Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025
07.10.2025 | 14:42
Κατάρρευση κτιρίου στη Μαδρίτη – Τουλάχιστον δύο εγκλωβισμένοι
Η OpenAI το μέτρησε – Αυτά είναι τα επαγγέλματα που απειλούνται από την ΑΙ
AI 07 Οκτωβρίου 2025 | 12:32

Η OpenAI το μέτρησε – Αυτά είναι τα επαγγέλματα που απειλούνται από την ΑΙ

Σε γενικές γραμμές οι επιδόσεις της ΑΙ υπολείπεται σε σχέση με τους έμπειρους επαγγελματίες, βελτιώνονται όμως ταχύτατα, δείχνει έκθεση της OpenAI,

Spotlight

Σε μια νέα έκθεση που εξετάζει τη δυνητική συμβολή της ΑΙ στην οικονομία, η OpenAI αξιολόγησε τις επιδόσεις μοντέλων της ίδιας και των ανταγωνιστών της σε μια σειρά επαγγελμάτων. Η ανάλυση δείχνει ότι οι μηχανές δεν έχουν φτάσει ακόμα το επίπεδο των κορυφαίων επαγγελματιών, κλείνει όμως την ψαλίδα με ταχύτητα.

Σε αντίθεση με προηγούμενες αξιολογήσεις που αφορούσαν ακαδημαϊκά προβλήματα και διαγωνισμούς που προγραμματισμού, η έκθεση της OpenAI βασίστηκε στην νέα αξιολόγηση GDPval, η οποία εξετάζει τις επιδόσεις των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης σε «εργασίες του πραγματικού κόσμου με οικονομική αξία.

Το τεστ ονομάστηκε έτσι επειδή τα 44 επαγγέλματα επιλέχθηκαν αφορούν  τις 9 βιομηχανίες με τη μέγιστη συμβολή στο αμερικανικό ΑΕΠ (GDP).

Από τα μοντέλα που εξετάστηκαν (GPT‑4o, o4-mini, OpenAI o3, GPT‑5, Claude Opus 4.1, Gemini 2.5 Pro και Grok 4), η OpenAI παραδέχεται ότι το Claude Opus 4.1 είχε γενικά τις καλύτερες επιδόσεις, ειδικά στη μορφοποίηση εγγράφων, αν και το ChatGPT-5 αρίστευσε στην ακρίβεια, όπως για παράδειγμα στην εύρεση πληροφοριών.

Η έκθεση διαπιστώνει επίσης ότι, σε γενικές γραμμές, οι επιδόσεις των μοντέλων βελτιώνονται γραμμικά και έχουν υπερδιπλασιαστεί από την άνοιξη του 2024, όταν παρουσιάστηκε το ChatGPY-4o.

Τα επαγγέλματα που κινδυνεύουν περισσότερο

Οι επιδόσεις της ΑΙ ως ποσοστό του επιπέδου των κορυφαίων επαγγελματικών.

Κατά φθίνουσα σειρά κινδύνου:

  • Υπάλληλοι γκισέ και ενοικιάσεων: 81%
  • Διευθυντές πωλήσεων: 79%
  • Υπάλληλοι αποθήκης, παραλαβών και απογραφών: 76%
  • Επιμελητές κειμένων (editors): 75%
  • Προγραμματιστές λογισμικού: 70%
  • Ιδιωτικοί ντετέκτιβ και ερευνητές: 70%
  • Ελεγκτές κανονιστικής συμμόρφωσης: 69%
  • Επόπτες πωλήσεων (εκτός λιανεμπορίου): 69%
  • Εκπρόσωποι πωλήσεων χονδρικής και βιομηχανίας (εκτός τεχνικών/επιστημονικών προϊόντων): 68%
  • Γενικοί διευθυντές λειτουργιών: 67%
  • Διευθυντές ιατρικών και υγειονομικών υπηρεσιών: 65%
  • Αγοραστές και υπεύθυνοι προμηθειών: 64%
  • Προσωπικοί χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι: 64%
  • Διευθυντές διοικητικών υπηρεσιών: 62%
  • Εκπρόσωποι εξυπηρέτησης πελατών: 59%
  • Επόπτες πωλήσεων λιανεμπορίου: 59%
  • Επόπτες παραγωγής και λειτουργιών: 58%
  • Νοσηλευτές πρακτικής (nurse practitioners): 56%
  • Μεσίτες ακινήτων: 54%
  • Αναλυτές ειδήσεων, ρεπόρτερ και δημοσιογράφοι: 53%
  • Διευθυντές συστημάτων πληροφορικής: 52%
  • Επόπτες αστυνομικών και ντετέκτιβ: 49%
  • Εκπρόσωποι πωλήσεων χονδρικής και βιομηχανίας (τεχνικών/επιστημονικών προϊόντων): 47%
  • Δικηγόροι: 46%
  • Ειδικοί διαχείρισης έργων: 42%
  • Κοινωνικοί λειτουργοί παιδιών, οικογένειας και σχολείων: 42%
  • Ιατρικοί γραμματείς και διοικητικοί βοηθοί: 42%
  • Πωλητές χρηματοοικονομικών προϊόντων, μετοχών και εμπορευμάτων: 42%
  • Επόπτες γραφείων και διοικητικής υποστήριξης: 41%
  • Αναλυτές επενδύσεων: 41%
  • Εργαζόμενοι σε χώρους αναψυχής: 37%
  • Εγγεγραμμένοι νοσηλευτές: 37%
  • Διαχειριστές ακινήτων και κοινοτήτων: 34%
  • Οικονομικοί διευθυντές: 32%
  • Παραγωγοί και σκηνοθέτες: 31%
  • Τεχνικοί ήχου και βίντεο: 30%
  • Υπάλληλοι υποδοχής (concierges): 29%
  • Υπάλληλοι παραγγελιών: 28%
  • Πράκτορες πωλήσεων ακινήτων: 27%
  • Φαρμακοποιοί: 26%
  • Λογιστές και ελεγκτές: 24%
  • Μηχανολόγοι μηχανικοί: 23%
  • Βιομηχανικοί μηχανικοί: 17%
  • Μοντέρ κινηματογράφου και βίντεο: 17%

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI Σαμ Άλτμαν έχει παραδεχτεί ότι η ΑΙ μπορεί να αντικαταστήσει τους ανθρώπους σε κάποια επαγγέλματα.

Η έκθεση ωστόσο εκτιμά ότι η μετάβαση δεν θα είναι τόσο ραγδαία, επισημαίνοντας ότι «οι καινοτόμες τεχνολογίες, από το Διαδίκτυο έως τα smartphone, χρειάζονται περισσότερο από μια δεκαετία από τη σύλληψή τους για να περάσουν σε ευρεία εφαρμογή.

Economy
Προϋπολογισμός: Χρειάζεται ένα επενδυτικό θαύμα 

Προϋπολογισμός: Χρειάζεται ένα επενδυτικό θαύμα 

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Υποσχέσεις Μητσοτάκη στη ΓΣ του ΣΕΒ για το ενεργειακό κόστος

Βιομηχανία: Υποσχέσεις Μητσοτάκη στη ΓΣ του ΣΕΒ για το ενεργειακό κόστος

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
inTown
Mη μου λες αντίο: Πώς τα chatbots παίζουν με τα συναισθήματά μας για να μας κάνουν να «κολλήσουμε»
Τεχνητή νοημοσύνη 05.10.25

Mη μου λες αντίο: Πώς τα chatbots παίζουν με τα συναισθήματά μας για να μας κάνουν να «κολλήσουμε»

Το chatbot δεν θα σου πει «στάσου μύγδαλα», όπως ο Βόγλης στα «Κορίτσια στον Ήλιο», αλλά θα προσπαθήσει να σε κρατήσει κοντά του λίγο ακόμα, με μηχανισμούς συναισθηματικής χειραγώγησης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τεχνητή νοημοσύνη: Πίσω από την λάμψη της AI σιγοκαίει ένας ακήρυχτος «πόλεμος» δαπανών
Πολλά τα λεφτά 05.10.25

Πίσω από την λάμψη της AI σιγοκαίει ένας ακήρυχτος «πόλεμος» δαπανών

Οι επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) βρίσκονται στο επίκεντρο της παγκόσμιας τεχνολογικής σκηνής. Είναι όμως οι τεχνολογικοί κολοσσοί ικανοί να αντλήσουν τα απαραίτητα έσοδα για να καλύψουν τις δαπάνες εκατοντάδων δισ. που απαιτούνται;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
AI+Kαιρός = Love
Νέα εποχή 04.10.25

AI+Kαιρός = Love

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει το παιχνίδι στις μετεωρολογικές προβλέψεις και τα alerts για τις αλλαγές του καιρού

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Δισκογραφικές κοντά σε συμφωνία αδειοδότησης με τις εταιρείες ΑΙ
Σύστημα αποζημίωσης 02.10.25

Ποιος πληρώνει για τη μουσική; Οι δισκογραφικές κοντά σε συμφωνία με τις εταιρείες ΑΙ

Οι δισκογραφικές Warner Music και Universal Music διαπραγματεύονται πώς θα χρησιμοποείται η μουσική τους για την εκπαίδευση της ΑΙ και την παραγωγή νέων τραγουδιών ΑΙ.

Σύνταξη
Διπλωματία πόλεων: Ο Δήμος Ιωαννιτών συνδέεται με πόλεις της Κρήτης
Διαδημοτική συνεργασία 07.10.25

Διπλωματία πόλεων: Ο Δήμος Ιωαννιτών συνδέεται με πόλεις της Κρήτης

Γέφυρες συνεργασίας «χτίζει» με την Κρήτη ο Δήμος Ιωαννιτών, με στόχο να δημιουργήσει προοπτικές ανάπτυξης στα πεδία του τουρισμού και της επιχειρηματικότητας μεταξύ αλλων.

Σύνταξη
Γάζα: «Η γενοκτονία σε αριθμούς» – Το Ισραήλ έχει σκοτώσει έναν στους 33 Παλαιστίνιους
Δύο χρόνια πολέμου 07.10.25

«Η γενοκτονία σε αριθμούς» - Το Ισραήλ έχει σκοτώσει έναν στους 33 Παλαιστίνιους στη Γάζα

Τουλάχιστον 20.000 παιδιά είναι ανάμεσα στους νεκρούς στη Γάζα, δηλαδή ένα παιδί σκοτώνεται κάθε ώρα εδώ και 24 μήνες - Το Ισραήλ χρησιμοποιεί την πείνα ως όπλο -

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο «μαραθώνιος» του Big-4 μετά την επιστροφή: Τα ντέρμπι, η Ευρώπη και οι επικίνδυνες «έξοδοι»
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Ο «μαραθώνιος» του Big-4 μετά την επιστροφή: Τα ντέρμπι, η Ευρώπη και οι επικίνδυνες «έξοδοι»

Η επιστροφή των ομάδων μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, φέρνει Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ μπροστά στο πρώτο κρισιμότατο σταυροδρόμι της σεζόν, με ματς-φωτιά κάθε 3-4 μέρες.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
ΣΥΡΙΖΑ για Βάρρα: Υπηρετεί τα συμφέροντα Μαξίμου – Αντιδράσεις από την κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ
Εξεταστική Επιτροπή 07.10.25

«Ο Βάρρας υπηρετεί τα συμφέροντα του Μαξίμου», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ - «Αρνήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις της αντιπολίτευσης»

Ο Γρηγόρης Βάρρας αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις των βουλευτών της αντιπολίτευσης στην εξεταστική προκαλώντας αντιδράσεις - Για εμπλοκή Μητσοτάκη μιλά ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Η Αίγυπτος ανοίγει ξανά (20 χρόνια μετά) έναν από τους πιο εντυπωσιακούς τάφους Φαραώ στην κοιλάδα των Βασιλέων
Αμενχοτέπ Γ' 07.10.25

Η Αίγυπτος ανοίγει ξανά (20 χρόνια μετά) έναν από τους πιο εντυπωσιακούς τάφους Φαραώ στην κοιλάδα των Βασιλέων

H Αίγυπτος άνοιξε για το κοινό τον τάφο ενός Φαραώ μετά από περισσότερα από δύο δεκαετίες ανακαίνισης στη νότια πόλη του Λούξορ, καθώς προετοιμάζεται για την επίσημη έναρξη λειτουργίας του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου στο Κάιρο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πρόβλημα με Φουρνιέ στον Ολυμπιακό: Αμφίβολος ενόψει Ντουμπάι και Παναθηναϊκού
Euroleague 07.10.25

Πρόβλημα με Φουρνιέ στον Ολυμπιακό: Αμφίβολος ενόψει Ντουμπάι και Παναθηναϊκού

Ενοχλήσεις στην ποδοκνημική αντιμετωπίζει ο Εβάν Φουρνιέ, με αποτέλεσμα ο Γάλλος φόργουορντ να είναι αμφίβολος για τα ματς του Ολυμπιακού κόντρα σε Ντουμπάι και Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Πιο καλά από ποτέ: Η Νικόλ Κίντμαν εμφανίστηκε ανανεωμένη και έχοντας στο πλευρό της τις δύο κόρες της
Λαμπερή 07.10.25

Πιο καλά από ποτέ: Η Νικόλ Κίντμαν εμφανίστηκε ανανεωμένη και έχοντας στο πλευρό της τις δύο κόρες της

Ούτε δέκα ημέρες δεν έχουν περάσει από τότε που έγινε γνωστός ο χωρισμός της Νικόλ Κίντμαν με τον Κιθ Έρμπαν και η σταρ του Χόλιγουντ μοιάζει πιο καλά από ποτέ.

Σύνταξη
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε πρόγραμμα απόκτησης εξειδίκευσης για την βιωσιμότητα των πόλεων
Ανθεκτικότητα 07.10.25

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε πρόγραμμα απόκτησης εξειδίκευσης για την βιωσιμότητα των πόλεων

«Βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή, καλούμαστε να γίνουμε δημιουργοί λύσεων για μια σειρά αυξημένων προκλήσεων που αφορούν την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των πόλεών μας» δήλωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
Βουλή – 13ωρο: Οχι της αντιπολίτευσης στο εργασιακό νομοσχέδιο – Θα επιμείνουμε μέχρι τέλους, λέει η Κεραμέως
Επιτροπή 07.10.25

Βουλή – 13ωρο: Οχι της αντιπολίτευσης στο εργασιακό νομοσχέδιο – Θα επιμείνουμε μέχρι τέλους, λέει η Κεραμέως

Κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν να αποσυρθεί το εργασιακό νομοσχέδιο που νομιμοποιεί το 13ωρο, με την αρμόδια υπουργό να δηλώνει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη «θα το υπερασπιστεί μέχρι κεραίας»

Σύνταξη
Paramount: Εργαζόμενοι καταγγέλλουν «ευθυγράμμιση με τη γενοκτονία στη Γάζα» – Ζητούν δωρεά υπέρ των παιδιών της Παλαιστίνης
«Εγκλήματα πολέμου» 07.10.25

Paramount: Εργαζόμενοι καταγγέλλουν «ευθυγράμμιση με τη γενοκτονία στη Γάζα» – Ζητούν δωρεά υπέρ των παιδιών της Παλαιστίνης

Εργαζόμενοι της Paramount κατηγορούν τη διοίκηση ότι «προωθεί φιλοϊσραηλινές αφηγήσεις» και ζητούν δωρεά 1 εκατ. δολαρίων για παιδιά της Παλαιστίνης - αντίστοιχη του ποσού που είχε προσφέρει το 2023 σε ισραηλινές ανθρωπιστικές οργανώσεις

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Ο Ντέσερς εκτός δράσης για 4 εβδομάδες
Super League 07.10.25

Ο Ντέσερς εκτός δράσης για 4 εβδομάδες

Οι εξετάσεις του Σίριλ Ντέσερς έδειξαν ότι δεν υπάρχει υποτροπή, όμως ο Νιγηριανός επιθετικός θα μείνει ένα μήνα εκτός προπονήσεων του Παναθηναϊκού.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Νετανιάχου: 40, 46 ή 48; – Μπέρδεψε on air τον αριθμό των ισραηλινών ομήρων που θέλει να απελευθερώσει
Δείτε βίντεο 07.10.25

40, 46 ή 48; - Ο Νετανιάχου είπε on air λάθος τον αριθμό των ισραηλινών ομήρων που θέλει να απελευθερώσει

Εκτός από το ότι είπε λάθος τον αριθμό των ισραηλινών ομήρων ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι το Ιράν θα έχει σε λίγο διάστημα τη δυνατότητα να πλήξει με πύραυλο τη Νέα Υόρκη

Σύνταξη
