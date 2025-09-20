newspaper
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ευρώπη: Η πρόκληση της εργασιακής κινητικότητας – Πώς συνδέεται με υψηλούς μισθούς και καινοτομία
Διεθνής Οικονομία 20 Σεπτεμβρίου 2025 | 16:00

Ευρώπη: Η πρόκληση της εργασιακής κινητικότητας – Πώς συνδέεται με υψηλούς μισθούς και καινοτομία

Η διαφορετική πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι πολιτικοί στην Ευρώπη - Απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που έχουν παραγκωνιστεί - Τι δείχνει έρευνα για τη σημασία της εργασιακής κινητικότητας στην οικονομία

Ιωάννα Κουμπαρέλη
ΕπιμέλειαΙωάννα Κουμπαρέλη
A
A
Vita.gr
Δεν αντέχουν να σε βλέπουν να ανθίζεις; Τι είναι το σύνδρομο της ψηλής παπαρούνας

Δεν αντέχουν να σε βλέπουν να ανθίζεις; Τι είναι το σύνδρομο της ψηλής παπαρούνας

Spotlight

Περισσότερη κινητικότητα στην αγορά εργασίας προτείνουν οι Ευρωπαίοι οικονομολόγοι σε νέα έρευνα, την ώρα που όλοι συμφωνούν ότι κάτι πρέπει να γίνει για το γεγονός ότι η Ευρώπη υστερεί σε σχέση με την Αμερική και την Κίνα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η Γηραιά Ήπειρος μένει πίσω σε ανάπτυξη και καινοτομία επειδή οι εργαζόμενοι μένουν για πολλά χρόνια στις ίδιες δουλειές, κάτι που περιορίζει τη διάδοση ιδεών.

 Στην Ευρώπη, ένας στους τέσσερις παραμένει στον ίδιο εργοδότη πάνω από 20 χρόνια

Αυτό αποτελεί εμπόδιο στην ανταγωνιστικότητα και τους υψηλότερους μισθούς για τους ίδιους τους εργαζόμενους, υποστηρίζουν. Ως εκ τούτου, απαιτούνται μεταρρυθμίσεις ώστε οι άνθρωποι να αλλάζουν πιο εύκολα δουλειά, να απολαμβάνουν παροχές που δεν εξαρτώνται από την παραμονή σε συγκεκριμένη εργασία (π.χ. αποζημίωση απόλυσης στο σύνολο των ετών), να υπάρχει μικρότερη σύνδεση μισθών με την παλαιότητα και να στηρίζονται καλύτερα οι νέες επιχειρήσεις.

«Οι κυβερνήσεις δεν έχουν αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης», προειδοποίησε ο Μάριο Ντράγκι στις 16 Σεπτεμβρίου. Ο ίδιος παρουσίασε ένα τολμηρό πρόγραμμα προ ενός έτους, καλώντας τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να διευρύνουν την ενιαία αγορά μειώνοντας τα εμπόδια στο εσωτερικό εμπόριο και ενοποιώντας τις κεφαλαιαγορές. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας, μόνο το 10% των – πολλών – προτάσεών του έχουν εφαρμοστεί.

Ευρώπη: Μια διαφορετική πρόκληση

Σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα, το γεγονός ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις έχουν αφεθεί στην άκρη από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής είναι ως έναν βαθμό κατανοητό. Για δεκαετίες, η Ευρώπη αγωνιζόταν με την ανεργία, η οποία κορυφώθηκε το 2013 σε σχεδόν 12%. Τώρα έχει μειωθεί κάτω από 6% χάρη σε πολιτικές που διευκόλυναν τις προσλήψεις και τις απολύσεις, ενώ έκαναν τα επιδόματα ανεργίας λιγότερο ελκυστικά, καθώς και χάρη στην ισχυρότερη ζήτηση για εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας.

Πλέον οι πολιτικοί βρίσκονται μπροστά σε μια διαφορετική πρόκληση: την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και της καινοτομίας. Όπως αναφέρει ο Economist, η αγορά λειτουργεί καλύτερα όταν οι εργαζομένοι βρίσκονται σε θέσεις κατάλληλες για τα ταλέντα τους και αυτό συχνά συνεπάγεται μετακινήσεις μεταξύ εταιρειών. Δηλαδή, αλλάζοντας πόστα και ρόλους, οι εργαζόμενοι μαθαίνουν και διδάσκουν νέες δεξιότητες, βοηθώντας στη διάδοση ιδεών σε ολόκληρη την οικονομία.

Επιτρέπουν επίσης στις πιο παραγωγικές εταιρείες να επεκταθούν ταχύτερα, αυξάνοντας με τη σειρά τους τους μισθούς. Το πρόβλημα είναι ότι στην Ευρώπη ένας στους τέσσερις εργάζεται στον ίδιο εργοδότη για περισσότερο από δύο δεκαετίες, σε σύγκριση με μόλις έναν στους δέκα Αμερικανούς. Η μελέτη του Niklas Engbom από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης διαπιστώνει ότι οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας είναι λιγότερο πιθανό να αλλάξουν εργοδότη, υποδηλώνοντας ότι το πρόβλημα θα επιδεινωθεί καθώς η ήπειρος γερνάει.

Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι η διαρκής εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης έχει αντιστρέψει το φαινόμενο της «μεγάλης παραίτησης» που είχε παρατηρηθεί στα χρόνια της πανδημίας, καθώς οι μαζικές απολύσεις και οι φόβοι ότι η AI θα καταργήσει επαγγέλματα έχουν δημιουργήσει μια νέα τάση, αυτή της «μεγάλης παραμονής». Από την άλλη, πολλοί εκπρόσωποι της Gen Z εξακολουθούν να αλλάζουν δουλειές νωρίς στην καριέρα τους, το λεγόμενο job-hopping, καθώς νιώθουν απροετοίμαστοι και χωρίς στήριξη στην επαγγελματική τους ανέλιξη.

Παρ’ όλα αυτά, η μακροχρόνια παραμονή στην εργασία κάποτε είχε νόημα. Σε μια σταθερή οικονομία, οι επιχειρήσεις επωφελούνται από εξειδικευμένους εργαζόμενους με υψηλά προσόντα και είναι διατεθειμένες να δαπανήσουν χρήματα για την εκπαίδευσή τους. Οι πρακτικές της αγοράς εργασίας που ταιριάζουν σε μια τέτοια οικονομία είναι κατ’ εξοχήν ευρωπαϊκές. Ωστόσο, δεν ταιριάζουν σε μια εποχή δασμών και ολοένα εντονότερου ανταγωνισμού από την Κίνα.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων διαθέτει 70 δισ. ευρώ (83 δισ. δολάρια) για να δαπανήσει στην καινοτομία έως το 2027. Οι κυβερνήσεις της ΕΕ έχουν πλέον το δικαίωμα να παραβιάζουν τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων όταν επιδιώκουν να προωθήσουν τεχνολογικές καινοτομίες.

Δημιουργική προστασία

Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, ο μεγαλύτερος κίνδυνος στην αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων μπορεί να προέλθει από τις επιχειρήσεις που είναι πολύ απρόθυμες να αλλάξουν τον τύπο της τεχνολογίας που χρησιμοποιούν και που, αντιθέτως, προκρίνουν τις σταδιακές βελτιώσεις», σημειώνει ο Αντονέν Μπερζό της σχολής επιχειρήσεων HEC Paris. «Όσο περισσότερο συνδέεις τον εργαζόμενο με την επιχείρησή σου, τόσο περισσότερο ανταμείβεις αυτή τη συμπεριφορά».

Τι θα μπορούσαν, λοιπόν, να κάνουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής; Μια επιλογή είναι να διασφαλιστεί ότι οι παροχές, όπως οι συντάξεις και οι αποζημιώσεις απόλυσης, είναι μεταβιβάσιμες και δεν σχετίζονται με την αρχαιότητα. Μια άλλη επιλογή είναι να αποσυνδεθούν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις μεταξύ συνδικάτων και εργοδοτών που καθορίζουν τους μισθούς ανάλογα με τον χρόνο παραμονής στην εταιρεία. Μια τρίτη επιλογή είναι τα επιδόματα ανεργίας να καταστούν διαθέσιμα σε όσους παραιτούνται από τη δουλειά τους και όχι μόνο σε όσους απολύονται.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας θα μπορούσε να γίνει πιο ζωντανή, σύμφωνα με τους οικονομολόγους. Η έλλειψη κινητικότητας των εργαζομένων και καινοτόμων εταιρειών στην Ευρώπη δεν αντικατοπτρίζει εν τέλει μόνο προβλήματα στην ίδια την αγορά εργασίας. Οι στεγαστικές πολιτικές που αυξάνουν το κόστος μετακίνησης παγιδεύουν εργαζόμενους σε λιγότερο παραγωγικές περιοχές. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις χρειάζονται χρηματοδότηση από τις κεφαλαιαγορές, καθώς και εργατικό δυναμικό.

Σε κάθε περίπτωση, η Ευρώπη οφείλει να βρει τρόπο να ενισχύσει την καινοτομία και την ανάπτυξη χωρίς ωστόσο αυτό να αποβεί εις βάρος των εργαζομένων.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τουρισμός
Ξενοδοχεία: Οι τρεις πονοκέφαλοι των ξενοδόχων για την επόμενη τουριστική χρονιά

Ξενοδοχεία: Οι τρεις πονοκέφαλοι των ξενοδόχων για την επόμενη τουριστική χρονιά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Δεν αντέχουν να σε βλέπουν να ανθίζεις; Τι είναι το σύνδρομο της ψηλής παπαρούνας

Δεν αντέχουν να σε βλέπουν να ανθίζεις; Τι είναι το σύνδρομο της ψηλής παπαρούνας

Business
Avramar: Νέα εποχή με την Aqua Bridge – Το σχέδιο διάσωσης και η μεγάλη αναδιάρθρωση

Avramar: Νέα εποχή με την Aqua Bridge – Το σχέδιο διάσωσης και η μεγάλη αναδιάρθρωση

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ευρωζώνη: Ο φτωχός Νότος συγκλίνει με τον πλούσιο Βορρά – Τι λένε οι οίκοι αξιολόγησης
Διεθνής Οικονομία 19.09.25

Τι λένε οι οίκοι αξιολόγησης για τις χώρες της ευρωζώνης - Ο φτωχός Νότος συγκλίνει με τον πλούσιο Βορρά

Οι οίκοι αξιολόγησης αναβαθμίζουν τις χώρες του Νότου την ώρα που στερούν βαθμίδες από το Νότο - Το κοινό χρέος και οι φωνές που εναντιώνονται

Τζούλη Καλημέρη
Μαχαίρι σε δημόσιες υπηρεσίες δέχονται 4 στους 10 Ευρωπαίους προκειμένου να μειωθούν οι φόροι
Ευρωβαρόμετρο 19.09.25

Μαχαίρι σε δημόσιες υπηρεσίες δέχονται 4 στους 10 Ευρωπαίους με αντάλλαγμα μείωση φόρων – Η θέση της Ελλάδας

Στις πέντε πρώτες χώρες η Ελλάδα, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο - Πώς αντιμετωπίζονται οι φόροι από τους πολίτες - Ο ρόλος της έλλειψης εμπιστοσύνης στις κυβερνήσεις για τη διαχείριση των δημόσιων πόρων

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Καναδάς και Μεξικό επιθυμούν «πιο δίκαιη και πιο αποτελεσματική» συμφωνία με τις ΗΠΑ
Τριμερής 19.09.25

Καναδάς και Μεξικό επιθυμούν «πιο δίκαιη» συμφωνία με τις ΗΠΑ

«Είμαστε πιο δυνατοί μαζί», δηλώνει ο πρωθυπουργός του Καναδά παρουσία της προέδρου του Μεξικού, καθώς και οι δυο επιθυμούν μια «πιο δίκαιη και πιο αποτελεσματική» τριμερή συμφωνιά με τις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Οι κίνδυνοι από τη «γρήγορη μόδα»: Η φτήνια τρώει τον παρά και θέσεις εργασίας
Χάνονται θέσεις εργασίας 18.09.25

Οι κίνδυνοι από τη «γρήγορη μόδα»: Η φτήνια τρώει τον παρά και θέσεις εργασίας

Επείγοντα μέτρα για την προστασία της βιομηχανίας ένδυσης από τη γρήγορη μόδα ζητούν ευρωπαϊκές επαγγελματικές ομοσπονδίες. Διότι οι αγορές από πλατφόρμες όπως οι Shein και Temu είναι «πεταμένα λεφτά»

Σύνταξη
Η Ευρώπη αγνοεί τον Ντράγκι
Ελάχιστη πρόοδος 18.09.25

Η Ευρώπη αγνοεί τον Ντράγκι

Οι Βρυξέλλες έχουν υλοποιήσει μόλις το 11% των συστάσεων του πρώην προέδρου της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, με την ανταγωνιστικότητα να παραμένει ζητούμενο

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Οικονομία του άγχους»: Πώς οι εταιρείες εκμεταλλεύονται τους φόβους μας
Διεθνής Οικονομία 18.09.25

«Οικονομία του άγχους»: Πώς οι εταιρείες εκμεταλλεύονται τους φόβους μας

Σε μία εποχή που η τεχνολογία αναπτύσσεται ιλιγγιωδώς και οι κακές ειδήσεις μας περικυκλώνουν, αναδύεται ένα νέο είδος οικονομίας: Η «οικονομία του άγχους»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΠΟΕ: Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αυξήσει 40% την αξία του παγκόσμιου εμπορίου έως το 2040
Κίνδυνοι και ευκαιρίες 17.09.25

ΠΟΕ: Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αυξήσει 40% την αξία του παγκόσμιου εμπορίου έως το 2040

Ο ΠΟΕ τονίζει ότι η ανάπτυξη πρέπει να γίνει χωρίς αποκλεισμούς. Καλεί να θεσπιστούν πολιτικές που «γεφυρώνουν το ψηφιακό χάσμα, επενδύουν στις δεξιότητες και διατηρούν ανοιχτό εμπορικό περιβάλλον».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σβίγκου: Μπάζωμα και στο «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από ΝΔ – Αναγκαία η συγκρότηση προοδευτικού μετώπου – Αυτονόητη η θέση Τσίπρα
«Συγκάλυψη ΝΔ» 20.09.25

Σβίγκου: Μπάζωμα και στο «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από ΝΔ – Αναγκαία η συγκρότηση προοδευτικού μετώπου – Αυτονόητη η θέση Τσίπρα

«Το μεγάλο ζητούμενο, αυτή τη στιγμή, είναι η συνεργασία και η ευρύτερη συσπείρωση των προοδευτικών δυνάμεων, ώστε να συγκροτηθεί ένα εναλλακτικό και νικηφόρο μέτωπο» απέναντι στον Μητσοτάκη, λέει η Ράνια Σβίγκου

Σύνταξη
Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου: «Οι εγκληματίες είναι αυτοί που δημιουργούν τις τράπεζες, όχι αυτοί που τις ληστεύουν»
«Χαμένες Αγάπες» 20.09.25

Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου: «Οι εγκληματίες είναι αυτοί που δημιουργούν τις τράπεζες, όχι αυτοί που τις ληστεύουν»

«Ο πατέρας μου συνήθιζε να λέει: "Από την επιτυχία πιες μια γουλιά, κάνε γαργάρες και φτύσε την"» λέει μεταξύ άλλων ο Μεξικανός σκηνοθέτης Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου στην El País - η απώλεια του γιου του, το χάος του Μεξικού και η νέα του ταινία με τον Τομ Κρουζ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τεράστιο ζήτημα η σίτιση των μαθητών στα σχολεία – Περισσότερες οι αιτήσεις φέτος
Ελλάδα 20.09.25

Τεράστιο ζήτημα η σίτιση των μαθητών στα σχολεία – Περισσότερες οι αιτήσεις φέτος

Το πρώτο κουδούνι φανέρωσε τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες οικογένειες σε όλη τη χώρα, με χιλιάδες παιδιά να κινδυνεύουν να μένουν νηστικά στο σχολείο.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Την Δευτέρα πάει στη Νέα Υόρκη – Η ομιλία στη Γ.Σ. του ΟΗΕ και το τετ α τετ με τον Ερντογάν
Πολιτική Γραμματεία 20.09.25

Την Δευτέρα στη Νέα Υόρκη ο Μητσοτάκης - Η ομιλία στη Γ.Σ. του ΟΗΕ και το τετ α τετ με τον Ερντογάν

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συναντήσεις με σειρά επενδυτών, καθώς και με εκπροσώπους μεγάλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και της φαρμακοβιομηχανίας

Σύνταξη
LIVE: Πανσερραϊκός – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 20.09.25

LIVE: Πανσερραϊκός – Ατρόμητος

LIVE: Πανσερραϊκός – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανσερραϊκός – Ατρόμητος για την 4η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

Σύνταξη
Mια «κοιμωμένη» Φρίντα Κάλο που αιωρείται στον ουρανό ενδέχεται να σπάσει ρεκόρ εκατομμυρίων σε δημοπρασία
Σουρεαλισμός 20.09.25

Mια «κοιμωμένη» Φρίντα Κάλο που αιωρείται στον ουρανό ενδέχεται να σπάσει ρεκόρ εκατομμυρίων σε δημοπρασία

Το El Sueño (La Cama), απεικονίζει μια «κοιμωμένη» Φρίντα Κάλο που περιβάλλεται από φύλλα και αιωρείται στον ουρανό, ενώ ένα μεγάλος σκελετός, ζωσμένος με εκρηκτικά βρίσκεται πάνω από τον θόλο του κρεβατιού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Κηφισιά – Άρης
Ποδόσφαιρο 20.09.25

LIVE: Κηφισιά – Άρης

LIVE: Κηφισιά – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κηφισιά – Άρης για την 4η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Να συγκροτήσουμε ένα μέτωπο προοδευτικών συνεργασιών για μια εναλλακτική πολιτική
«Επικίνδυνος ο Μητσοτάκης» 20.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Να συγκροτήσουμε ένα μέτωπο προοδευτικών συνεργασιών για μια εναλλακτική πολιτική

«Η κυβέρνηση γνώριζε τι γινόταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος λέει 'δεν γνώριζα τίποτα'», είπε η αναπλ. εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νατάσα Γκαρά, τονίζοντας την ανάγκη συγκρότησης μετώπου συνεργασιών

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Εσπανιόλ
Ποδόσφαιρο 20.09.25

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Εσπανιόλ

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Εσπανιόλ. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Εσπανιόλ για την 5η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Για να κατανοήσετε πώς η AI θα αναδιαμορφώσει την ανθρωπότητα, διαβάστε αυτό το γερμανικό παραμύθι
Ενοχή ή ενηλικίωση; 20.09.25

Για να κατανοήσετε πώς η AI θα αναδιαμορφώσει την ανθρωπότητα, διαβάστε αυτό το γερμανικό παραμύθι

Η AI θα αντικαταστήσει τη δημιουργικότητα με κάτι που θα μοιάζει περισσότερο με... μαγική ευχή σε ένα παραμύθι - Η πρόκληση για τις μελλοντικές γενιές είναι να αντιμετωπίσουν το αίσθημα κενού που αφήνει

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ο χαμένος τάφος της Κλεοπάτρας: Ένα βυθισμένο λιμάνι μας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στην λύση του μυστηρίου
Κόσμος 20.09.25

Ο χαμένος τάφος της Κλεοπάτρας: Ένα βυθισμένο λιμάνι μας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στην λύση του μυστηρίου

Η πρόσφατη ανακάλυψη ενός βυθισμένου λιμανιού κοντά στην Αλεξάνδρεια φέρνει τους αρχαιολόγους πιο κοντά από ποτέ στον εντοπισμό του χαμένου τάφου της θρυλικής βασίλισσας Κλεοπάτρας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
LIVE: Μπέρνλι – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 20.09.25

LIVE: Μπέρνλι – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Μπέρνλι – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 17.00 την εξέλιξη της αναμέτρησης, Μπέρνλι – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 5η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports 4.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η ΝΔ είναι η κυβέρνηση που διαχειρίστηκε 70 δισεκατομμύρια και πήγαν σε λίγες τσέπες
«Πολιτική αλλαγή» 20.09.25

Τσουκαλάς: Η ΝΔ είναι η κυβέρνηση που διαχειρίστηκε 70 δισεκατομμύρια και πήγαν σε λίγες τσέπες

«Ο κ. Μητσοτάκης πήγε στη ΔΕΘ να μοιράσει ένα πλεόνασμα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πήγε να παρουσιάσει ένα πολιτικό σχέδιο για τη χώρα», λέει χαρακτηριστικά ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Βρετανία-Γαλλία: Περισσότεροι από 1.000 μετανάστες διέσχισαν τη Μάγχη μέσα σε μία μέρα
Βρετανία-Γαλλία 20.09.25

Περισσότεροι από 1.000 μετανάστες διέσχισαν τη Μάγχη μέσα σε μία μέρα

Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι διέσχισαν τη Μάγχη με μικρά σκάφη, κατευθυνόμενοι προς τις βρετανικές ακτές, ενώ η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ προχωρούσε στην επιστροφή ενός ακόμη μετανάστη στη Γαλλία

Σύνταξη
Πάνος Ρούτσι: Ψάχνω δικαιοσύνη, έχω δώσει υπόσχεση στο παιδί μου να βρω τους δολοφόνους
Ελλάδα 20.09.25

Πάνος Ρούτσι: Ψάχνω δικαιοσύνη, έχω δώσει υπόσχεση στο παιδί μου να βρω τους δολοφόνους

Ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας έξω από τη Βουλή, ζητώντας να του χορηγηθεί άδεια εκταφής του παιδιού του, προκειμένου να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του.

Σύνταξη
Συρία: 25 πτώματα ανασύρθηκαν από μαζικό τάφο κοντά στη Δαμασκό – Πιστεύεται ότι είναι θαμμένα τουλάχιστον 175
Κόσμος 20.09.25

Συρία: 25 πτώματα ανασύρθηκαν από μαζικό τάφο κοντά στη Δαμασκό – Πιστεύεται ότι είναι θαμμένα τουλάχιστον 175

Αξιωματούχοι αναφέρουν ότι τα θύματα σκοτώθηκαν από τις δυνάμεις του Άσαντ σε ενέδρα ενώ προσπαθούσαν να διαφύγουν από την ανατολική Γκούτα κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στη Συρία

Σύνταξη
Η Τάρα Κάλικο έκανε ποδήλατο το 1988 και δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι – Η προειδοποίηση που έδωσε στη μητέρα της
Ανεξιχνίαστη υπόθεση 20.09.25

Η Τάρα Κάλικο έκανε ποδήλατο το 1988 και δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι – Η προειδοποίηση που έδωσε στη μητέρα της

Έχουν περάσει πάνω από τριάντα χρόνια από τότε που η Τάρα Λι Κάλικο εξαφανίστηκε ενώ έκανε ποδηλασία στην πόλη της, το Μπελέν του Νέου Μεξικού, αλλά η αστυνομία δεν έχει ακόμη προβεί σε καμία σύλληψη για την υπόθεσή της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο