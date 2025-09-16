newspaper
Νίκο, χάσαμε… Και τώρα τι θα απογίνουμε χωρίς ντραμς

Ξεχάστε τη «Μεγάλη Παραίτηση» – Ο φόβος της απόλυσης κρατά τώρα τους εργαζομένους στις θέσεις τους
Οικονομικές Ειδήσεις 16 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:35

Ξεχάστε τη «Μεγάλη Παραίτηση» – Ο φόβος της απόλυσης κρατά τώρα τους εργαζομένους στις θέσεις τους

Την περίοδο της πανδημίας η ζήτηση για εργαζομένους ήταν υψηλή και οι μισθοί αυξάνονταν. Τώρα, όμως, η στάση αντιστρέφεται.

Βαγγέλης Πρατικάκης
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Πρατικάκης
Δουλειά: Ποια συνήθεια θα μας αναζωογονήσει;

Δουλειά: Ποια συνήθεια θα μας αναζωογονήσει;

Spotlight

Οι μαζικές απολύσεις από μεγάλες επιχειρήσεις και οι φόβοι ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα καταργήσει επαγγέλματα διαγράφουν μια ζοφερή πραγματικότητα για όσους αναζητούν δουλειά.

Καθώς οι προοπτικές της οικονομίας και της αγοράς εργασίας επιδεινώνονται, πολλοί εργαζόμενοι καταβάλλουν προσπάθειες να παραμείνουν στις θέσεις τους. Η τάση της «Μεγάλης Παραμονής» ήρθε να αντικαταστήσει το κύμα της «Μεγάλης Παραίτησης» στη διάρκεια της πανδημίας, γράφει η Telegraph.

Ακόμα και δυσαρεστημένοι υπάλληλοι που μέχρι πρόσφατα σκέφτονταν να αποχωρήσουν έχουν πλέον σταματήσει να αναζητούν νέες θέσεις υπό τον φόβο ότι θα μείνουν άνεργοι.

«Σίγουρα δεν είναι η αγορά εργασίας που βλέπαμε πριν από δύο ή τρία χρόνια» σχολίασε ο Τζακ Κένεντι, οικονομολόγος της εταιρείας Indeed. «Σίγουρα βλέπουμε την αγορά να παγώνει και οι εργαζόμενοι είναι σε αυτή τη φάση επιφυλακτικοί» είπε.

Μείωση κενών θέσεων

Στη Βρετανία, τα νούμερα είναι αποκαρδιωτικά. Μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου 2025, ο αριθμός των μετακινήσεων σε νέες θέσεις εργασίας περιορίστηκε στις 709.000, πολύ κάτω από τις 1,1 εκατ. μετακινήσεις το τρίμηνο που τέλειωσε τον Δεκέμβριο του 2021, όταν η Μεγάλη Παραίτηση βρισκόταν σε εξέλιξη και η ζήτηση για υπαλλήλους ήταν υψηλή.

Πλέον, όμως, η ζήτηση είναι περιορισμένη. Ο αριθμός των κενών θέσεων μειώθηκε δραστικά την τελευταία τριετία, από τα 1,3 εκατομμύρια το τρίμηνο που τέλειωσε τον Μάιο του 2022 σε μόλις 718.000 το τρίμηνο μέχρι τον φετινό Ιούλιο.

«Ο κόσμος ανησυχεί για την εργασιακή ασφάλεια, δεδομένου ότι δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ότι θα βρεις νέα δουλειά αν χάσεις αυτή που έχεις»

Η Τέρα Άλας, σύμβουλος της εταιρείας McKinsey, λέει ότι οι ανησυχίες για την οικονομία «επιβαρύνουν τον κόσμο με μια επιπλέον δόση αβεβαιότητας, ή τουλάχιστον μια αίσθηση ότι μπορεί πλέον να είναι πιο ριψοκίνδυνο να αλλάξουν δουλειά».

Στη διάρκεια της Μεγάλης Παραίτησης, εξήγησε, η διαθεσιμότητα θέσεων εργασίας ενθάρρυνε τις μετακινήσεις. Τον Ιούνιο του 2022, για παράδειγμα, η αναλογία ανέργων/κενών θέσεων ήταν 1 προς 1. Φέτος τον Ιούνιο, όμως, έχει φτάσει το 2,3 προς 1. «Υπάρχει πλέον πολύ μεγαλύτερος ανταγωνισμός για κάθε θέση» είπε.

Οι συνθήκες που διαμορφώνονται στην αγορά εργασίας είναι ιδιαίτερα πιεστικές για τους νέους που αναζητούν την πρώτη τους δοελειά

Οι συνθήκες που διαμορφώνονται στην αγορά εργασίας είναι ιδιαίτερα πιεστικές για τους νέους που αναζητούν την πρώτη τους δοελειά

Ένας σημαντικός παράγοντας πίσω από τη μείωση των κενών θέσεων στη Βρετανία ήταν η περυσινή ανακοίνωση της υπουργού Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς να αυξήσει τις εργοδοτικές εισφορές από το 13,8 στο 15 τοις εκατό, κίνηση που αύξησε το εργοδοτικό κόστος.

Το μέτρο κόστισε στις επιχειρήσεις 25 δισεκατομμύρια λίρες και ανάγκασε πολλούς εργοδότες είτε να προχωρήσουν σε απολύσεις είτε να παγώσουν τις προσλήψεις.

Οι μεταβολές στην αγορά εργασίας ανακλώνται και στους μισθούς. Το τρίμηνο που τέλειωσε τον Απρίλιο του 2021, όταν η Μεγάλη Παραίτηση βρισκόταν σε εξέλιξη, οι μέσεες εβδομαδιαίες αποδοχές αυξήθηκαν κατά 8,4% στον ιδιωτικό τομέα, καθώς οι εργοδότες δυσκολεύονταν να βρουν προσωπικό.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική. Όπως λέει ο Άντριου Ουίσχαρτ, οικονομολόγος της Berenberg, καθώς η ζήτηση για προσωπικό μειώνεται, οι επιχειρήσεις περιορίζουν τις προσλήψεις και τις αυξήσεις μισθών.

«Υπάρχουν πολλοί υποψήφιοι μεταξύ των οποίων μπορούν να διαλέξουν οι εταιρείες, κάτι που σημαίνει ότι δεν προσφέρουν μεγάλες αυξήσεις σε όλους μετακινούνται. Η πίεση για αύξηση μισθών έχει πραγματικά υποχωρήσει» είπε.

Το τρίμηνο που έληξε τον φετινό Ιούνιο, η αύξηση στις μέσες εβδομαδιαίες αποδοχές περιορίστηκε στον ιδιωτικό τομέα στο 4,8%. Και οι υπολογισμοί της Berenberg δείχνουν ότι μεγάλο μέρος αυτής της αύξησης προέρχεται από τους εργαζομένους που παραμένουν στις θέσεις τους.

«Το κίνητρο μετακίνησης για υψηλότερο μισθό δεν υπάρχει πλέον όπως υπήρχε πριν από έναν χρόνο» λέει ο Ουίσχαρτ.

Επισημαίνει ακόμα ότι ο φόβος της ανεργίας αποθαρρύνει την αλλαγή θέσης. «Ο κόσμος ανησυχεί πολύ περισσότερο για την εργασιακή ασφάλεια, δεδομένου ότι δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ότι θα βρεις νέα δουλειά αν χάσεις αυτή που έχεις» εξηγεί.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του βρετανικού Γραφείου Εθνικής Στατιστικής, το τρίμηνο που τέλειωσε τον Ιούνιο η ανεργία έφτανε το 4,7%. Η Τράπεζα της Αγγλίας προβλέπει άνοδο στο 4,9% μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2026.

Υπό τον φόβο της ΑΙ

Οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες δεν είναι πάντως ο μόνος λόγος που οι εργαζόμενοι μένουν εκεί που βρίσκονται. Όλο και περισσότεροι ανησυχούν για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στο επάγγελμά τους.

Η επανάσταση της ΑΙ «δημιουργεί την αίσθηση ότι θα υπάρχουν λιγότερες δουλειές» λέει η Άλας.

Η κατάσταση που διαμορφώνεται φέρνει δυσκολίες για όσους έχουν ήδη απολυθεί ή μόλις τώρα αποφοιτούν από τα πανεπιστήμια και αναζητούν την πρώτη τους δουλειά.

«Με τη ζήτηση για προσλήψεις να είναι περιορισμένες, οι ευκαιρίες μειώνονται για όσους εισέρχονται τώρα στην αγορά εργασίας. Βλέπουμε ότι οι προσλήψεις αποφοίτων τρέχουν με έναν από τους χαμηλότερους ρυθμούς των τελευταίων ετών» λέει ο Κένεντι.

Το μέλλον μοιάζει αβέβαιο ακόμα και για τους νέους που ήδη απασχολούνται. Φετινή έρευνα του Πανεπιστημίου του Λάνκαστερ διαπίστωνε ότι το 48% των εργαζομένων 16-24 ετών ανησυχεί ότι θα χάσει τη δουλειά του.

«Αυτή τη στιγμή υπάρχει σημαντική ανησυχία για την εργασιακή ασφάλεια» σχολιάζει η Άλις Μάρτιν, επικεφαλής ερευνών στο Ίδρυμα Εργασίας του Πανεπιστημίου του Λάνκαστερ.

«Σε αυτό το οικονομικό πλαίσιο όπου έχουμε πιέσεις στο κόστος ζωής, υπάρχει ένα σαφές κίνητρο για τους εργαζομένους να μείνουν στις θέσεις τους και να συσσωρεύσουν δικαιώμτα και παροχές, αντί να ψάχνουν να βρουν νέα θέση».

Economy
Η σοφία του Ρόμπερτ Ρέντφορντ με δικά του λόγια – «Χιούμορ. Ικανότητα. Πνεύμα. Γοητεία. Με αυτή τη σειρά»
Οδηγός ζωής 16.09.25

Η σοφία του Ρόμπερτ Ρέντφορντ με δικά του λόγια – «Χιούμορ. Ικανότητα. Πνεύμα. Γοητεία. Με αυτή τη σειρά»

Η είδηση του θανάτου του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, του ηθοποιού, ακτιβιστή και σκηνοθέτη, βύθισε στη θλίψη τον κόσμο των δημιουργών αλλά η σοφία του παρεμένει λαμπερή πυξίδα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μεντιλίμπαρ: «Δεν αλλάζουμε το πλάνο μας, θα αντιμετωπίσουμε όλα τα παιχνίδια με στόχο τη νίκη»
Champions League 16.09.25

Μεντιλίμπαρ: «Δεν αλλάζουμε το πλάνο μας, θα αντιμετωπίσουμε όλα τα παιχνίδια με στόχο τη νίκη»

Έτοιμος για την πρόκληση της League Phase της ιστορίας του είναι ο Ολυμπιακός και ο Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για την πρεμιέρα με την Πάφο λέγοντας πως η ομάδα του θα δείξει σε όλα τα παιχνίδια την ίδια θέληση για τη νίκη. Τι είπε για Ροντινέι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ.

Σύνταξη
Ο Σίσι αποκάλεσε το Ισραήλ «εχθρό»
Ιστορική δήλωση 16.09.25

Ο Σίσι αποκάλεσε το Ισραήλ «εχθρό»

Είναι η πρώτη φορά που Αιγύπτιος πρόεδρος προβάινει σε τέτοιο χαρακτηρισμό για το Ισραήλ μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Ειρήνης του Καμπ Ντέιβιντ

Σύνταξη
Ρόμπερτ Ρέντφορντ: «Έχω πολύ χαμηλή άποψη για τους κυνικούς. Νομίζω ότι είναι η αρχή του θανάτου»
Σοβαρός 16.09.25

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: «Έχω πολύ χαμηλή άποψη για τους κυνικούς. Νομίζω ότι είναι η αρχή του θανάτου»

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο γίγαντας του αμερικανικού κινηματογράφου, πέθανε σε ηλικία 89 ετών. O ηθοποιός που έγινε σκηνοθέτης και ακτιβιστής, κατάφερε σοβαρά θέματα όπως ο θρήνος και η πολιτική διαφθορά να βρουν απήχηση στο ευρύ κοινό, σε μεγάλο βαθμό χάρη στη δική του διασημότητα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΠΑΣΟΚ για προσχώρηση Λοβέρδου στη ΝΔ: Προφανώς, κ. Μητσοτάκη, ήρθε η ώρα της εξαργύρωσης
Πολιτική Γραμματεία 16.09.25

«Ήρθε η ώρα της εξαργύρωσης κ. Μητσοτάκη», λένε στο ΠΑΣΟΚ για την προσχώρηση Λοβέρδου στη ΝΔ

Εκτός όλων των... άλλων, που υπενθυμίζουν πηγές του ΠΑΣΟΚ για τον Ανδρέα Λοβέρδο, τονίζουν πως «τον τελευταίο χρόνο περιφέρεται στα κανάλια αποθεώνοντας την κυβέρνηση και στηρίζοντας τις άθλιες αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις της»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Σεμερτζίδου: Η Σδούκου μάλλον ξέχασε να ενημερώσει τον Μαρινάκη για τη διαγραφή της από ΝΔ – Τόση μυστικότητα;
ΟΠΕΚΕΠΕ 16.09.25

ΠΑΣΟΚ για Σεμερτζίδου: Η Σδούκου μάλλον ξέχασε να ενημερώσει τον Μαρινάκη για τη διαγραφή της από ΝΔ – Τόση μυστικότητα;

Απάντηση στον Παύλο Μαρινάκη από το ΠΑΣΟΚ - Υπενθυμίζεται ότι οι αποκαλύψεις του in για τις επιδοτήσεις που φέρεται να έλαβε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η Καλλιόπη Σεμερτζίδου προκάλεσαν την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Σύνταξη
To θαυματουργό CRISPR υπόσχεται ριζική θεραπεία του νεανικού διαβήτη
Κυτταρική θεραπεία 16.09.25

To θαυματουργό CRISPR υπόσχεται ριζική θεραπεία του νεανικού διαβήτη

Το εργαλείο γενετικής μηχανικής επέτρεψε την τροποποίηση κυττάρων του παγκρέατος, τα οποία μεταμοσχεύθηκαν σε ασθενή με διαβήτη τύπου 1 και παρήγαγαν ινσουλίνη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Παράνομες ελληνοποιήσεις µε «βιτρίνα» την εργασία – Θύματα αλλοδαποί που πλήρωναν 7.000 ευρώ για δήθεν νόμιμα έγγραφα
Ελλάδα 16.09.25

Παράνομες ελληνοποιήσεις µε «βιτρίνα» την εργασία – Θύματα αλλοδαποί που πλήρωναν 7.000 ευρώ για δήθεν νόμιμα έγγραφα

Το πακέτο της απάτης συμπληρωνόταν µε πλαστά συμβόλαια εργασίας και φορολογικά έγγραφα, ώστε να κατατεθεί πλήρης φάκελος για άδεια διαμονής.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Αχτσιόγλου: ««Η Αριστερά περνάει κρίση γενικώς – Ανάγκη για συσπείρωση δυνάμεων»
«Απαιτείται συνεννόηση» 16.09.25

«Ανάγκη για συσπείρωση δυνάμεων» - Για κρίση στην Αριστερά μιλάει η Αχτσιόγλου, τι λέει για Τσίπρα

Η κρίση δεν αφήνει ανέγγιχτη τη Νέα Αριστερά, τονίζει η βουλευτής της, Έφη Αχτσιόγλου - Το κόμμα Τσίπρα «είναι ενεργό σενάριο αλλά δεν μπορώ να επικροτήσω ούτε να απορρίψω κάτι που δεν έχει υπάρξει»

Σύνταξη
Must Read
