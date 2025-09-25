Ένας στους δύο εργαζόμενους αναζητά νέα δουλειά με βασικό κριτήριο τις υψηλότερες αμοιβές και τις καλύτερες συνθήκες. Η έντονη κινητικότητα στην αναζήτηση νέας εργασίας πέραν της αμοιβής επικεντρώνεται στα ωράρια εργασίας και στην επαγγελματική ανέλιξη.

Χαρακτηριστική όλων αυτών είναι και η έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών – η οποία καταγράφει τις νέες τάσεις που έχουν δημιουργηθεί στην αγορά εργασίας με το 47% των εργαζομένων δηλώνει ότι βρίσκεται σε αναζήτηση νέας θέσης εργασίας, καθώς η ανάπτυξη και το οικονομικό περιβάλλον λειτουργούν θετικά στην εξέλιξη της κινητικότητας, ιδιαίτερα στις υψηλές απαιτήσεις. Ταυτοχρόνως, υψηλά είναι τα ποσοστά και της επαγγελματικής δυσαρέσκειας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 47% των επαγγελματιών δηλώνει ότι βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης νέας εργασίας, ενώ μόλις το 20,5% απαντά ότι δεν ενδιαφέρεται για κάποια επαγγελματική μετακίνηση αυτή την περίοδο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι γυναίκες και οι νεότερες ηλικιακές ομάδες εμφανίζονται πιο δραστήριες στην αναζήτηση νέων ευκαιριών.

Το 56% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι βρήκαν νέα εργασία εντός τριών μηνών

Όσον αφορά τα επαγγελματικά πεδία ενδιαφέροντος, το 46% στοχεύει σε θέσεις υπαλλήλου γραφείου, το 22% στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) και το 19% στον τομέα των Πωλήσεων.

H εργασιακή ικανοποίηση

Οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους οι εργαζόμενοι αποχωρούν από την υφιστάμενη εργασία τους παραμένουν οι καλύτερες οικονομικές προτάσεις από άλλες εταιρείες (66%) και το αυξημένο άγχος ή εργασιακή πίεση (56%). Ακολουθούν η δυσλειτουργική σχέση με τον προϊστάμενο (55%), η έλλειψη αναγνώρισης (48%) και η ανάγκη για ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής (43%).

Αντίστοιχα, οι παράγοντες που οδηγούν έναν εργαζόμενο να παραμείνει σε έναν οργανισμό περιλαμβάνουν το ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (60%), την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής (59%), την εργασιακή ασφάλεια και σταθερότητα (56%), την οικονομική ευρωστία της εταιρείας (41%) και τις ευκαιρίες καριέρας και εξέλιξης (38%).

Η έρευνα καταδεικνύει ότι η εργασιακή ικανοποίηση συνδέεται περισσότερο με ποιοτικά χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος όπως η αξιοκρατία, ο σεβασμός, η συνεργατική κουλτούρα και η καλή επικοινωνία με τη διοίκηση. Πρόκειται για παράγοντες που, αν και δεν συνιστούν άμεσα μετρήσιμες παροχές, ενισχύουν τη δέσμευση των εργαζομένων και συμβάλλουν στην εργασιακή ευημερία.

Τα μέσα αναζήτησης που προτιμούν οι υποψήφιοι είναι κατά κύριο λόγο οι ψηφιακές πλατφόρμες, με το LinkedIn να προηγείται (65%), ακολουθούμενο από τις εταιρικές ιστοσελίδες καριέρας (63%) και τα job boards (61%). Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα διατηρεί το ανεπίσημο δίκτυο επαφών και οι συστάσεις, αποδεικνύοντας ότι η προσωπική επαφή και η κοινωνική δικτύωση παραμένουν κρίσιμοι παράγοντες στην ελληνική αγορά.

Τέλος, το 56% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι βρήκαν νέα εργασία εντός τριών μηνών, ενώ το 34% χρειάστηκαν από τέσσερις έως δώδεκα μήνες.

Πηγή: ΟΤ