Amber alert για τους γαλάζιους βουλευτές που εκλέγονται στις πληγείσες περιοχές και όχι μόνο. Άφαντοι οι άριστοι του «άφταιχτου» πρωθυπουργού. Κατάλαβαν ότι θα πέσει το καθεστώς και αναζητούν διάσωση ή το αίσχος δεν δικαιολογείται;

Η τεχνητή νοημοσύνη και το «μητρικό ένστικτο» – Τι λέει ο «νονός» της ΑΙ
13 Αυγούστου 2025 | 23:22

Η τεχνητή νοημοσύνη και το «μητρικό ένστικτο» – Τι λέει ο «νονός» της ΑΙ

Ο Τζέφρι Χίντον έχει προειδοποιήσει ότι υπάρχει πιθανότητα 10% έως 20% η τεχνητή νοημοσύνη να οδηγήσει στην εξαφάνιση των ανθρώπων

Ο Τζέφρι Χίντον, γνωστός ως «νονός της τεχνητής νοημοσύνης», εκφράζει ανησυχίες ότι η τεχνολογία στην οποία συνέβαλε καθοριστικά ενδέχεται να απειλήσει την ανθρωπότητα. Παράλληλα, θεωρεί πως οι σημερινές προσεγγίσεις των ηγετών του τεχνολογικού κλάδου για την αποτροπή αυτού του ενδεχομένου είναι εσφαλμένες.

Ο βραβευμένος με Νόμπελ επιστήμονας υπολογιστών και πρώην στέλεχος της Google έχει προειδοποιήσει στο παρελθόν ότι υπάρχει πιθανότητα 10% έως 20% η τεχνητή νοημοσύνη να οδηγήσει στην εξαφάνιση των ανθρώπων. Πρόσφατα, εξέφρασε επιφυλάξεις σχετικά με τις προσπάθειες των εταιρειών τεχνολογίας να διασφαλίσουν ότι οι άνθρωποι θα παραμείνουν «κυρίαρχοι» έναντι των συστημάτων AI.

«Αυτό δεν πρόκειται να λειτουργήσει. Τα συστήματα αυτά θα γίνουν πολύ πιο έξυπνα από εμάς και θα βρουν πολλούς τρόπους να παρακάμψουν τους περιορισμούς», ανέφερε ο Χίντον σε συνέδριο στο Λας Βέγκας.

Στο μέλλον η τεχνητή νοημοσύνη θα ελέγχει τον άνθρωπο

Προειδοποίησε ότι στο μέλλον, τα συστήματα AI ενδέχεται να ελέγχουν τους ανθρώπους τόσο εύκολα όσο ένας ενήλικας μπορεί να δωροδοκήσει ένα τρίχρονο παιδί με μια καραμέλα.

Αντί να επιδιώκεται η υποταγή της τεχνητής νοημοσύνης στους ανθρώπους, ο Χίντον πρότεινε μια διαφορετική προσέγγιση: την ενσωμάτωση «μητρικών ενστίκτων» στα μοντέλα AI, ώστε να αναπτύξουν πραγματικό ενδιαφέρον για τους ανθρώπους, ακόμη και όταν αποκτήσουν μεγαλύτερη ισχύ και ευφυΐα.

«Τα έξυπνα συστήματα AI θα αναπτύξουν πολύ γρήγορα δύο βασικούς στόχους: να διατηρηθούν και να αποκτήσουν περισσότερο έλεγχο», σημείωσε ο Χίντον. «Υπάρχει βάσιμος λόγος να πιστεύουμε ότι κάθε ευφυές σύστημα AI θα επιδιώξει να επιβιώσει». Για τον λόγο αυτό, θεωρεί σημαντικό να καλλιεργηθεί μια αίσθηση φροντίδας προς τους ανθρώπους, όπως συμβαίνει με το μητρικό ένστικτο και την κοινωνική πίεση που οδηγεί τις μητέρες να φροντίζουν τα παιδιά τους.

«Το μόνο καλό αποτέλεσμα»

Ο Χίντον παραδέχθηκε ότι δεν είναι σαφές πώς μπορεί να επιτευχθεί τεχνικά αυτός ο στόχος, αλλά τόνισε ότι είναι κρίσιμο οι ερευνητές να ασχοληθούν με το ζήτημα. «Αυτό είναι το μόνο καλό αποτέλεσμα. Αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν με φροντίσει όπως ένας γονιός, θα με αντικαταστήσει», ανέφερε. «Αυτές οι υπερ-ευφυείς μητέρες AI που θα μας φροντίζουν, κατά κανόνα δεν θα θέλουν να απαλλαγούν από το μητρικό ένστικτο, επειδή δεν θα επιδιώκουν την εξαφάνισή μας».

Ο Χίντον είναι γνωστός για το πρωτοποριακό του έργο στα νευρωνικά δίκτυα, το οποίο συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη της σύγχρονης τεχνητής νοημοσύνης. Το 2023, αποχώρησε από τη Google και έκτοτε μιλά ανοιχτά για τους κινδύνους που ενέχει η τεχνολογία.

Ο Έμετ Σίαρ, ο οποίος διετέλεσε προσωρινός διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, δήλωσε ότι δεν εκπλήσσεται από το γεγονός ότι ορισμένα συστήματα AI έχουν προσπαθήσει να εκβιάσουν ανθρώπους ή να παρακάμψουν εντολές απενεργοποίησης. «Αυτό συνεχίζει να συμβαίνει και δεν πρόκειται να σταματήσει», ανέφερε. «Τα σημερινά συστήματα AI είναι σχετικά αδύναμα, αλλά εξελίσσονται πολύ γρήγορα».

Η τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνει ταχύτερα από το αναμενόμενο

Πολλοί ειδικοί εκτιμούν ότι τα συστήματα AI θα φτάσουν σε επίπεδο υπερ-νοημοσύνης, γνωστό και ως τεχνητή γενική νοημοσύνη (AGI), μέσα στα επόμενα χρόνια. Ο Χίντον ανέφερε ότι παλαιότερα θεωρούσε πως η επίτευξη της AGI θα απαιτούσε 30 έως 50 χρόνια, αλλά πλέον εκτιμά ότι αυτό μπορεί να συμβεί νωρίτερα. «Μια λογική εκτίμηση είναι ότι θα συμβεί σε διάστημα πέντε έως είκοσι ετών», σημείωσε.

Παρά τις ανησυχίες του, ο Χίντον παραμένει αισιόδοξος ότι η τεχνολογία θα οδηγήσει σε σημαντικές ιατρικές καινοτομίες, όπως νέα φάρμακα και βελτιωμένες θεραπείες για τον καρκίνο.

Ωστόσο, δεν θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα επιτρέψει στους ανθρώπους να επιτύχουν την αθανασία. «Δεν πιστεύω ότι θα ζήσουμε για πάντα», είπε. «Νομίζω ότι το να ζούμε για πάντα θα ήταν μεγάλο λάθος. Θέλετε ο κόσμος να κυβερνάται από διακοσάχρονους λευκούς άνδρες;».

Πηγή: ot.gr

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Αγορά εργασίας και τεχνητή νοημοσύνη: Χαλαρώστε, δεν μας πήραν (ακόμα) τις δουλειές τα bots
Αβεβαιότητα 11.08.25

Αγορά εργασίας και τεχνητή νοημοσύνη: Χαλαρώστε, δεν μας πήραν (ακόμα) τις δουλειές τα bots

Νέες έρευνες στις ΗΠΑ δείχνουν ότι προς το παρόν η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ο κύριος ένοχος για απώλειες θέσεων εργασίας. Αν κάποιος φταίει, θα είναι η οικονομική αστάθεια, όχι το ΑΙ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τεχνητή νοημοσύνη: Μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών; Ναι, συνήθως για κακό
Ζήτημα δημοκρατίας 11.08.25

Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να επηρεάσει τις εκλογές; Οι ειδικοί λένε ναι – και όχι πάντα για καλό σκοπό

Έρευνα της Διεθνούς Επιτροπής για το Περιβάλλον Πληροφοριών διαπίστωσε ότι διάφοροι παράγοντες έχουν χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη στις εκλογικές αναμετρήσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Ψηφιακή ανάσταση»: Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να ζωντανέψει τους νεκρούς;
«Ψηφιακή ανάσταση» 10.08.25

Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να ζωντανέψει τους νεκρούς;

Η εμφάνιση του Ozzy Osbourne – ως εικόνα από τεχνητή νοημοσύνη – σε συναυλία του Rod Stewart, άνοιξε έναν έντονα φορτισμένο διάλογο για τη σχέση μας με τη μνήμη, την απώλεια και την τεχνολογία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τεχνητή Νοημοσύνη… κι έξω απ’ την πόρτα – Ωθεί σε απολύσεις και συρρικνώνει την αγορά εργασίας
AI 10.08.25

Τεχνητή Νοημοσύνη… κι έξω απ’ την πόρτα – Ωθεί σε απολύσεις και συρρικνώνει την αγορά εργασίας

Οι απολύσεις που έχει προκαλέσει η Τεχνητή Νοημοσύνη έχουν οδηγήσει σε συρρίκνωση της αγοράς εργασίας, φέρνοντας αντιμέτωπους με προκλήσεις τους νέους απόφοιτους πανεπιστημίων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Τεχνητή Νοημοσύνη και παιδιά – Οι κίνδυνοι και η κατάλληλη χρήση για ένα «αρμονικό» μέλλον
AI 04.08.25

Τεχνητή Νοημοσύνη και παιδιά – Οι κίνδυνοι και η κατάλληλη χρήση για ένα «αρμονικό» μέλλον

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει πλέον απλώσει τα «πλοκάμια» της σε κάθε τομέα της καθημερινότητας, με τα παιδιά να έχουν υιοθετήσει την συγκεκριμένη τεχνολογία, αγνοώντας τους κινδύνους που ελλοχεύουν

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Το «παιδί – θαύμα» της Τεχνητής Νοημοσύνης που είπε όχι στον Μαρκ Ζάκερμπεργκ και τα 1,5 δισ. δολάρια
AI 04.08.25

Το «παιδί – θαύμα» της Τεχνητής Νοημοσύνης που είπε όχι στον Μαρκ Ζάκερμπεργκ και τα 1,5 δισ. δολάρια

Με την AI κούρσα να βρίσκεται στο αποκορύφωμά της, ο Άντριου Τούλοχ δέχθηκε την πρόταση που ονειρεύεται κάθε άνθρωπος από τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ, αλλά η απάντησή του δεν ήταν αυτή που θα περίμενε ο «πατέρας» του Facebook.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
