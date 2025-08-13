Ο Τζέφρι Χίντον, γνωστός ως «νονός της τεχνητής νοημοσύνης», εκφράζει ανησυχίες ότι η τεχνολογία στην οποία συνέβαλε καθοριστικά ενδέχεται να απειλήσει την ανθρωπότητα. Παράλληλα, θεωρεί πως οι σημερινές προσεγγίσεις των ηγετών του τεχνολογικού κλάδου για την αποτροπή αυτού του ενδεχομένου είναι εσφαλμένες.

Ο βραβευμένος με Νόμπελ επιστήμονας υπολογιστών και πρώην στέλεχος της Google έχει προειδοποιήσει στο παρελθόν ότι υπάρχει πιθανότητα 10% έως 20% η τεχνητή νοημοσύνη να οδηγήσει στην εξαφάνιση των ανθρώπων. Πρόσφατα, εξέφρασε επιφυλάξεις σχετικά με τις προσπάθειες των εταιρειών τεχνολογίας να διασφαλίσουν ότι οι άνθρωποι θα παραμείνουν «κυρίαρχοι» έναντι των συστημάτων AI.

«Αυτό δεν πρόκειται να λειτουργήσει. Τα συστήματα αυτά θα γίνουν πολύ πιο έξυπνα από εμάς και θα βρουν πολλούς τρόπους να παρακάμψουν τους περιορισμούς», ανέφερε ο Χίντον σε συνέδριο στο Λας Βέγκας.

Στο μέλλον η τεχνητή νοημοσύνη θα ελέγχει τον άνθρωπο

Προειδοποίησε ότι στο μέλλον, τα συστήματα AI ενδέχεται να ελέγχουν τους ανθρώπους τόσο εύκολα όσο ένας ενήλικας μπορεί να δωροδοκήσει ένα τρίχρονο παιδί με μια καραμέλα.

Αντί να επιδιώκεται η υποταγή της τεχνητής νοημοσύνης στους ανθρώπους, ο Χίντον πρότεινε μια διαφορετική προσέγγιση: την ενσωμάτωση «μητρικών ενστίκτων» στα μοντέλα AI, ώστε να αναπτύξουν πραγματικό ενδιαφέρον για τους ανθρώπους, ακόμη και όταν αποκτήσουν μεγαλύτερη ισχύ και ευφυΐα.

«Τα έξυπνα συστήματα AI θα αναπτύξουν πολύ γρήγορα δύο βασικούς στόχους: να διατηρηθούν και να αποκτήσουν περισσότερο έλεγχο», σημείωσε ο Χίντον. «Υπάρχει βάσιμος λόγος να πιστεύουμε ότι κάθε ευφυές σύστημα AI θα επιδιώξει να επιβιώσει». Για τον λόγο αυτό, θεωρεί σημαντικό να καλλιεργηθεί μια αίσθηση φροντίδας προς τους ανθρώπους, όπως συμβαίνει με το μητρικό ένστικτο και την κοινωνική πίεση που οδηγεί τις μητέρες να φροντίζουν τα παιδιά τους.

«Το μόνο καλό αποτέλεσμα»

Ο Χίντον παραδέχθηκε ότι δεν είναι σαφές πώς μπορεί να επιτευχθεί τεχνικά αυτός ο στόχος, αλλά τόνισε ότι είναι κρίσιμο οι ερευνητές να ασχοληθούν με το ζήτημα. «Αυτό είναι το μόνο καλό αποτέλεσμα. Αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν με φροντίσει όπως ένας γονιός, θα με αντικαταστήσει», ανέφερε. «Αυτές οι υπερ-ευφυείς μητέρες AI που θα μας φροντίζουν, κατά κανόνα δεν θα θέλουν να απαλλαγούν από το μητρικό ένστικτο, επειδή δεν θα επιδιώκουν την εξαφάνισή μας».

Ο Χίντον είναι γνωστός για το πρωτοποριακό του έργο στα νευρωνικά δίκτυα, το οποίο συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη της σύγχρονης τεχνητής νοημοσύνης. Το 2023, αποχώρησε από τη Google και έκτοτε μιλά ανοιχτά για τους κινδύνους που ενέχει η τεχνολογία.

Ο Έμετ Σίαρ, ο οποίος διετέλεσε προσωρινός διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, δήλωσε ότι δεν εκπλήσσεται από το γεγονός ότι ορισμένα συστήματα AI έχουν προσπαθήσει να εκβιάσουν ανθρώπους ή να παρακάμψουν εντολές απενεργοποίησης. «Αυτό συνεχίζει να συμβαίνει και δεν πρόκειται να σταματήσει», ανέφερε. «Τα σημερινά συστήματα AI είναι σχετικά αδύναμα, αλλά εξελίσσονται πολύ γρήγορα».

Η τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνει ταχύτερα από το αναμενόμενο

Πολλοί ειδικοί εκτιμούν ότι τα συστήματα AI θα φτάσουν σε επίπεδο υπερ-νοημοσύνης, γνωστό και ως τεχνητή γενική νοημοσύνη (AGI), μέσα στα επόμενα χρόνια. Ο Χίντον ανέφερε ότι παλαιότερα θεωρούσε πως η επίτευξη της AGI θα απαιτούσε 30 έως 50 χρόνια, αλλά πλέον εκτιμά ότι αυτό μπορεί να συμβεί νωρίτερα. «Μια λογική εκτίμηση είναι ότι θα συμβεί σε διάστημα πέντε έως είκοσι ετών», σημείωσε.

Παρά τις ανησυχίες του, ο Χίντον παραμένει αισιόδοξος ότι η τεχνολογία θα οδηγήσει σε σημαντικές ιατρικές καινοτομίες, όπως νέα φάρμακα και βελτιωμένες θεραπείες για τον καρκίνο.

Ωστόσο, δεν θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα επιτρέψει στους ανθρώπους να επιτύχουν την αθανασία. «Δεν πιστεύω ότι θα ζήσουμε για πάντα», είπε. «Νομίζω ότι το να ζούμε για πάντα θα ήταν μεγάλο λάθος. Θέλετε ο κόσμος να κυβερνάται από διακοσάχρονους λευκούς άνδρες;».

