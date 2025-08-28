Η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη αντίκτυπο στην αγορά εργασίας – Παίρνει τις δουλειές ανειδίκευτων εργαζομένων

Στοιχεία, για τον πραγματικό και μετρήσιμο αντίκτυπο που έχει η τεχνητή νοημοσύνη στην απασχόληση, φέρνει στο φως μελέτη του Πανεπιστημίου Στάνφορντ. Είναι η πρώτη μελέτη επί του πεδίου αυτού και δείχνει ότι αυτοί οι οποίοι απειλούνται από την τεχνολογική αυτή έκρηξη είναι οι εργαζόμενοι που μόλις μπαίνουν στην αγορά εργασίας. Αυτοί που δεν έχουν κάποια ειδίκευση.

O αντίκτυπος στην απασχόληση έχει μετατραπεί από θεωρητικός σε πραγματικό και σημαντικό

Οι ερευνητές τους Στάνφορντ αξιοποίησαν επίσημα δεδομένα μισθοδοσίας. Διαπίστωσαν ότι η απασχόληση για εργαζόμενους 22 έως 25 ετών, και σε δουλειές που επηρεάζονται από την ΤΝ, έχει μειωθεί κατά 16% από τα τέλη του 2022. Η μείωση αφορά κυρίως θέσεις όπως η ανάπτυξη λογισμικού και η υποστήριξη πελατών.

Μιλώντας στο Axios ο οικονομολόγος, καθηγητής του Στάνφορντ, Έρικ Βμπρίγιολφσον, επισημαίνει ότι «υπάρχουν σίγουρα στοιχεία ότι η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να έχει μεγάλο αντίκτυπο».

Επίσης ότι το πιο αξιοσημείωτο είναι η ταχύτητα με την οποία ο αντίκτυπος στην απασχόληση έχει μετατραπεί από θεωρητικός σε πραγματικό και σημαντικό. «Αυτή είναι η ταχύτερη, ευρύτερη αλλαγή που έχω δει», είπε ο Βμπρίγιολφσον. Τόνισε δε ότι η μόνη συγκρίσιμη μετατόπιση ήταν αυτή προς την εξ αποστάσεως εργασία εν μέσω της πανδημίας COVID-19.

Ωστόσο, ταυτόχρονα φαίνεται ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι και όσοι εργάζονται σε άλλους τομείς δεν βλέπουν κάποιο μετρήσιμο πλήγμα στις προοπτικές εργασίας.

Ο καθηγητής Βμπρίγιολφσον είχε μια εξήγηση γι’ αυτό. Πιθανότατα αυτός ο αντίκτυπος οφείλεται στο γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποδώσει σε θέσεις που λύνουν πρακτικά ζητήματα. Κάνει δουλειές που δεν απαιτούν εμπειρία. Ό,τι δηλαδή και οι μόλις αποφοιτήσαντες από τα κολέγια και τα πανεπιστήμια.

Η τεχνητή νοημοσύνη «δεν ξέρει τα κόλπα»

«Οι περισσότεροι εργαζόμενοι ανώτερου επιπέδου έχουν περισσότερες “σιωπηρές” γνώσεις, γνωρίζουν “κόλπα” του επαγγέλματος που ίσως να μην καταγραφούν ποτέ», λέει ο καθηγητής του Στάνφορντ. «Αυτά είναι τα πράγματα που η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει καταφέρει να μάθει, τουλάχιστον όχι ακόμα», σημειώνει.

Ωστόσο, το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό. Ακόμη και αυξάνεται, ή έστω παραμένει σταθερή, η ζήτηση για έμπειρους εργαζόμενους, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να έχει κάνει ήδη ζημιά. Πώς θα βρεθεί η επόμενη γενιά έμπειρων εργαζομένων αν σήμερα δεν υπάρχει χώρος για τους ανειδίκευτους;

Ο καθηγητής Βμπρίγιολφσον υποστηρίζει ότι πρέπει η ίδια η αγορά εργασίας να προσαρμοστεί και να μελετηθούν τρόποι «ώστε όλοι να έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν επαγγελματική σταδιοδρομία». Διότι, αυτήν τη στιγμή, οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να αγωνίζονται να αποκομίσουν οριζόντια οφέλη από την τεχνητή νοημοσύνη. Τα περισσότερα από αυτά συγκεντρώνονται σε μερικές κατηγορίες εργασίας, όπως ο προγραμματισμός και η εξυπηρέτηση πελατών.

Η τεχνητή νοημοσύνη πίσω από τις αλλαγές

Ο καθηγητής Βμπρίγιολφσον και η ομάδα του προσπάθησαν να δουν ποιοι είναι οι παράγοντες που οδηγούν στη μείωση των προσλήψεων ανειδίκευτων εργαζομένων. Όταν αρχικά εξέτασαν τα δεδομένα συνολικά, δεν φαινόταν ότι η τεχνητή νοημοσύνη είχε μεγάλο συνολικό αντίκτυπο στις θέσεις εργασίας. Όταν όμως άρχισαν να εξετάζουν συγκεκριμένους τύπους εργασίας και το επίπεδο εμπειρίας των εργαζομένων, ο αντίκτυπος ήταν απολύτως σαφής.

Στην έρευνά της η ομάδα προσπάθησε επίσης να αποκλείσει άλλες αιτίες, όπως οι αλλαγές στις πολιτικές τηλεργασίας και η κυκλική φύση του τεχνολογικού κλάδου. «Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με βεβαιότητα, αλλά φαίνεται ότι η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται πίσω από αυτές τις μεγάλες αλλαγές», αναφέρουν.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον Βμπρίγιολφσον, υπάρχει μεγάλη διαφορά στον αντίκτυπο στις θέσεις εργασίας με βάση τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες αναπτύσσουν τη νέα αυτή τεχνολογία.

Δηλαδή, όσοι επιδιώκουν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία για να ενισχύσουν το ανθρώπινο εργατικό δυναμικό τους, προσλαμβάνουν περισσότερους. Αυτοί όμως που επιδιώκουν η τεχνητή νοημοσύνη να αντικαταστήσει τους ανθρώπους, προσλαμβάνουν λιγότερους.

Το ερώτημα του τρισεκατομμυρίου

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, ένας από τους βασικούς αγνώστους στην εξίσωση εργασία-τεχνητή νοημοσύνη είναι αν οι εργαζόμενοι υψηλής ειδίκευσης διατρέχουν επίσης κίνδυνο καθώς η τεχνολογία βελτιώνεται.

«Αυτό είναι το ερώτημα πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων», λέει ο Βμπρίγιολφσον. Αν δηλαδή οι νεότεροι εργαζόμενοι μπορεί να είναι απλώς το πρώτο κύμα που θα επηρεαστεί, με περισσότερους ανθρώπους να χάνουν τη δουλειά τους καθώς βελτιώνεται η τεχνολογία. «Είναι σίγουρα πιθανό αυτό που βλέπουμε να είναι απλώς το καναρίνι στο ανθρακωρυχείο», είπε.

Σε μια προσπάθεια να βοηθήσουν την έρευνα, αλλά και τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις, ο Βμπρίγιολφσον και οι συνάδελφοί του δημιουργούν έναν «οικονομικό πίνακα ελέγχου τεχνητής νοημοσύνης». Αυτός προσφέρει δεδομένα προσλήψεων και μισθών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, ώστε οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες να γνωρίζουν πού να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους για κατάρτιση.