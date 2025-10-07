newspaper
Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025
Προϋπολογισμός: Ψαλιδίζει τις εκτιμήσεις για ανάπτυξη το Δημοσιονομικό Συμβούλιο
Οικονομία 07 Οκτωβρίου 2025

Προϋπολογισμός: Ψαλιδίζει τις εκτιμήσεις για ανάπτυξη το Δημοσιονομικό Συμβούλιο

Πιο συγκρατημένο από την κυβέρνηση είναι το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, στις προβλέψεις του για ανάπτυξη το 2026. Χτυπάει καμπανάκι για πληθωρισμό, εξωτερικούς κινδύνους και τα έργα του ΤΑΑ.

Σύνταξη
Σχετικά πιο συγκρατημένο στις προβλέψεις για ανάπτυξη είναι Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, στην αξιολόγησή του επί του Προσχεδίου Κρατικού Προϋπολογισμού 2026 (ΠΚΠ2026).

Ο ανεξάρτητος δημοσιονομικός φορέας, αν και δίνει καταρχήν το «πράσινο φως» στις βασικές μακροοικονομικές προβλέψεις της κυβέρνησης, «ψαλιδίζει» ελαφρά τις εκτιμήσεις για την επόμενη χρονιά. Δίνει μεγαλύτερη έμφαση στους παράγοντες κινδύνων και χτυπάει «καμπανάκι» για τον πληθωρισμό, την απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επενδύσεων.

Ψαλιδισμένη ανάπτυξη

Για το 2025, η κυβέρνηση και το ΕΔΣ συμφωνούν ότι ο ρυθμός μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας θα κινηθεί στο 2,2%. Η πρόβλεψη είναι αναθεωρημένη προς τα κάτω, σε σχέση με την εξαμηνιαία έκθεση του Ιουλίου του 2025, που προέβλεπε ανάπτυξη 2,35%.

Το «κόντεμα» των προσδοκιών για ανάπτυξη αντανακλά την αυξημένη επιφυλακτικότητα λόγω εξωτερικών αβεβαιοτήτων και πληθωριστικών πιέσεων.

Η αναθεώρηση οφείλεται σε τρεις βασικές αιτίες: Οι ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις από τις αλλαγές στη δασμολογική πολιτική. Η  επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας στην ευρωζώνη, η οποία ενδέχεται να επηρεάσει τις ελληνικές εξαγωγές και ευρύτερα την ελληνική οικονομία. Τρίτον, τα ασθενέστερα του αναμενομένου στοιχεία του Β΄ τριμήνου 2025 για την εξέλιξη του ΑΕΠ (1,7% σε ετήσια βάση).

Παράγοντες κινδύνου

Ο εμπορικός πόλεμος του Τραμπ, στην ΕΕ και στον κόσμο, μπορεί να μην έχει σημαντικές άμεσες επιπτώσεις στο ΑΕΠ, αφού οι εξαγωγές μας προς τις ΗΠΑ είναι περιορισμένες. Όμως όπως έχει τονίσει και η Τράπεζα της Ελλάδας, θα υπάρξουν αλυσιδωτές έμμεσες συνέπειες. Οι επιπτώσεις δεν αφορούν μόνο την μείωση της εξωτερικής ζήτησης αλλά συμπαρασύρουν και την εσωτερική ζήτηση. Η μείωση του εισοδήματος των πολιτών της ΕΕ, ιδίως των μεγάλων οικονομιών που πλήττονται άμεσα από τους δασμούς, θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στον τουρισμό, επηρεάζοντας αρνητικά τα έσοδα, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και την ανάπτυξη.

Αντίστοιχα, καθώς η εξωτερική ζήτηση εξασθενεί, οι επιχειρήσεις περιορίζουν την παραγωγή, γεγονός που συνεπάγεται μείωση του πραγματικού ΑΕΠ. Η πτώση της παραγωγής, μειώνει τη ζήτηση της εργασίας, ασκώντας καθοδικές πιέσεις στους μισθούς, στο κόστος εργασίας, καθώς και στη ζήτηση κεφαλαίου.

Το παραπάνω απαισιόδοξο σενάριο δεν είναι απαραίτητα το «βασικό», όμως από ό,τι φαίνεται το Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο το αφουγκράζεται πιο προσεκτικά από ό,τι το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Τονίζεται ωστόσο, ότι παρά το «ψαλίδισμα» των προβλέψεων για ανάπτυξη, η Ελλάδα θα πηγαίνει πολύ καλύτερα από τον μέσο όρο της ευρωζώνης (0,9%).

Συγκρατημένες εκτιμήσεις για το 2026

Για το 2026, η κυβέρνηση προβλέπει ανάπτυξη 2,4%, ενώ το ΕΔΣ κρατάει ελαφρώς μικρότερο καλάθι, με 2,3%. Η διαφορά οφείλεται στο γεγονός ότι η κυβέρνηση υπολογίζει θετικά αποτελέσματα από τη φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε, ενώ το ΕΔΣ δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στις διεθνείς αβεβαιότητες: Αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις, μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές, ευρύτερες δημοσιονομικές προκλήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Το στοίχημα των επενδύσεων

Για να επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για ανάπτυξη, έστω και συγκρατημένες πρέπει να συγκλίνουν οι εξής παράγοντες:

  • Να  αυξηθούν οι επενδύσεις κατά 5,7% το 2025 και κατά 10,2% το 2026. Πρόκειται για φιλόδοξος στόχο, που ποντάρει στην απορρόφηση των κονδυλίων από το ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. Υπενθυμίζεται ότι ως τον Ιούνιο 2025 είχαν δοθεί 21,34 δισ. ευρώ από τα 35,95 δισ. συνολικά. Πάντως οι επενδύσεις το πρώτο εξάμηνο του 2025 είχαν αναιμική ανάπτυξη, μόλις 2,1%
  • Να αυξηθεί η ιδιωτική κατανάλωση: Το πρώτο εξάμηνο του 2025 η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε μόλις κατά 1,5% – κάτω από τον πληθωρισμό, αντανακλώντας μείωση του όγκου των αγορών.  Ωστόσο διατηρείται η εκτίμηση ότι ως το τέλος του 2025 η ιδιωτική κατανάλωση θα κινηθεί μεσοσταθμικά στο 1,9%, ενώ για το 2026 προβλέπεται μικρότερη αύξηση κατά 1,7%.
  • Να αυξηθεί η δημόσια κατανάλωση κατά 1,4% το 2025 και 0,7% το 2026. Πάντως το πρώτο εξάμηνο του 2025 η αύξηση ήταν μόλις 0,2%

Αγκάθι ο πληθωρισμός

Ο πληθωρισμός προβλέπεται να είναι 3% το 2025 και 2,2% το 2026. Η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει υψηλότερο πληθωρισμό από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Τα τελευταία δύο χρόνια, ο πληθωρισμός μένει γύρω στο 3%, χωρίς να πέφτει προς το 2%, όπως έχει θέσει στόχο  η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Πρωτογενή πλεονάσματα

Το δημοσονομικό συμβούλιο υιοθετεί τις προβλέψεις του ΠΚΠ για πρωτογενές πλεόνασμα 3,6% το 2025 και 2,8% το 2026. Μέχρι τον Ιούλιο 2025, το πλεόνασμα ήταν ήδη 3,7% του ΑΕΠ, οπότε ο στόχος φαίνεται εφικτός. Ένα ερώτημα όμως που τίθεται, είναι κατά πόσο τα θηριώδη πλεονάσματα ωφελούν ή όχι τους πολίτες. Άλλωστε ο ίδιος ο Μητσοτάκης ως αντιπολίτευση κατήγγειλε ότι η  πολιτική των υψηλών πλεονασμάτων πλήττει τη μεσαία τάξη. Τα ίδια έλεγε και ως πρωθυπουργός το 2020. Η έκθεση Πισσαρίδη, την οποία η κυβέρνηση είχε κάνει ευαγγέλιο, τόνιζε ότι τα πλεονάσματα δεν πρέπει να ξεπερνάνε το 1% με 1,5% του ΑΕΠ για να υπάρχει βιώσιμη ανάπτυξη, διαφορετικά πραγματική οικονομία «ασφυκτιά».

Ταμείο Ανάκαμψης

Το Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο βάζει έναν σημαντικο αστερίσκο για τα έργα του Ταμείου Ανάπτυξης: Δεν αρκεί  μόνο η διατήρηση υψηλού ρυθμού απορρόφησης των πόρων του Μηχανισμού, αλλά και η προσεκτικη αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων, προκειμένου να εκτιμηθεί η αποδοτικότητά τους και ο πολλαπλασιαστικός τους αντίκτυπος στην οικονομία.  Δυσχέρειες στην  απορρόφηση των κονδυλίων του ΤΑΑ της ΕΕ θα περιορίσουν την επενδυτική δυναμική, και να καθυστερήσουν σημαντικά έργα υποδομών και πράσινης μετάβασης.

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Προϋπολογισμός: Πού θα κυμανθούν οι αυξήσεις μισθών και συντάξεων

Προϋπολογισμός: Πού θα κυμανθούν οι αυξήσεις μισθών και συντάξεων

ΦΠΑ: Ο καλύτερος «φίλος» των κρατικών ταμείων – Κύριος μοχλό τόνωσης των εσόδων
Ιανουάριος–Ιούλιος 2025 07.10.25

Ο καλύτερος «φίλος» των κρατικών ταμείων - «Σωσίβιο» του κρατικού προϋπολογισμού ο ΦΠΑ

Γεμίζουν από φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών τα κρατικά ταμεία. Σχεδόν εμμονική η στάση της κυβέρνησης στο αίτημα της κοινωνίας για μείωση του ΦΠΑ, ειδικά σε βασικά αγαθά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Χαστούκι από ΟΚΕ για το εργασιακό νομοσχέδιο: Οι περισσότερες ώρες εργασίας δεν αυξάνουν την παραγωγικότητα
13ωρο 06.10.25

Χαστούκι από ΟΚΕ για το εργασιακό νομοσχέδιο: Οι περισσότερες ώρες εργασίας δεν αυξάνουν την παραγωγικότητα

Το εργασιακό νομοσχέδιο κατατέθηκε χωρίς να προηγηθεί ευρύς και ποιοτικός κοινωνικός διάλογος, τονίζει η Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας. Κόλαφος οι παρατηρήσεις για την παραγωγικότητα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Προϋπολογισμός 2026: Όλα τα μέτρα για φόρους, μισθούς και συντάξεις
Τι περιλαμβάνει 06.10.25

Όλα τα μέτρα για φόρους, μισθούς και συντάξεις στον προϋπολογισμό του 2026

Με βάση το προσχέδιο προϋπολογισμού, η οικονομία προβλέπεται να συνεχίσει για έκτο συναπτό έτος να καταγράφει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό πραγματικής ανάπτυξης σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης

Σύνταξη
To άγνωστο colpo grosso της Κίνας να αγοράζει ιρανικό πετρέλαιο ατιμώρητα
Κατασκευές για πετρέλαιο 06.10.25

To άγνωστο colpo grosso της Κίνας να αγοράζει ιρανικό πετρέλαιο ατιμώρητα

Το σύστημα μέσω του οποίου το ιρανικό πετρέλαιο «ανταλλάσσεται» με κινεζικές κατασκευές υποδομών εμπλέκει δύο βασικούς κινεζικούς παίκτες: μια κρατική ασφαλιστική εταιρεία και έναν χρηματοδοτικό μηχανισμό

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ακρίβεια: Σταγόνα στον ωκεανό η λίστα 1.000 κωδικών με μειωμένες τιμές – Απουσιάζουν κρέας, φρούτα, λαχανικά
Οικονομικές Ειδήσεις 06.10.25

Ακρίβεια: Σταγόνα στον ωκεανό η λίστα 1.000 κωδικών με μειωμένες τιμές – Απουσιάζουν κρέας, φρούτα, λαχανικά

Η πολυδιαφημιζόμενη μείωση τιμών σε μια λίστα με 1.000 προϊόντα, αποτελεί σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας που παραμένει νούμερο 1 πρόβλημα των νοικοκυριών

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Δεν δίνουν δεκάρα: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ εξήγησε τους λόγους που μεγαλώνει τα παιδιά του μακριά από το Χόλιγουντ
Ξεκάθαρος 07.10.25

Δεν δίνουν δεκάρα: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ εξήγησε τους λόγους που μεγαλώνει τα παιδιά του μακριά από το Χόλιγουντ

Ο σταρ της μεγάλης οθόνης Τζορτζ Κλούνεϊ σε συνέντευξή του εξήγησε γιατί η γαλλική ύπαιθρος είναι πολύ καλύτερη από το Χόλιγουντ για να μεγαλώσει τα δίδυμα παιδιά του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Υπόθεση Ρούτσι: Η πίεση και η αλλαγή γραμμής του Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 07.10.25

Υπόθεση Ρούτσι: Η πίεση και η αλλαγή γραμμής του Μαξίμου

Από την συνεχιζόμενη έμμεση λήψη αρνητικής θέσης απέναντι στο αίτημα του Π. Ρούτσι για τοξικολογικές εξετάσεις στη σημερινή αλλαγή στάσης του μεγάρου Μαξίμου. Το χρονικό της μετατόπισης και ο ρόλος «λαγού» του Αδ. Γεωργιάδη

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Γαλλία: Η τελευταία αποστολή του Σεμπαστιάν Λεκορνί και ο απομονωμένος Εμανουέλ Μακρόν
Διορία 48 ωρών 07.10.25

Γαλλία: Η τελευταία αποστολή του Σεμπαστιάν Λεκορνί και ο απομονωμένος Εμανουέλ Μακρόν

Θεατρικό δράμα θυμίζει η κατάσταση στη Γαλλία, μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Λεκορνί. Ο Εμανουέλ Μακρόν δέχεται πυρά από παντού, ενώ προσπαθεί να σώσει την κυβέρνηση και να διασωθεί ο ίδιος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τι μας λέει η επιδρομή της υπηρεσίας μετανάστευσης στο Σικάγο για τον Τραμπισμό
Δημιουργία περιεχομένου 07.10.25

Τι μας λέει η επιδρομή της υπηρεσίας μετανάστευσης στο Σικάγο για τον Τραμπισμό

O Economist κάνει έναν τρομακτικό υπαινιγμό: Πως οι χειρότερες υπερβολές βίας της κυβέρνησης Τραμπ - ειδικά στο Σικάγο - φαίνεται να έχουν σχεδιαστεί για να παράγουν περιεχόμενο στα κοινωνικά δίκτυα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΦΠΑ: Ο καλύτερος «φίλος» των κρατικών ταμείων – Κύριος μοχλό τόνωσης των εσόδων
Ιανουάριος–Ιούλιος 2025 07.10.25

Ο καλύτερος «φίλος» των κρατικών ταμείων - «Σωσίβιο» του κρατικού προϋπολογισμού ο ΦΠΑ

Γεμίζουν από φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών τα κρατικά ταμεία. Σχεδόν εμμονική η στάση της κυβέρνησης στο αίτημα της κοινωνίας για μείωση του ΦΠΑ, ειδικά σε βασικά αγαθά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Περού: Η Λίμα παραλύει εξαιτίας κινητοποίησης οδηγών λεωφορείων κατά των εκβιασμών
Κόσμος 07.10.25

Περού: Η Λίμα παραλύει εξαιτίας κινητοποίησης οδηγών λεωφορείων κατά των εκβιασμών

Συμμορίες στη Λίμα του Περού ζητούν από τις εταιρείες λεωφορείων 14.000$ τον μήνα, εναλλακτικά σκοτώνουν τους οδηγούς. Η πρωτεύουσα παρέλυσε ξανά, καθώς οι οδηγοί τράβηξαν χειρόφρενο.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο δεν παραιτείται, ο Τραμπ κλείνει την πόρτα της διπλωματίας
Κόσμος 07.10.25

Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο δεν παραιτείται, ο Τραμπ κλείνει την πόρτα της διπλωματίας

Ένα απολύτως κυνικό δημοσίευμα των ΝΥΤ αναφέρει πως οι ΗΠΑ κλείνουν κάθε περιθώριο διπλωματίας με τη Βενεζουέλα, με τον Τραμπ να νιώθει απογοήτευση που ο Μαδούρο δεν παραιτείται

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το Νόμο περί Εξέγερσης είναι έτοιμος να επικαλεστεί ο Τραμπ για να αναπτύξει την εθνοφρουρά [βίντεο]
Κόσμος 07.10.25

Το Νόμο περί Εξέγερσης είναι έτοιμος να επικαλεστεί ο Τραμπ για να αναπτύξει την εθνοφρουρά

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, πως μπορεί να επικαλεστεί το νόμο Περί Εξέγερσης, ώστε να νομιμοποιείται να στείλει την Εθνοφρουρά σε εχθρικές πολιτείες.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
O ΟΗΕ ασκεί κριτική στην υποκρισία του σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις για τις γυναίκες και το αποτέλεσμα
Κόσμος 07.10.25

O ΟΗΕ ασκεί κριτική στην υποκρισία του σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις για τις γυναίκες και το αποτέλεσμα

Η ελληνική διπλωματία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ επιβεβαίωσε την υποστήριξή της χώρα μας στην προώθηση της Ατζέντας για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Προειδοποίησε τις ΗΠΑ για ενδεχόμενη επίθεση ακροδεξιών στην πρεσβεία τους
Κόσμος 07.10.25

Η Βενεζουέλα προειδοποίησε τις ΗΠΑ για ενδεχόμενη επίθεση ακροδεξιών στην πρεσβεία τους

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Βουλής της χώρας, οι αρχές στη Βενεζουέλα τέθηκαν σε συναγερμό έπειτα από σχέδιο επίθεσης ακροδεξιών στην αμερικανική πρεσβεία στο Καράκας.

Σύνταξη
Γαλλία: Ο Χαλίντ Ελ Ενάνι θα είναι ο γενικός διευθυντής της UNESCO
Τετραετής θητεία 07.10.25

Γαλλία: Ο Χαλίντ Ελ Ενάνι θα είναι ο γενικός διευθυντής της UNESCO

Ο Ενάνι, πρώην υπουργός Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου επελέγη να είναι ο νέος διευθυντής της UNESCO. Θα γίνει ο πρώτος επικεφαλής της UNESCO από αραβική χώρα και μόλις ο δεύτερος Αφρικανός.

Σύνταξη
Κριστίν Λαγκάρντ: Η ΕΕ οφείλει να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο για τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
Κόσμος 06.10.25

Μήνυμα Λαγκάρντ: Η ΕΕ οφείλει να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο για τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Οποιαδήποτε απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την αξιοποίηση δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων πρέπει να είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο, δήλωσε η Κριστίν Λαγκάρντ.

Σύνταξη
