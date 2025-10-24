newspaper
Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 17:31
Τρίκαλα: Προφυλακιστέος ο 18χρονος που δολοφόνησε τη μητέρα του
Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 15:50
Σε έξαρση τα κρούσματα κοκκύτη - Αυξημένες οι νοσηλείες βρεφών
Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 15:04
Φόβοι για νέα κρίση γρίπης των πτηνών στην Ευρώπη
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Τράπεζα της Ελλάδος: Το κόστος εργασίας αυξήθηκε, αλλά οι πραγματικοί μισθοί μειώθηκαν
Οικονομία 24 Οκτωβρίου 2025 | 22:00

Τράπεζα της Ελλάδος: Το κόστος εργασίας αυξήθηκε, αλλά οι πραγματικοί μισθοί μειώθηκαν

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, το πραγματικο διαθέσιμο εισόδημα μειώθηκε κατά -3,3% σε ετήσια βάση και οι πραγματικοί μισθοί κατά -1,1%

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γιατί σε άφησε στο «διαβάστηκε»;

Γιατί σε άφησε στο «διαβάστηκε»;

Spotlight

Ανάμικτα είναι τα νέα για τους μισθούς και τα εισοδήματα, σύμφωνα με τη νέα ανάλυση για την ελληνική οικονομία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος. Ενώ σε ονομαστικούς όρους αυξήθηκαν, σε πραγματικούς όρους μειώθηκαν, εξαιτίας της επίδρασης του πληθωρισμού.

Η Τράπεζα της Ελλάδος στη νέα ανάλυσή της για την ελληνική οικονομία, διαπιστώνει ότι ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης το β’ τρίμηνο 2025, αν και επιβραδύνθηκε, παραμένει υψηλότερος από τον μέσο ορό της Ευρωζώνης (1,7% έναντι 1,5% σε ετήσια βάση και 0,6% έναντι 0,1% σε) το δεύτερο τρίμηνο του 2025, έναντι . Όμως ο πληθωρισμός παρέμεινε σημαντικά υψηλότερος από τον μέσο όρο της ΕΕ, ροκανίζοντας τα εισοδήματα. Μεταξύ Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2025 αυξήθηκε κατά 3%, έναντι 2,2% στην Ευρωζώνη.

Αγορά εργασίας

Στο κεφάλαιο για την αγορά εργασίας, η Τράπεζα της Ελλάδος διαπιστώνει ότι οι εξελίξεις παραμένουν θετικές, αλλά υπάρχουν προκλήσεις που σχετίζονται με τη «στενότητα» στην αγορά εργασίας.

Η συνολική απασχόληση αυξήθηκε το δεύτερο τρίμηνο του 2025, κυρίως λόγω της αύξησης της απασχόλησης στους τομείς των κατασκευών, της μεταποίησης και των επαγγελματικών υπηρεσιών.

Τα τελευταία μηνιαία στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού δείχνουν ότι η απασχόληση συνέχισε να αυξάνεται τον Αύγουστο του 2025.

Μείωση ανεργίας – Αύξηση μακροχρόνια ανέργων

Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε το δεύτερο τρίμηνο του 2025 κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2024.

Από την άλλη όμως, το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων αυξήθηκε κατά 3,8 ποσοστιαίες μονάδες. Τον Αύγουστο του 2025, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε περαιτέρω σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, όμως το ισοζύγιο απασχόλησης ήταν αρνητικό.

Επιδείνωση προσδοκιών για την απασχόληση

Οι ροές εξαρτημένης απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα ήταν θετικές το 2025 και υψηλότερες σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνει η Τράπεζα της Ελλάδος. Τον Αύγουστο του 2025, οι καθαρές ροές εξαρτημένης απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητικές λόγω απολύσεων σε ξενοδοχεία και εστιατόρια.

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων (στοιχεία ΔΥΠΑ) μειώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025 λόγω της μείωσης του αριθμού των μακροχρόνια και βραχυπρόθεσμα ανέργων. Ο αριθμός των δικαιούχων επιδομάτων ανεργίας αυξήθηκε σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.

Ο δείκτης προσδοκιών για την απασχόληση (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) μειώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025 σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025, λόγω της επιδείνωσης των προσδοκιών για την απασχόληση στον τομέα των υπηρεσιών.

Μειώθηκαν οι κενές θέσεις εργασίας

Όσον αφορά την στενότητα στην αγορά εργασίας, η ανοδική της τάση συνεχίστηκε το 2024. Ωστόσο  τα τελευταία τρίμηνα του 2024 και τα δύο πρώτα τρίμηνα του 2025 υπάρχουν ενδείξεις χαλάρωσης.

Υπενθυμίζεται ότι η στενότητα στην αγορά εργασίας αναφέρεται στη σχέση μεταξύ  προσφοράς και ζήτησης εργατικού δυναμικού. Όσο περισσότεροι είναι οι άνεργοι από τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας, τόσο πιο «χαλαρή» είναι η αγορά και πιο δύσκολο να βρεις δουλειά. Αντιθέτως, η στενότητα στην αγορά εργασίας αυξάνεται όταν oι προσφερόμενες θέσεις δεν καλύπτονται από το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό.

Η στενότητα στην αγορά εργασίας διαφέρει από τομέα σε τομέα,  Το δεύτερο τρίμηνο του 2025, το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας έφτασε το 1,6%, από 2,5% το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Τα υψηλότερα ποσοστά κενών θέσεων καταγράφηκαν στον τομέα των κατασκευών, των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων, καθώς και στον τομέα του εμπορίου, της διαμονής και των υπηρεσιών εστίασης.

Αυξάνεται το κόστος εργασίας – Μειώνονται οι πραγματικές αμοιβές

Η (ονομαστική) αμοιβή ανά εργαζόμενο αυξήθηκε κατά 3,2% σε ετήσια βάση το 2025 (με βάση τα στοιχεία του β’ τριμήνου). Το ποσοστό αυτό προκύπτει από τη συνολική αύξηση των αμοιβών των εργαζομένων κατά 6,2%, ενώ ο αριθμός των εργαζομένων αυξήθηκε κατά 2,9%.

Από την άλλη η πραγματική αμοιβή ανά εργαζόμενο μειώθηκε κατά – 1,1 % σε ετήσια βάση το 2025. Αυτό συνέβη επειδή ο αποπληθωριστής ιδιωτικής κατανάλωσης αυξήθηκε περισσότερο από την ονομαστική μισθολογική δαπάνη ανά μισθωτό.

Ο αποπληθωριστής της ιδιωτικής κατανάλωσης μετρά τη μέση μεταβολή των  τιμών των αγαθών και των υπηρεσιών που αγοράζουν τα νοικοκυριά. Συγκρίνει το τρέχον κόστος ενός καλαθιού καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών με το κόστος του σε ένα έτος βάσης. Είναι ένας βασικός δείκτης για τον πληθωρισμό και χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της πραγματικής ιδιωτικής (προσωπικής) κατανάλωσης.

Ο αποπληθωριστής της ιδιωτικής κατανάλωσης αυξήθηκε κατά 4,3%, ενώ η ονομαστική μισθολογική δαπάνη από εργαζόμενο αυξήθηκε 3,3%

Υποκειμενική φτώχεια

Τα παραπάνω ευρήματα της ΤτΕ, που βασίζονται στα επίσημα στατιστικά στοιχεία, απαντάνε ως ένα βαθμό στο ερώτημα γιατί ενώ το ΑΕΠ αυξάνεται με ταχύτερους ρυθμούς από τον μέσο όρο της ΕΕ, οι Έλληνες έχουν τα πρωτεία στην υποκειμενική φτώχεια.

Όπως ανέδειξε η  Εurostat, οι επτά στους δέκα  Έλληνες (68%) δηλώνουν ότι τα βγάζουν πέρα με δυσκολία και αισθάνονται φτωχοί. Πρόκειται για σχεδόν διπλάσιο ποσοστό από την αμέσως επόμενη «υποκειμενικά φτωχότερη» χώρα τη Βουλγαρία και υπερτριπλάσιο από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Η υποκειμενική αίσθηση της φτώχειας δεν σημαίνει ότι είμαστε «κατά φαντασίαν φτωχοί», αλλά ότι τα κόστη διαβίωσης αυξάνονται ταχύτερα από τα πραγματικά εισοδήματα. Η αγοραστική δύναμη του μέσου δεδουλευμένου ωρομισθίου είναι η χαμηλότερη στην ΕΕ και το κατά κεφαλή ΑΕΠ (αγοραστική δύναμη των εισοδημάτων) είναι το δεύτερο χαμηλότερο μετά τη Βουλγαρία.

Μειώθηκε κατά -3,3% το πραγματικό εισόδημα

Η Τράπεζα της Ελλάδος αναφέρει επίσης ότι το ονομαστικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 0,7% το πρώτο τρίμηνο του 2025 λόγω της θετικής συμβολής του εισοδήματος από εργασία, δηλαδή του εισοδήματος εξαρτημένης εργασίας και του εισοδήματος των αυτοαπασχολουμένων. Όμως, το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών μειώθηκε κατά 3,3% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας την επίδραση του αυξημένου πληθωρισμού.

Επιβραδύνεται η αύξηση των αμοιβών, αυξάνεται σταθερά η παραγωγικότητα

Το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος (Unit Labour Cost) αυξήθηκε το 2025 με τον χαμηλότερο ρυθμό των τελευταίων δύο ετών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ονομαστική αμοιβή ανά εργαζόμενο αυξήθηκε επίσης με τον χαμηλότερο ρυθμό των τελευταίων δύο ετών, ενώ η παραγωγικότητα της εργασίας συνέχισε να αυξάνεται με σταθερό ρυθμό.

Κάτω από 1000 ευρώ ο μέσος μισθός

Οι δαπάνες για τις αμοιβές των εργαζομένων στη δημόσια διοίκηση (συμπεριλαμβανομένων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) αυξήθηκαν κατά 2,1% σε ετήσια βάση τον Ιανουάριο-Αύγουστο του 2025.  Είχαν αυξηθεί κατά 6,0% συνολικά το 2024.

Σύμφωνα με τα ετήσια του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ ο μέσος μικτός μηνιαίος μισθός ανήλθε σε 1.342 ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 7,3% σε σύγκριση με το 2023.

Κατά συνέπεια, αυξήθηκε ο αριθμός των εργαζομένων που κερδίζουν πάνω από 900 ευρώ το μήνα. Σε σύγκριση με το 2023, ο αριθμός των εργαζομένων με μισθούς μεταξύ 901-1200 ευρώ το μήνα αυξήθηκε κατά 16,7%. Επίσης, αντανακλώντας την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 830 ευρώ, το ποσοστό των εργαζομένων που κερδίζουν λιγότερο από 800 ευρώ το μήνα (ακαθάριστα) μειώθηκε στο 17,8%, από 30,9% το 2022.

Πάντως με βάση τα τελευταία στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ για τον ιδιωτικό τομέα, αποδεικνύεται ότι ο μέσος καθαρός μισθός παραμένει κάτω από 1000 ευρώ, ενώ σχεδόν ο ένας στους τέσσερις εργαζόμενους δουλεύει με μερική απασχόληση και μισθούς πείνας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Fitch: Aναβαθμίζει Alpha Bank και Πειραιώς – Θετικό outlook για Εθνική και Eurobank

Fitch: Aναβαθμίζει Alpha Bank και Πειραιώς – Θετικό outlook για Εθνική και Eurobank

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί σε άφησε στο «διαβάστηκε»;

Γιατί σε άφησε στο «διαβάστηκε»;

Markets
Wall Street: Νέo ιστορικό ρεκόρ – Ο Dow Jones ξεπερνά για πρώτη φορά τις 47.000 μονάδες

Wall Street: Νέo ιστορικό ρεκόρ – Ο Dow Jones ξεπερνά για πρώτη φορά τις 47.000 μονάδες

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Εταιρεία drone που συνδέεται με τον Τραμπ Τζούνιορ κέρδισε συμβόλαιο εκατομμυρίων με το Πεντάγωνο
ΗΠΑ 24.10.25

Εταιρεία drone που συνδέεται με τον Τραμπ Τζούνιορ κέρδισε συμβόλαιο εκατομμυρίων με το Πεντάγωνο

Η προμήθεια έρχεται μετά την υπογραφή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τον Ιούνιο ενός εκτελεστικού διατάγματος με στόχο την ενίσχυση της νεοσύστατης βιομηχανίας drones των ΗΠΑ

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Φορολογικό χαράτσι στα Airbnb ετοιμάζει η Ιταλία – Αναστάτωση στον κυβερνητικό συνασπισμό της Μελόνι
Διεθνής Οικονομία 24.10.25

Φορολογικό χαράτσι στα Airbnb ετοιμάζει η Ιταλία – Αναστάτωση στον κυβερνητικό συνασπισμό της Μελόνι

Η προτεινόμενη αλλαγή για τα Airbnb θα δημιουργούσε πρόσθετα έσοδα ύψους 102 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών της Ιταλίας

Σύνταξη
Νέοι και αγορά εργασίας: Σερβιτόρες με μάστερ, ρεσεψιονίστ με διδακτορικά
Οικονομία 24.10.25

Νέοι και αγορά εργασίας: Σερβιτόρες με μάστερ, ρεσεψιονίστ με διδακτορικά

Σχεδόν το 25% των γυναικών και το 20% των αντρών 15-34 ετών κάνουν δουλειές κατώτερες των εκπαιδευτικών τους προσόντων. Τι δείχνει η νέα έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για τους νέους και την αγορά εργασίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας – Θα ακυρωθεί και η συνάντηση Τραμπ με Σι;
Ποιός κερδίζει; 24.10.25

Εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας – Θα ακυρωθεί και η συνάντηση Τραμπ με Σι;

Το μέλλον που διαγράφεται στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας δεν παραπέμπει σε δύο χώρες που υπερβαίνουν τις διαφορές τους, αλλά σε δύο αδιάλλακτους γίγαντες που ο εμπορικός πόλεμος φαίνεται να τις καταπίνει.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Αιγοπρόβατα: Κυκλοφορεί στην ΕΕ νόμιμο εμβόλιο για την ευλογιά – Γιατί δεν διατίθεται στη χώρα μας
«Ασφαλές και αποτελεσματικό» 24.10.25

Κυκλοφορεί στην ΕΕ νόμιμο εμβόλιο για την ευλογιά των προβάτων - Γιατί δεν διατίθεται στη χώρα μας

Η Κομισιόν δίνει άδεια για τα εμβόλια στα αιγοπρόβατα αν της ζητηθεί, «αλλά το υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έκανε ποτέ αίτηση», λέει ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας

Σύνταξη
Έκθεση για τη Φτώχεια στην Ελλάδα 2025: Πού απέτυχε η Εθνική Στρατηγική για την καταπολέμησή της
Αntipoverty Network 24.10.25

Έκθεση για τη Φτώχεια στην Ελλάδα 2025: Πού απέτυχε η Εθνική Στρατηγική για την καταπολέμησή της

Το 2022 δημοσιοποιήθηκε η Έθνικη Στρατηγική για τη Μείωση της Φτώχειας. Έκτοτε ο πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας αντί να μειωθεί αυξήθηκε. Η Έκθεση για τη Φτώχεια στην Ελλάδα, φωτίζει τι πήγε λάθος.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι Bon Jovi ανακοίνωσαν περιοδεία – Επιστροφή στις live εμφανίσεις μετά την περιπέτεια της υγείας του Jon
«Ευγνωμοσύνη» 24.10.25

Οι Bon Jovi ανακοίνωσαν περιοδεία – Επιστροφή στις live εμφανίσεις μετά την περιπέτεια της υγείας του Jon

«Αυτή η ανακοίνωση μας γεμίζει χαρά — χαρά που μπορούμε να μοιραστούμε αυτές τις βραδιές μαζί με τους υπέροχους θαυμαστές μας», δήλωσε ο τραγουδιστής των Bon Jovi σε ανακοίνωσή του.

Σύνταξη
Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός 71-96: Με δίδυμο «φωτιά» και 13 τρίποντα οι «ερυθρόλευκοι»!
Μπάσκετ 24.10.25

Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός 71-96: Με δίδυμο «φωτιά» και 13 τρίποντα οι «ερυθρόλευκοι»!

Με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να σημειώνει 19 πόντους, και τον Σάσα Βεζένκοφ να προσθέτει ακόμη 18, ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στο Μόναχο, επικρατώντας με 25 πόντους διαφορά (96-71) της Μπάγερν.

Σύνταξη
Στα ροζ «ντύθηκαν» το Δημαρχείο των Αθηνών και το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
Ο συμβολισμός 24.10.25

Στα ροζ «ντύθηκαν» το Δημαρχείο των Αθηνών και το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Ο δήμαρχος συνεχάρη την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία «για τον σπουδαίο αγώνα που κάνει» και υποστήριξε ότι το μήνυμα είναι ότι πρέπει να υπάρχει αισιοδοξία και πως «η πρόληψη σώζει ζωές».

Σύνταξη
Λιθουανία: Έκλεισαν αεροδρόμια λόγω αερόστατων από τη Λευκορωσία
Βίλνιους και Κάουνας 24.10.25

Λιθουανία: Έκλεισαν αεροδρόμια λόγω αερόστατων από τη Λευκορωσία

Το υπουργείο Μεταφορών στη Λιθουανία ανακοίνωσε ότι έκλεισαν κάποια από τα κύρια αεροδρόμια της χώρας. Αιτία, μετεωρολογικά αερόστατα που προέρχονταν από τη Λευκορωσία.

Σύνταξη
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αναρωτιέται αν θα πιάσουν τους δράστες της ληστείας στο Λούβρο – «Έκαναν καλή δουλειά»
«Ocean’s 14» 24.10.25

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αναρωτιέται αν θα πιάσουν τους δράστες της ληστείας στο Λούβρο – «Έκαναν καλή δουλειά»

Το γεγονός ότι οι δράστες κατάφεραν να πραγματοποιήσουν τη ληστεία στο Λούβρο «μέρα μεσημέρι», εξέπληξε τον Τζορτζ Κλούνεϊ, όπως αναφέρει το περιοδικό Variety.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Στις ΗΠΑ ο σύμβουλος του Πούτιν
Κίριλ Ντμιτρίεφ 24.10.25

Στις ΗΠΑ ο σύμβουλος του Πούτιν

Ο δισεκατομμυριούχος και CEO του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων και ειδικός απεσταλμένος του προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, Κίριλ Ντμιτρίεφ, βρίσκεται στις ΗΠΑ σε προγραμματισμένη συνάντηση

Σύνταξη
Προεδρικές στην Ιρλανδία: Φαβορί η σοσιαλίστρια επικριτής του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, Κάθριν Κόνολι
Κέρδισε τους νέους 24.10.25

Προεδρικές στην Ιρλανδία: Φαβορί η σοσιαλίστρια επικριτής του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, Κάθριν Κόνολι

Έχοντας καταφέρει να ενώσει τα κόμματα της αριστερής αντιπολίτευσης, η Κάθριν Κόνολι ετοιμάζεται να εκλεγεί πρόεδρος στην Ιρλανδία. Και ίσως να ταράξει τα νερά με τις θέσεις της.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ρέτσος: «Το μουσείο του Ολυμπιακού είναι φτιαγμένο με αγάπη και φαίνεται – Να το επισκεφθείτε» (vid)
Ποδόσφαιρο 24.10.25

Ρέτσος: «Το μουσείο του Ολυμπιακού είναι φτιαγμένο με αγάπη και φαίνεται – Να το επισκεφθείτε» (vid)

Ο Παναγιώτης Ρέτσος μίλησε για την κατάκτηση του Conference League, εξέφρασε τις εντυπώσεις του από το Μουσείο του Ολυμπιακού και έστειλε το δικό του μήνυμα προς τον φίλαθλο κόσμο της ομάδας

Σύνταξη
LIVE: Λιντς – Γουέστ Χαμ
Ποδόσφαιρο 24.10.25

LIVE: Λιντς – Γουέστ Χαμ

LIVE: Λιντς – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιντς – Γουέστ Χαμ για την 9η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ουκρανία: Η Γαλλία θα παραδώσει στο Κίεβο επιπλέον πυραύλους Aster και μαχητικά Mirage
Πόλεμος στην Ουκρανία 24.10.25

Η Γαλλία θα παραδώσει στο Κίεβο επιπλέον πυραύλους Aster και μαχητικά Mirage

Την παράδοση στην Ουκρανία επιπλέον πυραύλων Aster και πολεμικών αεροσκαφών Mirage, ανακοίνωσε ο Εμανουέλ Μακρόν. Επίσης, μίλησε για «πρωτοβουλίες» στο πλαίσιο της «συμμαχίας των προθύμων».

Σύνταξη
«Είμαι ένας κατά συρροή δολοφόνος που σκότωσε μόνο μία φορά»: Σοκάρει ο δολοφόνος της Ρόμπιν Λόρενς 31 χρόνια μετά
Στέφαν Σμερκ 24.10.25

«Είμαι ένας κατά συρροή δολοφόνος που σκότωσε μόνο μία φορά»: Σοκάρει ο δολοφόνος της Ρόμπιν Λόρενς 31 χρόνια μετά

Η Ρόμπιν Λόρενς, καλλιτέχνις και μητέρα ενός δίχρονου κοριτσιού, βρέθηκε δολοφονημένη μέσα στο σπίτι της στο Σπρίνγκφιλντ της Βιρτζίνια to 1994

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Αεροπλανοφόρο και πλοία συνοδείας των ΗΠΑ σπεύδουν στην Λατινική Αμερική – Φόβος για κλιμάκωση
Κόσμος 24.10.25

Αεροπλανοφόρο και πλοία συνοδείας των ΗΠΑ σπεύδουν στην Λατινική Αμερική - Φόβος για κλιμάκωση

Οι ΗΠΑ κλιμακώνουν την κόντρα τους με την Βενεζουέλα αλλά και την Κολομβία αποστέλλοντας το αεροπλανοφόρο Τζέραλντ Φορντ στην Καραϊβική μαζί με άγνωστο αριθμό των πλοίων συνοδείας του

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 24.10.25

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός για την 6η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Εταιρεία drone που συνδέεται με τον Τραμπ Τζούνιορ κέρδισε συμβόλαιο εκατομμυρίων με το Πεντάγωνο
ΗΠΑ 24.10.25

Εταιρεία drone που συνδέεται με τον Τραμπ Τζούνιορ κέρδισε συμβόλαιο εκατομμυρίων με το Πεντάγωνο

Η προμήθεια έρχεται μετά την υπογραφή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τον Ιούνιο ενός εκτελεστικού διατάγματος με στόχο την ενίσχυση της νεοσύστατης βιομηχανίας drones των ΗΠΑ

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο