science
Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
15.08.2025 | 12:32
Δεκαπενταύγουστος: Πώς κινούνται τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Η τέχνη της πειθούς: Η ΑΙ είναι εξπέρ στο να αλλάζει τη γνώμη των ανθρώπων
AI 15 Αυγούστου 2025 | 13:03

Η τέχνη της πειθούς: Η ΑΙ είναι εξπέρ στο να αλλάζει τη γνώμη των ανθρώπων

Χάρη στην ικανότητά της να πείθει, η ΑΙ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο χειραγώγησης, προειδοποιούν ερευνητές.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Διακοπές: Το «φάρμακο» που χρειαζόμαστε όλοι!

Διακοπές: Το «φάρμακο» που χρειαζόμαστε όλοι!

Spotlight

Τα σημερινά μοντέλα ΑΙ μπορεί να μην ξεπερνούν την ανθρώπινη νοημοσύνη, ήδη όπως διαθέτουν μια δεξιότητα που θα ζήλευαν πολλοί πολιτικοί και επιχειρηματίες: γνωρίζουν την τέχνη της πειθούς.

Τα chatbot της OpenAI, της Meta, της xAI και της Αλιμπάμπα μπορούν να πείθουν τους χρήστες και να αλλάζουν τις πολιτικές τους απόψεις σε λιγότερο από δέκα λεπτά, σύμφωνα τουλάχιστον με νέα μελέτη.

Τα ευρήματα, σχολιάζουν οι Financial Times, έρχονται να προστεθούν σε προηγούμενες έρευνες που δείχνουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ήδη ένα ισχυρό εργαλείο επιρροής.

Πειράματα σε εθελοντές έδειξαν γρήγορη και μακροπρόθεσμη αλλαγή των πεποιθήσεών τους

«Αυτό που καθιστά πειστικά τα μοντέλα ΑΙ είναι η ικανότητά τους να παράγουν μεγάλους όγκους σχετικών ενδείξεων και να τους επικοινωνούν με αποτελεσματικό και κατανοητό τρόπο» δήλωσε ο Ντέιβιντ Ραντ, καθηγητής Πληροφορικής και Μάρκετινγκ στο Πανεπιστήμιο Cornell της Νέας Υόρκης, ο οποίος συμμετείχε στη μελέτη του βρετανικού Ινστιτούτου Ασφάλειας ΑΙ, του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και του ΜΙΤ.

Η ικανότητα αυτή, σε συνδυασμό με την τάση των μοντέλων να κολακεύουν τον χρήστη, θα μπορούσε να έχει σημαντικές συνέπειες καθώς ο κόσμος ενσωματώνει τα chatbot στην καθημερινότητά του και τα αντιμετωπίζει ως φίλους ή ψυχοθεραπευτές. Αυτό το συναισθηματικό δέσιμο έγινε αντιληπτό με το λανσάρισμα του μοντέλου GPT-5, με αρκετούς χρήστες να παραπονιούνται για τη διαφορετική «προσωπικότητα» της νέας έκδοσης.

Αλλαγή γνώμης

Η τελευταία μελέτη, η οποία δεν έχει υποβληθεί σε ανεξάρτητο έλεγχο και παρουσιάζεται ως προδημοσίευση, διαπιστώνει ότι είναι σχετικά εύκολο να τροποποιήσει κανείς τα μοντέλα ΑΙ ώστε να γίνουν πιο πειστικά.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν γνωστές τεχνικές μηχανικής μάθησης, όπως η επιβράβευση του μοντέλου για κάθε σωστή απάντηση, και αξιοποίησαν ένα σετ δεδομένων για 50.000 συζητήσεις σε διχαστικά πολιτικά ζητήματα, όπως η χρηματοδότηση του βρετανικού ΕΣΥ ή η μεταρρύθμιση του συστήματος άσυλου.

H OpenAI ανέφερε ότι δεν επιτρέπει την πολιτική προπαγάνδα και την αθέμιτη πειθώ (Reuters)

H OpenAI ανέφερε ότι δεν επιτρέπει την πολιτική προπαγάνδα και την αθέμιτη πειθώ (Reuters)

Πειράματα σε εθελοντές έδειξαν γρήγορη και μακροπρόθεσμη αλλαγή των πεποιθήσεών τους. Σε πολιτικές συζητήσεις που διήρκεσαν εννέα λεπτά κατά μέσο όρο, το μοντέλο GPT 4,5 ήταν 52% πιο πειστικό από ό,τι τα στατικά μηνύματα που προβλήθηκαν στους εθελοντές. Ένα μήνα αργότερα, το 36 με 42 τοις εκατό των συμμετεχόντων παρέμεναν σταθεροί στη νέα, αλλαγμένη τους άποψη.

Η πειστική ικανότητα της μηχανής θα μπορούσε να αποδειχθεί κερδοφόρος για τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας

Τα μοντέλα ήταν πιο αποτελεσματικά στο να μεταπείθουν τους ανθρώπους σε θέματα για τα οποία διέθεταν μια αφθονία γεγονότων και ενδείξεων.

Και η πειστικότητά τους αυξήθηκε κατά ακόμα 5% όταν οι απαντήσεις τους εξατομικεύονταν ανάλογα με χαρακτηριστικά του χρήστη όπως η ηλικία, το φύλο και οι πολιτικές πεποιθήσεις.

Όπως γράφουν οι ερευνητές, αυτή η ικανότητα «θα μπορούσε να ωφελήσει αδίστακτους παράγοντες που επιθυμούν, για παράδειγμα, να προωθήσουν ριζοσπαστικές πολιτικές ή θρησκευτικές ιδεολογίες ή να υποκινήσουν πολιτική αναταραχή μεταξύ γεωπολιτικών αντιπάλων».

Τα ευρήματα έρχονται να προστεθούν σε μελέτη του London School of Economics και άλλων πανεπιστημίων, η οποία διαπίστωνε τον Μάιο ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι πιο αποτελεσματική από τους ανθρώπους στο να μεταπείθει το ακροατήριο.

Στο πείραμα της μελέτης, άνθρωποι και chatbot προσπαθούσαν να πείσουν τους εθελοντές για τη σωστή απάντηση σε ένα κουίζ με ετερόκλητες ερωτήσεις. Εκτός του ότι ήταν πιο πειστικά, τα μοντέλα ΑΙ ήταν επίσης καλύτερα από τους ανθρώπους στο να ξεγελούν τους εθελοντές και να τους οδηγούν σε λανθασμένες απαντήσεις.

Ψώνια και χειραγώγηση

Σύμφωνα με τον Ραντ, τον ερευνητή του Πανεπιστημίου Cornel, τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι τα chatbot θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως πωλητές. «Μπορείς να πετύχεις ισχυρές επιδράσεις στις στάσεις απέναντι σε μια μάρκα και τις αγοραστικές προθέσεις και να ενθαρρύνεις συγκεκριμένες συμπεριφορές» σχολίασε.

Η πειστική ικανότητα της μηχανής θα μπορούσε επίσης να αποδειχθεί κερδοφόρος για τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, οι οποίες εξετάζουν τρόπους να εισάγουν διαφημίσεις και δυνατότητες αγοράς στα chatbot τους.

Παρόλα αυτά, εκπρόσωποι της Google DeepMind και της OpenAI δήλωσαν ότι οι εταιρείες μελετούν προσεκτικά το θέμα της πειστικότητας για να αποφύγουν πιθανούς κινδύνους.

Η Google DeepMind χρησιμοποιεί μια ποικιλία τεχνικών για να ανιχνεύει την αθέμιτη επιρροή και τη χειριστική γλώσσα και να ενθαρρύνει τη λογική επικοινωνία. H OpenAI ανέφερε ότι οι πολιτικές της δεν επιτρέπουν την πολιτική προπαγάνδα και την αθέμιτη πειθώ.

Παραμένει ωστόσο ασαφές αν οι εταιρείες τεχνολογίας μπορούν να εμποδίσουν τρίτους από το να τροποποιούν τα μοντέλα τους σε μηχανές χειραγώγησης.

Όπως προειδοποιεί η μελέτη του Ινστιτούτου Ασφάλειας ΑΙ, «ακόμα και παράγοντες με περιορισμένους υπολογιστικούς πόρους θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις τεχνικές για να εκπαιδεύσουν εξαιρετικά πειστικά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Credia Bank: Σε αποκλειστικές συζητήσεις για την HSBC Μάλτας

Credia Bank: Σε αποκλειστικές συζητήσεις για την HSBC Μάλτας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Διακοπές: Το «φάρμακο» που χρειαζόμαστε όλοι!

Διακοπές: Το «φάρμακο» που χρειαζόμαστε όλοι!

World
Αλάσκα: Τα 80 χλμ. που χωρίζουν και ενώνουν ΗΠΑ και Ρωσία

Αλάσκα: Τα 80 χλμ. που χωρίζουν και ενώνουν ΗΠΑ και Ρωσία

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Τεχνητή Νοημοσύνη: Πλήττει την εργασιακή πραγματικότητα ή χτίζει τα επαγγέλματα του μέλλοντος;
Ιδού το ερώτημα 14.08.25

Τεχνητή Νοημοσύνη: Πλήττει την εργασιακή πραγματικότητα ή χτίζει τα επαγγέλματα του μέλλοντος;

Πολλές θέσεις εργασίας πέφτουν θύματα της αλματώδους ανάπτυξης που έχει σημειώσει η Τεχνητή Νοημοσύνη, γιατί όμως μερικά επαγγέλματα φαίνονται πιο εύκολο να εξαφανιστούν;

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Αγορά εργασίας και τεχνητή νοημοσύνη: Χαλαρώστε, δεν μας πήραν (ακόμα) τις δουλειές τα bots
Αβεβαιότητα 11.08.25

Αγορά εργασίας και τεχνητή νοημοσύνη: Χαλαρώστε, δεν μας πήραν (ακόμα) τις δουλειές τα bots

Νέες έρευνες στις ΗΠΑ δείχνουν ότι προς το παρόν η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ο κύριος ένοχος για απώλειες θέσεων εργασίας. Αν κάποιος φταίει, θα είναι η οικονομική αστάθεια, όχι το ΑΙ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τεχνητή νοημοσύνη: Μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών; Ναι, συνήθως για κακό
Ζήτημα δημοκρατίας 11.08.25

Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να επηρεάσει τις εκλογές; Οι ειδικοί λένε ναι – και όχι πάντα για καλό σκοπό

Έρευνα της Διεθνούς Επιτροπής για το Περιβάλλον Πληροφοριών διαπίστωσε ότι διάφοροι παράγοντες έχουν χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη στις εκλογικές αναμετρήσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Ψηφιακή ανάσταση»: Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να ζωντανέψει τους νεκρούς;
«Ψηφιακή ανάσταση» 10.08.25

Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να ζωντανέψει τους νεκρούς;

Η εμφάνιση του Ozzy Osbourne – ως εικόνα από τεχνητή νοημοσύνη – σε συναυλία του Rod Stewart, άνοιξε έναν έντονα φορτισμένο διάλογο για τη σχέση μας με τη μνήμη, την απώλεια και την τεχνολογία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τεχνητή Νοημοσύνη… κι έξω απ’ την πόρτα – Ωθεί σε απολύσεις και συρρικνώνει την αγορά εργασίας
AI 10.08.25

Τεχνητή Νοημοσύνη… κι έξω απ’ την πόρτα – Ωθεί σε απολύσεις και συρρικνώνει την αγορά εργασίας

Οι απολύσεις που έχει προκαλέσει η Τεχνητή Νοημοσύνη έχουν οδηγήσει σε συρρίκνωση της αγοράς εργασίας, φέρνοντας αντιμέτωπους με προκλήσεις τους νέους απόφοιτους πανεπιστημίων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
inStream - Ροή Ειδήσεων
WSJ: Θεατής οι ΗΠΑ μετά από 100 χρόνια – Η μισή αλήθεια για την ειρήνη: Τι δεν λέγεται στη συνάντηση Αλάσκας
Wall Street Journal 15.08.25

Θεατής οι ΗΠΑ μετά από 100 χρόνια - Η μισή αλήθεια για την ειρήνη: Τι δεν λέγεται στη συνάντηση Αλάσκας

Το να επαναλάβεις επιτεύγματα της ιστορίας είναι δύσκολο και οι ΗΠΑ βρίσκονται μπροστά σε μεγάλα διλήμματα. Όταν όμως δεν αναφέρεται όλη η αλήθεια ενόψει της συνάντησης της Αλάσκας, σίγουρα η ειρήνη θα αργήσει ακόμα περισσότερο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τον Άντονι Άρμς
Μπάσκετ 15.08.25

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τον Άντονι Άρμς

Η ΑΕΚ προχώρησε σε άλλη μία μεταγραφική κίνηση, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Αμερικανού γκαρντ, Αντόνις Αρμς.

Σύνταξη
Ρέθυμνο: Συνελήφθη 53χρονος για διέγερση πολιτών σε διάπραξη εγκλημάτων με αφορμή τις φωτιές
Στο Ρέθυμνο 15.08.25

Συνελήφθη 53χρονος για διέγερση πολιτών σε διάπραξη εγκλημάτων - Ισχυριζόταν ότι περιπολεί για εμπρηστές

Ο άνδρας από το Ρέθυμνο της Κρήτης ισχυριζόταν ότι συγκροτεί ομάδες για εμπρηστές - Κατηγορείται για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, διασπορά ψευδών ειδήσεων και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων

Σύνταξη
Από το κράξιμο στο ξέσπασμα: Η Ιωάννα Τούνη για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα
Online war 15.08.25

Από το κράξιμο στο ξέσπασμα: Η Ιωάννα Τούνη για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα

Ένα διαδικτυακό rollercoaster είναι οι τελευταίες μέρες για την influencer και επιχειρηματία Ιωάννα Τούνη, που είδε τον εορτασμό των 32ων γενεθλίων της στην Ίμπιζα να προκαλεί θύελλα online αντιδράσεων.

Σύνταξη
Διαμορφώνεται ο «χάρτης» του Europa League – Σε ποια γκρουπ δυναμικότητας θα βρίσκονται ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός (pic)
Europa League 15.08.25

Διαμορφώνεται ο «χάρτης» του Europa League – Σε ποια γκρουπ δυναμικότητας θα βρίσκονται ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός (pic)

Το Football Meets Data έβγαλε με βάση το υπολογιστικό του μοντέλο τα γκρουπ δυναμικότητας του Europa League. Πού βρίσκονται ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ εφόσον προκριθούν…

Σύνταξη
Σε ευχαριστώ που κάνεις τόσο όμορφη τη ζωή μου: Ο Σιλβέστερ Σταλόνε αποθεώνει την Τζένιφερ Φλάβιν στα γενέθλιά της
Sly & love 15.08.25

Σε ευχαριστώ που κάνεις τόσο όμορφη τη ζωή μου: Ο Σιλβέστερ Σταλόνε αποθεώνει την Τζένιφερ Φλάβιν στα γενέθλιά της

Γνωρίζονται εδώ και 37 χρόνια, ενώ είναι παντρεμένοι για περίπου τρεις δεκαετίες, ωστόσο ο έρωτας ανάμεσά τους καλά κρατάει. Κάτι που φάνηκε και από την ανάρτηση του Σιλβέστερ Σταλόνε για τα γενέθλια της συζύγου του.

Σύνταξη
Δένδιας: Επιμνημόσυνη δέηση και ρίψη στεφάνου για τους πεσόντες του «Έλλη» – «Αιωνία τους η μνήμη»
Ανάρτηση για Δεκαπενταύγουστο 15.08.25

Επιμνημόσυνη δέηση παρουσία Δένδια για τους πεσόντες του «Έλλη» - «Αιωνία τους η μνήμη»

Τις ευχές του για τη γιορτή της Παναγίας έστειλε από την Τήνο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος εκπροσωπεί την κυβέρνηση στις τελετές για την 85η επέτειο του τορπιλισμού της «Έλλης»

Σύνταξη
Δημοσκόπηση στη Γερμανία: Χαμηλές προσδοκίες για τη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν – Τι πιστεύουν για τη Γάζα
Αναλυτικά 15.08.25

Δημοσκόπηση στη Γερμανία: Απαισιόδοξοι για τη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν - Υπέρ της αναγνώρισης της Παλαιστίνης

Σε συντριπτικό ποσοστό οι Γερμανοί δηλώνουν απαισιόδοξοι για τη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν - Η πλειοψηφία τάσσεται υπέρ της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους

Σύνταξη
Φάμελλος για Δεκαπενταύγουστο: «Η σκέψη μας είναι σε όσους αντιμετώπισαν τον όλεθρο των πυρκαγιών»
«Αλληλεγγύη και ανθρωπιά» 15.08.25

«Η σκέψη μας είναι σε όσους αντιμετώπισαν τον όλεθρο των πυρκαγιών» - Μήνυμα Φάμελλου για τον Δεκαπενταύγουστο

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ευχήθηκε σε όλους χρόνια πολλά για τον Δεκαπενταύγουστο, τονίζοντας την ανάγκη «να βάλουμε τα δυνατά μας για μια καλύτερη Ελλάδα, για έναν καλύτερο κόσμο»

Σύνταξη
Βοηθός προπονητή Σαχτάρ: «Ήμασταν καλύτεροι από τον Παναθηναϊκό και στα δύο παιχνίδια – Οι διαιτητές πρέπει να προσέχουν περισσότερο»
Europa League 15.08.25

Βοηθός προπονητή Σαχτάρ: «Ήμασταν καλύτεροι από τον Παναθηναϊκό και στα δύο παιχνίδια – Οι διαιτητές πρέπει να προσέχουν περισσότερο»

Ο βοηθός προπονητή της Σαχτάρ Ντόνετσκ Κερέμ Γιαβάς, στάθηκε στην ανωτερότητα των Ουκρανών και στα δύο παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό αλλά και την απόφαση της αποβολής.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για Δεκαπενταύγουστο: Ας δυναμώσουμε την πίστη μας σε μία Ελλάδα που στέκεται ισχυρή
Πολιτική 15.08.25

Ανδρουλάκης για Δεκαπενταύγουστο: Ας δυναμώσουμε την πίστη μας σε μία Ελλάδα που στέκεται ισχυρή

Μήνυμα πίστης και αλληλεγγύης αλλά και αυστηρής κριτικής στην κρατική διαχείριση των πυρκαγιών έστειλε ο προέδρος του ΠαΣοΚ – Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης.

Σύνταξη
Ο Τομ Κρουζ αρνήθηκε να παραλάβει το βραβείο του Kennedy Center από τον Ντόναλντ Τραμπ
Ναι, αλλά όχι! 15.08.25

Ο Τομ Κρουζ αρνήθηκε να παραλάβει το βραβείο του Kennedy Center Honor από τον Ντόναλντ Τραμπ

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τομ Κρουζ αρνήθηκε να συμπεριληφθεί στην πρώτη ομάδα των τιμώμενων προσώπων του Kennedy Center κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μητσοτάκης: «Ο Δεκαπενταύγουστος είναι πάντα μια μέρα γιορτής, ενότητας και αυτοπεποίθησης»
Από τα Χανιά 15.08.25

Μήνυμα Μητσοτάκη για τον Δεκαπενταύγουστο - «Είναι πάντα μια μέρα γιορτής, ενότητας και αυτοπεποίθησης»

«Εύχομαι να μπορούμε να βρίσκουμε τη δύναμη εκείνη να πορευόμαστε πρώτα και πάνω από όλα με ενότητα» τόνισε μεταξύ άλλων στο μήνυμά του από τα Χανιά ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Η πτώση, οι εθισμοί και η θριαμβευτική επιστροφή: Ο αναγεννημένος Τσάρλι Σιν μιλάει για όλα
Κακό παιδί 15.08.25

Η πτώση, οι εθισμοί και η θριαμβευτική επιστροφή: Ο αναγεννημένος Τσάρλι Σιν μιλάει για όλα

Τα έχει ζήσει όλα. Τα έχει κάνει όλα. Από την κορυφή βρέθηκε στον πάτο. Και τώρα είναι έτοιμος να πει την αλήθεια του. Αυτό είναι το ντοκιμαντέρ για τον Τσάρλι Σιν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μαρουάν Μπαργούτι: Ο Μπεν Γκβιρ απειλεί τον «Παλαιστίνιο Μαντέλα» στο κελί του – Φόβοι για τη ζωή του
Νέα πρόκληση 15.08.25

Βίντεο με τον Μπεν Γκβιρ να απειλεί τον Μαρουάν Μπαργούτι στο κελί του - Φόβοι για τη ζωή του «Παλαιστίνιου Μαντέλα»

Ο Μαρουάν Μπαργούτι, ο πιο δημοφιλής παλαιστίνιος πολιτικός, βρίσκεται φυλακισμένος πάνω από 20 χρόνια - Ο ακροδεξιός ισραηλινός υπουργός τον επισκέφθηκε για να τον απειλήσει στο κελί του

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025
Απόρρητο