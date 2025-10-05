newspaper
Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η αγορά εργασίας κολλημένη σε έναν φαύλο κύκλο χαμηλών προσλήψεων και απολύσεων – Τα αίτια
Διεθνής Οικονομία 05 Οκτωβρίου 2025 | 19:00

Η αγορά εργασίας κολλημένη σε έναν φαύλο κύκλο χαμηλών προσλήψεων και απολύσεων – Τα αίτια

Στάσιμη φαντάζει η αγορά εργασίας όσον αφορά τις νέες προσλήψεις και τις απολύσεις προσωπικού, εν μέσω επαγγελματικής αβεβαιότητας

Βασιλική Δρίβα
ΕπιμέλειαΒασιλική Δρίβα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Χάρβαρντ: Ειδικοί της ευτυχίας αποκαλύπτουν τα μυστικά τους

Χάρβαρντ: Ειδικοί της ευτυχίας αποκαλύπτουν τα μυστικά τους

Spotlight

Η αγορά εργασίας σε πολλές κορυφαίες οικονομίες φαίνεται να έχει παγώσει, καθώς η αβεβαιότητα σχετικά με το εμπόριο, τη φορολογία και την τεχνητή νοημοσύνη οδηγεί τους εργοδότες να αναβάλλουν τις προσλήψεις και τις απολύσεις και τους εργαζομένους να παραμένουν στις θέσεις τους.

«Παγωμένη» η αγορά εργασίας

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, η απασχόληση αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό μόλις 0,5% στις ΗΠΑ και 0,4% στις υπόλοιπες οικονομίες του G7 κατά το τρίμηνο που έληξε τον Ιούλιο. Αυτά τα ποσοστά είναι πολύ χαμηλότερα από τα ποσοστά που παρατηρήθηκαν το 2024.

Αντί να προχωρήσουν σε περικοπές προσωπικού, οι εταιρείες φαίνεται να διατηρούν σε μεγάλο βαθμό το εργατικό δυναμικό τους, ενώ επιβραδύνουν τις προσλήψεις σε μια εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί να αναδιαμορφώσει τις αγορές εργασίας και ο εμπορικός πόλεμος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προκαλεί ανησυχία για ένα «χτύπημα» στην παγκόσμια ανάπτυξη, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Η αύξηση της απασχόλησης είναι «ένα από τα κύρια αδύνατα σημεία των προηγμένων οικονομιών», σύμφωνα με τον Σάιμον ΜακΆνταμ, αναπληρωτή επικεφαλής οικονομολόγο της εταιρείας συμβούλων Capital Economics.

Στις ΗΠΑ, η αύξηση της απασχόλησης σχεδόν σταμάτησε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, με την μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου να χάνει θέσεις εργασίας τον Ιούνιο.

Μειωμένη η επαγγελματική κινητικότητα σε σχέση με τα επίπεδα πριν την πανδημία του κορονοϊού. Πηγή: Financial Times

Με εξαίρεση την Ιαπωνία, η αύξηση της απασχόλησης επιβραδύνεται σε όλες τις άλλες οικονομίες του G7 εδώ και αρκετά χρόνια, ιδίως στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η μισθωτή απασχόληση μειώθηκε κατά περίπου 0,5% κατά το τελευταίο έτος.

«Βρισκόμαστε σε μια οικονομία με χαμηλό ποσοστό προσλήψεων και απολύσεων», δήλωσε τον περασμένο μήνα ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζέι Πάουελ. Πρόσθεσε ότι η αμερικανική οικονομία βρίσκεται σε μια περίοδο τεράστιων αλλαγών και οι εταιρείες θέλουν να δουν «πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα».

Παράλληλα με τους εργοδότες που αναβάλλουν τις προσλήψεις και τις απολύσεις, οι υπεύθυνοι προσλήψεων αναφέρουν ότι οι υποψήφιοι είναι διστακτικοί να αλλάξουν εργασία.

«Οι υποψήφιοι ανησυχούν για την ασφάλεια της εργασίας τους, την απώλεια της ευέλικτης εργασίας ή την αύξηση του χρόνου μετακίνησης».

Ο Τζέιμς Χίλτον, οικονομικός διευθυντής του βρετανικού ομίλου προσλήψεων Hays, δήλωσε ότι η ύφεση στις κύριες αγορές αντανακλά την προσοχή των εργοδοτών, αλλά και τις ανησυχίες των υποψηφίων ότι θα χάσουν τις υβριδικές ρυθμίσεις εργασίας που εξασφάλισαν κατά την ανάκαμψη μετά την πανδημία, αν αλλάξουν εργασία.

«Οι εταιρείες χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να προσλάβουν και προσφέρουν μικρότερες αυξήσεις μισθών, ενώ οι υποψήφιοι ανησυχούν για την ασφάλεια της εργασίας τους, την απώλεια της ευέλικτης εργασίας ή την αύξηση του χρόνου μετακίνησης», τόνισε.

Στασιμότητα δείχνουν τα στοιχεία

Μια στατική αγορά εργασίας είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τους νέους που προσπαθούν να ξεκινήσουν την καριέρα τους, αλλά παρά την παύση, δεν υπάρχουν ενδείξεις για εκτεταμένες απώλειες θέσεων εργασίας.

Η ανεργία παραμένει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα σε μεγάλο μέρος της ευρωζώνης και έχει αυξηθεί μόνο ελαφρώς στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία. Ακόμη και σε αυτές τις χώρες, ορισμένοι εργοδότες αναφέρουν συνεχιζόμενη έλλειψη εργατικού δυναμικού.

Η ανάπτυξη των θέσεων εργασίας «βλέπει» επιβράδυνση. Πηγή: Financial Times

Οι κεντρικοί τραπεζίτες δυσκολεύονται να προσδιορίσουν εάν οι αγορές εργασίας είναι σε στασιμότητα λόγω της αδύναμης ζήτησης ή λόγω αλλαγών που επηρεάζουν την προσφορά εργασίας, όπως η ηλικία και η υγεία του εργατικού δυναμικού, οι μεταβολές στην πολιτική μετανάστευσης και οι μεταβαλλόμενες προτιμήσεις στον τρόπο ζωής.

Στις ΗΠΑ, ο Κρίστοφερ Γόλερ και η Μισέλ Μπόουμαν, δύο διοικητές της Fed που ζήτησαν μείωση των επιτοκίων νωρίτερα από άλλους, πιστεύουν ότι υπάρχουν ενδείξεις σημαντικής επιβράδυνσης. «Ανησυχώ ότι η αγορά εργασίας ενδέχεται να εισέλθει σε μια ασταθή φάση και υπάρχει κίνδυνος ένα σοκ να την οδηγήσει σε ξαφνική και σημαντική επιδείνωση», δήλωσε η Μπόουμαν την περασμένη εβδομάδα.

Ωστόσο, ο Όσταν Γκούλσμπι, πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Σικάγου, προειδοποίησε ότι η χαμηλή αύξηση των μισθών δεν αποτελεί απαραίτητα προειδοποιητικό σημάδι για την κεντρική τράπεζα. Με την ανεργία να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, στο 4,3%, αυτό θα μπορούσε να αντανακλά την αυστηρή πολιτική του Τραμπ σε θέματα μετανάστευσης και την αποχώρηση από την αγορά εργασίας μιας ολόκληρης γενιάς baby boomers, παρά την εξασθένιση της ζήτησης, σύμφωνα με τον Γκούλσμπι.

Χαμηλή η επαγγελματική κινητικότητα

Τα στοιχεία που παρακολουθεί το LinkedIn, το επαγγελματικό κοινωνικό δίκτυο, παρουσιάζουν μια συνεπή εικόνα χαμηλής κινητικότητας στην αγορά εργασίας πολλών ανεπτυγμένων οικονομιών. Το ποσοστό των μελών που πρόσθεσαν πρόσφατα έναν νέο εργοδότη στο προφίλ τους είναι περίπου ένα πέμπτο χαμηλότερο από το προ πανδημίας ποσοστό στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και την Αυστραλία. Είναι ακόμη χαμηλότερο στη Γαλλία και έχει μειωθεί κατά σχεδόν 15% στη Γερμανία.

Ο Κόρι Καντένγκα, επικεφαλής οικονομικών του LinkedIn για την Αμερική, δήλωσε ότι πολλές χώρες εξακολουθούν να υποφέρουν από τις «επακόλουθες επιπτώσεις της πανδημίας», η οποία προκάλεσε μια φρενίτιδα προσλήψεων, ακολουθούμενη από μια υποχώρηση, καθώς οι κεντρικές τράπεζες αύξησαν τα επιτόκια ως απάντηση στην αύξηση του πληθωρισμού.

Στις περισσότερες χώρες, η αγορά εργασίας εξακολουθεί να «ομαλοποιείται» και δεν «προμηνύει μια ευρύτερη ύφεση της οικονομίας», δήλωσε ο ΜακΆνταμ. Σύμφωνα με τους Financial Times, επισήμανε επίσης μια σειρά από ζητήματα που αφορούν συγκεκριμένες χώρες — φορολογικές πιέσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, πολιτική στασιμότητα στη Γαλλία, διαρθρωτικές προκλήσεις που πλήττουν τη γερμανική βιομηχανία και επιπτώσεις των δασμών στη διανομή και την παραγωγή στις ΗΠΑ.

Ο Στεφάνο Σκαρπέτα, διευθυντής της διεύθυνσης απασχόλησης, εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων του ΟΟΣΑ, δήλωσε ότι ήταν εντυπωσιακό το γεγονός ότι τα ποσοστά απασχόλησης παρέμειναν υψηλά και η έλλειψη εργατικού δυναμικού ήταν ευρέως διαδεδομένη, παρά τη μακρά περίοδο σχετικά αργής ανάπτυξης και υψηλής αβεβαιότητας.

«Γνωρίζουμε ότι οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας είναι λιγότερο «ευκίνητοι»… είναι πιο σταθεροί, λιγότερο πρόθυμοι να μετακινηθούν γεωγραφικά».

Ένας σημαντικός λόγος για τον οποίο λιγότεροι άνθρωποι αλλάζουν εργασία είναι δημογραφικός, είπε.

«Γνωρίζουμε ότι οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας είναι λιγότερο «ευκίνητοι»… είναι πιο σταθεροί, λιγότερο πρόθυμοι να μετακινηθούν γεωγραφικά, μπορεί να δυσκολεύονται να διαπραγματευτούν υψηλότερο μισθό σε μια νέα θέση εργασίας αν έχουν εμπειρία αλλά όχι επίσημη εκπαίδευση», είπε.

«Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες γερνάνε και η κινητικότητα επηρεάζεται από τη γήρανση».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη – Σύντομα η θέση της κυβέρνησης

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη – Σύντομα η θέση της κυβέρνησης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Χάρβαρντ: Ειδικοί της ευτυχίας αποκαλύπτουν τα μυστικά τους

Χάρβαρντ: Ειδικοί της ευτυχίας αποκαλύπτουν τα μυστικά τους

Ομόλογα
Αγορές ομολόγων: Τα σημάδια ότι γίνονται όλο και πιο επικίνδυνες

Αγορές ομολόγων: Τα σημάδια ότι γίνονται όλο και πιο επικίνδυνες

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Έρευνα ΕΚΤ: Γιατί οι Ευρωπαίοι επιμένουν να πληρώνουν με μετρητά – Αποκαλυπτικά στοιχεία
Στοιχεία ΕΚΤ 05.10.25

Γιατί οι Ευρωπαίοι επιμένουν να πληρώνουν με μετρητά - Αποκαλυπτική έρευνα

Αν και τα μετρητά στις συναλλαγές μειώνονται, το 75% των χωρών της Ευρωζώνης επιμένει παραδοσιακά - Τα πλεονεκτήματα που βλέπουν οι Ευρωπαίοι όταν συναλλάσσονται με χρήμα σε φυσική μορφή

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Οι δασμοί Τραμπ αρχίζουν να «γράφουν» στα ράφια
Οικονομία 05.10.25

Οι δασμοί Τραμπ αρχίζουν να «γράφουν» στα ράφια

Έρευνα που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου κατέγραψε ανησυχίες για τις επιπτώσεις που έχουν οι δασμοί σε κλάδους όπως οι υπηρεσίες εστίασης, οι κατασκευές και οι κοινωφελείς υπηρεσίες.

Σύνταξη
Τι προβλέπει ο… oδηγός επιβίωσης για τους επενδυτές στη νέα τάξη πραγμάτων
Επενδυτικές κατευθύνσεις 04.10.25

Τι προβλέπει ο… oδηγός επιβίωσης για τους επενδυτές στη νέα τάξη πραγμάτων

H New York Life Investments παρουσιάζει τρεις επενδυτικές κατευθύνσεις που μπορούν να βοηθήσουν τους επενδυτές να προσαρμοστούν σε αυτό το μετασχηματισμένο τοπίο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ηχηρό καμπανάκι από τον ισχυρό άνδρα της Goldman Sachs – «Έρχεται πτώση στις αγορές»
Τις χρηματιστηριακές 04.10.25

Ηχηρό καμπανάκι από τον ισχυρό άνδρα της Goldman Sachs – «Έρχεται πτώση στις αγορές»

Ο διευθύνων σύμβουλος της Goldman Sachs, Ντέιβιντ Σόλομον, αναφέρθηκε στη μαζική υιοθέτηση του διαδικτύου στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000

Σύνταξη
Η Pop Mart και τα Labubu στα χνάρια της Disney – «Πουλάμε έναν τρόπο ζωής»
Το εγχειρίδιο 04.10.25

Η Pop Mart και τα Labubu στα χνάρια της Disney – «Πουλάμε έναν τρόπο ζωής»

Η Pop Mart έχει ήδη καταφέρει αυτό που πολλοί θεωρούσαν αδύνατο – καθιστώντας το Labubu το πρώτο κινεζικό προϊόν που κέρδισε ένα παγκόσμιο κοινό για τη συναισθηματική και δημιουργική του απήχηση

Σύνταξη
Golden Visa: Το top 10 των χωρών που επενδύουν σε ακίνητα υψηλής αξίας (Γραφήματα)
Έκρηξη ενδιαφέροντος 04.10.25

Το top 10 των χωρών που επενδύουν σε ακίνητα υψηλής αξίας μέσω της Golden Visa (Γραφήματα)

Κορυφαίος προορισμός η Ελλάδα για για επενδυτές που αναζητούν διαβατήριο προς την Ευρώπη - Στοιχεία του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου για την Golden Visa

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Η ΕΕ «έμαθε» από την ελληνική κρίση και όχι μόνο; – Μειώνει τα πρόστιμα για δημοσιονομικούς παραβάτες
Απλούστευση κανόνων 03.10.25

Η ΕΕ «έμαθε» από την ελληνική κρίση και όχι μόνο; - Μειώνει τα πρόστιμα για δημοσιονομικούς παραβάτες

Ένας κανόνας απομεινάρι της εποχής που διαμορφωνόταν η ΟΝΕ, η Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος (EDP), έρχεται να αλλάξει και να γίνει πιο ήπια σε μια περίοδο που πολλαπλασιάζονται οι εν δυνάμει παραβάτες στην ΕΕ

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Όνειρο απατηλό για τους νέους η αγορά κατοικιών – Νέα μέτρα στην Ευρώπη για την πάταξη της στεγαστικής κρίσης
Διεθνής Οικονομία 03.10.25

Όνειρο απατηλό για τους νέους η αγορά κατοικιών – Νέα μέτρα στην Ευρώπη για την πάταξη της στεγαστικής κρίσης

Αδυναμία δηλώνουν οι νέοι να προχωρήσουν στην αγορά κατοικιών, τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις ΗΠΑ, την ίδια ώρα που η γηραιά ήπειρος αναζητά νέα μέτρα για να καταπολεμήσει την στεγαστική κρίση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Υπό πίεση το Μαξίμου για τις τοξικολογικές στον Ντ. Ρούτσι – «Λαγός» της κυβέρνησης Μητσοτάκη ο Γεωργιάδης;
Κινητικότητα 05.10.25

Υπό πίεση το Μαξίμου για τις τοξικολογικές στον Ντ. Ρούτσι – «Λαγός» της κυβέρνησης Μητσοτάκη ο Γεωργιάδης;

Μετατόπιση ή κίνηση ελιγμού; Η κυβέρνηση αναζητά διέξοδο με τα χρονικά περιθώρια να στενεύουν καθώς η υγεία του Πάνου Ρούτσι είναι επιβαρυμένη.

Σύνταξη
Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Σίτι 1-0: «Καθάρισε» από νωρίς ο Χάαλαντ – Τραυματίστηκε ο Ρόδρι (vid)
Ποδόσφαιρο 05.10.25

Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Σίτι 1-0: «Καθάρισε» από νωρίς ο Χάαλαντ – Τραυματίστηκε ο Ρόδρι (vid)

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ συνεχίσει να βρίσκει δίχτυα και με γκολ μόλις στο 9' χάρισε στη Μάντσεστερ Σίτι την 4η νίκη της στην Premier League. Τραυματίας αποχώρησε ο Ρόδρι.

Σύνταξη
O Τομάς Πιτσάρντο Εσπαϊγιάτ πιστεύει ότι το φαινόμενο Rashomon φταίει για τη σύγχυση της εποχής
Κινούμενα σχέδια 05.10.25

O Τομάς Πιτσάρντο Εσπαϊγιάτ πιστεύει ότι το φαινόμενο Rashomon φταίει για τη σύγχυση της εποχής

Ο σκηνοθέτης του animation «Olivia & the Clouds», Τομάς Πιτσάρντο Εσπαϊγιάτ, μιλάει για το φαινόμενο Rashomon που οδήγησε στη δημιουργία της ταινίας του, η οποία συμμετείχε στο φεστιβάλ του Ανεσί και πρόσφατα στο Animasyros.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΗΠΑ: «Εμπόλεμη ζώνη» χαρακτηρίζει η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας το Σικάγο – Αναμένεται η Εθνοφρουρά
Κόσμος 05.10.25

«Εμπόλεμη ζώνη» χαρακτηρίζει η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας το Σικάγο - Αναμένεται η Εθνοφρουρά

Για τραγική κατάσταση στο Σικάγο κάνει λόγο η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, με την απόφαση για την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς να έχει ληφθεί και για αυτή την πόλη

Σύνταξη
Κηφισιά – ΑΕΚ 2-3: Χαμός και ανατροπή…
Ποδόσφαιρο 05.10.25

Κηφισιά – ΑΕΚ 2-3: Χαμός και ανατροπή…

Η Κηφισιά προηγήθηκε με 2-0 από νωρίς στο Περιστέρι, αλλά η ΑΕΚ έκανε την ανατροπή και πήρε τη νίκη με 3-2 αν και αγωνιζόταν με δέκα παίκτες. «Φωνάζουν» για αποβολή του Πιερό οι γηπεδούχοι.

Σύνταξη
Η ιστορική Κομπανί(α) της Μπάγερν
Ποδόσφαιρο 05.10.25

Η ιστορική Κομπανί(α) της Μπάγερν

Η Μπάγερν Μονάχου, με προπονητή τον Κομπανί, έγινε η πρώτη ομάδα από τα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα που κέρδισε τους πρώτους δέκα αγώνες

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 05.10.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός για την 6η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Το μάθημα που διδάχτηκε ο Τζορτζ Κλούνεϊ από τη θεία του, Ρόζμαρι – «Το διαχειρίστηκε λάθος, μεθούσε συνέχεια»
«Νεότητα» 05.10.25

Το μάθημα που διδάχτηκε ο Τζορτζ Κλούνεϊ από τη θεία του, Ρόζμαρι – «Το διαχειρίστηκε λάθος, μεθούσε συνέχεια»

Μετά την προβολή της ταινίας «Jay Kelly» στο 63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, ο Τζορτζ Κλούνεϊ μοιράστηκε μια την ιστορία της άλλοτε διάσημης θείας του, Ρόζμαρι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τσίπρας μετά τη συνάντηση με Έλληνες φοιτητές στο Παρίσι: Εγώ ήμουν αυτός που έλυσα απορίες και αποκόμισα περισσότερα
Παρασκήνιο 05.10.25

Τσίπρας μετά τη συνάντηση με Έλληνες φοιτητές στο Παρίσι: Εγώ ήμουν αυτός που έλυσα απορίες και αποκόμισα περισσότερα

Στην original Σορβόννη, το εμβληματικό πανεπιστήμιο «Paris 1 Panthéon-Sorbonne», ο Αλέξης Τσίπρας, μετά την ομιλία του σε εκδήλωση με θέμα το έλλειμμα ηγεσίας, οι ρόλοι αντιστράφηκαν…

Σύνταξη
Βενιζέλος: Ο αποχαιρετισμός στον Γιώργο Κασιμάτη – «Βρήκε οριστικά και αμετάκλητα τα αγαπημένα του Κύθηρα»
Πολιτική Γραμματεία 05.10.25

Ο αποχαιρετισμός Βενιζέλου στον Γιώργο Κασιμάτη - «Βρήκε οριστικά και αμετάκλητα τα αγαπημένα του Κύθηρα»

«Διέθετε σοβαρό θεωρητικό υπόβαθρο και η διδακτική πτυχή του εαυτού του ήταν αφιερωμένη στους φοιτητές του στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ», ανέφερε στον αποχαιρετισμό του ο Ευάγγελος Βενιζέλος

Σύνταξη
Βουλή: Αρχίζει η 3η σύνοδος της 20ής περιόδου – Κατατίθεται το προσχέδιο προϋπολογισμού 2026
Με αγιασμό 05.10.25

Αρχίζει η 3η σύνοδος της 20ής περιόδου της Βουλής - Κατατίθεται το προσχέδιο προϋπολογισμού 2026

Θα ανακοινωθεί το Προεδρικό Διάταγμα για τη λήξη των εργασιών της Β΄ Συνόδου και θα ακολουθήσει Αγιασμός για την έναρξη των εργασιών της Γ΄ Συνόδου από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος

Σύνταξη
Η αμηχανία του Κιθ Έρμπαν όταν ρωτήθηκε για τη Νικόλ Κίντμαν – «Τέλος πάντων, ας προχωρήσουμε»
Βγήκε από τα ρούχα του 05.10.25

Η αμηχανία του Κιθ Έρμπαν όταν ρωτήθηκε για τη Νικόλ Κίντμαν - «Τέλος πάντων, ας προχωρήσουμε»

Σε μια συνέντευξη από τις 2 Σεπτεμβρίου, η οποία έγινε viral μετά την είδηση του διαζυγίου της Νικόλ Κίντμαν και του Κιθ Έρμπαν, ο σταρ της κάντρι μουσικής φάνηκε να αισθάνεται άβολα όταν ρωτήθηκε για την πρωταγωνίστρια του Babygirl.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Ολυμπιακός έφτασε στην Τούμπα (vids)
Ποδόσφαιρο 05.10.25

Ο Ολυμπιακός έφτασε στην Τούμπα (vids)

Ο Ολυμπιακός αντιμeτωπίζει τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για την 6η αγωνιστική της Super League με τους Πειραιώτες να φτάνουν στο γήπεδο πριν από λίγη ώρα

Σύνταξη
Χαρίτσης: Τη Δευτέρα θα μιλήσουν οι 27 Έλληνες του Global Sumud Flotilla – Θα είμαστε εκεί, με τα μάτια στη Γάζα
Πολιτική Γραμματεία 05.10.25

Χαρίτσης: Τη Δευτέρα θα μιλήσουν οι 27 Έλληνες του Global Sumud Flotilla – Θα είμαστε εκεί, με τα μάτια στη Γάζα

«Η πίεση του κινήματος αλληλεγγύης αποδίδει. Και αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα και για το μέλλον», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο