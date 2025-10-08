Με ρεκόρ έκλεισε το οκτάμηνο του 2025 για το ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων στον ιδιωτικό τομέα, και διαμορφώθηκε στις 317.301 νέες θέσεις μισθωτής απασχόλησης, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση στις θέσεις εργασίας από το 2001 μέχρι σήμερα.

Οι νέες θέσεις εργασίας

Σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ αθροιστικά για την περίοδο Ιανουάριος – Αύγουστος 2025, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 2.266.335 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.949.034, εκ των οποίων οι 1.185.457 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 763.577 οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024 το ισοζύγιο ήταν θετικό κατά 299.148 θέσεις εργασίας, η δεύτερη υψηλότερη επίδοση.

Πάντως, κατά το μήνα Αύγουστο 2025 καταγράφεται μείωση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, καθώς προκύπτει αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων κατά -2.542 θέσεις εργασίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης του Αυγούστου 2025, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 213.332, ενώ οι αποχωρήσεις σε 215.874.

Από τις 215.874 συνολικά αποχωρήσεις, οι 87.544 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 128.330 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Από τη σύγκριση των στοιχείων των δύο μηνών, Αύγουστος 2025 και Αύγουστος 2024, προκύπτει θετική επίδοση κατά 2.539 περισσότερων θέσεων εργασίας για τον Αύγουστο 2025 (αρνητικό ισοζύγιο -2.542 θέσεων εργασίας) έναντι αρνητικού ισοζυγίου (-5.081) τον Αύγουστο του 2024.

Στο οκτάμηνο, το 55,85% των νέων προσλήψεων ήταν πλήρους απασχόλησης, το 34,91% μερικής και το 9,24% εκ περιτροπής. Για το μήνα Αύγουστο, το 49,87% των νέων προσλήψεων ήταν πλήρους απασχόλησης, το 39,73% μερικής και το 10,49% εκ περιτροπής.

Σε 2.284 ανέρχονται οι μετατροπές συμβάσεων εργασίας από πλήρη σε μερική απασχόληση, σε 657 οι μετατροπές συμβάσεων εργασίας από πλήρη απασχόληση σε εκ περιτροπής απασχόληση με συμφωνία εργαζόμενου και εργοδότη και σε 37 οι μετατροπές συμβάσεων εργασίας από πλήρη απασχόληση σε εκ περιτροπής απασχόληση με μονομερή απόφαση του εργοδότη.

Οι κλάδοι

Οι περισσότερες προσλήψεις τον Αύγουστο αφορούσαν τους τομείς της «Δημόσιας διοίκησης και άμυνας· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση» και της «Εκπαίδευσης», ενώ οι περισσότερες αποχωρήσεις αφορούσαν τις «Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης».

Τα επαγγέλματα

Τα επαγγέλματα με τα υψηλότερα θετικά ισοζύγια προσλήψεων – απολύσεων, για το μήνα Αύγουστο, ήταν οι «Καθαριστές και καθαρίστριες», το «Διδακτικό προσωπικό, καθηγητές, δάσκαλοι, κτλ» και οι «Βρεφοκόμοι, νηπιαγωγοί και βοηθητικό εκπαιδευτικό προσωπικό προσχολικής ηλικίας».

Πηγή: ΟΤ