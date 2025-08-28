science
Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
Η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη αντίκτυπο στην αγορά εργασίας – Παίρνει τις δουλειές ανειδίκευτων εργαζομένων
Επιστήμες 28 Αυγούστου 2025

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη αντίκτυπο στην αγορά εργασίας – Παίρνει τις δουλειές ανειδίκευτων εργαζομένων

Μελέτη του Πανεπιστημίου Στάνφορντ δείχνει ότι ο φόβος για τις επιπτώσεις από την τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία είναι πραγματικός. Ο αντίκτυπος είναι μεγαλύτερος για μη εξειδικευμένους εργαζόμενους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
A
A
Στοιχεία, για τον πραγματικό και μετρήσιμο αντίκτυπο που έχει η τεχνητή νοημοσύνη στην απασχόληση, φέρνει στο φως μελέτη του Πανεπιστημίου Στάνφορντ. Είναι η πρώτη μελέτη επί του πεδίου αυτού και δείχνει ότι αυτοί οι οποίοι απειλούνται από την τεχνολογική αυτή έκρηξη είναι οι εργαζόμενοι που μόλις μπαίνουν στην αγορά εργασίας. Αυτοί που δεν έχουν κάποια ειδίκευση.

O αντίκτυπος στην απασχόληση έχει μετατραπεί από θεωρητικός σε πραγματικό και σημαντικό

Οι ερευνητές τους Στάνφορντ αξιοποίησαν επίσημα δεδομένα μισθοδοσίας. Διαπίστωσαν ότι η απασχόληση για εργαζόμενους 22 έως 25 ετών, και σε δουλειές που επηρεάζονται από την ΤΝ, έχει μειωθεί κατά 16% από τα τέλη του 2022. Η μείωση αφορά κυρίως θέσεις όπως η ανάπτυξη λογισμικού και η υποστήριξη πελατών.

Μιλώντας στο Axios ο οικονομολόγος, καθηγητής του Στάνφορντ, Έρικ Βμπρίγιολφσον, επισημαίνει ότι «υπάρχουν σίγουρα στοιχεία ότι η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να έχει μεγάλο αντίκτυπο».

Επίσης ότι το πιο αξιοσημείωτο είναι η ταχύτητα με την οποία ο αντίκτυπος στην απασχόληση έχει μετατραπεί από θεωρητικός σε πραγματικό και σημαντικό. «Αυτή είναι η ταχύτερη, ευρύτερη αλλαγή που έχω δει», είπε ο Βμπρίγιολφσον. Τόνισε δε ότι η μόνη συγκρίσιμη μετατόπιση ήταν αυτή προς την εξ αποστάσεως εργασία εν μέσω της πανδημίας COVID-19.

Ωστόσο, ταυτόχρονα φαίνεται ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι και όσοι εργάζονται σε άλλους τομείς δεν βλέπουν κάποιο μετρήσιμο πλήγμα στις προοπτικές εργασίας.

Ο καθηγητής Βμπρίγιολφσον  είχε μια εξήγηση γι’ αυτό. Πιθανότατα αυτός ο αντίκτυπος οφείλεται στο γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποδώσει σε θέσεις που λύνουν πρακτικά ζητήματα. Κάνει δουλειές που δεν απαιτούν εμπειρία. Ό,τι δηλαδή και οι μόλις αποφοιτήσαντες από τα κολέγια και τα πανεπιστήμια.

Η τεχνητή νοημοσύνη «δεν ξέρει τα κόλπα»

«Οι περισσότεροι εργαζόμενοι ανώτερου επιπέδου έχουν περισσότερες “σιωπηρές” γνώσεις, γνωρίζουν “κόλπα” του επαγγέλματος που ίσως να μην καταγραφούν ποτέ», λέει ο καθηγητής του Στάνφορντ. «Αυτά είναι τα πράγματα που η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει καταφέρει να μάθει, τουλάχιστον όχι ακόμα», σημειώνει.

Ωστόσο, το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό. Ακόμη και αυξάνεται, ή έστω παραμένει σταθερή, η ζήτηση για έμπειρους εργαζόμενους, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να έχει κάνει ήδη ζημιά. Πώς θα βρεθεί η επόμενη γενιά έμπειρων εργαζομένων αν σήμερα δεν υπάρχει χώρος για τους ανειδίκευτους;

Ο καθηγητής Βμπρίγιολφσον υποστηρίζει ότι πρέπει η ίδια η αγορά εργασίας να προσαρμοστεί και να μελετηθούν τρόποι «ώστε όλοι να έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν επαγγελματική σταδιοδρομία». Διότι, αυτήν τη στιγμή, οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να αγωνίζονται να αποκομίσουν οριζόντια οφέλη από την τεχνητή νοημοσύνη. Τα περισσότερα από αυτά συγκεντρώνονται σε μερικές κατηγορίες εργασίας, όπως ο προγραμματισμός και η εξυπηρέτηση πελατών.

Η τεχνητή νοημοσύνη πίσω από τις αλλαγές

Ο καθηγητής Βμπρίγιολφσον και η ομάδα του προσπάθησαν να δουν ποιοι είναι οι παράγοντες που οδηγούν στη μείωση των προσλήψεων ανειδίκευτων εργαζομένων. Όταν αρχικά εξέτασαν τα δεδομένα συνολικά, δεν φαινόταν ότι η τεχνητή νοημοσύνη είχε μεγάλο συνολικό αντίκτυπο στις θέσεις εργασίας. Όταν όμως άρχισαν να εξετάζουν συγκεκριμένους τύπους εργασίας και το επίπεδο εμπειρίας των εργαζομένων, ο αντίκτυπος ήταν απολύτως σαφής.

Στην έρευνά της η ομάδα προσπάθησε επίσης να αποκλείσει άλλες αιτίες, όπως οι αλλαγές στις πολιτικές τηλεργασίας και η κυκλική φύση του τεχνολογικού κλάδου. «Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με βεβαιότητα, αλλά φαίνεται ότι η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται πίσω από αυτές τις μεγάλες αλλαγές», αναφέρουν.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον Βμπρίγιολφσον, υπάρχει μεγάλη διαφορά στον αντίκτυπο στις θέσεις εργασίας με βάση τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες αναπτύσσουν τη νέα αυτή τεχνολογία.

Δηλαδή, όσοι επιδιώκουν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία για να ενισχύσουν το ανθρώπινο εργατικό δυναμικό τους, προσλαμβάνουν περισσότερους. Αυτοί όμως που επιδιώκουν η τεχνητή νοημοσύνη να αντικαταστήσει τους ανθρώπους, προσλαμβάνουν λιγότερους.

Το ερώτημα του τρισεκατομμυρίου

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, ένας από τους βασικούς αγνώστους στην εξίσωση εργασία-τεχνητή νοημοσύνη είναι αν οι εργαζόμενοι υψηλής ειδίκευσης διατρέχουν επίσης κίνδυνο καθώς η τεχνολογία βελτιώνεται.

«Αυτό είναι το ερώτημα πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων», λέει ο Βμπρίγιολφσον. Αν δηλαδή οι νεότεροι εργαζόμενοι μπορεί να είναι απλώς το πρώτο κύμα που θα επηρεαστεί, με περισσότερους ανθρώπους να χάνουν τη δουλειά τους καθώς βελτιώνεται η τεχνολογία. «Είναι σίγουρα πιθανό αυτό που βλέπουμε να είναι απλώς το καναρίνι στο ανθρακωρυχείο», είπε.

Σε μια προσπάθεια να βοηθήσουν την έρευνα, αλλά και τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις, ο Βμπρίγιολφσον και οι συνάδελφοί του δημιουργούν έναν «οικονομικό πίνακα ελέγχου τεχνητής νοημοσύνης». Αυτός προσφέρει δεδομένα προσλήψεων και μισθών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, ώστε οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες να γνωρίζουν πού να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους για κατάρτιση.

Ποιος ήταν και πότε έζησε ο Άνθρωπος των Πετραλώνων; Νέα εκτίμηση για το αινιγματικό είδος
Επιστήμες 27.08.25

Ποιος ήταν και πότε έζησε ο Άνθρωπος των Πετραλώνων; Νέα εκτίμηση για το αινιγματικό είδος

Νέα μέθοδος χρονολόγησης δείχνει ότι το μυστηριώδες κρανίο των Πετραλώνων έχει ηλικία άνω των 280.000 ετών και πιθανότατα ανήκει στον «άνθρωπο της Χαϊδελβέργης».

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ο πλανήτης γεννά λιγότερα μωρά – Είναι η υπογεννητικότητα η μεγάλη υπαρξιακή απειλή;
Η μεγάλη συρρίκνωση 20.08.25

Ο πλανήτης γεννά λιγότερα μωρά – Είναι η υπογεννητικότητα η μεγάλη υπαρξιακή απειλή;

Η υπογεννητικότητα φέρνει δραστικές αλλαγές για τις επόμενες γενιές. Η τάση δύσκολα θα αντιστραφεί και οι ειδικοί συνιστούν προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ένα κλίμα ασύγκριτα εχθρικό – Βαδίζουμε προς την έκτη Μεγάλη Εξαφάνιση;
Αρμαγεδδών 20.08.25

Ένα κλίμα ασύγκριτα εχθρικό – Βαδίζουμε προς την έκτη Μεγάλη Εξαφάνιση;

Η εκπομπή τεράστιων ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα με τον ρυθμό που συνεχίζουμε θα μπορούσε να οδηγήσει τον πλανήτη σε μια άλλη Μεγάλη Εξαφάνιση, λένε οι ειδικοί

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Οι ΗΠΑ ανησυχούν για εισβολή «ανθρωποφάγου μύγας» – Μονάδα βιολογικού ελέγχου ανοίγει στο Τέξας
Επιστήμες 18.08.25

Οι ΗΠΑ ανησυχούν για εισβολή «ανθρωποφάγου μύγας» – Μονάδα βιολογικού ελέγχου ανοίγει στο Τέξας

Το παράσιτο που τρέφεται με ζωντανή σάρκα έχει επεκταθεί μέχρι το Μεξικό και απειλεί να περάσει τα σύνορα. Οι ΗΠΑ ανησυχούν για επιπτώσεις στην κτηνοτροφία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Τεχνητή νοημοσύνη και πανεπιστημιακή εκπαίδευση – Ακόμη δεν έχουν βρει κοινό τόπο
Κενό ευκαιριών 16.08.25

Τεχνητή νοημοσύνη και πανεπιστημιακή εκπαίδευση – Ακόμη δεν έχουν βρει κοινό τόπο

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει τεράστιες δυνατότητες. Ωστόσο, σε πανεπιστημιακό επίπεδο διαπιστώνεται ότι δεν έχει ενσωματωθεί επαρκώς, είτε λόγω έλλειψης εκπαίδευσης των διδασκόντων είτε λόγω αδιαφορίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νοσοκομείο Νάσερ: Το διπλό χτύπημα ήταν τριπλό – Η ακτινογραφία της επίθεσης – Αποκάλυψη CNN για το μακελειό
CNN 28.08.25

Αποκάλυψη: Το διπλό χτύπημα στο νοσοκομείο Νάσερ ήταν τριπλό - Τι δείχνει νέο βίντεο - Η ακτινογραφία της επίθεσης

Νέα στοιχεία για την επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ που κόστισε τη ζωή σε 22 ανθρώπους, ανάμεσά τους σε πέντε δημοσιογράφους - Τι δείχνει νέο βίντεο

Σύνταξη
ΗΠΑ: Οι μισοί Αμερικανοί ψηφοφόροι πιστεύουν ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα
Δείτε αναλυτικά 28.08.25

Αποκαλυπτική δημοσκόπηση - Οι μισοί ψηφοφόροι στις ΗΠΑ πιστεύουν ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα

Νέα δημοσκόπηση στις ΗΠΑ - Έξι στους δέκα ψηφοφόρους εναντιώνονται στην αποστολή περισσότερης στρατιωτικής βοήθειας στο Ισραήλ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μπόνους δόμησης: «Πράσινο» από το Ευρωδικαστήριο για την υπόθεση ΝΟΚ
Εν αναμονή του ΣτΕ 28.08.25

«Πράσινο» από το Ευρωδικαστήριο για τα μπόνους δόμησης του ΝΟΚ - Πότε θα εξεταστεί η υπόθεση

Ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες προσέφυγαν στο δικαστήριο του Στρασβούργου, το οποίο έκρινε ότι η υπόθεση για τα μπόνους δόμησης του ΝΟΚ αξίζει να εξεταστεί καθώς είναι σοβαρή και τεκμηριωμένη

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Μικρές επιχειρήσεις: Ρεκόρ τετραετίας στη μείωση της ζήτησης – Πρόδρομοι δείκτες στασιμότητας και ύφεσης
Ο Γ.Καββαθάς στο in 28.08.25

Η κραυγή των μικρομεσαίων: «Δε θέλουμε άλλη συμπάθεια, θέλουμε πράξεις»

Οι μικρές επιχειρήσεις, το 99,6% του συνόλου της επιχειρηματικότητας, εκπέμπουν σήμα κινδύνου. «Δεν θέλουμε άλλη συμπάθεια. Θέλουμε πράξεις» λέει στο in o πρόδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γ. Καββαθάς. Ανησυχητικά σημάδια για το σύνολο της οικονομίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Απεργία ΑΔΕΔΥ: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας το πρωί στο Σύνταγμα
Ελλάδα 28.08.25

Απεργία της ΑΔΕΔΥ ενάντια στο νέο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων - Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα

Η ΑΔΕΔΥ καλεί στους εργαζόμενους του Λεκανοπεδίου στο Δημόσιο να δώσουν το «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα γίνει στο Σύνταγμα στις 10 το πρωί

Σύνταξη
Πυροβολισμοί στη Μινεάπολη: 12χρονη ομογενής ανάμεσα στους τραυματίες – Ανατριχιάζουν οι σημειώσεις του δράστη
«Έγκλημα μίσους» 28.08.25

Μακελειό σε σχολείο στη Μινεάπολη: 12χρονη ομογενής ανάμεσα στους τραυματίες - Ανατριχιάζουν οι σημειώσεις του δράστη

Δύο παιδιά σκοτώθηκαν και 17 ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν, από τους πυροβολισμούς στο καθολικό σχολείο στη Μινεάπολη - Ο δράστης, αυτοκτόνησε μετά το μακελειό - Για έγκλημα μίσους μιλά το FBI

Σύνταξη
Τροχαίο στην Πιερία: Μάχη για τη ζωή της δίνει 11χρονο κοριτσάκι – Νεκρή η 9χρονη αδελφή της
Ελλάδα 28.08.25

Τροχαίο στην Πιερία: Μάχη για τη ζωή της δίνει 11χρονο κοριτσάκι – Νεκρή η 9χρονη αδελφή της

Το τροχαίο στην Πιερία συνέβη όταν η 35χρονη μητέρα των κοριτσιών, η οποία οδηγούσε το αυτοκίνητο, έχασε για άγνωστο λόγο τον έλεγχο του ΙΧ και προσέκρουσε σε δέντρο.

Σύνταξη
Ο Παύλος Μαρινάκης πάει να χτυπήσει τον Τσίπρα και καίει την κυβέρνηση Μητσοτάκη
Πανικός στο Μαξίμο 28.08.25

Ο Παύλος Μαρινάκης πάει να χτυπήσει τον Τσίπρα και καίει την κυβέρνηση Μητσοτάκη

Μπούμερανγκ για την κυβέρνηση τα στοιχεία με τα οποία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσπαθεί να αντικρούσει τις κατηγορίες του Αλέξη Τσίπρα. Σε «ξέρα» πέφτει η προσπάθεια αναβίωσης του καταστροφικού 2015 με τους αριθμούς να λειτουργούν υπέρ του Τσίπρα.

Σύνταξη
Αποψίλωση δασών: Ευθύνεται για μισό εκατομμύριο θανάτους σε 20 χρόνια – Αυξάνει ασθένειες που προκαλεί η ζέστη
Αιτία θανάτου 28.08.25

Αποψίλωση δασών: Ευθύνεται για μισό εκατομμύριο θανάτους σε 20 χρόνια – Αυξάνει ασθένειες που προκαλεί η ζέστη

Η αποψίλωση δασών αυξάνει τη θερμοκρασία στα τροπικά δάση του Αμαζονίου, του Κονγκό και της νοτιοανατολικής Ασίας. Αυτό έχει αποτέλεσμα να επιβαρύνεται η υγεία των κατοίκων και πολλοί να πεθαίνουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μάχη για τον βυθό: Οι αμυντικές εταιρείες στοχεύουν στην υποβρύχια ασφάλεια
Διεθνής Οικονομία 28.08.25

Μάχη για τον βυθό: Οι αμυντικές εταιρείες στοχεύουν στην υποβρύχια ασφάλεια

Η διακοπή των αγωγών φυσικού αερίου και των τηλεπικοινωνιακών καλωδίων έχει εστιάσει το μυαλό των υπευθύνων χάραξης πολιτικής στην προστασία των υποβρυχίων περιουσιακών στοιχείων

Σύνταξη
