Ταμείο Ανάκαμψης: Τελευταία ευκαιρία για να μη χαθούν 15 δισ. ευρώ
Οικονομικές Ειδήσεις 06 Οκτωβρίου 2025 | 06:00

Ταμείο Ανάκαμψης: Τελευταία ευκαιρία για να μη χαθούν 15 δισ. ευρώ

Μεγάλο το στοίχημα για την κυβέρνηση - Από τα 36 δισ. ευρώ που μας αναλογούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, η Ελλάδα έχει εισπράξει τα 21,3 δισ. ενώ στους τελικούς αποδέκτες έχουν φτάσει μόλις 10 δισ. ευρώ

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Spotlight

Η αντίστροφη μέτρηση για το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης έχει ξεκινήσει. Η κυβέρνηση μπαίνει στο «τελευταίο μίλι» και «μέσα σε ένα χρόνο θα πρέπει να τρέξει όσο δεν έτρεξε τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια» για να μη χαθούν ευρωπαϊκά κονδύλια.

Η ευρωπαϊκή πλευρά θεωρεί εφικτό να μη χαθούν κονδύλια αν όλες οι διαδικασίες εφαρμοστούν στο εξής… κατά γράμμα

Το χρονικό πλαίσιο για την Αθήνα είναι ασφυκτικό. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, θα πρέπει να έχει υποβάλει στις Βρυξέλλες το νέο σχέδιο αναθεώρησης του «Ελλάδα 2.0», προκειμένου να εγκριθεί από το Ecofin του Δεκεμβρίου για να υποβάλει το έβδομο αίτημα εκταμίευσης έως το τέλος του έτους τόσο για το σκέλος των επιχορηγήσεων όσο και των δανείων.

Κοινοτικοί αξιωματούχοι διαμηνύουν στην κυβέρνηση ότι η νέα αναθεώρηση αποτελεί την τελευταία ευκαιρία προκειμένου η χώρα μας να προχωρήσει στην απένταξη έργων τα οποία δεν είναι εφικτό να υλοποιηθούν στο χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι τη λήξη του ΤΑΑ δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα να αυξηθεί ο προϋπολογισμός σε εκείνα όπου ο χρόνος επαρκεί για να ολοκληρωθούν έως και τον Αύγουστο του 2026.

Μέσω της αναθεώρησης του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, επενδύσεις οι οποίες έχουν ξεκινήσει αλλά δεν προλαβαίνουν να ολοκληρωθούν εντός χρονοδιαγραμμάτων, δεν θα σταματήσουν καθώς όπως εξηγούν αρμόδιες πηγές, μπορούν να μεταφερθούν σε ένα άλλο χρηματοδοτικό σχήμα όπως στο ΕΣΠΑ ή ακόμα και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Το στοίχημα είναι μεγάλο καθώς από τα 36 δισ. ευρώ που αναλογούν στη χώρα, μόλις 10 δισ. ευρώ (5,7 δισ. ευρώ από επιχορηγήσεις και 4,3 δισ. ευρώ από δάνεια) έχουν φθάσει στους τελικούς δικαιούχους, όπως ανέφερε πρόσφατα ο υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Θεόδωρος Πελαγίδης, ο οποίος έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ωστόσο, η ευρωπαϊκή πλευρά, θεωρεί εφικτό να μη χαθούν κονδύλια αν όλες οι διαδικασίες εφαρμοστούν στο εξής… κατά γράμμα.

Από τις επαφές που είχαν εκπρόσωποι της Κομισιόν με ελληνικά στελέχη τις προηγούμενες ημέρες, εντοπίζονται καθυστερήσεις στους τομείς της κοινωνικής κατοικίας, της Υγείας, όπου εκκρεμούν 18 ανακαινίσεις νοσοκομείων και 156 κέντρα πρωτοβάθμιας υγείας, αλλά και της Ενέργειας. Ειδικά στα έργα CCS (Carbon Capture and Storage) για τη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα από βιομηχανίες και την αποθήκευσή του στο υπέδαφος, προβλήματα δημιουργούν τα χρονοδιαγράμματα. Στην περίπτωση της χώρας μας χρηματοδοτείται η ανάπτυξη της υπόγειας αποθήκης στον Πρίνο, κάτι που εξετάζεται από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ευρωπαϊκές πηγές εξηγούσαν ότι οι όποιες αλλαγές θα πρέπει να γίνουν τώρα καθώς αν αλλάξει η δομή του Ταμείου Ανάκαμψης αργότερα, τα έργα που θα βγουν κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς χρηματοδότηση καθώς δεν θα μπορούν να ενταχθούν για παράδειγμα στο ΕΣΠΑ κατά το ήμισυ. Καλύτερη εκτιμάται ότι είναι η κατάσταση στο σκέλος των δανείων και οι αλλαγές που δρομολογούνται σχετίζονται με μεγαλύτερη ρύθμιση των δανείων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Δόσεις

Στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας επικεντρώνονται στις επιχορηγήσεις, σημειώνοντας ότι το σημαντικό είναι να μη χαθούν τα χρήματα αυτά που είναι διαθέσιμα δωρεάν για τη χώρα. Πρόκειται για 18,2 δισ. στο σύνολο των 36 δισ. ευρώ. Η Ελλάδα έχει μέχρι στιγμής εισπράξει 9,94 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 11,4 δισ. ευρώ σε δάνεια, συνολικά 21,3 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 59% των συνολικών πόρων που δικαιούται.

Δηλαδή απομένουν άλλα 15 δισ. ευρώ μέχρι τα 36 δισ. ευρώ. Εφόσον εγκριθεί το 6ο αίτημα των επιχορηγήσεων, το οποίο υπεβλήθη τον Ιούλιο, για επιχορηγήσεις 2,1 δισ. ευρώ, το ποσό ανεβαίνει στα 23,4 δισ. ευρώ ή 65% των πόρων που της αναλογούν (απομένουν περίπου άλλα 13 δισ. ευρώ).

Το έβδομο αίτημα που προγραμματίζεται να υποβληθεί έως το τέλος του έτους, αφορά 3,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων επιχορηγήσεις 1,7 δισ. και δάνεια 1,8 δισ. ευρώ. Συμπληρωματικά θα υποβληθεί το 6ο αίτημα για το σκέλος των δανείων, ύψους 1,8 δισ. ευρώ.

Το όγδοο αίτημα, αναμένεται μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026, και αφορά 1,87 δισ. ευρώ (1,5 δισ. επιχορηγήσεις και 370 εκατ. δάνεια). Το ένατο και τελευταίο αίτημα πρέπει να υποβληθεί έως το τέλος Αυγούστου του 2026 και προβλέπει εκταμίευση 5,4 δισ. ευρώ (3 δισ. επιχορηγήσεις και 2,4 δισ. δάνεια).

Business
Intralot: Πάνω 80 funds και 3.500 επενδυτές στην ΑΜΚ

Intralot: Πάνω 80 funds και 3.500 επενδυτές στην ΑΜΚ

Business
Euronext: Από σήμερα η αποδοχή της δημόσιας πρότασης για την ΕΧΑΕ

Euronext: Από σήμερα η αποδοχή της δημόσιας πρότασης για την ΕΧΑΕ

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
Νέα επενδυτική στρατηγική για το μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό ταμείο στον κόσμο
Στην Ιαπωνία 06.10.25

Νέα επενδυτική στρατηγική για το μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό ταμείο στον κόσμο

Ο πρόεδρος του GPIF έχει καταστήσει σαφές ότι πιστεύει πως μια επενδυτική προσέγγιση που στοχεύει σε περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους «οδηγεί τελικά» σε» οικονομική ανάπτυξη

Σύνταξη
Κίνα: SOS από το λιανεμπόριο για τα φθηνά δέματα – Οι απώλειες για την ελληνική οικονομία
Το επόμενο βήμα 05.10.25

SOS από το λιανεμπόριο για τα φθηνά δέματα από την Κίνα - Οι απώλειες για την ελληνική οικονομία

Ειδικό τέλος στα φθηνά δέματα από την Κίνα ζητούν εκπρόσωποι του ελληνικού και του ευρωπαϊκού λιανεμπορίου πριν να είναι αργά. Πλατφόρμες τύπου Shein, Temu και AliExpress στο στόχαστρο της Κομισιόν.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο Τραμπ σφίγγει τον κλοιό στους Δημοκρατικούς με το shutdown – Απειλεί με απολύσεις και πάγωμα κονδυλίων
ΗΠΑ 05.10.25

Ο Τραμπ σφίγγει τον κλοιό στους Δημοκρατικούς με το shutdown – Απειλεί με απολύσεις και πάγωμα κονδυλίων

Ο Λευκός Οίκος έχει μέχρι στιγμής παγώσει 28 δισ. δολάρια σε κονδύλια υποδομών που προορίζονταν για τη Νέα Υόρκη, την Καλιφόρνια και το Ιλινόις, όλες περιοχές με σημαντική δημοκρατική πλειοψηφία

Σύνταξη
Έρχονται επιπλέον παρεμβάσεις για τα Airbnb, προανήγγειλε ο Πιερρακάκης
Βραχυχρόνια μίσθωση 05.10.25

Έρχονται επιπλέον παρεμβάσεις για τα Airbnb, προανήγγειλε ο Πιερρακάκης

Οι εισηγήσεις που δέχεται η κυβέρνηση, όπως είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, αφορούν πιο αυστηρούς περιορισμούς στην προσφορά, έως και μέτρα που επηρεάζουν τη φορολόγηση της βραχυχρόνιας μίσθωσης

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: Πίσω από την λάμψη της AI σιγοκαίει ένας ακήρυχτος «πόλεμος» δαπανών
Πολλά τα λεφτά 05.10.25

Πίσω από την λάμψη της AI σιγοκαίει ένας ακήρυχτος «πόλεμος» δαπανών

Οι επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) βρίσκονται στο επίκεντρο της παγκόσμιας τεχνολογικής σκηνής. Είναι όμως οι τεχνολογικοί κολοσσοί ικανοί να αντλήσουν τα απαραίτητα έσοδα για να καλύψουν τις δαπάνες εκατοντάδων δισ. που απαιτούνται;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Το καλώδιο απειλεί να πνίξει τις σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου – Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου
Οικονομία 05.10.25 Upd: 15:40

Το καλώδιο απειλεί να πνίξει τις σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου – Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου

Πόλεμος ανακοινώσεων και διαρροών για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης – Τι γράφουν κυπριακά ΜΜΕ και τι απαντά ο ΑΔΜΗΕ. Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου συγκαλεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το απόγευμα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη, Χρήστος Κολώνας
Έρευνα ΕΚΤ: Γιατί οι Ευρωπαίοι επιμένουν να πληρώνουν με μετρητά – Αποκαλυπτικά στοιχεία
Στοιχεία ΕΚΤ 05.10.25

Γιατί οι Ευρωπαίοι επιμένουν να πληρώνουν με μετρητά - Αποκαλυπτική έρευνα

Αν και τα μετρητά στις συναλλαγές μειώνονται, το 75% των χωρών της Ευρωζώνης επιμένει παραδοσιακά - Τα πλεονεκτήματα που βλέπουν οι Ευρωπαίοι όταν συναλλάσσονται με χρήμα σε φυσική μορφή

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Οι δασμοί Τραμπ αρχίζουν να «γράφουν» στα ράφια
Οικονομία 05.10.25

Οι δασμοί Τραμπ αρχίζουν να «γράφουν» στα ράφια

Έρευνα που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου κατέγραψε ανησυχίες για τις επιπτώσεις που έχουν οι δασμοί σε κλάδους όπως οι υπηρεσίες εστίασης, οι κατασκευές και οι κοινωφελείς υπηρεσίες.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γάζα: Αρχίζουν στην Αίγυπτο οι διαπραγματεύσεις – Πιέζει για συμφωνία ο Τραμπ απειλώντας με «αιματοχυσία»
Ισραήλ - Χαμάς 06.10.25

Αρχίζουν στην Αίγυπτο οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις για τη Γάζα - «Συμφωνία ή αιματοχυσία» απειλεί ο Τραμπ

Η πρόταση Τραμπ για τη Γάζα, θεωρείται «κομμένη και ραμμένη» στα μέτρα του Ισραήλ - Χαιρετίστηκε από αραβικά καθεστώτα Τουρκία και ΕΕ ωστόσο αξιωματούχοι του ΟΗΕ τονίζουν ότι παραβιάζει το διεθνές δίκαι

Σύνταξη
Αργεντινή: Ο πρόεδρος Μιλέι στηρίζει βουλευτή που αποσύρθηκε λόγω σκανδάλου ναρκωτικών
Αργεντινή 06.10.25

Ο Μιλέι στηρίζει βουλευτή που αποσύρθηκε λόγω σκανδάλου - Καταγγέλλεται ότι πήρε χρήματα από ναρκέμπορο

Αν και αποδέχθηκε την απόσυρση του βουλευτή από το ψηφοδέλτιο, ο πρόεδρος Μιλέι τον υπερασπίστηκε, κατηγορώντας την αντιπολίτευση πως διαδίδει «μίγμα συκοφαντιών, προσβολών και άλλων παραλογισμών».

Σύνταξη
Οι… ξεχασιάρηδες του Μαξίμου προκαλούν εκνευρισμό στην γαλάζια Κοινοβουλευτική Ομάδα
Πολιτική Γραμματεία 06.10.25

Οι… ξεχασιάρηδες του Μαξίμου προκαλούν εκνευρισμό στην γαλάζια Κοινοβουλευτική Ομάδα

Το τελευταίο διάστημα ο πρωθυπουργός «ξεχνάει» τους ανθρώπους που «έτρεξαν» τα έργα ή τους τοπικούς του βουλευτές σημειώνουν γαλάζια στελέχη.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Ο Λάιονελ Ρίτσι για την φιλία του με τον Μάικλ Τζάκσον – «Ήταν σαν ένας απόμακρος καθηγητής, αλλά ακόμα παιδί»
«Οι ίδιοι απατεώνες» 06.10.25

Ο Λάιονελ Ρίτσι για την φιλία του με τον Μάικλ Τζάκσον – «Ήταν σαν ένας απόμακρος καθηγητής, αλλά ακόμα παιδί»

Ο Λάιονελ Ρίτσι γνωρίστηκε με τον Μάικλ Τζάκσον όταν ήταν ακόμη νέοι - Τώρα, ο Αμερικανός τραγουδιστής αναπολεί τα χρόνια που έζησαν μαζί.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κυριαρχία δια του εξαναγκασμού: Το νέο δόγμα της λαϊκιστικής δεξιάς που καταλύει την παγκόσμια τάξη
Conflicts Forum 06.10.25

Κυριαρχία δια του εξαναγκασμού: Το νέο δόγμα της λαϊκιστικής δεξιάς που καταλύει την παγκόσμια τάξη

Το νέο δόγμα της δυτικής συντηρητικής λαϊκιστικής πολιτικής σκέψης, είναι ο πόλεμος χωρίς κανόνες, που ανατρέπει ό,τι ξέραμε για την φιλελεύθερη παγκόσμια τάξη. Ανάλυση από το Conflicts Forum.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το τέλος (;) του δικομματισμού
Διαθέσεις και προθέσεις 06.10.25

Το τέλος(;) του δικομματισμού

Οι ιστορικές του καταβολές, το σημερινό ιδιότυπο τοπίο του ενάμισι κόμματος και οι εκτιμήσεις για το μέλλον

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Ποια είναι η απάτη-μαμούθ στο Τελωνείο Πειραιά
«Επιχείρηση Καλυψώ» 06.10.25

Ποια είναι η απάτη-μαμούθ στο Τελωνείο Πειραιά

Το «Καρουζέλ» των 700 εκατ. ευρώ, η αμερικανική DEA, ο πληροφοριοδότης και ο πόλεμος με την κινεζική μαφία - 4,7 εκατ. ευρώ εντοπίστηκαν κατά την έφοδο στο Γ' Τελωνείο Πειραιά τον Ιούνιο

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βραζιλία: Δραματική διάσωση ιαγουάρου ο οποίος πυροβολήθηκε από λαθροκυνηγούς
Κόσμος 06.10.25

Δραματική διάσωση Ιαγουάρου ο οποίος πυροβολήθηκε στην Βραζιλία από λαθροκυνηγούς

Ένας Ιαγουάρος κολυμπούσε για 8 ώρες αντίθετα στο ρεύμα του ποταμού Ρίο Νέγκρο στη Βραζιλία και χρειάστηκε πολυκλαδική επιχείρηση στρατιωτικών, περιβαλλοντολόγων και κτηνιάτρων για να σωθεί

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Νέα επενδυτική στρατηγική για το μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό ταμείο στον κόσμο
Στην Ιαπωνία 06.10.25

Νέα επενδυτική στρατηγική για το μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό ταμείο στον κόσμο

Ο πρόεδρος του GPIF έχει καταστήσει σαφές ότι πιστεύει πως μια επενδυτική προσέγγιση που στοχεύει σε περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους «οδηγεί τελικά» σε» οικονομική ανάπτυξη

Σύνταξη
Shutdown: Ο πρόεδρος Τραμπ βάζει στο τραπέζι τις μαζικές απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων
Κόσμος 06.10.25

Shutdown: Ο πρόεδρος Τραμπ βάζει στο τραπέζι τις μαζικές απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, οι μαζικές απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων είναι ένα εντελώς ρεαλιστικό σενάριο με το οποίο πιέζει τους Δημοκρατικούς της Γερουσίας

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η Ρωσία καταδικάζει τις επιθέσεις των ΗΠΑ σε πλοία στην Καραϊβική
Κόσμος 06.10.25

Βενεζουέλα: Η Ρωσία καταδικάζει τις επιθέσεις των ΗΠΑ σε πλοία στην Καραϊβική

Η Ρωσία, μέσω του υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, επέκρινε το νέο χτύπημα των ΗΠΑ εναντίον πλοίου που οι αρχές των ΗΠΑ, ανέφεραν πως μετέφερε ναρκωτικά, στα ανοιχτά της Βενεζουέλας.

Σύνταξη
Γάζα: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ απαιτεί οι διαπραγματευτές να «προχωρήσουν γρήγορα»
Κόσμος 06.10.25

Γάζα: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ απαιτεί οι διαπραγματευτές να «προχωρήσουν γρήγορα»

Την ώρα που ο Τραμπ καλεί τους διαπραγματευτές να «προχωρήσουν γρήγορα», οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ανακοίνωσαν πως ακόμα ένας υγειονομικός τους σκοτώθηκε σε απευθείας χτύπημα του Ισραήλ στη Γάζα

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Δεν κυκλοφορούν πλέον «άλλα πλεούμενα» μετά τα αμερικανικά πλήγματα λέει ο Τραμπ [βίντεο]
Κόσμος 06.10.25

Δεν κυκλοφορούν πλέον «άλλα πλεούμενα» μετά τα αμερικανικά πλήγματα λέει ο Τραμπ

Περιχαρής και γελώντας ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ είπε σε ναυτικούς που μιλούσε για τα 250 χρόνια του ναυτικού των ΗΠΑ, πως πλέον δεν κυκλοφορούν πλεούμενα στη Βενεζουέλα

Σύνταξη
