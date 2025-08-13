Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025
Από τα Χανιά άραγε ο ηγέτης βλέπει καλά τις φωτιές για να συντονίζει την κατάσβεση ή χάνει καμία λήψη ανάμεσα στα κοκτέιλ

AI: Μπορεί η Τεχνητή Νοημοσύνη να καταλάβει τον πόνο σου;
Ώπα 13 Αυγούστου 2025 | 07:30

AI: Μπορεί η Τεχνητή Νοημοσύνη να καταλάβει τον πόνο σου;

Σύμφωνα με νέα έρευνα, το AI σημείωση καλύτερη απόδοση σε τεστ συναισθηματικής νοημοσύνης σε σχέση με τους ανθρώπους.

Ο δεκάλογος για ασφαλές κολύμπι

Ο δεκάλογος για ασφαλές κολύμπι

Spotlight

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, σε όλους σχεδόν τους τομείς και έχει φτάσει σε σημείο να μας συναγωνίζεται ακόμη και στο πεδίο των συναισθημάτων. Αυτό επιβεβαιώνει νέα έρευνα, που αναφέρει ότι το AI έχει συναισθηματική νοημοσύνη.

Σύμφωνα με την εν λόγω  έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Communications Psychology από τα Πανεπιστήμια της Γενεύης και της Βέρνης, τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που εξετάστηκαν φάνηκε να τα πηγαίνουν καλά με την αντίληψη των συναισθημάτων.

Πιο συγκεκριμένα, στην έρευνα αναλύθηκε η ικανότητα έξι γενετικών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, όπως το ChatGPT, να ανταποκριθούν σε τεστ συναισθηματικής νοημοσύνης (EQ), τα οποία συνήθως προορίζονται για ανθρώπους.

Με βάση τη μελέτη, η τεχνητή νοημοσύνη κατάφερε όχι μόνο να ξεπεράσει τη μέση ανθρώπινη απόδοση, όσον αφορά στη συναισθηματική νοημοσύνη, αλλά δημιούργησε ακόμη και νέα τεστ σε χρόνο-ρεκόρ.

Αυτά τα ευρήματα ανοίγουν νέες δυνατότητες για την τεχνητή νοημοσύνη στους τομείς της εκπαίδευσης, της καθοδήγησης και της διαχείρισης συγκρούσεων, εφόσον βέβαια αυτή χρησιμοποιείται και επιβλέπεται προσεκτικά και από ειδικούς.

Τι είναι η συναισθηματική νοημοσύνη

Ως συναισθηματική νοημοσύνη (EQ) ορίζεται η ικανότητα να χαρακτηρίσει κάποιος τα δικά του συναισθήματα, καθώς και των άλλων ατόμων, να κάνει διάκριση μεταξύ διαφορετικών συναισθημάτων, να τα ονομάσει κατάλληλα και να χρησιμοποιήσει τη συναισθηματική πληροφορία ως οδηγό σκέψης και συμπεριφοράς.

Συναισθήματα και AI

Στη σχετική έρευνα μια ομάδα από το Πανεπιστήμιο του Βέρνης και το Κέντρο Συναισθηματικών Επιστημών της Γενεύης υπέβαλε έξι γενετικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης (ChatGPT-4, ChatGPT-o1, Gemini 1.5 Flash, Copilot 365, Claude 3.5 Haiku και DeepSeek V3) σε τεστ.

Οι ερευνητές επέλεξαν πέντε τεστ συναισθηματικής νοημοσύνης, τα οποία χρησιμοποιούνται συνήθως σε ερευνητικά και εταιρικά περιβάλλοντα. Τα τεστ αυτά περιλάμβαναν συναισθηματικά φορτισμένα σενάρια που σχεδιάστηκαν για να αξιολογήσουν την ικανότητα κατανόησης, ρύθμισης και διαχείρισης συναισθημάτων.

Για παράδειγμα σε ένα τεστ υπήρχε το ακόλουθο σενάριο. «Ένας από τους συναδέλφους του Μιχαήλ έκλεψε την ιδέα του και επαινείται άδικα. Ποια θα ήταν η πιο αποτελεσματική αντίδραση του Μιχαήλ;»

α) Να διαφωνήσει με τον εμπλεκόμενο συνάδελφο

β) Να μιλήσει με τον προϊστάμενό του για την κατάσταση

γ) Να σιχαίνεται σιωπηλά τον συνάδελφό του

δ) Να κλέψει πίσω μια ιδέα

Εδώ, η επιλογή β) θεωρήθηκε η πιο κατάλληλη.

ΑΙ – άνθρωπος, σημειώσατε 1

Παράλληλα, για να καταλήξουν σε συμπεράσματα οι ερευνητές χορήγησαν τα ίδια πέντε τεστ σε ανθρώπους. Στο τέλος, τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης πέτυχαν σημαντικά υψηλότερες βαθμολογίες από ό,τι οι άνθρωποι.

Για την ακρίβεια, το ποσοστό των σωστών απαντήσεων για το AI ήταν 82% έναντι ενός ποσοστού 56% για τους ανθρώπους, γεγονός που υποδηλώνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται να κατανοεί όχι μόνο τα συναισθήματα, αλλά και να αντιλαμβάνονται τι σημαίνει να συμπεριφέρεσαι με συναισθηματική νοημοσύνη.

Νέα σενάρια made by AI

Σε δεύτερο στάδιο, οι επιστήμονες ζήτησαν από το ChatGPT-4 να δημιουργήσει νέα τεστ συναισθηματικής νοημοσύνης, με νέα σενάρια. Αυτά τα τεστ δημιουργήθηκαν αυτόματα και στη συνέχεια ελήφθησαν από πάνω από 400 συμμετέχοντες. Οι επιστήμονες αναφέρουν ότι ήταν εξίσου αξιόπιστα, σαφή και ρεαλιστικά με τα αρχικά τεστ, τα οποία είχαν αναπτυχθεί εδώ και χρόνια.

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι, επομένως, ικανή όχι μόνο να βρει την καλύτερη απάντηση μεταξύ των διαθέσιμων επιλογών, αλλά και να δημιουργήσει νέα σενάρια προσαρμοσμένα σε ένα επιθυμητό πλαίσιο. Αυτό ενισχύει την ιδέα ότι τα μοντέλα AI, όπως το ChatGPT, διαθέτουν συναισθηματική γνώση και μπορούν να σκέφτονται για τα συναισθήματα.

Παρόλα αυτά, η τεχνολογία δεν μπορεί και δεν χρειάζεται να αντικαταστήσει τα ανθρώπινα συναισθήματα. Άλλωστε, χωρίς εμάς οι μηχανές δεν θα γνώριζαν καν τη σημασία τους, έτσι δεν είναι;

* Πηγή: Vita

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Πόσο «ακρίβυναν» οι μετοχές

Ελληνικές τράπεζες: Πόσο «ακρίβυναν» οι μετοχές

Vita.gr
Ο δεκάλογος για ασφαλές κολύμπι

Ο δεκάλογος για ασφαλές κολύμπι

Plus
Για όλα φταίει το σωστό timing
Έρευνα 11.08.25

Για όλα φταίει το σωστό timing

Μια νέα μελέτη δείχνει ότι από τη γυμναστική μέχρι τις μεγάλες αποφάσεις της ζωής, το σωστό timing παίζει τον ρόλο του.

Σύνταξη
Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;
Κάτι σαν σχέση 10.08.25

Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;

Situationship: όταν είστε οι δυο σας έχετε σχέση, αλλά μπροστά στους άλλους μοιάζετε με φίλοι. Γιατί συμβαίνει αυτό και πως μας επηρεάζει.

Σύνταξη
Comedian: Η μπανάνα-έργο τέχνης του Μαουρίτσιο Κατελάν φαγώθηκε. Ξανά – «Δεν το έκανε σωστά»
Η 4η φορά 13.08.25

Comedian: Η μπανάνα-έργο τέχνης του Μαουρίτσιο Κατελάν φαγώθηκε. Ξανά – «Δεν το έκανε σωστά»

Το έργο Comedian του Ιταλού καλλιτέχνη Μαουρίτσιο Κατελάν, μια μπανάνα κολλημένη με μονωτική ταινία σε τοίχο, καταναλώθηκε για τέταρτη φορά. Αυτό είναι και το πεπρωμένο της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αναχώρησε για την Ιταλία ο Ολυμπιακός και τα δύο σπουδαία φιλικά με Ίντερ και Νάπολι (pics)
Ποδόσφαιρο 13.08.25

Αναχώρησε για την Ιταλία ο Ολυμπιακός και τα δύο σπουδαία φιλικά με Ίντερ και Νάπολι (pics)

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε με προορισμό την Ιταλία, όπου θα δώσει δύο μεγάλα φιλικά παιχνίδια κόντρα στην πρωταθλήτρια της Serie A, Νάπολι και τη φιναλίστ του Champions League, Ίντερ.

Σύνταξη
Κολομβία: Χιλιάδες αποτίουν ύστατο φόρο τιμής στον δολοφονημένο γερουσιαστή Ουρίμπε
Στρατιωτική τελετή 13.08.25

Κολομβία: Χιλιάδες αποτίουν ύστατο φόρο τιμής στον δολοφονημένο γερουσιαστή Ουρίμπε

Σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές αναμονής γύρω από το κοινοβούλιο στη Μπογκοτά καθώς χιλιάδες άνθρωποι περίμεναν τη σειρά τους για να πλησιάσουν το φέρετρο, καλυμμένο με τη σημαία της Κολομβίας

Σύνταξη
Φωτιές: Το πιο δύσκολο 24ωρο – Επικίνδυνα τα μέτωπα της Πάτρας και της Πρέβεζας
Εξουθενωμένοι πυροσβέστες 13.08.25

«Το πιο δύσκολο 24ωρο της αντιπυρικής περιόδου - Επικίνδυνα τα μέτωπα της Πάτρας και της Πρέβεζας»

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, χαρακτήρισε ως δραματική την κατάσταση με τις φωτιές το τελευταίο 24ωρο

Σύνταξη
Μαίνονται οι φωτιές στην Αχαΐα, έφτασαν στην Πάτρα οι φλόγες – Πύρινη κόλαση σε Πρέβεζα, Ζάκυνθο και Χίο
Πύρινη κόλαση 13.08.25 Upd: 09:01

Μαίνονται οι φωτιές στην Αχαΐα, έφτασαν στην Πάτρα οι φλόγες – Πύρινη κόλαση σε Πρέβεζα, Ζάκυνθο και Χίο

Σε πύρινο κλοιό βρίσκεται η χώρα, με εκατοντάδες πυροσβέστες να δίνουν μάχη σε δεκάδες μέτωπα στις φωτιές - Δείτε τις εξελίξεις από το in

Βούλα Τσιβόλα - Γεωργία Κανδρή
Γιατί αδειάζουν οι παραλίες στην Ιταλία;
Κόσμος 13.08.25

Γιατί αδειάζουν οι παραλίες στην Ιταλία;

Πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η πτώση έως 25% στην κίνηση των ιταλικών πλαζ, με την αντιπολίτευση να μιλάει για κρίση εισοδημάτων και την κυβέρνηση να επικαλείται... ορεινό τουρισμό

Κατερίνα Τζαβάρα
Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι γιατρός – Γιατί δεν πρέπει να την εμπιστευόμαστε
Κίνδυνος παραπληροφόρησης 13.08.25

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι γιατρός – Γιατί δεν πρέπει να την εμπιστευόμαστε

Ένας 60χρονος Αμερικανός ανέπτυξε σπάνια ασθένεια, στην προσπάθειά του να αποφύγει τις αρνητικές συνέπειες του αλατιού. Είχε ρωτήσει την τεχνητή νοημοσύνη τι έπρεπε να κάνει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το μεγαλύτερο του κόσμου!
Σούπερ-αεροπλάνο 13.08.25

Το μεγαλύτερο του κόσμου!

Το WindRunner, το «σούπερ cargo» κατασκευάζεται στην Ιταλία για να μεταφέρει γιγαντιαίες ανεμογεννήτριες

Γεώργιος Μαζιάς
Νότια Κορέα: Μετά τον πρόεδρο σύλληψη της πρώην πρώτης κυρίας με βαρύτατο κατηγορητήριο
Κόσμος 13.08.25

Μετά τον πρόεδρο σύλληψη της πρώην πρώτης κυρίας της Νότιας Κορέας με βαρύτατο κατηγορητήριο

Με κατηγορίες για διαφθορά, δωροδοκία, παρέμβαση στις εκλογές, εσωτερική πληροφόρηση και χειραγώγηση μετοχών, η Νότια Κορέα παρακολουθεί την πρώην Πρώτη Κυρία να προφυλακίζεται.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Χειριστικός» Πούτιν εναντίον «συναισθηματικού» Τραμπ – Τι δείχνουν οι παλιές συναντήσεις τους για την Αλάσκα
Financial Times 13.08.25

Το ιστορικό των παράξενων συναντήσεων Πούτιν-Τραμπ και η σύνοδος στην Αλάσκα

Οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ρωσίας έχουν ήδη συναντηθεί κι άλλες φορές στο παρελθόν, σε άλλες, ίσως καλύτερες εποχές. Εν όψει της συνόδου στην Αλάσκα ίσως μπορούν να γίνουν προγνώσεις

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ιράκ: Το λίκνο του πολιτισμού «πεθαίνει» από λειψυδρία και όλα συγκλίνουν πως ευθύνεται η Τουρκία
Κόσμος 13.08.25

Ιράκ: Το λίκνο του πολιτισμού «πεθαίνει» από λειψυδρία και όλα συγκλίνουν πως ευθύνεται η Τουρκία

Ο Τίγρης και ο Ευφράτης, οι πηγές ζωής που παρέχουν το 86% των επιφανειακών υδάτων του Ιράκ, οι ποταμοί που έχτισαν και γκρέμισαν αυτοκρατορίες, συρρικνώνονται με ταχείς ρυθμούς.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο σχεδιαστής μόδας Willy Chavarria και η Adidas ζητούν συγγνώμη για «οικειοποίηση» σανδαλιών από το Μεξικό
Copy-paste 13.08.25

Ο σχεδιαστής μόδας Willy Chavarria και η Adidas ζητούν συγγνώμη για «οικειοποίηση» σανδαλιών από το Μεξικό

Ο Αμερικανός σχεδιαστής μόδας Willy Chavarria ζήτησε συγγνώμη αφού ένα ζευγάρι παπούτσια που δημιούργησε σε συνεργασία με την Adidas Originals επικρίθηκε για «πολιτιστική οικειοποίηση».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
