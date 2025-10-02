newspaper
Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
02.10.2025 | 23:00
Ήχησε το 112 σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Σέρρες
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Πώς ψαλιδίζεται το εισόδημα της μεσαίας τάξης – Οι δύο κύριοι παράγοντες
Οικονομικές Ειδήσεις 02 Οκτωβρίου 2025 | 22:27

Πώς ψαλιδίζεται το εισόδημα της μεσαίας τάξης – Οι δύο κύριοι παράγοντες

Παρά τη βελτίωση της δημοσιονομικής εικόνας της χώρας και τους ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης, οι δείκτες δεν βελτιώνονται, η κατανομή του εισοδήματος παραμένει άνιση και η κοινωνική κινητικότητα περιορισμένη

ΡεπορτάζΑλέξανδρος Κλώσσας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μην κρίνεις τις αποφάσεις σου μόνο από το αποτέλεσμα

Μην κρίνεις τις αποφάσεις σου μόνο από το αποτέλεσμα

Spotlight

Η μεσαία τάξη στην Ελλάδα υπήρξε για δεκαετίες συνώνυμο της σταθερότητας και της κοινωνικής προόδου. Οι αλλεπάλληλες κρίσεις όμως, αρχής γενομένης από την οικονομική κρίση την εποχή των μνημονίων, έχουν μεταβάλει την εικόνα.

Πλέον το εισόδημα που κατατάσσει μια οικογένεια στην περίφημη μεσαία τάξη, δεν συνεπάγεται και με οικονομική άνεση. Αντίθετα, οι αριθμοί δείχνουν ότι η καθημερινότητα της μεσαίας τάξης ορίζεται όλο και περισσότερο από οικονομικές δυσκολίες.

Σύμφωνα με την Eurostat, στην Ελλάδα ο δείκτης εισοδηματικής ανισότητας «Gini» παραμένει στο 31,8%, ποσοστό που βρίσκεται πάνω από το 30,5% που είναι ο μέσος όρος της ευρωζώνης. Αντίστοιχα, ο δείκτης S80/S20, που καταγράφει την εισοδηματική ανισότητα μεταξύ των υψηλότερων και χαμηλότερων εισοδηματικών στρωμάτων, βρίσκεται στο 5,2 στην Ελλάδα έναντι 4,7 στην ευρωζώνη.

Το ανησυχητικό είναι ότι παρά τη βελτίωση της δημοσιονομικής εικόνας της χώρας και τους ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης, οι δείκτες δεν βελτιώνονται, η κατανομή του εισοδήματος παραμένει άνιση και η κοινωνική κινητικότητα περιορισμένη.

Το κόστος στέγασης

Η στέγη είναι το μεγαλύτερο βάρος. Το 28,5% των ελληνικών νοικοκυριών δαπανά πάνω από το 40% του εισοδήματός του για ενοίκιο ή δόση στεγαστικού, όταν στην ευρωζώνη το ποσοστό είναι 9,5%. Οι τιμές κατοικιών αυξήθηκαν κατά 13% σε δύο χρόνια, ενώ τα ενοίκια καταγράφουν άνοδο πάνω από 6% ετησίως. Για μια οικογένεια με εισόδημα 20.000 ευρώ, η στέγαση δεν είναι απλά μέρος των πάγιων εξόδων, αλλά καθημερινός βραχνάς που δεν αντιμετωπίζεται εύκολα.

Τα στοιχεία από τις φετινές φορολογικές δηλώσεις προσθέτουν μια ακόμη διάσταση. Σχεδόν οι μισοί Έλληνες φορολογούμενοι δήλωσαν ετήσιο εισόδημα κάτω από 10.000 ευρώ. Το μέσο δηλωθέν εισόδημα για το 2024 ήταν 15.785 ευρώ, αυξημένο σε σχέση με το 2023, αλλά πολύ χαμηλό για να διασφαλίσει οικονομική άνεση, ειδικά αν συγκριθεί με το μέσο όρο της ευρωζώνης που ξεπερνά τα 26.000 ευρώ.

Τα στοιχεία για τα εισοδήματα δείχνουν οτι με πολύ μεγάλη δυσκολία καλύπτονται τα έξοδα για το ενοίκιο, τους λογαριασμούς και τις βασικές καθημερινές δαπάνες. Το πρόβλημα ωστόσο είναι ότι την αντίστοιχη πίεση νιώθουν και οι φορολογούμενοι που δηλώνουν εισοδήματα που τους κατατάσσουν στη λεγόμενη «μεσαία τάξη».

Φορολογική πίεση

Η φορολογική κλίμακα επιτείνει την πίεση. Μέχρι και φέτος το ανώτατο κλιμάκιο με συντελεστή 44% επιβάλλεται από εισοδήματα πάνω από 40.000 ευρώ. Ακόμα και μετά τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα που παρουσίασε ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ, η πραγματικότητα δεν αλλάζει σημαντικά καθώς προστίθεται νέος συντελεστής 39% για τα εισοδήματα μεταξύ 40.000 – 60.000 ευρώ και ο συντελεστής 44% επιβάλλεται για εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και φορολογούμενοι με εισοδήματα που θεωρούνται μεσαία ή υψηλά βαρύνονται δυσανάλογα. Αντίθετα, σε χώρες όπως η Γερμανία ή η Γαλλία, οι υψηλοί συντελεστές εφαρμόζονται σε υψηλότερα επίπεδα, περιορίζοντας έτσι το φορολογικό βάρος για τα μεσαία εισοδήματα.

Την ίδια ώρα η πλειονότητα των φορολογούμενων δηλώνουν τόσο χαμηλά εισοδήματα που η συζήτηση περί «μεσαίας τάξης» ακούγεται μάλλον αστεία. Συνέπεια των νέων δεδομένων στην οικονομία είναι τα χαμηλά εισοδήματα να βρίσκονται σε εξαιρετικά δυσχερή θέση, ενώ η μεσαία τάξη υφίσταται ολοένα μεγαλύτερη πίεση.

Αποτέλεσμα είναι η κατανάλωση να περιορίζεται, οι αποταμιεύσεις να εξανεμίζονται, και η ασφάλεια που παλαιότερα χαρακτήριζε τη μεσαία τάξη να δίνει τη θέση της σε μια αίσθηση μόνιμης ανασφάλειας. Οι αριθμοί αποτυπώνουν το πρόβλημα καθώς η πλειονότητα ζει με εισόδημα που αρκεί μόνο για τα απολύτως αναγκαία, την ώρα που οι τιμές συνεχίζουν να καταγράφουν αυξήσεις και η «μεσαία τάξη» έχει πάψει να σημαίνει άνετη ζωή.

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Δασμοί: Το κόστος του εμπορικού πολέμου πληρώνουν οι αμερικανοί παραγωγοί σόγιας

Δασμοί: Το κόστος του εμπορικού πολέμου πληρώνουν οι αμερικανοί παραγωγοί σόγιας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μην κρίνεις τις αποφάσεις σου μόνο από το αποτέλεσμα

Μην κρίνεις τις αποφάσεις σου μόνο από το αποτέλεσμα

Economy
Μεσαία τάξη: Φόροι και κόστος στέγασης ψαλιδίζουν το εισόδημα 

Μεσαία τάξη: Φόροι και κόστος στέγασης ψαλιδίζουν το εισόδημα 

inWellness
inTown
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Διυπουργική σύσκεψη για τη βιομηχανία: Δε βγήκε «λευκός καπνός» για το ενεργειακό κόστος
Διυπουργική σύσκεψη 02.10.25

Δε βγήκε «λευκός καπνός» για το ενεργειακό κόστος στη βιομηχανία

Με ανταλλαγή απόψεων αλλά χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε η σύσκεψη για τη βιομηχανία υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Επιφυλάσσεται η κυβέρνηση για τα μέτρα του ενεργειακού κόστους

Σύνταξη
Γιατί «συννέφιασε» η αγορά παρά τη μείωση του πληθωρισμού;
Επιδείνωση προσδοκιών 02.10.25

Γιατί «συννέφιασε» η αγορά παρά τη μείωση του πληθωρισμού;

Επιδεινώθηκε το οικονομικό κλίμα για τις επιχειρήσεις τον Σεπτέμβριο, καθώς η αβεβαιότητα παραμένει. Γιατί η μείωση του πληθωρισμού δεν έδιωξε τα «σύννεφα» από την αγορά.

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Ταμείο Ανάκαμψης: «Να γίνουν σε έναν χρόνο όσα δεν έγιναν σε τέσσερα», το μήνυμα των Βρυξελλών στην κυβέρνηση
«Να τρέξουμε» 02.10.25

Ταμείο Ανάκαμψης: «Να γίνουν σε έναν χρόνο όσα δεν έγιναν σε τέσσερα», το μήνυμα των Βρυξελλών στην κυβέρνηση

Το χρονικό πλαίσιο για την κυβέρνηση είναι ασφυκτικό, καθότι έχει μπροστά της το τέλος Οκτωβρίου όπου μέχρι τότε θα πρέπει να έχει υποβάλει το σχέδιο αναθεώρησης

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Παπασταύρου: «Η χονδρική τιμή στο ρεύμα ανέβηκε – Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να κρατήσουμε το κόστος χαμηλό»
Εναλλακτικά σενάρια 02.10.25

Παπασταύρου για την αύξηση των χονδρικών τιμών στο ρεύμα - «Προσπαθούμε να κρατήσουμε το κόστος χαμηλό»

«Ο αλγόριθμος δεν άλλαξε, αλλά μπορέσαμε και συντονιστήκαμε και είμαστε πιο κοντά στις τιμές με χώρες της Ευρώπης» δήλωσε για τις τιμές στο ρεύμα ο υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου

Σύνταξη
Ενοίκια: Πώς σχολιάζει η αγορά τις τρεις νέες παρεμβάσεις για τις φοροαπαλλαγές – Εκτός συζήτησης το πλαφόν
Στεγαστική Κρίση 02.10.25

Ενοίκια: Πώς σχολιάζει η αγορά τις τρεις νέες παρεμβάσεις για τις φοροαπαλλαγές – Εκτός συζήτησης το πλαφόν

Το ΥΠΕΘΟ ανακοίνωσε τρεις παρεμβάσεις για τις φοροαπαλλαγές στα εισοδήματα από ενοίκια, σε πρώην κλειστά ακίνητα. Θετικά μέτρα, αλλά δε λύνουν τη στεγαστική κρίση, σχολιάζουν παράγοντες της αγοράς.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η εντολή για τις άδειες με μπόνους δόμησης που κόπηκαν στο ΣτΕ – Τι αναφέρει εγκύκλιος του ΥΠΕΝ
Οικονομία 02.10.25

Η εντολή για τις άδειες με μπόνους δόμησης που κόπηκαν στο ΣτΕ – Τι αναφέρει εγκύκλιος του ΥΠΕΝ

Σε εγκύκλιο που απέστειλε τις προηγούμενες ημέρες προς τις Υπηρεσίες Δόμησης (ΥΔΟΜ) ζητά να αφήσουν πίσω όποιες άλλες εκκρεμότητες έχουν και να «πιάσουν» τις άδειες που κάνουν χρήση των κινήτρων που έδινε ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ)

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Φόροι: Καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες ή μείωση συντελεστών – Ένα διαχρονικό δίλημμα που ζητάει απάντηση
Ιδού η απορία 02.10.25

Καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες ή μείωση φόρων - Ένα διαχρονικό δίλημμα που ζητάει απάντηση

Οι φόροι εξακολουθούν να αποτελούν μέρος μια μεγάλης συζήτησης που διεξάγεται παγκοσμίως. Είναι διατεθειμένοι οι πολίτες να «θυσιάσουν» καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες για λιγότερους φόρους;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Είναι τα data centers η επόμενη μεγάλη επενδυτική φούσκα;
Πόσα χρειάζονται; 02.10.25

Είναι τα data centers η επόμενη μεγάλη επενδυτική φούσκα;

Τα data centers αυξάνονται και πληθύνονται με δεκάδες φαραωνικά πρότζεκτ να ανακοινώνονται σχεδόν κάθε μήνα, με την συμμετοχή πολλών εταιρειών και επενδυτών. Και αν δεν χρειάζονται τόσα πολλά;

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μαρόκο: «Προτιμησιακό δασμολογικό καθεστώς Ε.Ε. στις νότιες επαρχίες» (Δυτική Σαχάρα)
Κόσμος 02.10.25

Μαρόκο: «Προτιμησιακό δασμολογικό καθεστώς Ε.Ε. στις νότιες επαρχίες» (Δυτική Σαχάρα)

Ο μαροκινός ΥΠΕΞ δήλωσε ότι η τροποποιημένη γεωργική συμφωνία ΕΕ-Μαρόκου αποτελεί επιβεβαίωση της εφαρμογής του προτιμησιακού καθεστώτος, που έχει χορηγηθεί από την Ε.Ε. στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης, και στην περιοχή της Δυτικής Σαχάρας.

Σύνταξη
Κόντης: «Με προβληματίζουν οι πολλές χαμένες ευκαιρίες – Στα γκολ δεν είχαμε καθαρό μυαλό»
Ποδόσφαιρο 02.10.25

Κόντης: «Με προβληματίζουν οι πολλές χαμένες ευκαιρίες – Στα γκολ δεν είχαμε καθαρό μυαλό»

Στις πολλές χαμένες ευκαιρίες και στην έλλειψη καθαρού μυαλού των παικτών του στο διάστημα των επτά λεπτών που ο Παναθηναϊκός δέχθηκε δυο γκολ στάθηκε ο Χρήστος Κόντης.

Σύνταξη
Διυπουργική σύσκεψη για τη βιομηχανία: Δε βγήκε «λευκός καπνός» για το ενεργειακό κόστος
Διυπουργική σύσκεψη 02.10.25

Δε βγήκε «λευκός καπνός» για το ενεργειακό κόστος στη βιομηχανία

Με ανταλλαγή απόψεων αλλά χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε η σύσκεψη για τη βιομηχανία υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Επιφυλάσσεται η κυβέρνηση για τα μέτρα του ενεργειακού κόστους

Σύνταξη
Γιατί «συννέφιασε» η αγορά παρά τη μείωση του πληθωρισμού;
Επιδείνωση προσδοκιών 02.10.25

Γιατί «συννέφιασε» η αγορά παρά τη μείωση του πληθωρισμού;

Επιδεινώθηκε το οικονομικό κλίμα για τις επιχειρήσεις τον Σεπτέμβριο, καθώς η αβεβαιότητα παραμένει. Γιατί η μείωση του πληθωρισμού δεν έδιωξε τα «σύννεφα» από την αγορά.

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Η ΑΕΚ κάνει το 1-0 επί της Τσέλιε (vid)
Ποδόσφαιρο 02.10.25

Η ΑΕΚ κάνει το 1-0 επί της Τσέλιε (vid)

Μόλις στο 7' η ΑΕΚ κατάφερε να ανοίξει το σκορ επί της Τσέλιε με τον σουτ του Κουτέσα έξω από τη μεγάλη περιοχή - Δείτε το βίντεο.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Δέντρο χτυπήθηκε από κεραυνό και λαμπάδιασε στη Ναύπακτο [βίντεο]
Δείτε βίντεο 02.10.25

Δέντρο χτυπήθηκε από κεραυνό και λαμπάδιασε στη Ναύπακτο

Η κακοκαιρία έπληξε πολλές περιοχές της χώρας με βροχές και καταιγίδες, αλλά τα φαινόμενα δεν υποχωρούν. Εντυπωσιακό βίντεο από τη Ναύπακτο, όπου χτυπήθηκε από κεραυνό και τυλίχτηκε στις φλόγες.

Σύνταξη
Πορεία στη Θεσσαλονίκη για την Παλαιστίνη και την αναχαίτιση του στόλου για τη Γάζα
Παρά τη βροχή 02.10.25

Πορεία στη Θεσσαλονίκη για την Παλαιστίνη και την αναχαίτιση του στόλου για τη Γάζα

Παρά το ψιλόβροχο και το κρύο αρκετός κόσμος συγκεντρώθηκε στο άγαλμα Βενιζέλου, στη Θεσσαλονίκη, κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες και φωνάζοντας συνθήματα κατά του Ισραήλ και των ΗΠΑ

Σύνταξη
Peaky Blinders: Επική επιστροφή, νέο αίμα με δύο spin-off σειρές και μία ταινία για τους Σέλμπι
Κανένα τέλος 02.10.25

Peaky Blinders: Επική επιστροφή, νέο αίμα με δύο spin-off σειρές και μία ταινία για τους Σέλμπι

Η θρυλική σειρά Peaky Blinders επιστρέφει με δύναμη με το BBC και το Netflix να ανακοινώνουν επίσημα την επιστροφή στο σύμπαν των Σέλμπι με δύο spin-off τηλεοπτικές παραγωγές και μία ταινία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: ΑΕΚ Λάρνακας – Άλκμααρ
Ποδόσφαιρο 02.10.25

LIVE: ΑΕΚ Λάρνακας – Άλκμααρ

LIVE: ΑΕΚ Λάρνακας – Άλκμααρ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση ΑΕΚ Λάρνακας – Άλκμααρ για την 1η αγωνιστική του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 9.

Σύνταξη
LIVE: Φέγενορντ – Άστον Βίλα
Ποδόσφαιρο 02.10.25

LIVE: Φέγενορντ – Άστον Βίλα

LIVE: Φέγενορντ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Φέγενορντ – Άστον Βίλα για τη 2η αγωνιστική του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 6.

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ
Ποδόσφαιρο 02.10.25

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ για τη 2η αγωνιστική του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλιε – ΑΕΚ
Conference League 02.10.25

LIVE: Τσέλιε – ΑΕΚ

LIVE: Τσέλιε – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Τσέλιε – ΑΕΚ για την 1η αγωνιστική του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
LIVE: Λιόν – Σάλτσμπουργκ
Ποδόσφαιρο 02.10.25

LIVE: Λιόν – Σάλτσμπουργκ

LIVE: Λιόν – Σάλτσμπουργκ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Λιόν – Σάλτσμπουργκ για τη 2η αγωνιστική του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 8.

Σύνταξη
LIVE: Θέλτα – ΠΑΟΚ
Europa League 02.10.25

LIVE: Θέλτα – ΠΑΟΚ

LIVE: Θέλτα – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Θέλτα – ΠΑΟΚ για τη 2η αγωνιστική του Europa League. Τηλεοπτικά από ΑΝΤ1 και COSMOTE SPORT 4.

Σύνταξη
Πούτιν για Ζαπορίζια: Η Ουκρανία παίζει «επικίνδυνο παιχνίδι» – Πλήττει την περιοχή του πυρηνικού σταθμού
«Ελεγχόμενη καταστάση» 02.10.25

Πούτιν για Ζαπορίζια: Η Ουκρανία παίζει «επικίνδυνο παιχνίδι» – Πλήττει την περιοχή του πυρηνικού σταθμού

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν προειδοποίησε το Κίεβο να μην βομβαρδίζει την περιοχή της Ζαπορίζια, απειλώντας με αντίποινα με πλήγματα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις που ελέγχει η Ουκρανία.

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 02.10.25

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός για τη 2η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Κατερίνα Γερονικολού: Το θέατρο είναι το δεύτερο σπίτι μου και μια σχέση ζωντανή. Θέλω να παίζω κάθε χρόνο
Βίντεο 02.10.25

Κατερίνα Γερονικολού: Το θέατρο είναι το δεύτερο σπίτι μου και μια σχέση ζωντανή. Θέλω να παίζω κάθε χρόνο

Η Κατερίνα Γερονικολού, μια «ανάσα» πριν την πρεμιέρα της νέας σεζόν της θεατρικής παράστασης «Η ληστεία της συμφοράς», βρέθηκε στο πλατό του «Buongiorno» και με ειλικρίνεια για την ευθύνη που αισθάνεται απέναντι στο κοινό

Σύνταξη
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο