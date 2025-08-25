Σε ποιες χώρες στην Ευρώπη υπάρχουν οι περισσότερες κενές θέσεις εργασίας; Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

Η ανεργία και η έλλειψη εργατικού δυναμικού αποτελούν σοβαρά προβλήματα σε όλη την Ευρώπη. Η Eurostat εκτιμά ότι περίπου 13,1 εκατομμύρια άτομα ήταν άνεργα στην ΕΕ τον Μάιο του τρέχοντος έτους.

Παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θεσπίσει διάφορες πολιτικές για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών θεμάτων στην ΕΕ, εκατομμύρια θέσεις εργασίας παραμένουν κενές. Από το δεύτερο τρίμηνο του 2025, υπάρχουν πάνω από 1 εκατομμύριο κενές θέσεις εργασίας στη Γερμανία και μισό εκατομμύριο στη Γαλλία.

Οι κενές θέσεις εργασίας

Μια κενή θέση εργασίας νοείται η αμειβόμενη θέση που έχει δημιουργηθεί πρόσφατα, είναι κενή ή πρόκειται να κενωθεί. Σύμφωνα με την Eurostat, αυτό σημαίνει ότι ο εργοδότης αναζητά ενεργά έναν κατάλληλο υποψήφιο εκτός της επιχείρησης. Ο εργοδότης μπορεί να σχεδιάζει να καλύψει τη θέση αμέσως ή εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

Κατά τον υπολογισμό του ποσοστού κενών θέσεων εργασίας (JVR), λαμβάνονται υπόψη τόσο ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας όσο και ο αριθμός των κατειλημμένων θέσεων, προκειμένου να αποτυπωθεί η συνολική ζήτηση και οι κενές θέσεις. Κατά βάση μετρά το ποσοστό των συνολικών θέσεων που είναι κενές, εξηγεί δημοσίευμα του Euro News.

Για παράδειγμα, ένα ποσοστό 3% σημαίνει ότι, αν υπάρχουν συνολικά 100 θέσεις εργασίας, 97 είναι κατειλημμένες και 3 είναι κενές.

Το δεύτερο τρίμηνο του 2025, το 2,1 % των θέσεων εργασίας στην ΕΕ είναι κενές. Το ποσοστό αυτό είναι μειωμένο σε σχέση με το 2,2 % του πρώτου τριμήνου του 2025 και το 2,4 % του δεύτερου τριμήνου του 2024.

Το JVR κυμαίνεται από 0,6% στη Ρουμανία έως 4,2% στις Κάτω Χώρες. Αυτή η μεγάλη διαφορά αντικατοπτρίζει τις διαφορετικές συνθήκες της αγοράς εργασίας σε όλη την Ευρώπη.

Το JVR είναι επίσης 3% ή υψηλότερο στο Βέλγιο (4,1%), την Αυστρία και τη Νορβηγία (και τα δύο 3,4%) και τη Μάλτα (3%). Αυτό δείχνει ότι η Βορειοδυτική Ευρώπη έχει τη μεγαλύτερη ζήτηση για εργαζομένους. Η Ανατολική και η Νότια Ευρώπη παρουσιάζουν ασθενέστερη ζήτηση.

Στην Ελλάδα το JVR είναι στο 2,2%, καθιστώντας το ένα από τα πιο ψηλά, μαζί με τη Σλοβενία και τη Λιθουανία.

Για ορισμένες χώρες, τα στοιχεία του δεύτερου τριμήνου δεν είναι ακόμη διαθέσιμα, οπότε για τη σύγκριση χρησιμοποιούνται τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου. Αυτό μπορεί να επηρεάσει ελαφρώς την κατάταξη.

Εργασία και μετανάστευση

Μετά τη Ρουμανία, τα ποσοστά κενών θέσεων εργασίας είναι χαμηλότερα στην Ισπανία και την Πολωνία (0,8%), τη Βουλγαρία (0,9%) και την Τουρκία και τη Σλοβακία (1,1%).

Το JVR είναι πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ (2,1%) στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης. Ανέρχεται σε 2,5% τόσο στη Γερμανία όσο και στη Γαλλία. Στην Ιταλία, το ποσοστό είναι 1,7%.

Οι πραγματικοί αριθμοί των κενών θέσεων εργασίας μπορεί επίσης να παρέχουν βαθύτερη εικόνα.

Μεταξύ 30 χωρών, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ, των υποψηφίων, του Ηνωμένου Βασιλείου και των κρατών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), η Γερμανία έχει τον υψηλότερο αριθμό κενών θέσεων εργασίας με 1,05 εκατομμύρια.

Ταυτόχρονα, η Γερμανία είναι ο πιο δημοφιλής προορισμός μετανάστευσης στην Ευρώπη. Σύμφωνα με την Eurostat, η Γερμανία είχε τον μεγαλύτερο απόλυτο αριθμό μεταναστών το 2023. Υποδέχτηκε 324.000 από χώρες της ΕΕ, 905.000 από χώρες εκτός ΕΕ και 42.000 από άγνωστη προέλευση, συνολικά 1.271.000.

Η Ισπανία, ωστόσο, παρουσιάζει μια διαφορετική εικόνα. Κατατάσσεται 8η σε κενές θέσεις εργασίας με 145.000, αλλά ακολουθεί στενά τη Γερμανία σε συνολική μετανάστευση με 1,25 εκατομμύρια. Αυτό δείχνει ότι κάθε χώρα πρέπει να εξεταστεί ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως το μέγεθος της οικονομίας της και τις τάσεις ανάπτυξης.

Το Ηνωμένο Βασίλειο (εκτίμηση της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας) κατατάσσεται δεύτερο με 781.000, ακολουθούμενο από τη Γαλλία με 504.000. Οι Κάτω Χώρες κατατάσσονται τέταρτες με 400.000 κενές θέσεις εργασίας.

Η Τουρκία έχει 206.000 κενές θέσεις εργασίας. Επίσης, κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό νέων που δεν απασχολούνται, δεν σπουδάζουν και δεν παρακολουθούν κατάρτιση (NEET) το 2024.

Άλλες χώρες με πάνω από 100.000 κενές θέσεις εργασίας είναι το Βέλγιο (170.000), η Αυστρία (148.000), η Ισπανία (145.000), η Σουηδία (113.000), η Νορβηγία (107.000) και η Πολωνία (101.000).

Η Ελλάδα έχει, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, 52.070 κενές θέσεις, αναφέρει το Euro News.

Η Ισλανδία (5.000) έχει τον χαμηλότερο αριθμό κενών θέσεων εργασίας, ακολουθούμενη από το Λουξεμβούργο (7.000), τη Μάλτα (8.000) και τη Βόρεια Μακεδονία (10.000).

Πρόβλημα η έλλειψη δεξιοτήτων

Σύμφωνα με έρευνες, η έλλειψη δεξιοτήτων αποτελεί πλέον μια σημαντική πρόκληση για τους εργοδότες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Για παράδειγμα, μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2023 από την ManpowerGroup διαπίστωσε ότι το 75% των εργοδοτών σε 21 ευρωπαϊκές χώρες δεν μπορούσαν να βρουν εργαζομένους με τις κατάλληλες δεξιότητες. Το ποσοστό αυτό είναι αυξημένο σε σχέση με το 42% του 2018, σημειώνοντας άνοδο 33 ποσοστιαίων μονάδων. Στην έρευνα αυτή, η Γερμανία και η Ελλάδα κατέγραψαν το υψηλότερο ποσοστό, με 82%.

Ομοίως, στα τέλη του 2023, μια έρευνα του Ευρωβαρόμετρου διαπίστωσε ότι το 54% των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της ΕΕ κατέταξαν την έλλειψη δεξιοτήτων μεταξύ των τριών σημαντικότερων προβλημάτων τους.

Ενώ τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν τις κενές θέσεις εργασίας ανά τομέα, δεν παρέχουν λεπτομερή ανάλυση ανά επάγγελμα.