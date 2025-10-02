newspaper
Ταμείο Ανάκαμψης: «Να γίνουν σε έναν χρόνο όσα δεν έγιναν σε τέσσερα», το μήνυμα των Βρυξελλών στην κυβέρνηση
Οικονομικές Ειδήσεις 02 Οκτωβρίου 2025 | 19:10

Το χρονικό πλαίσιο για την κυβέρνηση είναι ασφυκτικό, καθότι έχει μπροστά της το τέλος Οκτωβρίου όπου μέχρι τότε θα πρέπει να έχει υποβάλει το σχέδιο αναθεώρησης

Γιάννης Αγουρίδης
«Πρέπει να τρέξουμε μέσα σε έναν χρόνο όσο δεν τρέξαμε τα προηγούμενα τέσσερα για το Ταμείο Ανάκαμψης», σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν πηγές των Βρυξελλών, οι οποίες έχουν απόλυτη γνώση των συζητήσεων που διεξάγονται σε αυτήν την φάση με την ελληνική κυβέρνηση.

Όπως προκύπτει το χρονικό πλαίσιο για την κυβέρνηση είναι ασφυκτικό, καθότι έχει μπροστά της το τέλος Οκτωβρίου όπου μέχρι τότε θα πρέπει να έχει υποβάλει το σχέδιο αναθεώρησης, προκειμένου να εγκριθεί από το Ecofin του Δεκεμβρίου, αλλά και το τέλος Αυγούστου του 2026 οπότε λήγει η ισχύς του Ταμείου Ανάκαμψης και θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί τα πάντα.

Το μήνυμα

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το μήνυμα που στέλνουν από την πλευρά της Κομισιόν, έργα που δεν πρόκειται να ολοκληρωθούν εγκαίρως θα πρέπει να απενταχθούν για να υποκατασταθεί ο χώρος από την αύξηση προϋπολογισμού των υφιστάμενων, προκειμένου να υλοποιηθούν μέχρι τon Aύγουστο του 2026

Για αυτό και είναι πολύ σημαντικό, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές να βγουν τα έργα που έχουν πρόβλημα, ούτως ώστε να είναι εφικτό μεταφερθούν σε κάποιο άλλο χρηματοδοτικό σχήμα όπως το ΕΣΠΑ. Σε αντίθετη περίπτωση θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

«Διανύουμε το τελευταίο μίλι» αναφέρει μία πηγή της Κομισιόν για να συμπληρώσει με νόημα πως «είναι η τελευταία ευκαιρία να υποκατασταθουν επενδύσεις» .

Σε περίπτωση που αλλάξει η δομή του Ταμείου Ανάκαμψης αργότερα, τα έργα που θα βγουν κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς χρηματοδότηση γιατί δεν μπορούν να ενταχθούν -επί παράδειγμα στο ΕΣΠΑ κατά το ήμισυ- γιατί κάτι τέτοιο θα συνιστούσε double funding (διπλή χρηματοδότηση) και δεν επιτρέπεται, σύμφωνα με τους ενωσιακούς κανόνες.

Ποια έργα αντιμετωπίζουν προβλήματα

Την ίδια στιγμή, υπάρχουν και κάποια προβλήματα σε σχέση με το Ταμείο, με βάση τους χειρισμούς που πραγματοποιούνται από την ελληνική πλευρά. Σύμφωνα με πηγές της ΕΕ προβλήματα εντοπίζονται στην κοινωνική κατοικία (social housing), στην Yγεία όπου 18 ανακαινίσεις νοσοκομείων καθυστερούν όπως και 156 κέντρα πρωτοβάθμιας υγείας αλλά και στην ενέργεια.

Αναφορικά με το τελευταίο, αυτό αφορά τα έργα CCS (Carbon Capture and storage) που αφορούν τη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα από βιομηχανίες και την αποθήκευσή του στο υπέδαφος και συγκεκριμένα σε εξαντλημένα κοιτάσματα πετρελαίου ή αερίου. Σύμφωνα με πληροφορίες στην περίπτωση της χώρας μας χρηματοδοτείται η ανάπτυξη της υπόγειας αποθήκης στον Πρίνο από την εταιρεία Energean.

Το χρονοδιάγραμμα

Από εκεί και πέρα, το χρονοδιάγραμμα προβλέπει μετά την κατάθεση του αναθεωρημένου σχεδίου από την ελληνική κυβέρνηση προς τις Βρυξέλλες στο τέλος Οκτωβρίου. Ακολούθως αναμένεται να υπάρξει η έγκρισή του από το Ecofin του Δεκεμβρίου, ώστε να μπορεί να υποβληθεί έως το τέλος του 2025 το νέο διπλό αίτημα πληρωμών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη δύο αιτήσεις πρέπει να γίνουν μέσα στο 2026 εκ των οποίων η τελική θα γίνει τον επόμενο Σεπτέμβριο του 2026.
Από την ευρωπαϊκή πλευρά, θεωρείται εφικτό να μη χαθούν κονδύλια αν κινούνται από δω και πέρα όλα κατά γράμμα αναφέρουν οι ίδιες κοινοτικές πηγές.

Στο πεδίο των επιδοτήσεων εκκρεμούν ακόμα 5,5 δισ. ευρώ και 6 δισ. ευρώ σε δάνεια, ενώ -μέχρι στιγμής- έχει πραγματοποιηθεί το 70% των μεταρρυθμίσεων.

Απώλεια κονδυλίων από τα δάνεια;

Η αναθεώρηση θα περιλαμβάνει και αλλαγές στο πεδίο των επενδύσεων που τελικά θα ολοκληρωθούν αλλά και σημαντική απλοποίηση των ορόσημων και των στόχων.

Στα δάνεια η κατάσταση εκτιμάται ότι είναι καλύτερη σε σχέση με άλλες και οι αλλαγές που δρομολογούνται σχετίζονται με μεγαλύτερη ρύθμιση των δανείων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Πάντως, δεν υπάρχει κάποιος που μπορεί να εγγυηθεί ότι θα εξαντληθούν όλα τα κονδύλια από το σκέλος των δανείων, διότι σύμφωνα με μία κοινοτική πηγή, ενδέχεται να μην υπάρξει η ανάλογη ζήτηση από κάποιες επιχειρήσεις.

Πηγή: ot.gr

