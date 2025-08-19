science
Τρίτη 19 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
19.08.2025 | 20:58
Φωτιά στην Κερατέα - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Οι Αμερικανοί ανησυχούν ότι η ΑΙ φέρνει ανεργία και πολιτικό χάος
AI 19 Αυγούστου 2025 | 16:29

Οι Αμερικανοί ανησυχούν ότι η ΑΙ φέρνει ανεργία και πολιτικό χάος

Η πλειονότητα των ερωτηθέντων ανησυχεί ότι η ΑΙ «θα αφήσει μόνιμα χωρίς δουλειά υπερβολικά πολλούς ανθρώπους».

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Cookie jarring: Μήπως είμαστε το συναισθηματικό του σνακ;

Cookie jarring: Μήπως είμαστε το συναισθηματικό του σνακ;

Spotlight

Μεγάλο μέρος των αμερικανών πολιτών ανησυχεί ότι η ΑΙ θα αφήσει μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού χωρίς δουλειά και θα φέρει «πολιτικό χάος», διαπιστώνει δημοσκόπηση της εταιρείας Ipsos για λογαριασμό του Reuters.

Στην έρευνα που διήρκεσε έξι ημέρες και ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, το 71% των συμμετεχόντων δήλωσε πως ανησυχεί ότι η AI «θα αφήσει μόνιμα χωρίς δουλειά υπερβολικά πολλούς ανθρώπους».

Η νέα τεχνολογία έγινε παγκόσμιο αντικείμενο συζήτησης στα τέλη του 2022, όταν η OpenAi παρουσίασε το ChatGPT. Το λανσάρισμα αντίστοιχων προϊόντων από γίγαντες της τεχνολογίας όπως η Meta, η Google και η Microsoft φούντωσε τις προβλέψεις για δραστικές αλλαγές στην αγορά εργασίας, τις επιχειρήσεις και την καθημερινότητα.

Αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις μαζικών απολύσεων –η ανεργία στις ΗΠΑ περιοριζόταν στο 4,2% τον Ιούλιο- πολλοί ειδικοί συμφωνούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορεί σύντομα να κάνει όλες τις δουλειές γραφείου καλύτερα από τους ανθρώπους.

Πολιτική αστάθεια

Πολλοί ανησυχούν επίσης για τις κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες: στην τελευταία δημοσκόπηση, το 77% των ερωτηθέντων δήλωσε πως ανησυχεί ότι η ΑΙ μπορεί να φέρει πολιτικό χάος.

Η πλειονότητα των ερωτηθέντων ανησυχεί ότι η ΑΙ φέρνει πολιτικό χάος, απολύσεις, απώλεια προσωπικών σχέσεων και υπερκατανάλωση ενέργειας (Reuters)

Η πλειονότητα των ερωτηθέντων ανησυχεί ότι η ΑΙ φέρνει πολιτικό χάος, απολύσεις, απώλεια προσωπικών σχέσεων και υπερκατανάλωση ενέργειας (Reuters)

Μεταξύ άλλων, η τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπει τη δημιουργία ρεαλιστικών αλλά ψεύτικων βίντεο deepfake και διευκολύνει τον σχεδιασμό επιχειρήσεων παραπληροφόρησης, κάτι που θα μπορούσε να δώσει νέα ώθηση στις απόπειρες επηρεασμού της κοινής γνώμης.

Τον περασμένο μήνα, υπενθυμίζει το Reuters, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόβαλντ Τραμπ ανάρτησε βίντεο ΑΙ που δείχνει τη σύλληψη του προκατόχου του Μπαράκ Ομπάμα, μια σύλληψη που δεν συνέβη ποτέ.

Στρατός, περιβάλλον και ανθρώπινες σχέσεις

Οι Αμερικανοί ανησυχούν επίσης για τις στρατιωτικές εφαρμογές της ΑΙ, δείχνει η δημοσκόπηση. Το 48% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι η ΑΙ δεν πρέπει ποτέ να επιλέγει τους στόχους στρατιωτικών επιθέσεων, έναντι 24% που θεωρούν σκόπιμη μια τέτοια χρήση. Το 29* δήλωσε πως δεν είναι σίγουρο.

Πολλοί Αμερικανοί ανησυχούν ότι η ΑΙ είναι επιβλαβής για την ανθρωπότητα, θέτει σε κίνδυνο το μελλον των ανθρώπων και θα έχει απρόβλεπτες συνέπειες (Reuters)

Πολλοί Αμερικανοί ανησυχούν ότι η ΑΙ είναι επιβλαβής για την ανθρωπότητα, θέτει σε κίνδυνο το μελλον των ανθρώπων και θα έχει απρόβλεπτες συνέπειες (Reuters)

Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες, 61%, δήλωσαν πως ανησυχούν για τις ενεργειακές απαιτήσεις των εφαρμογών ΑΙ.

Ακόμα, τα δύο τρίτα των συμμετεχόντων δήλωσαν πως ανησυχούν ότι οι άνθρωποι θα εγκαταλείψουν τις σχέσεις με τους γύρω τους για χάρη των συντρόφων ΑΙ.

Ένα ερώτημα που δίχασε τους ερωτηθέντες ήταν το εάν η τεχνητή νοημοσύνη θα βοηθήσει στην Παιδεία, με το 36% να απαντά ναι και το 40% όχι, ενώ οι υπόλοιποι δήλωσαν πως δεν είναι σίγουροι.

Όσον αφορά τις απώτερες συνέπειες, το 58% δήλωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θέτει σε κίνδυνο το μέλλον της ίδιας της ανθρωπότητας.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 4.446 ενηλίκων που απάντησαν σε online ερωτηματολόγιο. Το περιθώριο σφάλματος είναι περίπου 2 ποσοστιαίες μονάδες.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρήκε στηρίγματα για το θετικό πρόσημο η αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρήκε στηρίγματα για το θετικό πρόσημο η αγορά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Cookie jarring: Μήπως είμαστε το συναισθηματικό του σνακ;

Cookie jarring: Μήπως είμαστε το συναισθηματικό του σνακ;

Xρηματιστήριο Αθηνών
ΕΧΑΕ: Με 1,17% η Morgan Stanley, συνεχίζονται οι κινήσεις των funds

ΕΧΑΕ: Με 1,17% η Morgan Stanley, συνεχίζονται οι κινήσεις των funds

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Χαμένοι στη μετάφραση: Όταν η τεχνητή νοημοσύνη τα δίνει όλα έτοιμα, ας μάθουμε ξένες γλώσσες
Financial Times 19.08.25

Χαμένοι στη μετάφραση: Όταν η τεχνητή νοημοσύνη τα δίνει όλα έτοιμα, ας μάθουμε ξένες γλώσσες

Ξένες γλώσσες: Μήπως ήρθε το τέλος στην εκμάθησή τους; Η τεχνητή νοημοσύνη έχει κάνει τη μετάφραση εύκολη και γρήγορη και πολύ αποδοτική, αλλά οι άνθρωποι φαίνεται ότι χάνουν κάτι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τεχνητή Νοημοσύνη: Πλήττει την εργασιακή πραγματικότητα ή χτίζει τα επαγγέλματα του μέλλοντος;
Ιδού το ερώτημα 14.08.25

Τεχνητή Νοημοσύνη: Πλήττει την εργασιακή πραγματικότητα ή χτίζει τα επαγγέλματα του μέλλοντος;

Πολλές θέσεις εργασίας πέφτουν θύματα της αλματώδους ανάπτυξης που έχει σημειώσει η Τεχνητή Νοημοσύνη, γιατί όμως μερικά επαγγέλματα φαίνονται πιο εύκολο να εξαφανιστούν;

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Αγορά εργασίας και τεχνητή νοημοσύνη: Χαλαρώστε, δεν μας πήραν (ακόμα) τις δουλειές τα bots
Αβεβαιότητα 11.08.25

Αγορά εργασίας και τεχνητή νοημοσύνη: Χαλαρώστε, δεν μας πήραν (ακόμα) τις δουλειές τα bots

Νέες έρευνες στις ΗΠΑ δείχνουν ότι προς το παρόν η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ο κύριος ένοχος για απώλειες θέσεων εργασίας. Αν κάποιος φταίει, θα είναι η οικονομική αστάθεια, όχι το ΑΙ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τεχνητή νοημοσύνη: Μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών; Ναι, συνήθως για κακό
Ζήτημα δημοκρατίας 11.08.25

Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να επηρεάσει τις εκλογές; Οι ειδικοί λένε ναι – και όχι πάντα για καλό σκοπό

Έρευνα της Διεθνούς Επιτροπής για το Περιβάλλον Πληροφοριών διαπίστωσε ότι διάφοροι παράγοντες έχουν χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη στις εκλογικές αναμετρήσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η ευκαιρία του Τσιτσιπά στο Γουίνστον Σάλεμ και η «κατάρα» του US Open (vids)
Άλλα Αθλήματα 19.08.25

Η ευκαιρία του Τσιτσιπά στο Γουίνστον Σάλεμ και η «κατάρα» του US Open (vids)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκινάει την περιπέτειά του στο Γουίνστον Σάλεμ, με στόχο να βρει ρυθμό και ψυχολογία ενόψει του US Open, όπου έχει τα χειρότερα αποτελέσματα από τα τέσσερα Grand Slams.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Πευκοχώρι Χαλκιδικής: Μνημόσυνο για τον 19χρονο Γιάννη – Πριν από ένα χρόνο έχασε τη ζωή του στο λούνα παρκ
Κλίμα οδύνης 19.08.25

Πευκοχώρι Χαλκιδικής: Μνημόσυνο για τον 19χρονο Γιάννη – Πριν από ένα χρόνο έχασε τη ζωή του στο λούνα παρκ

Ο πατέρας του σημείωσε ότι οι έλεγχοι που γίνονται πια, έχουν σώσει άλλα παιδιά. Και υπόσχεται να κάνει τα πάντα για μην υπάρξουν άλλα τέτοια δυστυχήματα.

Σύνταξη
Γεωργιάδης: «Χαμένος στη μετάφραση» – Απαράδεκτη απάντηση σε γυναίκα που διαμαρτυρήθηκε για τις ελλείψεις του ΕΣΥ
Αφοπλιστικός... 19.08.25

«Χαμένος στη μετάφραση» ο Γεωργιάδης - Απαράδεκτη απάντηση σε γυναίκα που διαμαρτυρήθηκε για τις ελλείψεις του ΕΣΥ

Εξοργιστική απάντηση σε γυναίκα που πέθανε ο πατέρας της επειδή δεν υπήρχε ασθενοφόρο. Έκθετος για την κυβερνητική πολιτική όσον αφορά τις αιτίες που οδηγούν σε υποστελέχωση των νοσοκομείων.

Σύνταξη
Το άγριο «κρησφύγετο» των παικτών των Ντάλας Κάουμποϊς – «Άλλοι σνίφαραν κοκαΐνη, άλλοι κάπνιζαν μαριχουάνα»
«Αίσθηση αβεβαιότητας» 19.08.25

Το άγριο «κρησφύγετο» των παικτών των Ντάλας Κάουμποϊς – «Άλλοι σνίφαραν κοκαΐνη, άλλοι κάπνιζαν μαριχουάνα»

Τη δεκαετία του '90, οι παίκτες των Ντάλας Κάουμποϊς είδαν ξαφνικά τους ευατούς τους να απολαμβάνουν την ελευθερία τους δίχως περιορισμούς -και έτσι επιδόθηκαν σε κάθε λογής ατασθαλία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η χώρα του «Pass» της κυβέρνησης Μητσοτάκη – «Χίος Pass» προτείνει ο Μηταράκης και για το νησί μετά τις φωτιές
Πολιτική Γραμματεία 19.08.25

Η χώρα του «Pass» της κυβέρνησης Μητσοτάκη – «Χίος Pass» προτείνει ο Μηταράκης και για το νησί μετά τις φωτιές

Aντί άμεσης χρηματοδότησης των αναγκών των κατοίκων περιοχών που είδαν τις περιουσίες τους να γίνονται στάση, η κυβέρνηση στρέφεται και πάλι στα πάσης φύσεως «Pass» και σε μέτρα - ψίχουλα

Σύνταξη
Πριγκίπισσα Σαρλίν: Η οικογενειακή τραγωδία και ο πνιγμός του 5χρονου που την όρισε
«Αβάσταχτο» 19.08.25

Πριγκίπισσα Σαρλίν: Η οικογενειακή τραγωδία και ο πνιγμός του 5χρονου που την όρισε

Μια προσωπική τραγωδία που τη στιγμάτισε από παιδί κρύβεται πίσω από το φιλανθρωπικό έργο της πριγκίπισσας Σαρλίν του Μονακό, η οποία υπερασπίζεται την εκμάθηση της κολύμβησης ως παγκόσμιο δικαίωμα ζωής

Σύνταξη
Γιατί οι Δυτικοί είναι αδιανόητα δύσκολο να αντέξουν μια σύγκρουση στον παγωμένο βορρά
Προειδοποίηση στρατιωτικών 19.08.25

Γιατί οι Δυτικοί είναι αδιανόητα δύσκολο να αντέξουν μια σύγκρουση στον παγωμένο βορρά

Στρατιωτικοί εκπαιδευμένοι σε πολικές συνθήκες προειδοποιούν τι περιμένει τους στρατούς των Ευρωπαίουν εάν συγκρουστούν στον βορρά με του έμπειρους στο ψύχος Ρώσους.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Προκρίσεις στη League Phase για ΑΕΛ (2-1) και Βόλο (4-0) – Έκανε την έκπληξη η Καβάλα στα πέναλτι (vid)
Κύπελλο Ελλάδος 19.08.25

Προκρίσεις στη League Phase για ΑΕΛ (2-1) και Βόλο (4-0) – Έκανε την έκπληξη η Καβάλα στα πέναλτι (vid)

Με ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΛ πέρασε με 2-1 από την Καλαμάτα και προκρίθηκε στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ενώ ο Βόλος νίκησε με 4-0 τον ΠΑΣ Γιάννινα των πολλών προβλημάτων. Η Καβάλα πέταξε εκτός μέσω των πέναλτι τον Πανσερραϊκό.

Σύνταξη
Οι έξι πόλεμοι που «έληξε» ο Τραμπ
Deutsche Welle 19.08.25

Οι έξι πόλεμοι που «έληξε» ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος επαναλαμβάνει αυτές τις ημέρες ότι κατάφερε μέσα σε λίγες εβδομάδες να τελειώσει 6 πολέμους, αλλά αυτός της Ουκρανίας αποδείχτηκε πιο περίπλοκος. Έχει βάση αυτό που λέει;

Σύνταξη
Αθήνα: Σε ποια γειτονιά της πρωτεύουσας καταγράφηκε ρεκόρ βροχής 197 ημερών
Χάρτης 19.08.25

Σε ποια γειτονιά της Αθήνας καταγράφηκε ρεκόρ βροχής 197 ημερών

Ξαφνική μπόρα αιφνιδίασε κατοίκους και τουρίστες στην Αθήνα το μεσημέρι της Τρίτης. Σημαντικά ύψη βροχής κατέγραψαν οι 93 σταθμοί του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr

Σύνταξη
Η Φίνος Φιλμ τιμά με μια νοσταλγική ανάρτηση την Παγκόσμια Ημέρα Φωτογραφίας – «Ένα αυθόρμητο κλικ»
Η συμβολή 19.08.25

Η Φίνος Φιλμ τιμά με μια νοσταλγική ανάρτηση την Παγκόσμια Ημέρα Φωτογραφίας – «Ένα αυθόρμητο κλικ»

«Γιατί στον κινηματογράφο, όπως και στη ζωή, κάθε φωτογραφία κρύβει μια μικρή ιστορία», αναφέρεται στην ανάρτηση της Φίνος Φιλμ για την Παγκόσμια Ημέρα Φωτογραφίας.

Σύνταξη
Ο Πούτιν πρότεινε η συνάντηση με τον Ζελένσκι να γίνει στη Μόσχα – Η απάντηση του Ουκρανού προέδρου
Στον Τραμπ 19.08.25

Ο Πούτιν πρότεινε η συνάντηση με τον Ζελένσκι να γίνει στη Μόσχα – Η απάντηση του Ουκρανού προέδρου

Στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Αμερικανό ομόλογό του, τη Δευτέρα, φέρεται ότι πρότεινε η συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να γίνει στη Μόσχα. Τα πιθανά σενάρια.

Σύνταξη
Σουηδία: Ξύλινη εκκλησία πήρε τον δρόμο της μετανάστευσης για να σωθεί από την καθίζηση
Στη Σουηδία 19.08.25

Ξύλινη εκκλησία «μετακινήθηκε» για να σωθεί από την καθίζηση

Η εκκλησία-σύμβολο μιας πόλης στη Λαπωνία μετακινείται για να σωθεί, μαζί με την υπόλοιπη πόλη. Οι ανάγκες για σιδηρομετάλλευμα και σπάνιες γαίες αλλάζουν για πάντα τη ζωή των ανθρώπων.

Σύνταξη
Μάντζος: Η Ελλάδα και ο πρωτογενής τομέας θα είναι το «μαύρο πρόβατο» της ΕΕ στην αναθεώρηση της ΚΑΠ, λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 19.08.25

Μάντζος: Η Ελλάδα και ο πρωτογενής τομέας θα είναι το «μαύρο πρόβατο» της ΕΕ στην αναθεώρηση της ΚΑΠ, λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Δημήτρης Μάντζος επανέλαβε τη δέσμευση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά του αιτήματος για διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών Βορίδη και Αυγενάκη, με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 19 Αυγούστου 2025
Απόρρητο