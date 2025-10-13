newspaper
Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Τι κρύβεται πίσω από τα ρεκόρ προσλήψεων του ΕΡΓΑΝΗ – Με 460 ευρώ καθαρά η μία στις δύο νέες προσλήψεις
Οικονομία 13 Οκτωβρίου 2025 | 23:27

Τι κρύβεται πίσω από τα ρεκόρ προσλήψεων του ΕΡΓΑΝΗ – Με 460 ευρώ καθαρά η μία στις δύο νέες προσλήψεις

Πάνω από το 50% των νέων προσλήψεων τον Αύγουστο ήταν με ελαστικές σχέσεις εργασίας και μισθούς των 460 ευρώ καθαρά. Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ

Αφροδίτη Τζιαντζή
ΕπιμέλειαΑφροδίτη Τζιαντζή
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η άσκηση που μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο σας – Τι λέει η επιστήμη;

Η άσκηση που μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο σας – Τι λέει η επιστήμη;

Spotlight

Με αφορμή τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ για τις ροές μισθωτής απασχόλησης του Αυγούστου, η κυβέρνηση πανηγύρισε για «νέο ιστορικό ρεκόρ στις νέες θέσεις εργασίας».

Πράγματι, σε βάθος οκταμήνου το ισοζύγιο προσλήψεων-απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα ήταν θετικό κατά 317.301 θέσεις εργασίας. Πρόκειται για την καλύτερη επίδοση από το 2001, όταν ξεκίνησε η καταγραφή από το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Βέβαια, τους τελευταίους μήνες του καλοκαιριού, Ιούλιο και Αύγουστο είχαμε αρνητικό ισοζύγιο απασχόλησης, με απώλεια 20.729 και 2.542 θέσεων εργασίας αντίστοιχα.

Αρνητικό ήταν το ισοζύγιο απασχόλησης τον Ιούλιο και τον Αύγουστο – πηγή: ΕΡΓΑΝΗ

Βροχή απολύσεων το καλοκαίρι

Το καλοκαιρινό «ξεφούσκωμα» της αγοράς εργασίας, προκαλεί ερωτηματικά, αφού θεωρητικά θα έπρεπε να είναι εποχή αύξησης της απασχόλησης λόγω τουρισμού. Μια πιθανή ερμηνεία είναι ότι οι τουριστικές επιχειρήσεις πραγματοποιούν  προσλήψεις κυρίως από το Φεβρουάριο ως και τον Ιούνιο, με βάσει τις εκτιμήσεις τους για την αναμενόμενη κίνηση της θερινής σεζόν. Άλλωστε οι καλύτεροι μήνες για την αγορά εργασίας το 2025 ήταν ο Απρίλιος και ο Μάιος, με 134.000 και 138.000 περισσότερες προσλήψεις από ό,τι απολύσεις.

Προς τα μέσα και το τέλος της σεζόν,  όταν οι επιχειρήσεις έχουν μια πιο ρεαλιστική αποτίμηση των αναγκών τους, προχωρούν σε «διορθωτικές» κινήσεις. Δηλαδή διώχνουν προσωπικό, είτε λόγω χαμηλότερης πληρότητας, είτε για εξοικονόμηση κόστους. Αντίστοιχα, πολλές προσλήψεις αφορούν συμβάσεις απασχόλησης ορισμένου χρόνου, που σταδιακά λήγουν προς το τέλος του καλοκαιριού, οδηγώντας σε αύξηση των αποχωρήσεων – απολύσεων.

Το παραπάνω επιχείρημα μπορεί να ισχύει εν μέρει για τον Αύγουστο, ο οποίος είναι παραδοσιακά μήνας με αρνητικό ισοζύγιο μισθωτής απασχόλησης. Δεν εξηγεί όμως επαρκώς τη βροχή απολύσεων του Ιουλίου, ενός μήνα που συνήθως είχε περισσότερες προσλήψεις από ό, τι απολύσεις.

Πάνω από μία στις δύο νέες προσληψεις αφορούν μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση – πηγή: ΕΡΓΑΝΗ

Έκρηξη στη μερική απασχόληση τον Αύγουστο

Ας παραβλέψουμε τις εποχικές διακυμάνσεις στην αγορά εργασίας και ας επικεντρωθούμε στη μεγάλη εικόνα. Οι 317.301 νέες θέσεις εργασίας του οχταμήνου, κατέρριψαν το περσινό ρεκόρ 299.148 νέων θέσεων της αντίστοιχης περσινής περιόδου, συνεχίζοντας τις θετικές επιδόσεις στην αύξηση της απασχόλησης.

Ποια είναι όμως τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των νέων θέσεων εργασίας;

Με βάση τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ για τον Αύγουστο, παρατηρούμε ότι από τις  213.332 προσλήψεις πάνω από τις μισές ήταν μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης (84.760 και 22.378 αντίστοιχα).  Όπως αποτυπώνεται στην πιο πρόσφατη έκθεση του ΕΡΓΑΝΗ για τα «Μηνιαία στοιχεία απασχόλησης μισθωτών ασφαλισμένων ιδιωτικού δικαίου e-ΕΦΚΑ» που δημοσιεύθηκαν τον Σεπτέμβριο 2025 και αφορούν τον μήνα Φεβρουάριο 2025, ο μέσος μισθός των εργαζομένων με μερική απασχόληση είναι 528,95 ευρώ μεικτά ή  460 ευρώ καθαρά.

Άρα, οι μισοί νεοπροσληφθέντες του Αυγούστου του 2025 είτε θα πρέπει να επιβιώσουν με αυτό το γλίσχρο μισθό, που είναι κάτω από τα επίσημα όρια της φτώχειας, είτε να κάνουν δεύτερη δουλειά.

Προφανώς σε αυτούς στοχεύει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, που «επιτρέπει» τα 13ωρα σε έναν εργοδότη, για να γλιτώνουν χρόνο όσοι «πηγαίνουν με το μηχανάκι» από τη μια δουλειά στην άλλη.

Αν προσθέσουμε τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης που είδαν τις συμβάσεις τους να μετατρέπονται σε μερικής ή εκ περιτροπής (άλλοι περίπου 3.000), συνολικά πάνω από 113.000 άτομα τον Αύγουστο, προστέθηκαν στις στρατιές των «ημι-απασχολούμενων».

Σε βάθος οχταμήνου οι θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης είναι το 53,8% του συνόλου των νέων προσλήψεων. Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο εργαζόμενοι προσελήφθησαν με μισθούς πείνας.

Η κινούμενη άμμος της εστίασης

Αν δούμε το ισοζύγιο προσλήψεων-απολύσεων ανά δραστηριότητα, επιβεβαιώνεται ότι οι περισσότερες απώλειες θέσεων εργασίας τον Αύγουστο, προέρχονται από τον κλάδο της εστίασης κι δευτερευόντως τα καταλύματα. Τον Αύγουστο παραιτήθηκαν, απολύθηκαν ή αποχώρησαν με λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου 63.425 άτομα από τις επιχειρήσεις επισιτισμού. Παρά το ρεκόρ αποχωρήσεων, ο κλάδος της εστίασης ήταν ταυτόχρονα εκείνος με τις περισσότερες αναγγελίες πρόσληψης, στις 55.506.  Ως αποτέλεσμα το ισοζύγιο προσλήψεων-απολύσεων στην εστίαση ήταν αρνητικό, με απώλεια σχεδόν 8.000 θέσεων εργασίας.

Εκτός από την εποχικότητα, η υποχώρηση της απασχόλησης στην εστίαση, τον μεγαλύτερο εργοδότη του ιδιωτικού τομέα μαζί με το εμπόριο, αντανακλα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Η μείωση της αγοραστικής δύναμης έχει φέρει αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες, ντόπιων και τουριστών. Το φετινό καλοκαίρι υπήρξε ακόμα πιο έντονη μετατόπιση από το «ταβερνάκι» στο «ταπεράκι», και από την έξοδο για φαγητό, στην αγορά τροφίμων από το σούπερ μάρκετ και το μαγείρεμα στο σπίτι ή το Airbnb. Σε συνδυασμό με τις χιλιάδες «κρυφές» υπερωρίες που φανέρωσε η ψηφιακή κάρτα εργασίας, πιθανόν πολλοί εργοδότες της εστίασης προτίμησαν να βγάλουν την πεσμένη δουλειά, με λιγότερο προσωπικό.

Οι κλάδοι με αρνητικό ισοζύγιο απασχόλησης

Αρνητικό ισοζύγιο απασχόλησης σημείωσαν τα καταλύματα, με μείον -3.189 θέσεις εργασίας. Ακολουθούν το λιανεμπόριο, η βιομηχανία τροφίμων και οι δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, με απώλειες 1821, 1621 και 1181 θέσεων εργασίας αντίστοιχα.

Οι κλάδοι με τις περισσότερες νέες θέσεις εργασίας

Οι περισσότερες νέες θέσεις εργασίας τον Αύγουστο δημιουργήθηκαν στην κατηγορία «δημόσια διοίκηση και άμυνα-υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση», με τις προσλήψεις να υπερβαίνουν τις απολύσεις σχεδόν κατά 10.000. Είναι ασφαλές να υποθέσουμε ότι μεγάλο ποσοστό προέρχεται από συμβασιούχους στην καθαριότητας των δήμων, καθώς έγιναν πάνω από 16.000 αναγγελίες πρόσληψης καθαριστών-καθαριστριών, με θετικό ισοζύγιο απασχόλησης σχεδόν κατά 9.400.

Ακολουθεί ο κλάδος της εκπαίδευσης, με σχεδόν 11.500 νέες προσλήψεις και θετικό ισοζύγιο απασχόλησης κατά 6.408 θέσεις εργασίας. Πρόκειται κυρίως για δασκάλους, καθηγητές, νηπιαγωγούς, βρεφοκόμους που προσελήφθησαν εν όψει της σχολικής χρονιάς.

Το σχόλιο της ΕΝΥΠΕΚΚ

«Η έκρηξη των απολύσεων, σε συνδυασμό με τις χιλιάδες μετατροπές συμβάσεων εργασίας από πλήρη σε μερική και σε εκ περιτροπής απασχόληση, με ή χωρίς τη συναίνεση του εργαζομένου, δημιουργεί ανησυχία και ισχυρούς προβληματισμούς για τους εργαζομένους και τους συνταξιούχους της πατρίδας μας», σχολιάζει η Ένωση Υπεράσπισης της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους (ΕΝΥΠΕΚΚ), με αφορμή τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ.

«Συνεπώς, πλην του υψηλού πληθωρισμού, με τόσο υψηλά ποσοστά μερικής και εκ περιτροπής εργασίας  και ταυτόχρονα με μισθούς από τους χαμηλότερους στην ΟΝΕ, δεν μπορούμε να μιλούμε για βελτίωση της οικονομικής θέσης των μισθωτών τού ιδιωτικού τομέα και για ανάπτυξη του κοινωνικού συνόλου, αλλά για βίαιη φτωχοποίηση των εργατοϋπαλλήλων, που αποτελεί σχέδιο βίαιης αναδιανομής τού πλούτου σε βάρος τής εργατικής τάξης», συμπληρώνει η ΕΝΥΠΕΚΚ. Καλει την κυβέρνηση ότι «να ενισχύσει άμεσα την πλήρη και ασφαλισμένη εργασία αφήνοντας μεγαλύτερο έδαφος σε αξιοπρεπείς και αξιοβίωτους μισθούς».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
UBS: Τι σηματοδοτεί για τη γαλλική οικονομία ο επαναδιορισμός του Λεκορνί

UBS: Τι σηματοδοτεί για τη γαλλική οικονομία ο επαναδιορισμός του Λεκορνί

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η άσκηση που μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο σας – Τι λέει η επιστήμη;

Η άσκηση που μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο σας – Τι λέει η επιστήμη;

Κόσμος
Γάζα: Υπεγράφη η συμφωνία για εκεχειρία από ΗΠΑ, Κατάρ, Αίγυπτο, Τουρκία

Γάζα: Υπεγράφη η συμφωνία για εκεχειρία από ΗΠΑ, Κατάρ, Αίγυπτο, Τουρκία

inWellness
inTown
Stream newspaper
ΑΑΔΕ: Στο myAADE οι ρυθμίσεις του εξωδικαστικού
Οικονομικές Ειδήσεις 13.10.25

Στο myAADE οι ρυθμίσεις του εξωδικαστικού

Oι νέες ρυθμίσεις φορολογικών οφειλών που καταρτίζονται μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, εφεξής εμφανίζονται στην ψηφιακή πύλη myAADE

Σύνταξη
Στο 2,4% ο ρυθμός ανάπτυξης, 2,2% ο πληθωρισμός το 2026 – Τι είπε ο Πιερρακάκης για τη δημοσιονομική σταθερότητα και το χρέος
Οικονομικές Ειδήσεις 13.10.25

Στο 2,4% ο ρυθμός ανάπτυξης, 2,2% ο πληθωρισμός το 2026 – Τι είπε ο Πιερρακάκης για τη δημοσιονομική σταθερότητα και το χρέος

Τι είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης για τον προϋπολογισμό του 2026 στην ομιλία του στην επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής

Σύνταξη
Διάχυτη οργή στους αγρότες από το μπλόκο στις πληρωμές – Ετοιμάζουν κινητοποιήσεις
Στα «κόκκινα» 13.10.25

Διάχυτη οργή στους αγρότες από το μπλόκο στις πληρωμές – Ετοιμάζουν κινητοποιήσεις

Με τον κίνδυνο να «χαθεί» και ο Οκτώβριος για τις πληρωμές, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της χώρας, προγραμματίζουν εν μέσω σποράς κινητοποιήσεις, βάζοντας στο τραπέζι των συζητήσεων κάθε μορφή αντίδρασης

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
Ευρωβαρόμετρο: Πληρώνουν δίκαιο φόρο οι πλούσιοι; Χάσμα αντιλήψεων στην ΕΕ περί φορολογικής δικαιοσύνης
Ευρωβαρόμετρο 13.10.25

Πληρώνουν δίκαιο φόρο οι πλούσιοι; Χάσμα αντιλήψεων στην ΕΕ περί φορολογικής δικαιοσύνης (πίνακας)

Ένας στους τέσσερις στην Ευρώπη θεωρεί ότι οι πλούσιοι δεν πληρώνουν τον φόρο που τους αναλογεί - Σαφές γεωγραφικό χάσμα αντίληψης της φορολογικής δικαιοσύνης μεταξύ Βορρά και Νότου

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λίβανος: Οι RSF ζητούν την παραπομπή του Ισραήλ στο ΔΠΔ για τη δολοφονική επίθεση κατά δημοσιογράφων
Λίβανος 14.10.25

Οι RSF ζητούν την παραπομπή του Ισραήλ στο ΔΠΔ

Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα ζητούν την παραπομπή του Ισραήλ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τη δολοφονική επίθεση σε δημοσιογράφους πριν δύο χρόνια στον Λίβανο.

Σύνταξη
Γάζα: Η Γερμανία απειλεί τους Παλαιστινίους – Να αποκηρύξουν τη Χαμάς εάν θέλουν να έχουν καλό μέλλον
Γάζα 14.10.25

Η Γερμανία απειλεί τώρα τους Παλαιστινίους

«Εάν η τρομοκρατία (Χαμάς) συνεχίσει να επικρατεί εκεί, όπως συμβαίνει τώρα, δεν θα υπάρχει καλό μέλλον για τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας», απειλεί ο Γιόχαν Βάντεφουλ.

Σύνταξη
Καλιφόρνια: Έθεσε ρυθμιστικούς κανόνες στα chatbots τεχνητής νοημοσύνης, με αφορμή αυτοκτονίες εφήβων
Βασικοί περιορισμοί 14.10.25

Καλιφόρνια: Έθεσε ρυθμιστικούς κανόνες στα chatbots τεχνητής νοημοσύνης, με αφορμή αυτοκτονίες εφήβων

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ επισήμανε ότι «δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια ενώ οι επιχειρήσεις αυτές δρουν χωρίς όρια και χωρίς να δίνουν λογαριασμό».

Σύνταξη
Δύσκολη νίκη για τη Γερμανία (1-0) – Ήττα – σοκ και αποκλεισμός για τη Σουηδία (0-1)
Ποδόσφαιρο 13.10.25

Δύσκολη νίκη για τη Γερμανία (1-0) – Ήττα – σοκ και αποκλεισμός για τη Σουηδία (0-1)

Η Γερμανία επικράτησε εκτός έδρας της Βόρειας Ιρλανδίας με 1-0 και ανέβηκε στην κορυφή του ομίλου - Ήττα σοκ για την Σουηδία από το Κόσοβο, με τους Σκανδιναβούς να μένουν εκτός Μουντιάλ. Αποτελέσματα και βαθμολογίες.

Σύνταξη
Ισραηλινοί όμηροι και Παλαιστίνιοι κρατούμενοι – Η άλλη όψη μιας ιστορικής ημέρας για τη Γάζα
Οι «πρωταγωνιστές» 13.10.25

Ισραηλινοί όμηροι και Παλαιστίνιοι κρατούμενοι – Η άλλη όψη μιας ιστορικής ημέρας για τη Γάζα

Στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, αλλά και στο Ισραήλ, η χαρά είναι μοιρασμένη. Η απελευθέρωση των ομήρων και η αποφυλάκιση των κρατουμένων ήταν το πρώτο βήμα μιας συμφωνίας που γεννά ελπίδα ειρήνης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βάτραχοι, μονόκεροι και South Park: Η νέα Antifa στο Πόρτλαντ ξεμπροστιάζει την ICE 
Resistance 13.10.25

Βάτραχοι, μονόκεροι και South Park: Η νέα Antifa στο Πόρτλαντ ξεμπροστιάζει την ICE 

Τα μαύρα ρούχα των αντιεξουσιαστών στο Πόρτλαντ των ΗΠΑ έγιναν θέμα συζήτησης το 2020. Τώρα η νέα γενιά της Antifa στις ΗΠΑ αντιμετωπίζει τις στρατιές των ΙCE με χιούμορ, χρώμα και πίστη στη δικαιοσύνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γαλλία: «Παιχνίδια» με τη «φωτιά» – Ασκήσεις ισορροπίας σε εύθραυστο σχοινί
«Κυβέρνηση Λεκορνί 2» 13.10.25

«Παιχνίδια» με τη «φωτιά» στη Γαλλία - Ασκήσεις ισορροπίας σε εύθραυστο σχοινί

Η Γαλλία παραμένει στον δρόμο της αστάθειας. Αντιμέτωπη με προτάσεις μομφής βρίσκεται ήδη η νέα γαλλική κυβέρνηση που ψάχνει τόπους διεξόδου από την κρίση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΑΑΔΕ: Στο myAADE οι ρυθμίσεις του εξωδικαστικού
Οικονομικές Ειδήσεις 13.10.25

Στο myAADE οι ρυθμίσεις του εξωδικαστικού

Oι νέες ρυθμίσεις φορολογικών οφειλών που καταρτίζονται μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, εφεξής εμφανίζονται στην ψηφιακή πύλη myAADE

Σύνταξη
Βουλή: Πράξη δεύτερη για το 13ωρο με «γαλάζιες» ψήφους – Στην Ολομέλεια τα βλέμματα
Συγκεντρώσεις 13.10.25

Πράξη δεύτερη για το 13ωρο με «γαλάζιες» ψήφους - Στην Ολομέλεια τα βλέμματα εν μέσω απεργιακών κινητοποιήσεων

Το εργασιακό νομοσχέδιο που νομιμοποιεί το 13ωρο (και σε ένα εργοδότη) εισέρχεται προς ψήφιση στη Βουλή με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να λαμβάνουν θέση μάχης. Απεργιακή κινητοποίηση από συνδικάτα και εργαζομένους.

Σύνταξη
Aκτιβίστριες πέταξαν μπογιά σε πίνακα του Κολόμβου – Καταγγέλλουν την αποικιοκρατία και ζητούν δικαιοσύνη
Futuro Vegetal 13.10.25

Aκτιβίστριες πέταξαν μπογιά σε πίνακα του Κολόμβου – Καταγγέλλουν την αποικιοκρατία και ζητούν δικαιοσύνη

Η παρέμβαση των ακτιβιστριών πραγματοποίθηκε την 12η Οκτωβρίου - ημέρα που η Ισπανία γιορτάζει την απόβαση του Κολόμβου στην Αμερική.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βενεζουέλα: Έκλεισε την πρεσβεία της στη Νορβηγία μετά το Νόμπελ Ειρήνης στη Ματσάδο
«Χωρίς εξηγήσεις» 13.10.25

Βενεζουέλα: Έκλεισε την πρεσβεία της στη Νορβηγία μετά το Νόμπελ Ειρήνης στη Ματσάδο

«Ενημερωθήκαμε από την πρεσβεία της Βενεζουέλας ότι θα κλείσει τις πόρτες της, χωρίς να δώσει εξήγηση», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών της Βενεζουέλας, Σεσίλιε Ρόανγκ.

Σύνταξη
Ποιες είναι οι συμμορίες που συγκρούονται με τη Χαμάς στην ερειπωμένη Γάζα; Τις χρηματοδοτεί το Ισραήλ;
Μετά τον πόλεμο 13.10.25

Ποιες είναι οι συμμορίες που συγκρούονται με τη Χαμάς στην ερειπωμένη Γάζα; Τις χρηματοδοτεί το Ισραήλ;

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φυλή Ντογκμούς πολέμησε εναντίον της Χαμάς σε μια σύγκρουση που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 27 άτομα.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Όχι μούσα, όχι sex symbol: Η Τζέιν Μπίρκιν πίσω από την παγίδα του It Girl μύθου
Νέα βιογραφία 13.10.25

Όχι μούσα, όχι sex symbol: Η Τζέιν Μπίρκιν πίσω από την παγίδα του It Girl μύθου

Η Τζέιν Μπίρκιν ήταν πολλά περισσότερα από τη γυναίκα που επινόησε την τσάντα Hermès ή τη μούσα του Σερζ Γκενζμπούρ και μια νέα βιογραφία θέλει να ξαναγράψει την ιστορία της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δημοσκοπήσεις: Εικόνα δυσαρέσκειας για την κυβέρνηση – Σταθερά «νούμερο ένα» πρόβλημα η ακρίβεια
Πρόθεση & εκτίμηση ψήφου 13.10.25

Εικόνα δυσαρέσκειας για την κυβέρνηση - Σταθερά «νούμερο ένα» πρόβλημα η ακρίβεια

Σταθερά μπροστά στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία σε δύο νέες δημοσκοπήσεις αλλά η κυβέρνηση δεν λέει να ξεκολλήσει από το κλίμα έντονης αμφισβήτησης. Αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού εάν Τσίπρας και Σαμαράς αποφασίσουν τη δημιουργία κομμάτων. «Βραχνάς» η ακρίβεια για τα νοικοκυριά.

Σύνταξη
LIVE: Ισλανδία – Γαλλία
Ποδόσφαιρο 13.10.25

LIVE: Ισλανδία – Γαλλία

LIVE: Ισλανδία – Γαλλία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ισλανδία – Γαλλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Must Read
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο