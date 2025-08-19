Οι Αμερικανοί ανησυχούν ότι η ΑΙ φέρνει ανεργία και πολιτικό χάος

Μεγάλο μέρος των αμερικανών πολιτών ανησυχεί ότι η ΑΙ θα αφήσει μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού χωρίς δουλειά και θα φέρει «πολιτικό χάος», διαπιστώνει δημοσκόπηση της εταιρείας Ipsos για λογαριασμό του Reuters.

Στην έρευνα που διήρκεσε έξι ημέρες και ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, το 71% των συμμετεχόντων δήλωσε πως ανησυχεί ότι η AI «θα αφήσει μόνιμα χωρίς δουλειά υπερβολικά πολλούς ανθρώπους».

Η νέα τεχνολογία έγινε παγκόσμιο αντικείμενο συζήτησης στα τέλη του 2022, όταν η OpenAi παρουσίασε το ChatGPT. Το λανσάρισμα αντίστοιχων προϊόντων από γίγαντες της τεχνολογίας όπως η Meta, η Google και η Microsoft φούντωσε τις προβλέψεις για δραστικές αλλαγές στην αγορά εργασίας, τις επιχειρήσεις και την καθημερινότητα.

Αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις μαζικών απολύσεων –η ανεργία στις ΗΠΑ περιοριζόταν στο 4,2% τον Ιούλιο- πολλοί ειδικοί συμφωνούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορεί σύντομα να κάνει όλες τις δουλειές γραφείου καλύτερα από τους ανθρώπους.

Πολιτική αστάθεια

Πολλοί ανησυχούν επίσης για τις κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες: στην τελευταία δημοσκόπηση, το 77% των ερωτηθέντων δήλωσε πως ανησυχεί ότι η ΑΙ μπορεί να φέρει πολιτικό χάος.

Μεταξύ άλλων, η τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπει τη δημιουργία ρεαλιστικών αλλά ψεύτικων βίντεο deepfake και διευκολύνει τον σχεδιασμό επιχειρήσεων παραπληροφόρησης, κάτι που θα μπορούσε να δώσει νέα ώθηση στις απόπειρες επηρεασμού της κοινής γνώμης.

Τον περασμένο μήνα, υπενθυμίζει το Reuters, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόβαλντ Τραμπ ανάρτησε βίντεο ΑΙ που δείχνει τη σύλληψη του προκατόχου του Μπαράκ Ομπάμα, μια σύλληψη που δεν συνέβη ποτέ.

Στρατός, περιβάλλον και ανθρώπινες σχέσεις

Οι Αμερικανοί ανησυχούν επίσης για τις στρατιωτικές εφαρμογές της ΑΙ, δείχνει η δημοσκόπηση. Το 48% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι η ΑΙ δεν πρέπει ποτέ να επιλέγει τους στόχους στρατιωτικών επιθέσεων, έναντι 24% που θεωρούν σκόπιμη μια τέτοια χρήση. Το 29* δήλωσε πως δεν είναι σίγουρο.

Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες, 61%, δήλωσαν πως ανησυχούν για τις ενεργειακές απαιτήσεις των εφαρμογών ΑΙ.

Ακόμα, τα δύο τρίτα των συμμετεχόντων δήλωσαν πως ανησυχούν ότι οι άνθρωποι θα εγκαταλείψουν τις σχέσεις με τους γύρω τους για χάρη των συντρόφων ΑΙ.

Ένα ερώτημα που δίχασε τους ερωτηθέντες ήταν το εάν η τεχνητή νοημοσύνη θα βοηθήσει στην Παιδεία, με το 36% να απαντά ναι και το 40% όχι, ενώ οι υπόλοιποι δήλωσαν πως δεν είναι σίγουροι.

Όσον αφορά τις απώτερες συνέπειες, το 58% δήλωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θέτει σε κίνδυνο το μέλλον της ίδιας της ανθρωπότητας.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 4.446 ενηλίκων που απάντησαν σε online ερωτηματολόγιο. Το περιθώριο σφάλματος είναι περίπου 2 ποσοστιαίες μονάδες.