Αγορά εργασίας και τεχνητή νοημοσύνη: Χαλαρώστε, δεν μας πήραν (ακόμα) τις δουλειές τα bots
AI 11 Αυγούστου 2025

Αγορά εργασίας και τεχνητή νοημοσύνη: Χαλαρώστε, δεν μας πήραν (ακόμα) τις δουλειές τα bots

Νέες έρευνες στις ΗΠΑ δείχνουν ότι προς το παρόν η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ο κύριος ένοχος για απώλειες θέσεων εργασίας. Αν κάποιος φταίει, θα είναι η οικονομική αστάθεια, όχι το ΑΙ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
ΕπιμέλειαΑφροδίτη Τζιαντζή
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Αν για κάθε φορά που ακούγαμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μας πάρει τις δουλειές μας έδιναν και από ένα πενηνταράκι,  τώρα θα ήμασταν πλούσιοι. Μόνο που προς το παρόν οι δυσοίωνες προβλέψεις δεν επαληθεύονται από τα πραγματικά στοιχεία.

Νέα έρευνα που μόλις δημοσίευσε η αμερικάνικη δεξαμενή σκέψης Εconomic Innovation Group (ΕΙG), για τις επιδράσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας, συστήνει ψυχραιμία. Παρατηρείται μεν επιβράδυνση στις προσλήψεις σε ορισμένους τομείς, αλλά ο ένοχος δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Οι θέσεις εργασίας κινδυνεύουν περισσότερο από την οικονομική αβεβαιότητα που δημιουργεί ο διεθνοποιημένος «πόλεμος των δασμών», και λιγότερο από τις τεχνολογικές εξελίξεις. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν τα μέχρι στιγμής δεδομένα.

Μάλιστα η έρευνα του EIG, ανακάλυψε το εξής παράδοξο: Οι εργαζόμενοι των οποίων οι δουλειές α περιλαμβάνουν καθήκοντα που μπορεί να εκτελέσει η τεχνητή νοημοσύνη, είναι πολύ λιγότερο πιθανό να μείνουν άνεργοι, σε σύγκριση με άλλους. Είναι επίσης πολύ λιγότερο πιθανό να αποχωρήσουν από το εργατικό δυναμικό.

Τα επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη έκθεση στο ΑΙ έχουν χαμηλότερη ανεργία – πηγή: EIG / Bloomberg

Χαλαρώστε… για την ώρα

«Τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής υποδηλώνουν ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στην απασχόληση δεν σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε στο Βloomberg ο Νάθαν Γκόλντσλαγκ,  διευθυντής έρευνας της EIG.

Η έρευνα εξέτασε πολλαπλούς παράγοντες «έκθεσης» στην τεχνητή νοημοσύνη, και συνέκρινε τους εργαζόμενους που επηρεάζονται λιγότερο ή περισσότερο, ως προς τους δείκτες απασχόλησης. Μεταξύ άλλων ερεύνησε τις πιθανότητες αποχώρησης από το εργατικό δυναμικό και της αλλαγής επαγγέλματος. Από το σύνολο τω δεικτών και των μετρήσεων, οι συγγραφείς της μελέτης καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι «δεν διαπιστώνεται καμία καμία σημαντική επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας».

Σε παρόμοιο συμπέρασμα κατατείνει αντίστοιχη έρευνα που διεξάγει το διακεκριμένο «Εργαστήριο Μελέτης Προϋπολογισμού» του πανεπιστημίου του Γέιλ (Yale Budget Lab). Σύμφωνα με τη διευθύντρια του εργαστηρίου Μάρθα Γκίμπελ, η ανάλυση των οικονομολόγων «δεν δείχνει συνολικές επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας».

Όπως σημειώνεται, είναι δύσκολο να βρεθούν στοιχεία για απώλειες θέσεων εργασίας λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, ακόμη και μεταξύ των πρόσφατων αποφοίτων πανεπιστημίου, οι οποίοι αντιμετωπίζουν μια δύσκολη αγορά εργασίας και συχνά αναφέρονται ως ευάλωτοι στην τεχνολογία.

Η έκθεση του EIG, που βασίζεται σε στοιχεία των στατιστικών απασχόλησης στις ΗΠΑ μέχρι τον Μάιο,  διαπιστώνει ότι «τα ποσοστά ανεργίας αυξάνονται σταδιακά τόσο για τους νέους εργαζόμενους όσο και για τους πρόσφατους αποφοίτους πανεπιστημίου, ανεξάρτητα από το αν εκτίθενται στην τεχνητή νοημοσύνη ή όχι».

Ή μήπως όχι;

Άλλα στοιχεία σχετικά με τις θέσεις εργασίας για νέους επαγγελματίες είναι πιο ανάμεικτα. Για παράδειγμα, έρευνα της εταιρείας ανάλυσης δεδομένων Revelio Labs διαπίστωσε ότι οι θέσεις εργασίας για «αρχάριους» εργαζόμενους σε τομείς που εκτίθενται στην τεχνητή νοημοσύνη μειώθηκαν ταχύτερα από τις θέσεις για αρχάριους εργαζόμενους σε τομείς που εκτίθενται λιγότερο.

«Αν κοιτάξουμε συνολικά την οικονομία των ΗΠΑ, είναι ακόμα πολύ νωρίς για να δούμε εκτεταμένη απώλεια θέσεων εργασίας λόγω της τεχνητής νοημοσύνης», δηλώνει ο Μπάρατ Τσάνταρ, οικονομολόγος της εργασίας στο Εργαστήριο Ψηφιακής Οικονομίας του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ  (Stanford Digital Economy Lab)

Ο ίδιος ωστόσο διευκρινίζει ότι ο εκθέσεις της επίσημης στατιστικής υπηρεσίας των ΗΠΑ (US Census Bureau – Γραφείο Απογραφής Πληθυσμού), περιλαμβάνουν σχετικά μικρά δείγματα από συγκεκριμένες υπο-ομάδες εργαζομένων, όπως οι νέοι πτυχιούχοι. «Οι κύριες βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιούν οι ερευνητές μας δεν είναι ακόμη αρκετά λεπτομερείς για να μας δώσουν μια πλήρη εικόνα για το τι συμβαίνει με τους 22-25χρονους στις θέσεις εργασίας που εκτίθενται περισσότερο στην τεχνητή νοημοσύνη, για παράδειγμα», δήλωσε στο Bloomberg.

Τεχνητή νοημοσύνη και απολύσεις

Δεν θα έπρεπε όμως να ανησυχούμε με τις εξελίξεις σε τεχνολογικούς κολοσσούς όπως η  Microsoft, που απολύουν εργαζομένους, ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο την τεχνητή νοημοσύνη; Ή με το γεγονός ότι οι νεοφυείς επιχειρήσεις είναι σε θέσει να αυξάνουν τα έσοδά τους, ενώ έχουν όλο και λιγότερους εργαζόμενους;  επιχειρήσεις φαίνεται να είναι σε θέση να αυξάνουν τα έσοδά τους, ενώ παραμένουν πιο λιτές από ποτέ; Ο συντονιστής της EIG, μας λέει ότι  η έκθεσή του προορίζεται ως «ένα σύνολο δεικτών που πρέπει να παρακολουθούμε». Προς το παρόν, η τεχνητή νοημοσύνη δεν εμφανίζεται στα συνολικά στοιχεία για την εργασία, αλλά «αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα εμφανιστεί», λέει. Οι εταιρείες που «ελαφραίνουν από προσωπικό» χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι εξαιρέσεις, ή να είναι προάγγελοι του τι θα συμβεί.

«Η οικονομία βρίσκεται σε μεγάλη αναταραχή αυτή τη στιγμή», προειδοποιεί η ερευνητρια του Γέιλ.  «Δεν έχουν όλα να κάνουν με την τεχνητή νοημοσύνη».

Με άλλα λόγια, αν μείνουμε άνεργοι, δεν θα φταίνε αποκλειστικά τα μποτάκια, αλλά για άλλη μια φορά «θα είναι η οικονομία ηλίθιε».

Σύνταξη
