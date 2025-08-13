AI: Μπορεί η Τεχνητή Νοημοσύνη να καταλάβει τον πόνο σου;

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, σε όλους σχεδόν τους τομείς και έχει φτάσει σε σημείο να μας συναγωνίζεται ακόμη και στο πεδίο των συναισθημάτων. Αυτό επιβεβαιώνει νέα έρευνα, που αναφέρει ότι το AI έχει συναισθηματική νοημοσύνη.

Σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Communications Psychology από τα Πανεπιστήμια της Γενεύης και της Βέρνης, τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που εξετάστηκαν φάνηκε να τα πηγαίνουν καλά με την αντίληψη των συναισθημάτων.

Πιο συγκεκριμένα, στην έρευνα αναλύθηκε η ικανότητα έξι γενετικών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, όπως το ChatGPT, να ανταποκριθούν σε τεστ συναισθηματικής νοημοσύνης (EQ), τα οποία συνήθως προορίζονται για ανθρώπους.

Με βάση τη μελέτη, η τεχνητή νοημοσύνη κατάφερε όχι μόνο να ξεπεράσει τη μέση ανθρώπινη απόδοση, όσον αφορά στη συναισθηματική νοημοσύνη, αλλά δημιούργησε ακόμη και νέα τεστ σε χρόνο-ρεκόρ.

Αυτά τα ευρήματα ανοίγουν νέες δυνατότητες για την τεχνητή νοημοσύνη στους τομείς της εκπαίδευσης, της καθοδήγησης και της διαχείρισης συγκρούσεων, εφόσον βέβαια αυτή χρησιμοποιείται και επιβλέπεται προσεκτικά και από ειδικούς.

Τι είναι η συναισθηματική νοημοσύνη

Ως συναισθηματική νοημοσύνη (EQ) ορίζεται η ικανότητα να χαρακτηρίσει κάποιος τα δικά του συναισθήματα, καθώς και των άλλων ατόμων, να κάνει διάκριση μεταξύ διαφορετικών συναισθημάτων, να τα ονομάσει κατάλληλα και να χρησιμοποιήσει τη συναισθηματική πληροφορία ως οδηγό σκέψης και συμπεριφοράς.

Συναισθήματα και AI

Στη σχετική έρευνα μια ομάδα από το Πανεπιστήμιο του Βέρνης και το Κέντρο Συναισθηματικών Επιστημών της Γενεύης υπέβαλε έξι γενετικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης (ChatGPT-4, ChatGPT-o1, Gemini 1.5 Flash, Copilot 365, Claude 3.5 Haiku και DeepSeek V3) σε τεστ.

Οι ερευνητές επέλεξαν πέντε τεστ συναισθηματικής νοημοσύνης, τα οποία χρησιμοποιούνται συνήθως σε ερευνητικά και εταιρικά περιβάλλοντα. Τα τεστ αυτά περιλάμβαναν συναισθηματικά φορτισμένα σενάρια που σχεδιάστηκαν για να αξιολογήσουν την ικανότητα κατανόησης, ρύθμισης και διαχείρισης συναισθημάτων.

Για παράδειγμα σε ένα τεστ υπήρχε το ακόλουθο σενάριο. «Ένας από τους συναδέλφους του Μιχαήλ έκλεψε την ιδέα του και επαινείται άδικα. Ποια θα ήταν η πιο αποτελεσματική αντίδραση του Μιχαήλ;»

α) Να διαφωνήσει με τον εμπλεκόμενο συνάδελφο

β) Να μιλήσει με τον προϊστάμενό του για την κατάσταση

γ) Να σιχαίνεται σιωπηλά τον συνάδελφό του

δ) Να κλέψει πίσω μια ιδέα

Εδώ, η επιλογή β) θεωρήθηκε η πιο κατάλληλη.

ΑΙ – άνθρωπος, σημειώσατε 1

Παράλληλα, για να καταλήξουν σε συμπεράσματα οι ερευνητές χορήγησαν τα ίδια πέντε τεστ σε ανθρώπους. Στο τέλος, τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης πέτυχαν σημαντικά υψηλότερες βαθμολογίες από ό,τι οι άνθρωποι.

Για την ακρίβεια, το ποσοστό των σωστών απαντήσεων για το AI ήταν 82% έναντι ενός ποσοστού 56% για τους ανθρώπους, γεγονός που υποδηλώνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται να κατανοεί όχι μόνο τα συναισθήματα, αλλά και να αντιλαμβάνονται τι σημαίνει να συμπεριφέρεσαι με συναισθηματική νοημοσύνη.

Νέα σενάρια made by AI

Σε δεύτερο στάδιο, οι επιστήμονες ζήτησαν από το ChatGPT-4 να δημιουργήσει νέα τεστ συναισθηματικής νοημοσύνης, με νέα σενάρια. Αυτά τα τεστ δημιουργήθηκαν αυτόματα και στη συνέχεια ελήφθησαν από πάνω από 400 συμμετέχοντες. Οι επιστήμονες αναφέρουν ότι ήταν εξίσου αξιόπιστα, σαφή και ρεαλιστικά με τα αρχικά τεστ, τα οποία είχαν αναπτυχθεί εδώ και χρόνια.

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι, επομένως, ικανή όχι μόνο να βρει την καλύτερη απάντηση μεταξύ των διαθέσιμων επιλογών, αλλά και να δημιουργήσει νέα σενάρια προσαρμοσμένα σε ένα επιθυμητό πλαίσιο. Αυτό ενισχύει την ιδέα ότι τα μοντέλα AI, όπως το ChatGPT, διαθέτουν συναισθηματική γνώση και μπορούν να σκέφτονται για τα συναισθήματα.

Παρόλα αυτά, η τεχνολογία δεν μπορεί και δεν χρειάζεται να αντικαταστήσει τα ανθρώπινα συναισθήματα. Άλλωστε, χωρίς εμάς οι μηχανές δεν θα γνώριζαν καν τη σημασία τους, έτσι δεν είναι;

* Πηγή: Vita