράδι, ο παίκτης που έκανε την διαφορά στην Πυλαία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Σαλαμίνα: Εθισμένη στον τζόγο και υποψήφια με την «Χρυσή Αυγή» – Ποια είναι η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της
Ελλάδα 25.11.25

Σαλαμίνα: Εθισμένη στον τζόγο και υποψήφια με την «Χρυσή Αυγή» – Ποια είναι η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της

Η εξιχνίαση της άγριας δολοφονίας της 75χρονης στη Σαλαμίνα έχει σοκάρει - Η 46χρονη που ομολόγησε φαίνεται ότι είχε ένοχα μυστικά που γνώριζαν λίγοι

Σύνταξη
Φάμελλος: Η έμφυλη βία είναι και παραμένει ένα βαθιά πολιτικό ζήτημα – Να θεσπιστεί επιτέλους ο όρος «γυναικοκτονία»
«Θέμα δημοκρατίας» 25.11.25

Φάμελλος: Η έμφυλη βία είναι και παραμένει ένα βαθιά πολιτικό ζήτημα – Να θεσπιστεί επιτέλους ο όρος «γυναικοκτονία»

«Χρειαζόμαστε μία κοινωνία που δεν θα στηρίζεται στην ανισότητα των φύλων, που θα σταθεί δίπλα σε κάθε γυναίκα αλλά και θηλυκότητα που υφίσταται βία, που θα σπάσει τη σιωπή», λέει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Σαλαμίνα: Η 75χρονη ξεψύχησε λέγοντας το «πάτερ ημών» – Αποκαλούσε τη δολοφόνο της «αγόρι μου»
Ελλάδα 25.11.25

Η 75χρονη ξεψύχησε λέγοντας το «πάτερ ημών» – Αποκαλούσε τη δολοφόνο της «αγόρι μου»

Πριν εισβάλει στο σπίτι της πεθεράς της στη Σαλαμίνα για την ληστεία η 46χρονη κατάφερε να αλλάξει τη θέση των καμερών με την εφαρμογή στο κινητό της. Παρέλειψε ωστόσο να απενεργοποιήσει τον ήχο.

Σύνταξη
Σκληρή αλήθεια – Οι ταινίες για την ωμή βία κατά των γυναικών μήπως ενισχύουν το πρόβλημα;
Μισογυνισμός 25.11.25

Σκληρή αλήθεια – Οι ταινίες για την ωμή βία κατά των γυναικών μήπως ενισχύουν το πρόβλημα;

Κάπου στην πορεία, η βία κατά των γυναικών έγινε ένα όλο και πιο δημοφιλές θέμα στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Σήμερα, τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, αναρωτιόμαστε εάν αυτό περνάει το σωστό μήνυμα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ανδρουλάκης στην ΚΕΔΕ: Δεν θέλουμε Αυτοδιοίκηση «μακρύ χέρι» του Μαξίμου, αλλά να έχει τους πόρους για υπηρεσίες στον πολίτη
Πολιτική Γραμματεία 25.11.25

Ανδρουλάκης στην ΚΕΔΕ: Δεν θέλουμε Αυτοδιοίκηση «μακρύ χέρι» του Μαξίμου, αλλά να έχει τους πόρους για υπηρεσίες στον πολίτη

«Είμαστε το κόμμα που νομοθέτησε μεγάλες και πρωτοποριακές πρωτοβουλίες, για να έχει δύναμη η Τοπική Αυτοδιοίκηση», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης για το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Λι: «Προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου»
Euroleague 25.11.25

Λι: «Προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου»

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται την Τετάρτη με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι και ο Σέιμπεν Λι θέλει να κάνει ακόμη μια καλή εμφάνιση, όπως πριν λίγα 24ωρα κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο