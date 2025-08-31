newspaper
Κυριακή 31 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Οι αιτήσεις για θέσεις εργασίας πιο εύκολες από ποτέ – Πώς όμως ο ανταγωνισμός ροκανίζει τις πιθανότητες
Κόσμος 31 Αυγούστου 2025 | 16:00

Οι αιτήσεις για θέσεις εργασίας πιο εύκολες από ποτέ – Πώς όμως ο ανταγωνισμός ροκανίζει τις πιθανότητες

Παρότι οι αιτήσεις για θέσεις εργασίας έχουν απλοποιηθεί, οι αμέτρητοι ενδιαφερόμενοι κάνουν τον ανταγωνισμό δυσβάσταχτο

Βασιλική Δρίβα
ΕπιμέλειαΒασιλική Δρίβα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Food coma: Πώς να αποφύγετε την υπνηλία μετά το φαγητό;

Food coma: Πώς να αποφύγετε την υπνηλία μετά το φαγητό;

Spotlight

Η αποστολή βιογραφικών για θέσεις εργασίας είναι μία κίνηση πιο εύκολη από ποτέ, καθώς με ένα κλικ το σχετικό έγγραφο φτάνει στα χέρια των εταιρειών που ζητούν προσωπικό. Όμως αυτό δημιουργεί ένα κλίμα κορεσμού.

Έτσι αντί να αυξάνεται και η ευκολία ανεύρεσης δουλειάς, συμβαίνει το αντίθετο.

Μερικές χιλιάδες αιτήσεις και αρκετούς μήνες μετά…

Αφού αποφοίτησε με μεταπτυχιακό στην επιστήμη των υπολογιστών πέρυσι, ο Μιχίρ Γκογιένκα πέρασε τις περισσότερες μέρες του υποβάλλοντας αιτήσεις για δουλειά.

Η αναζήτησή του διήρκεσε περίπου οκτώ μήνες. Ο Γκογιένκα εκτιμά ότι υπέβαλε χιλιάδες αιτήσεις.

«Έφτασα σε ένα σημείο όπου, αν διάβαζα το όνομα της εταιρείας, έλεγα: ‘Ναι, έχω υποβάλει αίτηση σε αυτή την εταιρεία’», είπε στο Business Insider.

Ο Γκογιένκα προσπάθησε να ακολουθήσει τη συμβουλή να μην υποβάλλει αίτηση για ό,τι βρει — κάτι που οι υπεύθυνοι προσλήψεων αποκαλούν συχνά «spray and pray» — και να επικεντρωθεί στο networking. Ωστόσο, όπως είπε, αυτό δεν τον οδήγησε πολύ μακριά.

Έτσι, ο 24χρονος, που ζει στο Tempe της Αριζόνα, άρχισε να αναζητά όσο το δυνατόν περισσότερες θέσεις μηχανικού λογισμικού, καθώς δεν είχε κάτι να χάσει. Τελικά, σύμφωνα με τον Γκογιένκα, όλη αυτή η προσπάθεια κατέληξε «ένα παιχνίδι αριθμών».

Έτσι το βλέπουν και πολλοί άλλοι. Οι αιτήσεις εργασίας που υποβλήθηκαν στο LinkedIn αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 45% σε ετήσια βάση μέχρι τον Μάιο, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της εταιρείας.

Αυτό είναι μόνο ένας δείκτης του πόσο δύσκολη μπορεί να είναι η αναζήτηση. Ένα στοιχείο που έχει ως στόχο να κάνει τη διαδικασία λιγότερο επίπονη — αλλά που μπορεί να την κάνει χειρότερη — είναι η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για πολλές θέσεις με λίγα μόνο κλικ.

Αλλά αυτή η ευκολία έχει και ένα μειονέκτημα: μπορεί να είναι πιο δύσκολο να ξεχωρίσεις.

«Είναι πολύ εύκολο, και αυτό δεν είναι τόσο καλό», δήλωσε στο Business Insider η Τζένι Ντίαρμπορν, εργαζόμενη στον χώρο της τεχνολογικής βιομηχανίας και διευθύντρια στρατηγικής ανθρώπινου δυναμικού στην εταιρεία επαγγελματικών υπηρεσιών BTS.

Το να είναι πολύ εύκολο να υποβάλεις αίτηση για μια θέση φαίνεται σαν πλεονέκτημα. Λιγότερα κλικ και λιγότερος χρόνος. Αλλά αυτή η ευκολία έχει και ένα μειονέκτημα: μπορεί να είναι πιο δύσκολο να ξεχωρίσεις.

Τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού που κατακλύζονται από βιογραφικά μπορεί να αισθάνονται υποχρεωμένα να βασίζονται σε λογισμικό παρακολούθησης υποψηφίων. Αυτά τα συστήματα έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν στο φιλτράρισμα των περιττών στοιχείων, όπως υποψήφιοι που δεν μπαίνουν στον κόπο να διαβάσουν τις περιγραφές των θέσεων εργασίας ή αιτήσεις που έχουν δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη. Και ακόμα κι αν καταφέρεις να περάσεις αυτό το εμπόδιο, πρέπει να χρειαστεί να ανταγωνιστείς όλους τους άλλους.

Τώρα, καθώς η αγορά εργασίας δείχνει σημάδια επιβράδυνσης, ο ανταγωνισμός ενδέχεται να αυξηθεί.

Αυξημένος ο ανταγωνισμός για τις θέσεις εργασίας

Η Λίντσεϊ Ζουλοάγκα, επικεφαλής επιστήμονας δεδομένων στην Hirevue, η οποία δημιουργεί εργαλεία λογισμικού για την αξιολόγηση υποψηφίων για θέσεις εργασίας, δήλωσε στο Business Insider ότι η αυτοματοποίηση είναι συχνά απαραίτητη λόγω του όγκου των αιτήσεων. Χωρίς αυτό, ένα βιογραφικό μπορεί να μην εξεταστεί καθόλου, είπε.

Η Ζουλοάγκα είπε ότι παρόλο που η σάρωση βιογραφικών για λέξεις-κλειδιά που ταιριάζουν με την περιγραφή μιας θέσης εργασίας δεν είναι ένας καλός τρόπος για την αξιολόγηση των υποψηφίων, οι εργοδότες το κάνουν συχνά για να περιορίσουν το «πεδίο». Το μεγαλύτερο εμπόδιο για όσους αναζητούν εργασία, είπε, είναι ο έντονος ανταγωνισμός.

«Σε κάθε θέση εργασίας για την οποία υποβάλλετε αίτηση, οι αριθμοί είναι κατά κάποιον τρόπο εναντίον σας», είπε η Ζουλοάγκα.

Η πρόκληση γίνεται ακόμη μεγαλύτερη αν υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι που διεκδικούν την ίδια θέση. Η Ζουλοάγκα πρόσφατα προσλάμβανε για μια θέση ανώτερου επιστήμονα δεδομένων και έλαβε ακόμη και μια αίτηση από έναν μεσίτη. Δεν ήταν κατάλληλος, αλλά έπρεπε να τον εξετάσει. Περίπου οι μισές από τις 4.000 αιτήσεις που έλαβε δεν πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις, είπε.

«Αυτό δημιουργεί απλώς ένα τεράστιο ‘θόρυβο’».

Η Ντίαρμπορν είπε ότι ο αριθμός των βιογραφικών μπορεί να είναι τόσο μεγάλος — αυτό που αποκάλεσε «τσουνάμι ψηφιακών εγγράφων» — που ορισμένοι υπεύθυνοι προσλήψεων αγνοούν τις αιτήσεις που συμπληρώθηκαν με λίγα μόνο κλικ.

«Αυτό δημιουργεί απλώς ένα τεράστιο ‘θόρυβο’», τόνισε.

Περισσότερες αιτήσεις, χειρότερα συναισθήματα;

Αν δεν είστε σε έναν αναπτυσσόμενο χώρο εργασίας που οι κενές θέσεις εργασίας είναι πολλές, πιθανότατα έχετε αγνοηθεί από έναν εργοδότη. Αυτό, με τη σειρά του, μπορεί να προσθέσει ψυχολογική πίεση για να συνεχίσετε να κάνετε κλικ στο «υποβολή αίτησης».

Μια έρευνα του LinkedIn που διεξήχθη στα τέλη του 2024 σε περισσότερες από δώδεκα χώρες διαπίστωσε ότι το 37% των ατόμων που αναζητούν εργασία ανέφεραν ότι υποβάλλουν περισσότερες αιτήσεις, αλλά λαμβάνουν λιγότερες απαντήσεις.

Η υποβολή πολλών αιτήσεων μπορεί επίσης να είναι αντιπαραγωγική αν αυξάνει την ανασφάλεια των ατόμων που αναζητούν εργασία, είπε η Λάουρα Λάμποβιτς, που διευθύνει μια εταιρεία εξεύρεσης εργασίας στην περιοχή της Ουάσιγκτον.

«Αρχίζεις να νιώθεις άσχημα για τον εαυτό σου όταν πιθανότατα κανένας άνθρωπος δεν έχει δει ποτέ το βιογραφικό σου», είπε στο Business Insider.

Η αναζήτηση εργασίας ένας λαβύρινθος

Η Έριν ΜακΓκόφ, ιδρύτρια και διευθύντρια της πλατφόρμας επαγγελματικής εκπαίδευσης AdviceWithErin, δήλωσε ότι η εύκολη υποβολή αιτήσεων είναι ένα κλασικό «φαινόμενο κόμπρα»: η «λύση» απλώς χειροτερεύει τα πράγματα. Περισσότερος ανταγωνισμός, περισσότερα βιογραφικά για να εξετάσουν οι εργοδότες και περισσότερες πιθανότητες να χαθούν οι καλοί υποψήφιοι.

Είπε ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που υπόσχονται να κάνουν την υποβολή αιτήσεων για θέσεις εργασίας ιδιαίτερα εύκολη, όπου για παράδειγμα με ένα γρήγορο κλικ στέλνεται ένα εξατομικευμένο βιογραφικό σε έναν εργοδότη, συχνά επιδεινώνουν το πρόβλημα.

«Δεν λειτουργεί επειδή το κάνουν και όλοι οι άλλοι», είπε η ΜακΓκόφ στο Business Insider.

Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι, πολύ συχνά, οι αιτούντες εργασία που δεν γνωρίζουν κανέναν σε μία εταιρεία, δεν έχουν τη δυνατότητα να καταλάβουν αν μια θέση είναι κατάλληλη για αυτούς, είπε η Κίκι Λότνερ, συνιδρυτής της SeeTalent.ai. Η βρετανική startup δημιουργεί τεστ που λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη για να μιμούνται εργασιακές δραστηριότητες, με στόχο την καλύτερη αντιστοίχιση εργαζομένων και εργοδοτών.

Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με την Λότνερ, είναι ένα «σενάριο τύπου λαχειοφόρου αγοράς» για εργοδότες και υποψηφίους.

«Συχνά δεν έχεις την επιλογή να μιλήσεις με κανέναν για τη θέση εργασίας πριν υποβάλεις το βιογραφικό σου, κάτι που είναι παράλογο», δήλωσε στο Business Insider.

Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με την Λότνερ, είναι ένα «σενάριο τύπου λαχειοφόρου αγοράς» για εργοδότες και υποψηφίους, όπου κανένας από τους δύο δεν γνωρίζει τι μπορεί να προσφέρει ο άλλος. Είπε ότι, επειδή οι εργοδότες συχνά εξετάζουν άσχετες πληροφορίες, οι άνθρωποι που αναζητούν μια θέση εργασίας συχνά αισθάνονται υποχρεωμένοι να υποβάλλουν πολλές αιτήσεις για να προσπαθήσουν να περάσουν τους «φρουρούς» του λογισμικού.

Ο Γκογιένκα, ο απόφοιτος μηχανικός, ένιωσε αυτή την πίεση. Τον Μάρτιο, βρήκε μια θέση web developer στο Φοίνιξ στο Handshake, μια πλατφόρμα καριέρας για φοιτητές και πρόσφατους αποφοίτους. Υπέβαλε αίτηση και, λίγες μέρες αργότερα, είχε μια βιντεοκλήση με τον υπεύθυνο προσλήψεων. Λίγο μετά, ο Γκογιένκα έλαβε την προσφορά που αναζητούσε εδώ και μήνες.

Αν έπρεπε να αναζητήσει άλλη δουλειά, ο Γκογιένκα δήλωσε ότι θα προσπαθούσε να δικτυωθεί ακόμη περισσότερο από ό,τι είχε κάνει μέχρι τότε — αν και είπε ότι πιθανότατα θα συνέχιζε να υποβάλλει πολλές αιτήσεις, απλώς για να αυξήσει τις πιθανότητές του και να νιώσει ότι κάνει πρόοδο.

«Αν δεν υποβάλλεις αίτηση, τι κάνεις;» τόνισε ο ίδιος.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ακίνητα
Κοινωνική αντιπαροχή: Στη «μάχη» για φθηνή στέγη – Όλο το σχέδιο

Κοινωνική αντιπαροχή: Στη «μάχη» για φθηνή στέγη – Όλο το σχέδιο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Food coma: Πώς να αποφύγετε την υπνηλία μετά το φαγητό;

Food coma: Πώς να αποφύγετε την υπνηλία μετά το φαγητό;

Ακίνητα
Κώδικας Πολεοδομίας και Χωροταξίας: Από το χαρτί στο cloud

Κώδικας Πολεοδομίας και Χωροταξίας: Από το χαρτί στο cloud

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Γαλλία: Η οικογένεια θύματος γυναικοκτονίας ζητά να μάθει γιατί δεν προστατεύθηκε – Τον είχε καταγγείλει 3 φορές
50 μαχαιριές 31.08.25

Γαλλία: Η οικογένεια θύματος γυναικοκτονίας ζητά να μάθει γιατί δεν προστατεύθηκε – Τον είχε καταγγείλει 3 φορές

Πολλές παραλείψεις φαίνεται ότι έγιναν από την αστυνομία και το δικαστικό σύστημα στη Γαλλία, αφήνοντας απροστάτευτη γυναίκα, την οποία δολοφόνησε ο πρώην σύντροφός της παρά τις καταγγελίες του θύματος

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ρωσία: Η Ευρώπη εμποδίζει τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, λέει το Κρεμλίνο
Δηλώσεις Πεσκόφ 31.08.25

Η Ευρώπη εμποδίζει τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, λέει το Κρεμλίνο

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ επανέλαβε τις κατηγορίες της Ρωσίας απέναντι στις ευρωπαϊκές δυνάμεις, υποστηρίζοντας ότι παρεμποδίζουν τις προσπάθειες του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
Βαρκελώνη: Ακτιβιστές έβαψαν τη Sagrada Familia διαμαρτυρόμενοι για τις καταστροφικές φωτιές στην Ισπανία
Στη Βαρκελώνη 31.08.25

Ακτιβιστές έριξαν μπογιές στη Sagrada Familia διαμαρτυρόμενοι για τις δασικές πυρκαγιές στην Ισπανία (βίντεο)

«Τα δημόσια κονδύλια να μην πηγαίνουν στις οικοκτόνες βιομηχανίες αλλά σε πυροσβέστες και εργαζομένους στην υγεία» ζητά η ομάδα για το κλίμα Futuro Vegetal, διαμαρτυρόμενη για τις φωτιές στην Ισπανία

Σύνταξη
Μονή Σινά: «Να διασφαλισθεί η τάξη με τη συμμετοχή όλων των πλευρών», λέει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων
Κόσμος 31.08.25

Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων υπενθυμίζει ότι έχει δικαιοδοσία στη Μονή Σινά - Τι λέει για την κρίση

Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, υπενθυμίζει ότι έχει δικαιοδοσία στη Μονή Σινά και αναφέρει ότι «στηρίζει πλήρως την Σιναϊτική Αδελφότητα, αναγνωρίζοντας τα δικαιώματα των Πατέρων της Ιεράς Μονής».

Σύνταξη
Γάζα: Γερουσιαστές των ΗΠΑ κατηγορούν το Ισραήλ ότι δεν τους επιτρέπει να συμμετέχουν σε ανθρωπιστική αποστολή
Η ανάρτηση 31.08.25

Γάζα: Γερουσιαστές των ΗΠΑ κατηγορούν το Ισραήλ ότι δεν τους επιτρέπει να συμμετέχουν σε ανθρωπιστική αποστολή

Οι Κρις Βαν Χόλεν και Τζεφ Μέρκλεϊ ήθελαν να δουν από κοντά τι συμβαίνει στη Γάζα - 88 νεκροί τις τελευταίες 24 ώρες στη Λωρίδα, οι 30 περίμεναν να πάρουν ανθρωπιστική βοήθεια

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι ρωσικές δυνάμεις δεν κατάφεραν να καταλάβουν πλήρως καμία μεγάλη πόλη το καλοκαίρι
«Υπερβολικοί αριθμοί» 31.08.25

Οι ρωσικές δυνάμεις δεν κατάφεραν να καταλάβουν πλήρως καμία μεγάλη πόλη το καλοκαίρι, λέει το Κίεβο

Η Ρωσία συνεχίζει τα πλήγματα στην Ουκρανία - Πραγματοποίησε επίθεση με drones κοντά στην Οδησσό, προκαλώντας ζημιές σε τέσσερις ενεργειακές εγκαταστάσεις

Σύνταξη
Χαμάς: Νέες αναφορές ότι σκοτώθηκε ο μασκοφόρος εκπρόσωπός της – Δημοσιοποίησε βίντεο με νεκρούς ηγέτες της
Ο Αμπού Ομπέιντα 31.08.25

Νέες αναφορές ότι σκοτώθηκε ο μασκοφόρος εκπρόσωπος της Χαμάς - Δημοσιοποίησε βίντεο με νεκρούς ηγέτες της

Η Χαμάς δεν έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο του Αμπού Ομπέιντα - Η παλαιστινιακή οργάνωση τιμά τους νεκρούς ηγέτες της με βίντεο που δημοσιοποίησε

Σύνταξη
Κίνα: Έφτασε ο Πούτιν – Ποιοι θα συμμετέχουν στη σύνοδο SCO, ο στόχος του Πεκίνου
Υποδοχή με τιμές 31.08.25

Έφτασε ο Πούτιν στην Κίνα - Ποιοι θα συμμετέχουν στη σύνοδο SCO, ο στόχος του Πεκίνου

Η Κίνα διοργανώνει τη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας στη Σανγκάη (SCO), ο οποίος είχε ιδρυθεί το 2001 - Ο Σι Τζινπίνγκ πραγματοποιεί και διμερείς επαφές με τους ηγέτες που έχουν προσκληθεί

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΗΠΑ: Η αστυνομία του Σικάγο δεν θα συνεργαστεί με τις ομοσπονδιακές αρχές – Διάταγμα του δημάρχου
Διάταγμα 31.08.25

Αντάρτικο από τον δήμαρχο του Σικάγο - Η αστυνομία δεν θα συνεργαστεί με την εθνοφρουρά και πράκτορες της ICE

Η αστυνομία του Σικάγο δεν θα συνεργαστεί με την Εθνοφρουρά ή πράκτορες της υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE), σε περίπτωση που ο Τραμπ διατάξει την ανάπτυξή τους, τόνισε ο δήμαρχος Μπράντον Τζόνσον.

Σύνταξη
Στόλος της Ελευθερίας: Ξεκινά σήμερα με προορισμό τη Γάζα για να «σπάσει την παράνομη πολιορκία»
Η συμμετοχή της Ελλάδας 31.08.25

Ξεκινά σήμερα ο στόλος της ελπίδας με προορισμό τη Γάζα για να «σπάσει την παράνομη πολιορκία» - Πότε θα φτάσει

Η ανθρωπιστική αυτή αποστολή στη Γάζα είναι μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί στην ιστορία. Απροσδιόριστος αριθμός πλοίων αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα από τη Βαρκελώνη

Σύνταξη
ΗΠΑ: «Οι εργάτες πάνω από τους δισεκατομμυριούχους» – Πάνω από 1.000 συγκεντρώσεις την Ημέρα της Εργασίας
Ο στόχος των κινητοποιήσεων 31.08.25

«Οι εργάτες πάνω από τους δισεκατομμυριούχους» - Πάνω από 1.000 συγκεντρώσεις την Ημέρα της Εργασίας στις ΗΠΑ

Πολλές μεγάλες και μικρές εργατικές οργανώσεις συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις που θα γίνουν τη Δευτέρα στις ΗΠΑ - Συγκέντρωση και έξω από τον Πύργο Τραμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τραμπ: Θέλει να περιορίσει την επιστολική ψήφο – Θα κάνει υποχρεωτική την επίδειξη ταυτότητας του εκλογέα
Νέο μέτρο 31.08.25

Θέλει να περιορίσει την επιστολική ψήφο ο Τραμπ - Θα κάνει υποχρεωτική την επίδειξη ταυτότητας του εκλογέα

Ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητεί εδώ και καιρό το εκλογικό σύστημα στις ΗΠΑ και επιμένει στον ισχυρισμό του ότι η ήττα του από τον Τζο Μπάιντεν στις εκλογές του 2020 ήταν αποτέλεσμα εκτεταμένης νοθείας

Σύνταξη
Γιατί ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι η Ευρώπη υπονομεύει κρυφά το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία;
Στο παρασκήνιο 31.08.25

Γιατί ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι η Ευρώπη υπονομεύει κρυφά το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία;

Ορισμένοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ έχουν αρχίσει να θεωρούν τους Ευρωπαίους ηγέτες ως σημαντικό εμπόδιο για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΠΑΣΟΚ: Μεταξύ ΔΕΘ, εκλογικού νόμου και… κεντροαριστερών διεργασιών
Πολιτική Γραμματεία 31.08.25

ΠΑΣΟΚ: Μεταξύ ΔΕΘ, εκλογικού νόμου και… κεντροαριστερών διεργασιών

Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην αυτόνομη στρατηγική, εκτιμώντας ότι μπορεί με αξιοπιστία και συγκεκριμένο πρόγραμμα να παρουσιάσει μία συνολική κυβερνητική πρόταση. Πώς αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο επιστροφής Τσίπρα

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Γαλλία: Η οικογένεια θύματος γυναικοκτονίας ζητά να μάθει γιατί δεν προστατεύθηκε – Τον είχε καταγγείλει 3 φορές
50 μαχαιριές 31.08.25

Γαλλία: Η οικογένεια θύματος γυναικοκτονίας ζητά να μάθει γιατί δεν προστατεύθηκε – Τον είχε καταγγείλει 3 φορές

Πολλές παραλείψεις φαίνεται ότι έγιναν από την αστυνομία και το δικαστικό σύστημα στη Γαλλία, αφήνοντας απροστάτευτη γυναίκα, την οποία δολοφόνησε ο πρώην σύντροφός της παρά τις καταγγελίες του θύματος

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Χαλκιδική: Οικογένεια καταγγέλλει ότι άγνωστος πυροβόλησε και σκότωσε το σκυλί της στην αυλή του σπιτιού της
Ζητεί πληροφορίες 31.08.25

Χαλκιδική: Οικογένεια καταγγέλλει ότι άγνωστος πυροβόλησε και σκότωσε το σκυλί της στην αυλή του σπιτιού της

«Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να τιμωρηθεί ο ένοχος. Και να μην θρηνήσει άλλη οικογένειά χάνοντας ένα μέλος της. Σπάζοντας την ομερτά», τονίζει ο Δημήτρης Λαζάρου, κηδεμόνας της Λόλας

Σύνταξη
Χρηστίδης: Ο Μητσοτάκης θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός του 13ωρου
ΠΑΣΟΚ 31.08.25

Χρηστίδης: Ο Μητσοτάκης θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός του 13ωρου

«Η ΝΔ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μείνουν στην ιστορία ως η κυβέρνηση που νομιμοποίησε το 13ωρο και επανέφερε τη χώρα σε εργασιακό Μεσαίωνα», τονίζει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης.

Σύνταξη
Η Μάιλι Σάιρους είναι το πρώτο πρόσωπο του οίκου Maison Margiela – «Γυμνή, με το σώμα της βαμμένο λευκό»
«Απογυμνωμένη» 31.08.25

Η Μάιλι Σάιρους είναι το πρώτο πρόσωπο του οίκου Maison Margiela – «Γυμνή, με το σώμα της βαμμένο λευκό»

«Το μόνο που είχα πάνω στο σώμα μου ήταν μπογιά και τα χαρακτηριστικά μποτάκια Tabi. Εκείνη τη στιγμή, ο Margiela και εγώ γίναμε ένα», ανέφερε η Μάιλι Σάιρους για τη νέα καμπάνια, σύμφωνα με δελτίο τύπου.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Μπράιτον – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 31.08.25

LIVE: Μπράιτον – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Μπράιτον – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράιτον – Μάντσεστερ Σίτι, για την 3η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Φωτιά σε σκάφος στο Πασαλιμάνι
InShorts 31.08.25

Φωτιά σε σκάφος στο Πασαλιμάνι

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που κατάφεραν, μαζί με τους υπαλλήλους της Μαρίνας, να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν αυτή επεκταθεί σε άλλα σκάφη

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Γουέστ Χαμ
Ποδόσφαιρο 31.08.25

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Γουέστ Χαμ

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Γουέστ Χαμ, για την 3η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime.

Σύνταξη
Ρωσία: Η Ευρώπη εμποδίζει τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, λέει το Κρεμλίνο
Δηλώσεις Πεσκόφ 31.08.25

Η Ευρώπη εμποδίζει τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, λέει το Κρεμλίνο

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ επανέλαβε τις κατηγορίες της Ρωσίας απέναντι στις ευρωπαϊκές δυνάμεις, υποστηρίζοντας ότι παρεμποδίζουν τις προσπάθειες του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
Ο Κασσελάκης δημοσίευσε για πρώτη φορά φωτογραφίες του από τον γάμο με τον Τάιλερ – «Η ζωή είναι μικρή για να τη ζεις με φόβο»
«Με αγάπη, Στέφανος & Tyler» 31.08.25

Ο Κασσελάκης δημοσίευσε για πρώτη φορά φωτογραφίες του από τον γάμο με τον Τάιλερ – «Η ζωή είναι μικρή για να τη ζεις με φόβο»

Στην ανάρτησή του ο Στέφανος Κασσελάκης μίλησε για το ταξίδι τους, τις δυσκολίες που ξεπέρασαν και το μήνυμα της ισότητας στον γάμο για όλους

Σύνταξη
ΚΚΕ για ανάρτηση Μητσοτάκη: Ρεσιτάλ προκλητικότητας και παραπλάνησης λίγο πριν τη ΔΕΘ
«Όλοι στους δρόμους» 31.08.25

ΚΚΕ για ανάρτηση Μητσοτάκη: Ρεσιτάλ προκλητικότητας και παραπλάνησης λίγο πριν τη ΔΕΘ

Το ΚΚΕ, μιλά για αγωνιώδη προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη «να εξωραΐσει, με άθλια επιχειρήματα, το κυβερνητικό τερατούργημα για τον μεσαίωνα της 13ωρης εργασίας»

Σύνταξη
Βαρκελώνη: Ακτιβιστές έβαψαν τη Sagrada Familia διαμαρτυρόμενοι για τις καταστροφικές φωτιές στην Ισπανία
Στη Βαρκελώνη 31.08.25

Ακτιβιστές έριξαν μπογιές στη Sagrada Familia διαμαρτυρόμενοι για τις δασικές πυρκαγιές στην Ισπανία (βίντεο)

«Τα δημόσια κονδύλια να μην πηγαίνουν στις οικοκτόνες βιομηχανίες αλλά σε πυροσβέστες και εργαζομένους στην υγεία» ζητά η ομάδα για το κλίμα Futuro Vegetal, διαμαρτυρόμενη για τις φωτιές στην Ισπανία

Σύνταξη
LIVE: Γεωργία – Ελλάδα
Μπάσκετ 31.08.25

LIVE: Γεωργία – Ελλάδα

LIVE: Γεωργία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γεωργία – Ελλάδα, για την τρίτη αγωνιστική του Eurobasket 2025. Τηλεοπτική κάλυψη από ERT News.

Σύνταξη
Μονή Σινά: «Να διασφαλισθεί η τάξη με τη συμμετοχή όλων των πλευρών», λέει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων
Κόσμος 31.08.25

Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων υπενθυμίζει ότι έχει δικαιοδοσία στη Μονή Σινά - Τι λέει για την κρίση

Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, υπενθυμίζει ότι έχει δικαιοδοσία στη Μονή Σινά και αναφέρει ότι «στηρίζει πλήρως την Σιναϊτική Αδελφότητα, αναγνωρίζοντας τα δικαιώματα των Πατέρων της Ιεράς Μονής».

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 31 Αυγούστου 2025
Απόρρητο