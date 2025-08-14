science
Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
13.08.2025 | 18:15
Σεισμός στην Εύβοια – Ακολούθησε μετασεισμός
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Τεχνητή Νοημοσύνη: Πλήττει την εργασιακή πραγματικότητα ή χτίζει τα επαγγέλματα του μέλλοντος;
AI 14 Αυγούστου 2025 | 19:09

Τεχνητή Νοημοσύνη: Πλήττει την εργασιακή πραγματικότητα ή χτίζει τα επαγγέλματα του μέλλοντος;

Πολλές θέσεις εργασίας πέφτουν θύματα της αλματώδους ανάπτυξης που έχει σημειώσει η Τεχνητή Νοημοσύνη, γιατί όμως μερικά επαγγέλματα φαίνονται πιο εύκολο να εξαφανιστούν;

Βασιλική Δρίβα
ΕπιμέλειαΒασιλική Δρίβα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ύπνος: Νομίζεις ότι κοιμάσαι καλά; Τι λέει νέα έρευνα!

Ύπνος: Νομίζεις ότι κοιμάσαι καλά; Τι λέει νέα έρευνα!

Spotlight

Διάχυτος παραμένει ο φόβος ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αντικαταστήσεις πολλές θέσεις εργασίας και δυστυχώς αυτό είναι πλέον μία απτή πραγματικότητα, με συγκεκριμένες δουλειές να είναι πιο πιθανό να εξαλειφθούν.

Το πώς αυτή η διασικασία θα γίνει, πότε και με ποιον τρόπο θα προετοιμαστούμε, αποτελούν πληροφορίες τις οποίες δεν κατανοούμε πλήρως, καθώς η ίδια η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί ένα συνεχώς εξελισσόμενο κομμάτι της τεχνολογίας.

Πώς λειτουργεί η Τεχνητή Νοημοσύνη

Ο μηχανισμός της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι ακόμα κάπως ασαφής, ακόμα και για τους ειδικούς. Ωστόσο, γνωρίζουμε ένα σημαντικό πράγμα: ότι μαθαίνει.

Όπως οι άνθρωποι μαθαίνουν από την εμπειρία, τα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης μαθαίνουν από τα δεδομένα. Ένα μοντέλο ΑΙ με περιορισμένα δεδομένα είναι σαν ένα μικρό παιδί. Αντίθετα, ένα μοντέλο με πλήθος δεδομένων είναι σαν ένας έμπειρος ενήλικας, αναφέρει δημοσίευμα του World Economic Forum.

Και ένα παράδοξο…

Τι είναι πιο δύσκολο: να οδηγείς αυτοκίνητο ή να γράφεις κώδικα; Οι περισσότεροι θα έλεγαν ότι ο προγραμματισμός είναι κάτι πιο δύσκολο. Ωστόσο, στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, φαίνεται να ισχύει το αντίθετο.

Τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLM) είναι σχετικά νέα. Πριν από το ChatGPT, λίγοι συνέδεαν την Τεχνητή Νοημοσύνη με τα chatbots. Η εποχή των LLM ξεκίνησε γύρω στο 2013-2014 με δίκτυα όπως το word2vec. Η αυτόνομη οδήγηση, από την άλλη πλευρά, ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980. Το 1987, η ομάδα του Ernst Dickmanns κατάφερε ένα φορτηγάκι Mercedes-Benz να οδηγηθεί αυτόνομα με ταχύτητα 96 km/h σε έναν γερμανικό αυτοκινητόδρομο χρησιμοποιώντας υπολογιστική όραση.

Παρά το τεράστιο προβάδισμα, τα αυτόνομα οχήματα εξακολουθούν να υστερούν σε σχέση με τα LLM. Ενώ το ChatGPT λειτουργεί αξιόπιστα σε αμέτρητα σενάρια, οι οδηγοί Τεχνητής Νοημοσύνης παραμένουν ασταθείς.

Γιατί όμως; Εταιρείες όπως η Tesla και η Waymo έχουν επενδύσει δισεκατομμύρια. Ωστόσο, αν μια νέα εταιρεία ήθελε να εισέλθει στον χώρο – ακόμη και με λαμπρούς μηχανικούς και απεριόριστη χρηματοδότηση – θα χρειαζόταν ακόμα χιλιάδες ώρες ποικίλων δεδομένων οδήγησης. Ορισμένοι τύποι ατυχημάτων είναι τόσο σπάνιοι που είναι σχεδόν αδύνατο να εκπαιδευτεί κανείς για αυτούς.

Ορισμένοι κλάδοι «πνίγονται» σε χρήσιμα δεδομένα από τα οποία μπορεί να μάθει η Τεχνητή Νοημοσύνη. Άλλοι; Δουλεύουν με απομεινάρια.

Εν τω μεταξύ, τα LLM εκπαιδεύονται σε ολόκληρο το διαδίκτυο – ένα πλούσιο σε δεδομένα πεδίο δράσης. Ως εκ τούτου, η ΑΙ είναι πιο πιθανό να αντικαταστήσει τους προγραμματιστές παρά τους οδηγούς, όχι επειδή η προγραμματισμός είναι ευκολότερος, αλλά επειδή τα δεδομένα είναι πιο εύκολο να βρεθούν.

Ορισμένοι κλάδοι «πνίγονται» σε χρήσιμα δεδομένα από τα οποία μπορεί να μάθει η Τεχνητή Νοημοσύνη. Άλλοι; Δουλεύουν με απομεινάρια. Οι αριθμοί είναι αρκετά αυστηροί. Οι κλάδοι με πλήθος καλών δεδομένων θα μπορούσαν να έχουν ποσοστά υιοθέτησης της ΑΙ γύρω στο 60-70%. Εν τω μεταξύ, οι κλάδοι χωρίς πολλά δεδομένα μπορεί να δυσκολεύονται με λιγότερο από 25%.

Ποιες θέσεις εργασίας πλήττονται περισσότερο

  • Η ανάπτυξη λογισμικού δέχεται σφοδρό πλήγμα. Το GitHub φιλοξενεί πάνω από 420 εκατομμύρια αποθετήρια – εκατομμύρια παραδείγματα για τον τρόπο επίλυσης προβλημάτων προγραμματισμού. Εργαλεία όπως το GitHub Copilot μελετούν όλο αυτόν τον κώδικα και μαθαίνουν να γράφουν προγράμματα ανεξάρτητα. Τα τρία τέταρτα των προγραμματιστών χρησιμοποιούν πλέον βοηθούς Τεχνητής Νοημοσύνης.
  • Η υποστήριξη πελατών είναι ένας άλλος τομέας που έχει πληγεί σοβαρά. Είναι ώριμος για αυτοματοποίηση με AI λόγω της αφθονίας δεδομένων. Η IBM σημειώνει ότι η AI χρησιμοποιεί δεδομένα κλήσεων, email και άλλες περιπτώσεις εξυπηρέτησης για να βελτιώσει τις απαντήσεις και να μειώσει το κόστος κατά 23,5%.
  • Ο χρηματοοικονομικός τομέας χρησιμοποιεί επίσης σε μεγάλο βαθμό τη μηχανική μάθηση στις αλγοριθμικές συναλλαγές, με τις συναλλαγές υψηλής συχνότητας να αντιπροσωπεύουν περίπου το 70% του όγκου της αμερικανικής αγοράς μετοχών, αξιοποιώντας τεράστια δεδομένα αγοράς και συναλλαγών για προβλέψεις.

Πού η ΑΙ καθυστερεί να εισέλθει

  • Η υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης καθυστερεί λόγω της έλλειψης δημόσιων δεδομένων. Λιγότερο από το 10% των χειρουργικών δεδομένων είναι προσβάσιμα στο κοινό, λόγω των περιορισμών του HIPAA και των κατακερματισμένων πηγών. Τα δεδομένα των ασθενών είναι διάσπαρτα σε διάφορα νοσοκομεία, ασφαλιστικές εταιρείες και κλινικές. Η ΑΙ δεν μπορεί να μάθει αποτελεσματικά όταν οι πληροφορίες είναι κλειδωμένες σε χιλιάδες διαφορετικά σημεία.
  • Ο κατασκευαστικός τομέας είναι ίσως ο πιο ανθεκτικός στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Όχι επειδή η κατασκευή σπιτιών είναι μία εξαιρετικά δύσκολη επιστήμη, αλλά επειδή ο τομέας αυτός δεν τηρεί σχεδόν καθόλου ψηφιακά αρχεία. Κάθε έργο είναι διαφορετικό, η τεκμηρίωση είναι ελλιπής και δεν υπάρχει τυποποιημένος τρόπος για να παρακολουθείται τι λειτουργεί και τι όχι.
  • Το δυναμικό της Τεχνητής Νοημοσύνης στον τομέα της εκπαίδευσης περιορίζεται από τους νόμους περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής των μαθητών. Το Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ σημειώνει ότι ο νόμος FERPA περιορίζει τη συλλογή και την ανταλλαγή δεδομένων, περιορίζοντας τη χρήση των δεδομένων των μαθητών από την ΑΙ.

Σε απάντηση σε αυτές τις ελλείψεις δεδομένων, ορισμένοι κλάδοι καταφεύγουν σε παρεμβατικά μέτρα. Τα νοσοκομεία εγκαθιστούν ολοκληρωμένα συστήματα βιντεοπαρακολούθησης στις χειρουργικές αίθουσες, υποτίθεται για την εκπαίδευση χειρουργικών συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά αυτό δημιουργεί μια άνευ προηγουμένου επιτήρηση των ιατρικών επαγγελματιών. Συστήματα επιτήρησης εξετάσεων που βασίζονται στην ΑΙ και παρακολουθούν τις κινήσεις των ματιών, τις εκφράσεις του προσώπου και τα μοτίβα πληκτρολόγησης των φοιτητών βρίσκονται υπό ανάπτυξη, εγείροντας ανησυχίες για συστήματα παρακολούθησης που ενδέχεται να υπερβούν κατά πολύ τον αρχικό τους σκοπό.

Η «εικόνα» της οικονομίας

Σύμφωνα με το World Economic Forum, η μεταμόρφωση της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν επηρεάζει όλα τα τμήματα της οικονομίας με τον ίδιο τρόπο. Σε τομείς με πλούσια δεδομένα, παρατηρούμε αυτό που οι οικονομολόγοι αποκαλούν «δημιουργική καταστροφή» με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Οι παλιές θέσεις εργασίας εξαφανίζονται σχεδόν εν μία νυκτί, ενώ δημιουργούνται νέες, οι οποίες όμως συχνά απαιτούν εντελώς διαφορετικές δεξιότητες και τείνουν να συγκεντρώνονται σε τεχνολογικά κέντρα. Ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών που κάποτε απασχολούσε 500 άτομα μπορεί να μετατραπεί σε 50 ειδικούς εποπτείας Τεχνητής Νοημοσύνης που εργάζονται από ένα μόνο σημείο.

Προβλέπεται ότι 92 εκατομμύρια θέσεις εργασίας θα αντικατασταθούν έως το 2030, ενώ θα δημιουργηθούν 170 εκατομμύρια νέες. Ωστόσο, δεν πρόκειται για άμεσες ανταλλαγές.

Οι βιομηχανίες με λίγα δεδομένα εκπαίδευσης της ΑΙ αντιμετωπίζουν μια εντελώς διαφορετική πρόκληση. Πρέπει να ψηφιοποιηθούν για να παραμείνουν ανταγωνιστικές, αλλά αυτό δημιουργεί καθημερινές τριβές μεταξύ της τεχνολογίας αιχμής και των καθιερωμένων πρακτικών. Ο μετασχηματισμός συμβαίνει πιο αργά, αλλά είναι πιο βαθύς, αναδιαρθρώνοντας ολόκληρα τμήματα αντί να αντικαθιστά απλώς μεμονωμένους ρόλους.

Σίγουρα, εμφανίζονται νέες θέσεις εργασίας, αλλά δεν είναι ανταλλαγές ένα προς ένα. Προβλέπεται ότι 92 εκατομμύρια θέσεις εργασίας θα αντικατασταθούν έως το 2030, ενώ θα δημιουργηθούν 170 εκατομμύρια νέες. Ωστόσο, δεν πρόκειται για άμεσες ανταλλαγές που πραγματοποιούνται στις ίδιες τοποθεσίες με τα ίδια άτομα. Η πραγματική πρόκληση δεν αφορά μόνο τον αριθμό των θέσεων εργασίας, αλλά και το χάσμα μεταξύ του «μέρους» όπου εξαφανίζονται οι θέσεις εργασίας και του «μέρους» όπου επανέρχονται, μεταξύ των δεξιοτήτων που διαθέτουν οι εργαζόμενοι και των δεξιοτήτων που απαιτούν οι νέες θέσεις.

Πώς θα επιβιώσουμε;

Για όσους αναζητούν εργασία, το βασικό συμπέρασμα είναι ότι τα όρια μεταξύ των κλάδων γίνονται όλο και πιο ασαφή, ενώ οι κατηγορίες θέσεων εργασίας αποκρυσταλλώνονται. Αντί να εστιάζετε αποκλειστικά στις παραδοσιακές σταδιοδρομίες, αναζητήστε ρόλους που γεφυρώνουν διαφορετικούς τομείς – θέσεις που συνδυάζουν την ανθρώπινη κρίση με τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης ή που μεταφράζουν τις τεχνικές απαιτήσεις σε επιχειρηματικές ανάγκες.

Αναδιαμορφώστε το απόθεμα δεξιοτήτων σας με βάση την προσαρμοστικότητα, όχι μόνο την εξειδίκευση. Αντί να απαριθμήσετε όσα έχετε κάνει, προσδιορίστε πώς μαθαίνετε, πώς επιλύετε προβλήματα και πώς εργάζεστε με νέα συστήματα. Οι εργοδότες εκτιμούν όλο και περισσότερο τα άτομα που μπορούν να αντιμετωπίσουν την αβεβαιότητα και να ενσωματώσουν νέα εργαλεία στις υπάρχουσες ροές εργασίας. Η ικανότητά σας να υιοθετήσετε με επιτυχία την τελευταία σημαντική αλλαγή στον χώρο εργασίας σας μπορεί να έχει μεγαλύτερη σημασία από την επάρκειά σας στη χρήση συγκεκριμένου λογισμικού.

Εντοπίστε τα σημεία τριβής, τονίζει το δημοσίευμα. Κάθε επαγγελματικός χώρος που εφαρμόζει την Τεχνητή Νοημοσύνη αντιμετωπίζει την ίδια πρόκληση: πώς να κάνει την προηγμένη τεχνολογία να λειτουργήσει μέσα σε περίπλοκα ανθρώπινα συστήματα. Αναζητήστε ρόλους υπεύθυνους για τη διαχείριση, την εκπαίδευση ή τη βελτιστοποίηση διαδικασιών σε εταιρείες που υιοθετούν την ΑΙ. Αυτές οι θέσεις συχνά δεν απαιτούν βαθιά τεχνική γνώση, αλλά χρειάζονται άτομα που κατανοούν πώς λειτουργούν στην πράξη οι οργανισμοί, όταν η θεωρία συναντά την πράξη.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίζει «αδιόρθωτο» – Πάνω από 200 εκατ. ο τζίρος

Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίζει «αδιόρθωτο» – Πάνω από 200 εκατ. ο τζίρος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος: Νομίζεις ότι κοιμάσαι καλά; Τι λέει νέα έρευνα!

Ύπνος: Νομίζεις ότι κοιμάσαι καλά; Τι λέει νέα έρευνα!

Ομόλογα
Ομόλογα: Όταν τα «γουρούνια» πετούν – Η εκδίκηση του Νότου και ο Γάλλος ασθενής

Ομόλογα: Όταν τα «γουρούνια» πετούν – Η εκδίκηση του Νότου και ο Γάλλος ασθενής

inWellness
Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι
Πλιτς πλατς 14.08.25

Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που έχουμε μεγαλώσει δίπλα στη θάλασσα, όλοι πιστεύουμε ότι ξέρουμε καλό κολύμπι. Ωστόσο, ισχύει αυτό; Ακολουθεί ένας δεκάλογος για αρχάριους.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Αγορά εργασίας και τεχνητή νοημοσύνη: Χαλαρώστε, δεν μας πήραν (ακόμα) τις δουλειές τα bots
Αβεβαιότητα 11.08.25

Αγορά εργασίας και τεχνητή νοημοσύνη: Χαλαρώστε, δεν μας πήραν (ακόμα) τις δουλειές τα bots

Νέες έρευνες στις ΗΠΑ δείχνουν ότι προς το παρόν η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ο κύριος ένοχος για απώλειες θέσεων εργασίας. Αν κάποιος φταίει, θα είναι η οικονομική αστάθεια, όχι το ΑΙ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τεχνητή νοημοσύνη: Μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών; Ναι, συνήθως για κακό
Ζήτημα δημοκρατίας 11.08.25

Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να επηρεάσει τις εκλογές; Οι ειδικοί λένε ναι – και όχι πάντα για καλό σκοπό

Έρευνα της Διεθνούς Επιτροπής για το Περιβάλλον Πληροφοριών διαπίστωσε ότι διάφοροι παράγοντες έχουν χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη στις εκλογικές αναμετρήσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Ψηφιακή ανάσταση»: Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να ζωντανέψει τους νεκρούς;
«Ψηφιακή ανάσταση» 10.08.25

Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να ζωντανέψει τους νεκρούς;

Η εμφάνιση του Ozzy Osbourne – ως εικόνα από τεχνητή νοημοσύνη – σε συναυλία του Rod Stewart, άνοιξε έναν έντονα φορτισμένο διάλογο για τη σχέση μας με τη μνήμη, την απώλεια και την τεχνολογία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τεχνητή Νοημοσύνη… κι έξω απ’ την πόρτα – Ωθεί σε απολύσεις και συρρικνώνει την αγορά εργασίας
AI 10.08.25

Τεχνητή Νοημοσύνη… κι έξω απ’ την πόρτα – Ωθεί σε απολύσεις και συρρικνώνει την αγορά εργασίας

Οι απολύσεις που έχει προκαλέσει η Τεχνητή Νοημοσύνη έχουν οδηγήσει σε συρρίκνωση της αγοράς εργασίας, φέρνοντας αντιμέτωπους με προκλήσεις τους νέους απόφοιτους πανεπιστημίων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ερώτηση ευρωβουλευτών του ΚΚΕ «για τα εγκληματικά σχέδια εκκένωσης της Γάζας από το κράτος-κατακτητή Ισραήλ»
Στην Κάγια Κάλας 14.08.25

Ερώτηση ευρωβουλευτών του ΚΚΕ «για τα εγκληματικά σχέδια εκκένωσης της Γάζας από το κράτος-κατακτητή Ισραήλ»

Η ευρωομάδα του ΚΚΕ κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη θηριωδία του 21ου αιώνα στη Γάζα, που «διεξάγεται βάσει σχεδίου, με την δίψα και την πείνα ως εργαλείο εξόντωσης του Παλαιστινιακού λαού»

Σύνταξη
LIVE: Σαχτάρ – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 14.08.25

LIVE: Σαχτάρ – Παναθηναϊκός

LIVE: Σαχτάρ – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 τη ρεβάνς του 0-0 ανάμεσα σε Σαχτάρ και Παναθηναϊκό, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 2.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού
Ποδόσφαιρο 14.08.25

LIVE: ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού

LIVE: ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού. Παρακολουθήστε live στις 21:00 τη ρεβάνς του 2-2 ανάμεσα σε ΑΕΚ και Άρη Λεμεσού, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Τηλεοπτική κάλυψη Cosmote Sports 1

Σύνταξη
Ο Πούτιν επιδιώκει συνθήκη ελέγχου των όπλων μετά τη σύνοδο κορυφής με τον Τραμπ
Κόσμος 14.08.25

Ο Πούτιν επιδιώκει συνθήκη ελέγχου των όπλων μετά τη σύνοδο κορυφής με τον Τραμπ

Την ώρα που η Ρωσία και οι ΗΠΑ θέλουν να υπάρξει οικονομική προσέγγιση ανάμεσα στις δύο χώρες, ο Πούτιν θα ήθελε και την εκ νέου επιβολή μορατόριουμ σε μια σειρά επιθετικών όπλων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γιατί κάηκε η Πάτρα;
Ελλάδα 14.08.25

Γιατί κάηκε η Πάτρα;

Ο Χάρης Κοντοές από το ΙΑΑΔΕΤ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και ο Νίκος Γεωργιάδης από το WWF Ελλάς εξηγούν στο in πως έφτασαν οι πυρκαγιές μέσα στις πόλεις, όπως συνέβη στην Πάτρα και στη Φιλιππιάδα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Οι Αμερικανοί δεν καταλαβαίνουν από… δασμούς
ΗΠΑ 14.08.25

Οι Αμερικανοί δεν καταλαβαίνουν από… δασμούς

Από τυριά στο Σινσινάτι μέχρι ποδήλατα και περούκες στο Σεντ Λούις, οι δασμοί Τραμπ αγγίζουν το πορτοφόλι των καταναλωτών – με διαφορετική όμως ένταση σε κάθε πόλη

Νατάσα Σινιώρη
Διάψευση της ΑΕΚ για Λεκαβίτσιους
Μπάσκετ 14.08.25

Διάψευση της ΑΕΚ για Λεκαβίτσιους

Η ΚΑΕ ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία τονίζει ότι ο Λεκαβίτσιους «ουδέποτε υπεβλήθη σε ιατρικές εξετάσεις, άρα ουδέποτε κόπηκε»

Σύνταξη
LIVE: Βόλφσμπεργκερ – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 14.08.25

LIVE: Βόλφσμπεργκερ – ΠΑΟΚ

LIVE: Βόλφσμπεργκερ – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 20:00 τη ρεβάνς του 0-0 ανάμεσα σε Βόλφσμπεργκερ και ΠΑΟΚ, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Open.

Σύνταξη
«Κάψατε την Πάτρα, ντροπή σας» – Προπηλάκισαν τους δύο κατηγορούμενους για εμπρησμό – Πήραν προθεσμία να απολογηθούν
Ελλάδα 14.08.25

«Κάψατε την Πάτρα, ντροπή σας» – Προπηλάκισαν τους δύο κατηγορούμενους για εμπρησμό – Πήραν προθεσμία να απολογηθούν

Ένταση σημειώθηκε κατά την έξοδο των δύο συλληφθέντων από το δικαστικό μέγαρο στην Πάτρα - Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή

Σύνταξη
Κασσελάκης: Ο Πελετίδης, πυροσβέστες και εθελοντές ήταν εκεί – Οι βουλευτές Αχαΐας ΝΔ και ο Κεφαλογιάννης πού ήταν;
«Αφήστε τα ψέματα» 14.08.25

Κασσελάκης: Ο Πελετίδης, πυροσβέστες και εθελοντές ήταν εκεί – Οι βουλευτές Αχαΐας ΝΔ και ο Κεφαλογιάννης πού ήταν;

«Να αφήσουν ο Κ. Μητσοτάκης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τις κατηγορίες εναντίον όλων των άλλων, με τις οποίες προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη για να μην αναλάβουν οι ίδιοι τις τεράστιες ευθύνες τους», λέει ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Τι βαθμό βάζει το «επιτελικό» κράτος στον εαυτό του; – «Ρόδινη εικόνα» από Μαρινάκη και Κεφαλογιάννη
Πυρκαγιές 14.08.25

Τσουκαλάς: Τι βαθμό βάζει το «επιτελικό» κράτος στον εαυτό του; – «Ρόδινη εικόνα» από Μαρινάκη και Κεφαλογιάννη

«Ο κ. Κεφαλογιάννης θα επαναλάμβανε σήμερα τη δήλωση του για πλήρως θωρακισμένη χώρα στην αντιπυρική περίοδο;», αναρωτιέται ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Μαυροβούνιο
Φιλικό παιχνίδι 14.08.25

LIVE: Ελλάδα – Μαυροβούνιο

LIVE: Ελλάδα – Μαυροβούνιο. Παρακολουθήστε live στις 19:00 τη φιλική αναμέτρηση Ελλάδα – Μαυροβούνιο, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Eurobasket 2025. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ News.

Σύνταξη
«Σταματάει το ποδόσφαιρο ο Λαμέλα – Εντάσσεται στο επιτελείο του Αλμέιδα» (pic)
Ποδόσφαιρο 14.08.25

«Σταματάει το ποδόσφαιρο ο Λαμέλα – Εντάσσεται στο επιτελείο του Αλμέιδα» (pic)

Σύμφωνα με δημοσίευμα, ο Έρικ Λαμέλα, μετά τη λύση του συμβολαίου με την ΑΕΚ, αποφάσισε να σταματήσει το ποδόσφαιρο, και αναμένεται να ενταχθεί στο τεχνικό επιτελείο του Ματίας Αλμέιδα στη Σεβίλλη.

Σύνταξη
LIVE: Νάπολι – Ολυμπιακός
Φιλικό παιχνίδι 14.08.25

LIVE: Νάπολι – Ολυμπιακός

LIVE: Νάπολι – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την φιλική αναμέτρηση Νάπολι – Ολυμπιακός. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 2.

Σύνταξη
Όχι, ο μασκουλινισμός δεν είναι το αντίθετο του φεμινισμού – και το να θεωρείται ως τέτοιος είναι επικίνδυνο
Woman 14.08.25

Όχι, ο μασκουλινισμός δεν είναι το αντίθετο του φεμινισμού – και το να θεωρείται ως τέτοιος είναι επικίνδυνο

Ο μασκουλινισμός δεν είναι «αντίβαρο» στον φεμινισμό, αλλά αντεπίθεση για την ανάκτηση προνομίων, ελέγχου και βίας σε βάρος των γυναικών, ντυμένη με το προσωπείο της «ανδρικής αγωνίας»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025
Απόρρητο