Οι αιτήσεις για θέσεις εργασίας πιο εύκολες από ποτέ – Πώς όμως ο ανταγωνισμός ροκανίζει τις πιθανότητες

Η αποστολή βιογραφικών για θέσεις εργασίας είναι μία κίνηση πιο εύκολη από ποτέ, καθώς με ένα κλικ το σχετικό έγγραφο φτάνει στα χέρια των εταιρειών που ζητούν προσωπικό. Όμως αυτό δημιουργεί ένα κλίμα κορεσμού.

Έτσι αντί να αυξάνεται και η ευκολία ανεύρεσης δουλειάς, συμβαίνει το αντίθετο.

Μερικές χιλιάδες αιτήσεις και αρκετούς μήνες μετά…

Αφού αποφοίτησε με μεταπτυχιακό στην επιστήμη των υπολογιστών πέρυσι, ο Μιχίρ Γκογιένκα πέρασε τις περισσότερες μέρες του υποβάλλοντας αιτήσεις για δουλειά.

Η αναζήτησή του διήρκεσε περίπου οκτώ μήνες. Ο Γκογιένκα εκτιμά ότι υπέβαλε χιλιάδες αιτήσεις.

«Έφτασα σε ένα σημείο όπου, αν διάβαζα το όνομα της εταιρείας, έλεγα: ‘Ναι, έχω υποβάλει αίτηση σε αυτή την εταιρεία’», είπε στο Business Insider.

Ο Γκογιένκα προσπάθησε να ακολουθήσει τη συμβουλή να μην υποβάλλει αίτηση για ό,τι βρει — κάτι που οι υπεύθυνοι προσλήψεων αποκαλούν συχνά «spray and pray» — και να επικεντρωθεί στο networking. Ωστόσο, όπως είπε, αυτό δεν τον οδήγησε πολύ μακριά.

Έτσι, ο 24χρονος, που ζει στο Tempe της Αριζόνα, άρχισε να αναζητά όσο το δυνατόν περισσότερες θέσεις μηχανικού λογισμικού, καθώς δεν είχε κάτι να χάσει. Τελικά, σύμφωνα με τον Γκογιένκα, όλη αυτή η προσπάθεια κατέληξε «ένα παιχνίδι αριθμών».

Έτσι το βλέπουν και πολλοί άλλοι. Οι αιτήσεις εργασίας που υποβλήθηκαν στο LinkedIn αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 45% σε ετήσια βάση μέχρι τον Μάιο, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της εταιρείας.

Αυτό είναι μόνο ένας δείκτης του πόσο δύσκολη μπορεί να είναι η αναζήτηση. Ένα στοιχείο που έχει ως στόχο να κάνει τη διαδικασία λιγότερο επίπονη — αλλά που μπορεί να την κάνει χειρότερη — είναι η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για πολλές θέσεις με λίγα μόνο κλικ.

Αλλά αυτή η ευκολία έχει και ένα μειονέκτημα: μπορεί να είναι πιο δύσκολο να ξεχωρίσεις.

«Είναι πολύ εύκολο, και αυτό δεν είναι τόσο καλό», δήλωσε στο Business Insider η Τζένι Ντίαρμπορν, εργαζόμενη στον χώρο της τεχνολογικής βιομηχανίας και διευθύντρια στρατηγικής ανθρώπινου δυναμικού στην εταιρεία επαγγελματικών υπηρεσιών BTS.

Τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού που κατακλύζονται από βιογραφικά μπορεί να αισθάνονται υποχρεωμένα να βασίζονται σε λογισμικό παρακολούθησης υποψηφίων. Αυτά τα συστήματα έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν στο φιλτράρισμα των περιττών στοιχείων, όπως υποψήφιοι που δεν μπαίνουν στον κόπο να διαβάσουν τις περιγραφές των θέσεων εργασίας ή αιτήσεις που έχουν δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη. Και ακόμα κι αν καταφέρεις να περάσεις αυτό το εμπόδιο, πρέπει να χρειαστεί να ανταγωνιστείς όλους τους άλλους.

Τώρα, καθώς η αγορά εργασίας δείχνει σημάδια επιβράδυνσης, ο ανταγωνισμός ενδέχεται να αυξηθεί.

Αυξημένος ο ανταγωνισμός για τις θέσεις εργασίας

Η Λίντσεϊ Ζουλοάγκα, επικεφαλής επιστήμονας δεδομένων στην Hirevue, η οποία δημιουργεί εργαλεία λογισμικού για την αξιολόγηση υποψηφίων για θέσεις εργασίας, δήλωσε στο Business Insider ότι η αυτοματοποίηση είναι συχνά απαραίτητη λόγω του όγκου των αιτήσεων. Χωρίς αυτό, ένα βιογραφικό μπορεί να μην εξεταστεί καθόλου, είπε.

Η Ζουλοάγκα είπε ότι παρόλο που η σάρωση βιογραφικών για λέξεις-κλειδιά που ταιριάζουν με την περιγραφή μιας θέσης εργασίας δεν είναι ένας καλός τρόπος για την αξιολόγηση των υποψηφίων, οι εργοδότες το κάνουν συχνά για να περιορίσουν το «πεδίο». Το μεγαλύτερο εμπόδιο για όσους αναζητούν εργασία, είπε, είναι ο έντονος ανταγωνισμός.

«Σε κάθε θέση εργασίας για την οποία υποβάλλετε αίτηση, οι αριθμοί είναι κατά κάποιον τρόπο εναντίον σας», είπε η Ζουλοάγκα.

Η πρόκληση γίνεται ακόμη μεγαλύτερη αν υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι που διεκδικούν την ίδια θέση. Η Ζουλοάγκα πρόσφατα προσλάμβανε για μια θέση ανώτερου επιστήμονα δεδομένων και έλαβε ακόμη και μια αίτηση από έναν μεσίτη. Δεν ήταν κατάλληλος, αλλά έπρεπε να τον εξετάσει. Περίπου οι μισές από τις 4.000 αιτήσεις που έλαβε δεν πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις, είπε.

«Αυτό δημιουργεί απλώς ένα τεράστιο ‘θόρυβο’».

Η Ντίαρμπορν είπε ότι ο αριθμός των βιογραφικών μπορεί να είναι τόσο μεγάλος — αυτό που αποκάλεσε «τσουνάμι ψηφιακών εγγράφων» — που ορισμένοι υπεύθυνοι προσλήψεων αγνοούν τις αιτήσεις που συμπληρώθηκαν με λίγα μόνο κλικ.

«Αυτό δημιουργεί απλώς ένα τεράστιο ‘θόρυβο’», τόνισε.

Περισσότερες αιτήσεις, χειρότερα συναισθήματα;

Αν δεν είστε σε έναν αναπτυσσόμενο χώρο εργασίας που οι κενές θέσεις εργασίας είναι πολλές, πιθανότατα έχετε αγνοηθεί από έναν εργοδότη. Αυτό, με τη σειρά του, μπορεί να προσθέσει ψυχολογική πίεση για να συνεχίσετε να κάνετε κλικ στο «υποβολή αίτησης».

Μια έρευνα του LinkedIn που διεξήχθη στα τέλη του 2024 σε περισσότερες από δώδεκα χώρες διαπίστωσε ότι το 37% των ατόμων που αναζητούν εργασία ανέφεραν ότι υποβάλλουν περισσότερες αιτήσεις, αλλά λαμβάνουν λιγότερες απαντήσεις.

Η υποβολή πολλών αιτήσεων μπορεί επίσης να είναι αντιπαραγωγική αν αυξάνει την ανασφάλεια των ατόμων που αναζητούν εργασία, είπε η Λάουρα Λάμποβιτς, που διευθύνει μια εταιρεία εξεύρεσης εργασίας στην περιοχή της Ουάσιγκτον.

«Αρχίζεις να νιώθεις άσχημα για τον εαυτό σου όταν πιθανότατα κανένας άνθρωπος δεν έχει δει ποτέ το βιογραφικό σου», είπε στο Business Insider.

Η αναζήτηση εργασίας ένας λαβύρινθος

Η Έριν ΜακΓκόφ, ιδρύτρια και διευθύντρια της πλατφόρμας επαγγελματικής εκπαίδευσης AdviceWithErin, δήλωσε ότι η εύκολη υποβολή αιτήσεων είναι ένα κλασικό «φαινόμενο κόμπρα»: η «λύση» απλώς χειροτερεύει τα πράγματα. Περισσότερος ανταγωνισμός, περισσότερα βιογραφικά για να εξετάσουν οι εργοδότες και περισσότερες πιθανότητες να χαθούν οι καλοί υποψήφιοι.

Είπε ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που υπόσχονται να κάνουν την υποβολή αιτήσεων για θέσεις εργασίας ιδιαίτερα εύκολη, όπου για παράδειγμα με ένα γρήγορο κλικ στέλνεται ένα εξατομικευμένο βιογραφικό σε έναν εργοδότη, συχνά επιδεινώνουν το πρόβλημα.

«Δεν λειτουργεί επειδή το κάνουν και όλοι οι άλλοι», είπε η ΜακΓκόφ στο Business Insider.

Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι, πολύ συχνά, οι αιτούντες εργασία που δεν γνωρίζουν κανέναν σε μία εταιρεία, δεν έχουν τη δυνατότητα να καταλάβουν αν μια θέση είναι κατάλληλη για αυτούς, είπε η Κίκι Λότνερ, συνιδρυτής της SeeTalent.ai. Η βρετανική startup δημιουργεί τεστ που λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη για να μιμούνται εργασιακές δραστηριότητες, με στόχο την καλύτερη αντιστοίχιση εργαζομένων και εργοδοτών.

Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με την Λότνερ, είναι ένα «σενάριο τύπου λαχειοφόρου αγοράς» για εργοδότες και υποψηφίους.

«Συχνά δεν έχεις την επιλογή να μιλήσεις με κανέναν για τη θέση εργασίας πριν υποβάλεις το βιογραφικό σου, κάτι που είναι παράλογο», δήλωσε στο Business Insider.

Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με την Λότνερ, είναι ένα «σενάριο τύπου λαχειοφόρου αγοράς» για εργοδότες και υποψηφίους, όπου κανένας από τους δύο δεν γνωρίζει τι μπορεί να προσφέρει ο άλλος. Είπε ότι, επειδή οι εργοδότες συχνά εξετάζουν άσχετες πληροφορίες, οι άνθρωποι που αναζητούν μια θέση εργασίας συχνά αισθάνονται υποχρεωμένοι να υποβάλλουν πολλές αιτήσεις για να προσπαθήσουν να περάσουν τους «φρουρούς» του λογισμικού.

Ο Γκογιένκα, ο απόφοιτος μηχανικός, ένιωσε αυτή την πίεση. Τον Μάρτιο, βρήκε μια θέση web developer στο Φοίνιξ στο Handshake, μια πλατφόρμα καριέρας για φοιτητές και πρόσφατους αποφοίτους. Υπέβαλε αίτηση και, λίγες μέρες αργότερα, είχε μια βιντεοκλήση με τον υπεύθυνο προσλήψεων. Λίγο μετά, ο Γκογιένκα έλαβε την προσφορά που αναζητούσε εδώ και μήνες.

Αν έπρεπε να αναζητήσει άλλη δουλειά, ο Γκογιένκα δήλωσε ότι θα προσπαθούσε να δικτυωθεί ακόμη περισσότερο από ό,τι είχε κάνει μέχρι τότε — αν και είπε ότι πιθανότατα θα συνέχιζε να υποβάλλει πολλές αιτήσεις, απλώς για να αυξήσει τις πιθανότητές του και να νιώσει ότι κάνει πρόοδο.

«Αν δεν υποβάλλεις αίτηση, τι κάνεις;» τόνισε ο ίδιος.