Τα επαγγέλματα που θα ανθίσουν στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης – Ποια θα παραμείνουν απαραίτητα

Η αγορά εργασίας αλλάζει ραγδαία, αλλά ορισμένα επαγγέλματα φαίνεται να παραμένουν απαραίτητα και καλά αμειβόμενα, ακόμα και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Νέες προβλέψεις για την απασχόληση από το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας δείχνουν ποιοι τομείς αναμένεται να γνωρίσουν σημαντική ανάπτυξη έως το 2034, προσφέροντας παράλληλα υψηλές αμοιβές και σταθερότητα.

Οι προγραμματιστές δεν πρόκειται να εξαφανιστούν, όπως δείχνουν οι τελευταίες προβλέψεις για την αγορά εργασίας. Το επάγγελμα αυτό συνήθως αμείβεται καλά και θα εξακολουθεί να είναι απαραίτητο στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας (Bureau of Labor Statistics) δημοσίευσε την Πέμπτη νέες προβλέψεις απασχόλησης, που δείχνουν πιθανή αύξηση από το 2024 έως το 2034. Το Business Insider ανέλυσε αυτά τα νέα δεδομένα για να δει ποια υψηλά αμειβόμενα επαγγέλματα αναμένεται να αναπτυχθούν σημαντικά.

Για να το κάνουν αυτό, υπολόγισαν τον γεωμετρικό μέσο όρο των επαγγελμάτων που είχαν μεσαίο ετήσιο μισθό τουλάχιστον 75.000 δολάρια το 2024 και αναμενόμενη αύξηση απασχόλησης την επόμενη δεκαετία, και κατέταξαν τα επαγγέλματα με βάση αυτόν τον συνδυασμένο δείκτη. Αποκλείστηκαν γενικές κατηγορίες επαγγελμάτων.

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα, μαζί με την προβλεπόμενη αύξηση θέσεων εργασίας από το 2024 έως το 2034, τον μεσαίο ετήσιο μισθό το 2024 και το τυπικό επίπεδο εκπαίδευσης που απαιτείται.