Οι πιο περιζήτητες θέσεις εργασίας σήμερα, δεν υπήρχαν πριν από μερικά χρόνια

Ορισμένες από τις πιο περιζήτητες θέσεις εργασίας σήμερα δεν υπήρχαν πριν από λίγα χρόνια και κανένα πτυχίο δεν μπορεί να σας προετοιμάσει πλήρως γι’ αυτές, δήλωσε στο Business Insider μία από τις κορυφαίες οικονομολόγους του LinkedIn.

Η Chua Pei Ying, επικεφαλής οικονομολόγος του LinkedIn για την Ασία και τον Ειρηνικό, δήλωσε στο BI, στο περιθώριο του συνεδρίου Fortune AI Brainstorm 2025 στη Σιγκαπούρη, ότι οι εργοδότες έχουν ήδη στραφεί σε «προσλήψεις με βάση τις δεξιότητες» πριν από την αλματώδη άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι πιο περιζήτητες θέσεις εργασίας το 2025, σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, επικεντρώνονται σε τομείς που συνδυάζουν τεχνολογία

Οι εργοδότες δεν εξετάζουν μόνο το πτυχίο του υποψηφίου ή τους προηγούμενους τίτλους εργασίας. Σκέφτονται τις δεξιότητες των υποψηφίων εργαζομένων, κυρίως επειδή πολλές θέσεις εργασίας είναι νέες, δήλωσε η Chua.

Άνοδος των νέων ψηφιακών εργαλείων

Σύμφωνα με στοιχεία του LinkedIn, περισσότεροι από ένας στους πέντε επαγγελματίες που προσλαμβάνονται στην Ασία και τον Ειρηνικό κατέχουν τίτλους εργασίας που δεν υπήρχαν πριν από 20 χρόνια, από επιστήμονες δεδομένων έως δημιουργούς περιεχομένου.

Η άνοδος των νέων ψηφιακών εργαλείων και πλατφορμών αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας των εταιρειών – και τις προσδοκίες τους από τους εργαζόμενους.

Η Chua προτρέπει τους εργαζόμενους να «αγκαλιάσουν την τεχνολογία» αντί να τη φοβούνται, μαθαίνοντας πώς να τη χρησιμοποιούν υπεύθυνα, να επαληθεύουν τα αποτελέσματά της και να τη θεωρούν εργαλείο, όχι εχθρό.

Η ευελιξία είναι ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό που οι εργοδότες αναζητούν ενεργά, ιδίως για τους εργαζόμενους που κάνουν τα πρώτα τους βήματα, είπε.

«Προβλέπουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη/GenAI, η κυβερνοασφάλεια, η πράσινη ενέργεια και η βιοτεχνολογία θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας με υψηλές αποδοχές τα επόμενα 5-10 χρόνια», δήλωσε ο Pawel Adrjan, διευθυντής οικονομικής έρευνας της Indeed, στο Euronews Business.

Θέσεις όπως υπεύθυνος ηθικής για την τεχνητή νοημοσύνη, μηχανικός GenAI, αναλυτής κλιματικών δεδομένων και βασικοί ρόλοι στον τομέα της βιωσιμότητας κερδίζουν έδαφος και αναμένεται να καταλάβουν τις κορυφαίες θέσεις στην κλίμακα των μισθών, καθώς αυξάνεται η ζήτηση για εξειδικευμένη τεχνογνωσία.

Μετασχηματισμός της αγοράς εργασίας

Η κατακόρυφη εξέλιξη της τεχνολογίας επαναπροσδιορίζει ριζικά την αγορά εργασίας παγκοσμίως επηρεάζοντας τη φύση των θέσεων εργασίας, τις απαιτούμενες δεξιότητες και τον τρόπο που οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι προσαρμόζονται.

Για το 2025 οι πιο περιζήτητες θέσεις εργασίας παγκοσμίως αντικατοπτρίζουν τις τάσεις της τεχνολογικής εξέλιξης. Ο τομέας της Τεχνολογίας και του Ψηφιακού Μετασχηματισμού είναι από τους πιο δυναμικούς και περιζήτητους παγκοσμίως λόγω της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ), της ανάλυσης δεδομένων, της κυβερνοασφάλειας και της μετάβασης σε cloud υποδομές.

Οι εξελίξεις «τρέχουν» με μεγάλη ταχύτητα

Στο νέο ψηφιακό περιβάλλον αρκούν μόλις πέντε χρόνια ώστε το 60% των δεξιοτήτων που απαιτούνται σήμερα να αλλάξουν έως το 2030 λόγω της τεχνητής νοημοσύνης και της αυτοματοποίησης.

Η τεχνολογία δημιουργεί υβριδικούς ρόλους, ενισχύει την gig economy (ένα μοντέλο εργασίας όπου οι εργαζόμενοι αναλαμβάνουν βραχυπρόθεσμες, ευέλικτες εργασίες ή projects αντί για παραδοσιακές, μόνιμες θέσεις πλήρους απασχόλησης) μέσω πλατφορμών ενώ περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση σε τεχνολογία αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ζητούν την ανάληψη επείγουσας δράσης για την αντιμετώπιση της έλλειψης εργατικού δυναμικού και δεξιοτήτων σε ολόκληρη την Ευρώπη.