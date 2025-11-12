newspaper
Ανάλυση Ινστιτούτου ΕΝΑ: Η «γαλάζια ανορθογραφία» στη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
Ανάλυση Ινστιτούτου ΕΝΑ: Η «γαλάζια ανορθογραφία» στη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει σημειώσει «άλμα» στην απασχόληση κάτι που σε κάθε ευκαιρία αναδεικνύεται από την κυβέρνηση ως άλλο ένα success story. Μόνο που σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση της σειράς «Focus ENA» η μεγάλη επιτυχία δεν έχει και τόσο λαμπερά χρώματα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Gen Z: Ποια φράση την εξοργίζει;

Gen Z: Ποια φράση την εξοργίζει;

Spotlight

Η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός αποτελούν σύνθετα και πολυδιάστατα φαινόμενα. Συχνά χαρακτηρίζονται από την έλλειψη επαρκούς εισοδήματος και πόρων, καθώς και την περιορισμένη πρόσβαση σε δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες, οδηγώντας στην αδυναμία για μια αξιοπρεπή ζωή και πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία. Η ανάλυση μακροοικονομικών δεικτών και μεγεθών της ελληνικής οικονομίας «φωτίζει» ορισμένες πτυχές ενός θέματος που έχει απασχολήσει ουκ ολίγες φορές την ελληνική κοινωνία και τα συμπεράσματα είναι άκρως αποκαλυπτικά.

Αν διαβάζει κανείς τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την απασχόληση στην Ελλάδα θα νομίζει ότι βρισκόμαστε σε εργασιακό παράδεισο αλλά πίσω από τον «θρίαμβο» υπάρχουν και τα σκοτεινά σημεία

Το Ινστιτούτο ΕΝΑ καταγράφει πως η σχέση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού είναι άμεσα συνδεδεμένη με την απασχόληση ξεθωριάζοντας το success story της κυβέρνησης αν παρατηρήσουμε προσεκτικά την περίοδο 2019-2023.

Ενδιαφέρον στοιχείο

Επικαλούμενο στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας (Eurostat) η σειρά «Focus ENA» διαπιστώνει πως σε γενικές γραμμές η εξέλιξη του δείκτη (φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού) συνδέεται αντίστροφα με την απασχόληση καθώς από εκεί προέρχονται τα εισοδήματα των περισσότερων νοικοκυριών.

Το ενδιαφέρον στοιχείο στην ανάλυση είναι πως η αντίστροφη σχέση δεν φαίνεται να τηρείται εξίσου συστηματικά στο σύνολο της δεκαετίας 2014-2023.

  • Από το 2014 μέχρι το 2019 το ποσοστό απασχόλησης αυξήθηκε κατά 4,9 ποσοστιαίες μονάδες (από 38,1% σε 43%) και το ποσοστό φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού μειώθηκε κατά 4,2 μονάδες (από 30,8% σε 26,6%).
  • Από το 2019 μέχρι το 2023 το ποσοστό απασχόλησης αυξήθηκε κατά 3,4 μονάδες (στο 46,4%) αλλά το ποσοστό φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού μειώθηκε κατά μόλις 0,2 μονάδες (στο 26,4%).

Στο σύνολο του πληθυσμού

Προκειμένου να δοθεί μια καλύτερη εικόνα της κατάστασης και να εξηγηθεί γιατί η δημιουργία θέσεων εργασίας δεν συμβάλλει όσο κατά το παρελθόν στη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού το Ινστιτούτο παρουσιάζει τα ποσοστά φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού στο σύνολο του πληθυσμού, στους απασχολούμενους και τους μη απασχολούμενους.

Το πρώτο και αναμενόμενο στοιχείο είναι ότι το ποσοστό φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού των απασχολούμενων είναι πολύ χαμηλότερο από εκείνο των μη απασχολούμενων. Αυτός είναι, βέβαια, ο λόγος που η αύξηση της απασχόλησης μειώνει το συνολικό ποσοστό φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

Το δεύτερο και πιο ενδιαφέρον όμως στοιχείο είναι η εξέλιξη του ποσοστού φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού των απασχολούμενων. Από το 2014 μέχρι το 2019 το ποσοστό αυτό μειώθηκε κατά 4,8 ποσοστιαίες μονάδες (από 21% σε 16,2%) αλλά από το 2019 μέχρι το 2023 όχι μόνο δεν μειώθηκε αλλά παρουσίασε οριακή αύξηση κατά 0,2 μονάδες (στο 16,4%).

Το τρίτο στοιχείο είναι η εξέλιξη του ποσοστού φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού των μη απασχολούμενων που μειώθηκε κατά 2,7 μονάδες μεταξύ 2014 και 2019 (από 37,2% σε 34,5%) αλλά αυξήθηκε κατά 1 μονάδα μεταξύ 2019 και 2023 (στο 35,5%).

Υπάρχει εξήγηση

Τι συμβαίνει και ενώ η απασχόληση αυξάνεται τα ποσοστά φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού δεν ακολουθούν πτωτική πορεία;

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο ΕΝΑ, «μετά το 2019 υπάρχει αύξηση του ποσοστού φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού τόσο στους απασχολούμενους όσο και στους μη απασχολούμενους και η μείωση στο σύνολο του πληθυσμού οφείλεται αποκλειστικά στη σχετική αύξηση των απασχολούμενων έναντι των μη απασχολούμενων.

Η συνεισφορά της αύξησης της απασχόλησης στη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού έχει εξασθενίσει αισθητά και αυτό πιθανότατα αφορά περισσότερο την ποιότητα (και τις αμοιβές) και λιγότερο την ποσότητα των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται».

Business
Elpedison: Enerwave το νέο όνομα της εταιρείας

Elpedison: Enerwave το νέο όνομα της εταιρείας

Vita.gr
Gen Z: Ποια φράση την εξοργίζει;

Gen Z: Ποια φράση την εξοργίζει;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Φυσικό αέριο
LNG: Εκρηκτική αύξηση 70% της ζήτησης στην Ευρώπη

LNG: Εκρηκτική αύξηση 70% της ζήτησης στην Ευρώπη

inWellness
inTown
Levi’s: Γιατί πουλάει τζιν 300 δολαρίων – Η τάση του premium denim 
Οικονομικές Ειδήσεις 12.11.25

Γιατί η Levi’s πουλάει τζιν 300 δολαρίων;

Η Levi’s προσπαθεί να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση για premium denim – Η επέκταση, οι γιορτές και μια εξαγορά

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Η Ελλάδα κύρια πύλη εισόδου του αμερικανικού φυσικού αερίου, λέει ο Παπασταύρου
ΥΠΕΝ 12.11.25

Η Ελλάδα κύρια πύλη εισόδου του αμερικανικού φυσικού αερίου, λέει ο Παπασταύρου

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, τόνισε ότι συζητήθηκαν τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας 3 + 1 με τον Κύπριο υπουργό και με τους υπουργούς Ενέργειας της Αμερικής και του Ισραήλ

Σύνταξη
Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Ποιοι είναι οι 255.000 βιοπαλαιστές τρίτης ηλικίας;
Συνταξιοδοτικό 12.11.25

Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Ποιοι είναι οι 255.000 βιοπαλαιστές τρίτης ηλικίας;

Οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι ανέρχονται πλέον σε περίπου 255.000 άτομα και αποτελούν σχεδόν το 1/10 του συνολικού αριθμού των συνταξιούχων. Πού εργάζονται και ποιο ειναι το προφίλ τους.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Eurostat: Στην Ελλάδα ο δεύτερος χειρότερος μισθός πλήρους απασχόλησης το 2024
Για το 2024 12.11.25

Στον πάτο της ΕΕ η Ελλάδα όσον αφορά στους μισθούς πλήρους απασχόλησης - Ξεπέρασε μόνο τη Βουλγαρία

Σημαντικές αυξήσεις (15,5% - 10,2%) καταγράφηκαν στις περισσότερες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, σύμφωνα με τη Eurostat - Ο μέσος μισθός στην Ελλάδα ήταν 4,5 φορές χαμηλότερος από ό,τι στο Λουξεμβούργο

Σύνταξη
Shein – Temu: Στο Eurogroup οι δασμοί για μικροδέματα από τρίτες χώρες – Προς κατάργηση το όριο απαλλαγής
Ενίσχυση διαφάνειας 12.11.25

Στο Eurogroup οι δασμοί για Shein και Temu - Προς κατάργηση το όριο απαλλαγής για μικροδέματα από τρίτες χώρες

Ιδιαίτερο βάρος δίδεται στη μεταρρύθμιση για τη δασμολογική μεταχείριση των μικροδεμάτων από τρίτες χώρες, κυρίως από την Ασία - Θέσπιση εθνικού τέλους ζητεί ο εμπορικός κόσμος στην Ελλάδα

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Ποσότητα-μαμούθ λαθραίων τσιγάρων που φτάνει τα 1,7 εκατ. κατασχέθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος»
Δείτε φωτογραφίες 12.11.25

Ποσότητα-μαμούθ λαθραίων τσιγάρων που φτάνει τα 1,7 εκατ. κατασχέθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος»

Το φορτίο βρισκόταν σε αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων όταν το εντόπισαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ στο «Ελ. Βενιζέλος» - Τα τσιγάρα ήταν σε 169 χαρτοκιβώτια που είχαν αφιχθεί από το Ντουμπάι

Σύνταξη
Αγρότες: Απλήρωτοι παραμένουν χιλιάδες δικαιούχοι – «Το λάθος ΑΦΜ που λέει το υπουργείο, δεν ισχύει»
Αναβρασμός 12.11.25

Απλήρωτοι παραμένουν χιλιάδες δικαιούχοι αγρότες - «Το λάθος ΑΦΜ που λέει το υπουργείο, δεν ισχύει»

Για τη μη καταβολή των χρημάτων που περίμεναν από το πρώτο τρίμηνο κάνουν λόγο οι αγρότες, στη σκιά της ανακοίνωσης της κυβέρνησης για αύξηση κατά 50% στα όρια επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης

Σύνταξη
Γιατί η Ελλάδα παραμένει μακριά από το «Α» στην επενδυτική βαθμίδα – Οι αποτυχίες της κυβέρνησης και τα διαρθρωτικά προβλήματα
Οικονομικές Ειδήσεις 12.11.25

Γιατί η Ελλάδα παραμένει μακριά από το «Α» στην επενδυτική βαθμίδα – Οι αποτυχίες της κυβέρνησης και τα διαρθρωτικά προβλήματα

Τα σημαντικά διαρθρωτικά προβλήματα που κρατούν την Ελλάδα χαμηλά στην επενδυτική κλίμακα του «Β» - Έρχεται η αξιολόγηση της Fitch την Παρασκευή

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Ακρίβεια: Η έλλειψη πολιτικής βούλησης και τα μέτρα ανακούφισης που δίνουν λύσεις στην υπόλοιπη Ευρώπη
Ο «σιωπηλός» πληθωρισμός στο ράφι 12.11.25

Ακρίβεια: Η έλλειψη πολιτικής βούλησης και τα μέτρα ανακούφισης που δίνουν λύσεις στην υπόλοιπη Ευρώπη

Η κυβέρνηση ρίχνει όλο της το βάρος στη δημοσιονομική σταθερότητα και στην προστασία της κερδοφορίας της ελεύθερης αγοράς, αφήνοντας την ακρίβεια να επιβαρύνει δυσανάλογα στους καταναλωτές.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τα τρία μεγάλα αγκάθια της ελληνικής οικονομίας και ο έντονος προβληματισμός του επιχειρηματικού κόσμου
Έλλειμμα ανταγωνιστικότητας 11.11.25

Τα τρία μεγάλα αγκάθια της ελληνικής οικονομίας και ο έντονος προβληματισμός του επιχειρηματικού κόσμου

Το ερώτημα για την ελληνική οικονομία δεν είναι αν θα συνεχίσουν να αυξάνονται οι μισθοί, αλλά αν θα μπορέσει να το κάνει χωρίς να επιβαρύνει την ανταγωνιστικότητα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ληστεία στο Λούβρο: Αναζητώντας τα κοσμήματα του Ναπολεόντα στους διαδρόμους του υποκόσμου στην Αμβέρσα
Δίκτυο «Ροζ Διαμάντι» 13.11.25

Ληστεία στο Λούβρο: Αναζητώντας τα κοσμήματα του Ναπολεόντα στους διαδρόμους του υποκόσμου στην Αμβέρσα

Η Αμβέρσα είναι το επίκεντρο του εμπορίου πολύτιμων λίθων του πλανήτη –νόμιμου και μη. Μετά τη ληστεία στο Λούβρο, οι γαλλικές αρχές ζήτησαν τη συνεργασία του Βελγίου για τον εντοπισμό των κλοπιμαίων.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Ορατό το τέλος του shutdown με τη ψήφιση νομοσχεδίου στη Βουλή των Αντιπροσώπων
Μετά από 40 ημέρες 12.11.25

Ορατό το τέλος του shutdown στις ΗΠΑ με τη ψήφιση νομοσχεδίου στη Βουλή των Αντιπροσώπων

«Ο πρόεδρος Τραμπ προσβλέπει στον τερματισμό επιτέλους αυτού του καταστροφικού shutdown από τους Δημοκρατικούς», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λίβιτ

Σύνταξη
Η Χέιλι Μπίμπερ μιλά για την γονεϊκότητα – «Δεν ντρέπομαι να παραδεχτώ ότι έχω βοήθεια»
«Συνεχώς εξελίσσεσαι» 12.11.25

Η Χέιλι Μπίμπερ μιλά για την γονεϊκότητα – «Δεν ντρέπομαι να παραδεχτώ ότι έχω βοήθεια»

Όταν ρωτήθηκε για το αν υπήρχε κάτι που θα ήθελε να γνώριζε πριν αποκτήσει παιδί, η Χέιλι Μπίμπερ απάντησε ότι δεν «υπάρχει κάτι που μπορεί να σου πει κάποιος και που θα σε προετοιμάσει πραγματικά».

Σύνταξη
Ο Λάκης Λαζόπουλος δίνει βήμα στη νέα γενιά – Υποδέχτηκε στο Αλ Τσαντίρι Νιουζ τους Papazó, Νίκο Μερτζάνο και Νίνα Μαζάνη
TV 12.11.25

Ο Λάκης Λαζόπουλος δίνει βήμα στη νέα γενιά – Υποδέχτηκε στο Αλ Τσαντίρι Νιουζ τους Papazó, Νίκο Μερτζάνο και Νίνα Μαζάνη

Το Αλ Τσαντίρι Νιούζ μετατράπηκε για λίγο σε μια μουσική σκηνή με τρεις ξεχωριστούς καλεσμένους, εκπρόσωπους της νέας γενιάς καλλιτεχνών!

Σύνταξη
Ο Μασκ τα βαζει με την Φον ντερ Λάϊεν: Ο ηγέτης της ΕΕ πρέπει να εκλέγεται από τον λαό, όχι να διορίζεται
Ξαναχτυπά! 12.11.25

Ο Μασκ τα βαζει με την Φον ντερ Λάϊεν: Ο ηγέτης της ΕΕ πρέπει να εκλέγεται από τον λαό, όχι να διορίζεται

Ο 'Ελον Μασκ, ο οποίος τον τελευταίο καιρό έχει αποκτήσει την –μάλλον κακιά- συνήθεια να εμπλέκεται στη ευρωπαϊκή πολιτική, επιστρέφει εκφράζοντας την γνώμη του για την ΕΕ

Σύνταξη
Τζακ Σλόσμπεργκ: Είναι επίσημο – Ο εγγονός του προέδρου Κένεντι θα διεκδικήσει μια έδρα στη Βουλή των ΗΠΑ
Έχει τύχη; 12.11.25

Είναι επίσημο - Ο εγγονός του προέδρου Κένεντι θα διεκδικήσει μια έδρα στη Βουλή των ΗΠΑ

Ο Τζακ Σλόσμπεργκ θα διεκδικήσει την έδρα του Τζέρι Νάντλερ, ο οποίος αποχωρεί από την πολιτική έπειτα από 30 χρόνια στα έδρανα της Βουλής των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ

Σύνταξη
Οι επιστήμονες παρατηρούν για πρώτη φορά την γέννηση ενός σουπερνόβα [βίντεο]
Διάστημα 12.11.25

Οι επιστήμονες παρατηρούν για πρώτη φορά την γέννηση ενός σουπερνόβα

Για πρώτη φορά η επιστημονική κοινότητα κατάφερε να καταγράψει τα πολύ πρώιμα στάδια ενός σουπερνόβα από έναν ερυθρό γίγαντα 500 φορές μεγαλύτερο από τον Ήλιο, αποκτώντας πολύτιμη γνώση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε στο Αλ Τσαντίρι Νιούζ την Μίρκα Παπακωνσταντίνου και την Παρθένα Χοροζίδου – Η ξεκαρδιστική «ιστορία» από τα παλιά
TV 12.11.25

Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε στο Αλ Τσαντίρι Νιούζ την Μίρκα Παπακωνσταντίνου και την Παρθένα Χοροζίδου – Η ξεκαρδιστική «ιστορία» από τα παλιά

Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε στη σκηνή του Αλ Τσαντίρι Νιούζ τις ηθοποιούς Μίρκα Παπακωνσταντίνου και Παρθένα Χοροζίδου

Σύνταξη
Σέρρες: Εξέγερση και επεισόδια στη δομή μεταναστών στη Σιντική – 29 συλλήψεις μετά από επέμβαση της Αστυνομίας
Ελλάδα 12.11.25

Σέρρες: Εξέγερση και επεισόδια στη δομή μεταναστών στη Σιντική – 29 συλλήψεις μετά από επέμβαση της Αστυνομίας

Η ένταση ξεκίνησε ως διαμαρτυρία για τις συνθήκες διαβίωσης στη κλειστή δομή φιλοξενίας μεταναστών στις Σέρρες και ακολούθησαν σοβαρά επεισόδια με φωτιές, απόπειρα απόδρασης και δύο τραυματίες αστυνομικούς

Σύνταξη
Ο Καναδάς θέλει να εμβαθύνει τις σχέσεις με την Ευρώπη – Και εξετάζει τη συμμετοχή του στη Eurovision
Πολιτική κίνηση 12.11.25

Ο Καναδάς θέλει να εμβαθύνει τις σχέσεις με την Ευρώπη – Και εξετάζει τη συμμετοχή του στη Eurovision

Ο προϋπολογισμός του Καναδά για το 2026 αποκάλυψε τα σχέδιά του για συμμετοχή στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. «Πρόκειται για την προστασία της ταυτότητάς μας», είπε ο υπουργός Οικονομικών.

Σύνταξη
Λας Πάλμας – Ολυμπιακός 3-0 σετ: Αποκλεισμός από το Champions League, συνεχίζει στο CEV Cup
CEV Champions League 12.11.25

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τη Λας Πάλμας (3-0 σετ) και θα συνεχίσει στο CEV Cup

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στην Ισπανία απέναντι στη Λας Πάλμας (ήττα με 3-0 σετ), αποκλείστηκε από τα προκριματικά του Champions League και θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία μέσω του CEV Cup.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Λαζόπουλος: 14 μήνες φυλακή σε φοιτητή για ένα γκράφιτι και Σεμερτζίδου, «Φραπές» δεν πάνε πουθενά – Αυτό είναι δικαιοσύνη;
TV 12.11.25

Λαζόπουλος: 14 μήνες φυλακή σε φοιτητή για ένα γκράφιτι και Σεμερτζίδου, «Φραπές» δεν πάνε πουθενά – Αυτό είναι δικαιοσύνη;

«Ποιος δεν καταλαβαίνει; Απείραχτοι όλοι οι ΟΠΕΚΕΠΕδες. Να μην τους καλέσουμε να τους ακουμπήσουμε και μην τους πειράζει ο εισαγγελέας» είπε όλο νόημα ο Λάκης Λαζόπουλος

Σύνταξη
Το «ιπτάμενο παλάτι» του Κριστιάνο Ρονάλντο – Το Bombardier Global Express 6500 των 50 εκατομμυρίων ευρώ
Ποδόσφαιρο 12.11.25

Το «ιπτάμενο παλάτι» του Κριστιάνο Ρονάλντο – Το Bombardier Global Express 6500 των 50 εκατομμυρίων ευρώ

Η πιο ακριβή αγορά στη ζωή του Πορτογάλου σούπερ σταρ είναι ένα ιδιωτικό αεροσκάφος που συνδυάζει την τεχνολογία, την άνεση και την πολυτέλεια ενός πεντάστερου ξενοδοχείου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Λαζόπουλος για συνέντευξη Σαμαρά: Λέει ότι ο Μητσοτάκης έχει πάρει τη Νέα Δημοκρατία και την έχει πάει αλλού
TV 12.11.25

Λαζόπουλος για συνέντευξη Σαμαρά: Λέει ότι ο Μητσοτάκης έχει πάρει τη Νέα Δημοκρατία και την έχει πάει αλλού

«Κυριάκο Μητσοτάκη δεν μπορείς να πεις ότι δεν είσαι αγνώμων. Και δεν μπορείς να πεις ότι δεν μιλάς με αυθάδεια σε όλους, λες και είσαι ο αυτοκράτορας» είπε ο Λάκης Λαζόπουλος

Σύνταξη
Τέμπη: Κλήσεις σε απολογία για Τριαντόπουλο, Αγοραστό και 6 ακόμη κατηγορούμενους
Ελλάδα 12.11.25

Τέμπη: Κλήσεις σε απολογία για Τριαντόπουλο, Αγοραστό και 6 ακόμη κατηγορούμενους

Η ώρα των απολογιών για το μπάζωμα στα Τέμπη. Τον τελευταίο λόγο θα έχει το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Αν αποφασιστεί η παραπομπή σε δίκη του Χρήστου Τριαντόπουλου, τότε θα συγκροτηθεί Ειδικό Δικαστήριο

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

