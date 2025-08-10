science
Κυριακή 10 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
10.08.2025 | 09:42
Φωτιά στη Ροδόπη – Μήνυμα του 112 στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Τεχνητή Νοημοσύνη… κι έξω απ’ την πόρτα – Ωθεί σε απολύσεις και συρρικνώνει την αγορά εργασίας
AI 10 Αυγούστου 2025 | 08:00

Τεχνητή Νοημοσύνη… κι έξω απ’ την πόρτα – Ωθεί σε απολύσεις και συρρικνώνει την αγορά εργασίας

Οι απολύσεις που έχει προκαλέσει η Τεχνητή Νοημοσύνη έχουν οδηγήσει σε συρρίκνωση της αγοράς εργασίας, φέρνοντας αντιμέτωπους με προκλήσεις τους νέους απόφοιτους πανεπιστημίων

Βασιλική Δρίβα
ΕπιμέλειαΒασιλική Δρίβα
A
A
Vita.gr
Μακροζωία: Πρόσθεσε 6 χρόνια στη ζωή σου. Μάθε πώς!

Μακροζωία: Πρόσθεσε 6 χρόνια στη ζωή σου. Μάθε πώς!

Spotlight

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) έχει αρχίσει να αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους πίσω από τη μείωση του εργατικού δυναμικού σε πολλές εταιρείες.

Πάνω από 10.000 απολύσεις στις ΗΠΑ το 2025 συνδέονται άμεσα με την αυτοματοποίηση, σύμφωνα με νέα στοιχεία. Οι θέσεις εργασίας entry level (αρχικού επιπέδου) πλήττονται περισσότερο, καθώς οι εταιρείες επιδιώκουν να αυτοματοποιήσουν εργασίες που παραδοσιακά εκτελούσαν νεότεροι υπάλληλοι.

Ταυτόχρονα, η ευρύτερη αγορά εργασίας επιβραδύνεται, με αύξηση της ανεργίας μεταξύ των πρόσφατων αποφοίτων και των νέων εργαζομένων στον τομέα της τεχνολογίας.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη βάζει το «χέρι» της στη μείωση των προσλήψεων

Στην εταιρεία συμβούλων McKinsey, χιλιάδες «πράκτορες» Τεχνητής Νοημοσύνης έχουν αναπτυχθεί, αναλαμβάνοντας συχνά εργασίες που προηγουμένως εκτελούσαν νεότεροι εργαζόμενοι. Στην εταιρεία Duolingo, που δίνει προτεραιότητα στην ΑΙ, ο διευθύνων σύμβουλος Λουί φον Αν χρησιμοποιεί την «ευχέρεια στην Τεχνητή Νοημοσύνη» για να καθορίσει ποιος θα προσληφθεί και ποιος θα προαχθεί στην εταιρεία.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει καταστεί ένας από τους κύριους παράγοντες μείωσης του εργατικού δυναμικού.

Πολλές είναι οι εταιρείες που έχουν πραγματικά εισέλθει στην εποχή της αποδοτικότητας της ΑΙ και, για πολλές από αυτές, αυτό σημαίνει περισσότερες περικοπές και λιγότερες προσλήψεις, αναφέρει δημοσίευμα του Fortune.

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ορισμένα πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει καταστεί ένας από τους κύριους παράγοντες μείωσης του εργατικού δυναμικού.

Στις ΗΠΑ, μόνο κατά τους πρώτους επτά μήνες του 2025, η υιοθέτηση της γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης συνδέθηκε άμεσα με την απώλεια περισσότερων από 10.000 θέσεων εργασίας, σύμφωνα με νέα στοιχεία της εταιρείας επανατοποθέτησης Challenger, Gray & Christmas. Η εταιρεία κατατάσσει πλέον την ΑΙ μεταξύ των πέντε κορυφαίων αιτιών μείωσης του εργατικού δυναμικού φέτος.

Αυξημένες οι απολύσεις

Οι απολύσεις αυξάνονται στις ΗΠΑ, με τις εταιρείες να ανακοινώνουν περισσότερες από 806.000 απολύσεις μέχρι στιγμής το 2025, τον υψηλότερο αριθμό για την περίοδο αυτή από το 2020, σύμφωνα με την Challenger, Gray, & Christmas. Ο τομέας της τεχνολογίας έχει πληγεί περισσότερο, με περισσότερες από 89.000 απολύσεις μόνο σε αυτόν τον κλάδο. Η εταιρεία διαπίστωσε ότι περισσότερες από 27.000 θέσεις εργασίας στον τομέα της τεχνολογίας από το 2023 έχουν αποδοθεί άμεσα στην απόλυση προσωπικού λόγω της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς οι εταιρείες εξορθολογίζουν τις λειτουργίες τους και αναδιαρθρώνουν τα τμήματα τους.

Ταυτόχρονα, οι εταιρείες γίνονται πιο επιλεκτικές ως προς το ποιον και για πού τον προσλαμβάνουν. Οι θέσεις εργασίας για αρχάριους είναι αυτές που υφίστανται τις χειρότερες επιπτώσεις, καθώς η τεχνολογία γίνεται όλο και πιο αποτελεσματική στην αυτοματοποίηση των εργασιών των νεότερων υπαλλήλων. Πολλές εταιρείες βλέπουν εύκολη ευκαιρία για μείωση του κόστους στις θέσεις εργασίας entry level.

«Πολλές από τις θέσεις εργασίας για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, οι οποίοι μόλις έχουν αποφοιτήσει από το πανεπιστήμιο, είναι θέσεις που απαιτούν εντατική χρήση γνώσεων, όπου συλλέγουν δεδομένα, μεταγράφουν δεδομένα, δημιουργούν βασικές οπτικοποιήσεις και μαθαίνουν την οργάνωση από την αρχή», δήλωσε ο Τρίσταν Λ. Μποτέλιο, αναπληρωτής καθηγητής οργανωτικής συμπεριφοράς στο Yale School of Management, στο περιοδικό Fortune. «Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να το κάνει αυτό πολύ καλά και έχω ακούσει πολλούς διευθυντές να λένε πράγματα όπως: «Μπορούμε να μειώσουμε τον αριθμό των υπαλλήλων entry level». Η μεγαλύτερη αναστάτωση είναι πιθανό να συμβεί μεταξύ αυτών των υπαλλήλων χαμηλού επιπέδου, ιδιαίτερα όταν η εργασία είναι προβλέψιμη, απαιτεί τεχνολογικές γνώσεις ή είναι πιο γενική».

Σύμφωνα με την Handshake, μια πλατφόρμα καριέρας που εστιάζει στη Γενιά Z, οι αγγελίες για θέσεις εργασίας αρχικού επιπέδου, ιδίως σε εταιρικές θέσεις, έχουν μειωθεί κατά 15% σε ετήσια βάση. Ταυτόχρονα, ο αριθμός των εργοδοτών που αναφέρουν την «ΑΙ» στις περιγραφές των θέσεων εργασίας έχει αυξηθεί κατά 400% τα τελευταία δύο χρόνια.

Υπό πίεση οι απόφοιτοι της Γενιάς Z

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, σχεδόν οι μισοί από τους αναζητούντες εργασία της Γενιάς Z στις ΗΠΑ πιστεύουν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει μειώσει την αξία των πτυχίων τους. Οι νέοι απόφοιτοι αντιμετωπίζουν επίσης μια σφιχτή αγορά εργασίας. Το ποσοστό ανεργίας των πρόσφατων αποφοίτων πανεπιστημίου έχει ανέλθει σε περίπου 6% τους 12 μήνες πριν από τον Μάιο, σημαντικά υψηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο που είναι περίπου 4%.

Οι νέοι εργαζόμενοι στον τομέα της τεχνολογίας βιώνουν κάποιες από τις χειρότερες επιπτώσεις της επιβράδυνσης του κλάδου. Το ποσοστό ανεργίας για τα άτομα ηλικίας 20 έως 30 ετών στον τομέα αυτό έχει αυξηθεί κατά περίπου 3% από την αρχή του έτους, σύμφωνα με τον Τζόζεφ Μπριγκς, ανώτερο παγκόσμιο οικονομολόγο της Goldman Sachs.

Οι οργανισμοί που περιορίζουν υπερβολικά τις προσλήψεις σε επίπεδο αρχάριων ενδέχεται να δουν αυτή τη στρατηγική να αποτυγχάνει μακροπρόθεσμα.

«Πρόκειται για μια πολύ μεγαλύτερη αύξηση από ό,τι έχουμε δει στον τεχνολογικό τομέα γενικότερα ή μεταξύ άλλων νέων εργαζομένων», δήλωσε ο Μπριγκς στο podcast Exchanges αυτή την εβδομάδα.

Η μείωση των θέσεων εργασίας σε εισαγωγικό επίπεδο μπορεί να έχει νόημα για τα οικονομικά αποτελέσματα μιας εταιρείας βραχυπρόθεσμα. Ωστόσο, οι οργανισμοί που περιορίζουν υπερβολικά τις προσλήψεις σε επίπεδο αρχάριων ενδέχεται να δουν αυτή τη στρατηγική να αποτυγχάνει μακροπρόθεσμα.

«Εάν πολλές εταιρείες προχωρούν σε περικοπές στις εισαγωγικές θέσεις, υπάρχει ο φόβος ότι ενδέχεται να χάσουν τα ταλέντα που θα δημιουργήσουν στο μέλλον και θα γίνουν διευθυντές, στελέχη κ.λπ.», δήλωσε ο Μποτέλιο.

Αδιέξοδο για την αγορά εργασίας

Οι μακροχρόνιοι φόβοι ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα καταστρέψει τις θέσεις εργασίας των αποφοίτων έχουν ενταθεί από τις πρόσφατες στατιστικές για την εργασία.

Σύμφωνα με το Fortune, η αγορά εργασίας των ΗΠΑ έδειξε σημάδια σοβαρής επιβράδυνσης τον Ιούλιο, με χαμηλότερη από την αναμενόμενη αύξηση των θέσεων εργασίας και προς τα κάτω αναθεωρήσεις για τους προηγούμενους μήνες. Οι οικονομολόγοι απέδωσαν την στασιμότητα σε μεγάλο βαθμό στην επιχειρηματική αβεβαιότητα που προκάλεσαν οι συνεχιζόμενες αλλαγές στους δασμούς υπό την προεδρία του Τραμπ, οι οποίες έχουν κάνει τις εταιρείες διστακτικές να επενδύσουν ή να προσλάβουν προσωπικό.

Τον Μάρτιο, το ποσοστό ανεργίας των Αμερικανών με πτυχίο πανεπιστημίου ηλικίας 22 έως 27 ετών έφτασε το 5,8%, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών, σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Νέας Υόρκης. Για ορισμένους, ο αριθμός αυτός, που είναι πολύ υψηλότερος από τον εθνικό μέσο όρο, επιβεβαίωσε ότι η «καταστροφή» των θέσεων εργασίας λόγω της Τεχνητής Νοημοσύνης είχε ήδη αρχίσει.

Οι άνθρωποι που μόλις εισέρχονται στην αγορά εργασίας αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα εμπόδια και λιγότερες ευκαιρίες.

Ωστόσο, η μείωση των αγγελιών για θέσεις εργασίας εισαγωγικού επιπέδου συμβαίνει παράλληλα με την επιβράδυνση της αμερικανικής οικονομίας, καθιστώντας δύσκολο να διαχωριστούν οι επιπτώσεις της ΑΙ από την ευρύτερη κατάσταση που επικρατεί στην αγορά εργασίας. Για παράδειγμα, η Oxford Economics εκτιμά ότι το 85% της πρόσφατης αύξησης της ανεργίας οφείλεται στους νέους που εισέρχονται στην αγορά εργασίας και δυσκολεύονται να βρουν δουλειά, και όχι απαραίτητα στην κατάργηση θέσεων εργασίας σε όλους τους τομείς.

Είτε οφείλεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη είτε όχι, η αμερικανική οικονομία πλήττεται, καθώς οι άνθρωποι που μόλις εισέρχονται στην αγορά εργασίας αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα εμπόδια και λιγότερες ευκαιρίες.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Προμήθειες: Όλες οι δια νόμου μειώσεις στις τράπεζες για φθηνότερες συναλλαγές 

Προμήθειες: Όλες οι δια νόμου μειώσεις στις τράπεζες για φθηνότερες συναλλαγές 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μακροζωία: Πρόσθεσε 6 χρόνια στη ζωή σου. Μάθε πώς!

Μακροζωία: Πρόσθεσε 6 χρόνια στη ζωή σου. Μάθε πώς!

Economy
Πρωτογενές πλεόνασμα: Γιατί «φουσκώνει» και το 2025 – Ποια η πρόβλεψη της κυβέρνησης

Πρωτογενές πλεόνασμα: Γιατί «φουσκώνει» και το 2025 – Ποια η πρόβλεψη της κυβέρνησης

inWellness
Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;
Κάτι σαν σχέση 10.08.25

Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;

Situationship: όταν είστε οι δυο σας έχετε σχέση, αλλά μπροστά στους άλλους μοιάζετε με φίλοι. Γιατί συμβαίνει αυτό και πως μας επηρεάζει.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Τεχνητή Νοημοσύνη και παιδιά – Οι κίνδυνοι και η κατάλληλη χρήση για ένα «αρμονικό» μέλλον
AI 04.08.25

Τεχνητή Νοημοσύνη και παιδιά – Οι κίνδυνοι και η κατάλληλη χρήση για ένα «αρμονικό» μέλλον

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει πλέον απλώσει τα «πλοκάμια» της σε κάθε τομέα της καθημερινότητας, με τα παιδιά να έχουν υιοθετήσει την συγκεκριμένη τεχνολογία, αγνοώντας τους κινδύνους που ελλοχεύουν

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Το «παιδί – θαύμα» της Τεχνητής Νοημοσύνης που είπε όχι στον Μαρκ Ζάκερμπεργκ και τα 1,5 δισ. δολάρια
AI 04.08.25

Το «παιδί – θαύμα» της Τεχνητής Νοημοσύνης που είπε όχι στον Μαρκ Ζάκερμπεργκ και τα 1,5 δισ. δολάρια

Με την AI κούρσα να βρίσκεται στο αποκορύφωμά της, ο Άντριου Τούλοχ δέχθηκε την πρόταση που ονειρεύεται κάθε άνθρωπος από τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ, αλλά η απάντησή του δεν ήταν αυτή που θα περίμενε ο «πατέρας» του Facebook.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τεχνητή νοημοσύνη: Η AI αλλάζει την αγορά εργασίας – Η λίστα με τα 40 επαγγέλματα που κινδυνεύουν περισσότερο
AI 02.08.25

Η AI αλλάζει την αγορά εργασίας - Η λίστα με τα 40 επαγγέλματα που κινδυνεύουν περισσότερο

Μελέτη της Microsoft ανέλυσε 200.000 ανώνυμες συνομιλίες χρηστών με τον Bing Assistant της Microsoft και αποκάλυψε ποια επαγγέλματα είναι λιγότερο πιθανό να αντικατασταθούν από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Γεωργία Κανδρή
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τσιτσιπάς: «Μου είχε λείψει ο πατέρας μου, υπέροχο που τον έχω ξανά στην ομάδα μου» (vid)
Τένις 10.08.25

Τσιτσιπάς: «Μου είχε λείψει ο πατέρας μου, υπέροχο που τον έχω ξανά στην ομάδα μου» (vid)

O Στέφανος Τσιτσιπάς σε δηλώσεις που έκανε μίλησε με πολύ «θερμά» λόγια για τον πατέρα του, τονίζοντας πόσο πολύ του είχε λείψει, ενώ τον χαρακτήρισε «σπουδαίο άνθρωπο».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;
Κάτι σαν σχέση 10.08.25

Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;

Situationship: όταν είστε οι δυο σας έχετε σχέση, αλλά μπροστά στους άλλους μοιάζετε με φίλοι. Γιατί συμβαίνει αυτό και πως μας επηρεάζει.

Σύνταξη
Φοιτητική στέγη: Ράλι τιμών όσο η προσφορά μειώνεται – Οι ακριβότερες και φθηνότερες περιοχές
Συστάσεις ΠΟΜΙΔΑ 10.08.25

Ράλι τιμών στη φοιτητική στέγη όσο η προσφορά μειώνεται - Οι ακριβότερες και φθηνότερες περιοχές

Η μεσοσταθμική αύξηση των μισθωμάτων για φοιτητική στέγη φθάνει το 7,3% σε σχέση με πέρυσι και το 110% σε βάθος δεκαετίας, δείχνουν τα στοιχεία της GEOAXIS - Συστάσεις ΠΟΜΙΔΑ προς μαθητές και γονείς

Σύνταξη
Γάζα: Πανελλαδικός ξεσηκωμός για την Παλαιστίνη – Ο χάρτης με τις συγκεντρώσεις
«Όχι στο όνομά μας» 10.08.25

Πανελλαδικός ξεσηκωμός για την Παλαιστίνη από την Κρήτη έως τον Έβρο - Ο χάρτης με τις συγκεντρώσεις

Σε κάθε νησί, σε κάθε τουριστικό προορισμό, σε χωριά λιγότερο και περισσότερο γνωστά και σε μια σειρά από πόλεις οργανώνονται σήμερα κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη

Σύνταξη
Η σχέση Τραμπ – Ερντογάν είναι «εξαιρετική» – Αλλά δοκιμάζεται, λόγω Ισραήλ, F-35 και Ιράν
Financial Times 10.08.25

Η σχέση Τραμπ – Ερντογάν είναι «εξαιρετική» – Αλλά δοκιμάζεται, λόγω Ισραήλ, F-35 και Ιράν

Η σύνοδος του ΝΑΤΟ ήταν αποκαλυπτική της σχέσης Τραμπ-Ερντογάν, κυρίως μετά της συνάντησή τους. Αλλά η στάση της Τουρκίας σε θέματα που αφορούν τη Μέση Ανατολή μπορεί να την πλήξουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας έως 39°C την Κυριακή – Θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο
Καιρός 10.08.25

Άνοδος της θερμοκρασίας έως 39°C την Κυριακή - Θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο

Στο Αιγαίο, τη νότια Εύβοια και την Ανατολική Αττική αναμένονται θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι έως 8 μποφόρ - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι την Πέμπτη σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
«Super skinny» και «heroin chic»: Η επιστροφή της τάσης των 90’s έχει σπείρει πανικό στο Ηνωμένο Βασίλειο
«Ανησυχητικές» εικόνες 10.08.25

«Super skinny» και «heroin chic»: Η επιστροφή της τάσης των 90’s έχει σπείρει πανικό στο Ηνωμένο Βασίλειο

Τι συμβαίνει με τα πολύ αδύνατα μοντέλα; Η επιστροφή της αμφιλεγόμενης τάσης του «super skinny» των 1990s και αρχών 2000s ανησυχεί ειδικούς μόδας και ακαδημαϊκους

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ακρίβεια: Διακοπές με το κυάλι, διασκέδαση με το σταγονόμετρο – Δύσκολο καλοκαίρι για τoυς φορολογούμενους
Ακρίβεια 10.08.25

Διακοπές με το κυάλι, διασκέδαση με το σταγονόμετρο - Δύσκολο καλοκαίρι για τoυς φορολογούμενους

Νέες αυξήσεις στις τιμές εκτροχιάζουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, με τους πολίτες να πιέζονται ολοένα και περισσότερο από την καλπάζουσα ακρίβεια, που εξαϋλώνει την αγοραστική τους δύναμη

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η Γάζα χρειάζεται πολύ περισσότερα από 8,5 τόνους τρόφιμα
Editorial 10.08.25

Η Γάζα χρειάζεται πολύ περισσότερα από 8,5 τόνους τρόφιμα

Το να γίνεται μια ρίψη βασικών ειδών διατροφής, δεν απαλλάσσει την ελληνική κυβέρνηση από την ευθύνη που έχει να πιέσει πραγματικά το Ισραήλ να σταματήσει την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Οι καταστροφικές πλημμύρες αυξάνονται σε όλο τον κόσμο – Τι μπορούμε να κάνουμε για να προσαρμοστούμε;
Κλιματική αλλαγή 10.08.25

Οι καταστροφικές πλημμύρες αυξάνονται σε όλο τον κόσμο – Τι μπορούμε να κάνουμε για να προσαρμοστούμε;

Χιλιάδες άνθρωποι σκοτώνονται κάθε χρόνο από πλημμύρες – και η κλιματική αλλαγή αυξάνει την πιθανότητα να συμβούν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Έλον Μασκ: Τριπλή πρόκληση απειλεί να φρενάρει τα σχέδια του μεγιστάνα για τα Robotaxi
Απειλή από Κίνα 10.08.25

Τριπλή πρόκληση απειλεί να φρενάρει τα σχέδια του Έλον Μασκ

Η αυτόνομη οδήγηση είναι το μεγάλο όνειρο του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, αλλά ομάδα επενδυτών κινήθηκε νομικά για δοκιμές που κάνει η εταιρεία του Έλον Μασκ στα Robotaxi

Γιώργος Κανελλόπουλος
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και μια κυβέρνηση που φοβάται
Πολιτική 10.08.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και μια κυβέρνηση που φοβάται

Αν και Αύγουστος η έρευνα των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς. Το δημοσίευμα του in προκάλεσε μια παραίτηση και πονοκέφαλο στο Μαξίμου. Ο ρόλος-κλειδί στη ΔΕΘ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Αυτό είναι το σχέδιο που προτείνουν ως πλαίσιο Ευρωπαίοι και Κίεβο πριν από το τετ-α-τετ Τραμπ και Πούτιν
Οι «κόκκινες γραμμές» 10.08.25

Αυτό είναι το σχέδιο που προτείνουν ως πλαίσιο Ευρωπαίοι και Κίεβο πριν από το τετ-α-τετ Τραμπ και Πούτιν

Ποιες είναι οι «κόκκινες γραμμές» και οι όροι στο σχέδιο Ευρωπαίων και Ουκρανίας - Η σύγχυση γύρω από την πρόταση Πούτιν που μετέφερε ο απεσταλμένος του Τραμπ - Τα απανωτά τηλεφωνήματα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αντικειμενικές αξίες: Ανατροπές στον φορολογικό χάρτη των ακινήτων – Οι αλλαγές σε 2.167 περιοχές
Τιμές ζώνης 10.08.25

Ανατροπές στον φορολογικό χάρτη των ακινήτων - Οι αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες σε 2.167 περιοχές

Βίλες, παραθαλάσσια οικόπεδα και τουριστικά φιλέτα αποκτούν μεγαλύτερη φορολογητέα αξία με την αλλαγή στις αντικειμενικές - Η αύξηση της αξίας των ακινήτων θα ανεβάσει και τους φόρους όπως ο ΕΝΦΙΑ

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Υδροπλάνα: Μία ιστορία 21 ετών με γραφειοκρατία και τρικλοποδιές
Η νέα πρόβλεψη 10.08.25

Υδροπλάνα, μία ιστορία 21 ετών με γραφειοκρατία και τρικλοποδιές

Το υπ. Υποδομών και Μεταφορών προωθεί σχέδιο νέου νόμου το οποίο προσθέτει «πρωτοφανείς διαδικασίες» που θα καθυστερούν - εάν δεν μπλοκάρουν - την αδειοδότηση, αποκαλύπτουν «ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο»

Κώστας Ντελέζος
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 10 Αυγούστου 2025
Απόρρητο