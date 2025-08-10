science
10.08.2025
Φωτιά στη Ροδόπη – Μήνυμα του 112 στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα
«Ψηφιακή ανάσταση»: Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να ζωντανέψει τους νεκρούς;
AI 10 Αυγούστου 2025

«Ψηφιακή ανάσταση»: Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να ζωντανέψει τους νεκρούς;

Η εμφάνιση του Ozzy Osbourne – ως εικόνα από τεχνητή νοημοσύνη – σε συναυλία του Rod Stewart, άνοιξε έναν έντονα φορτισμένο διάλογο για τη σχέση μας με τη μνήμη, την απώλεια και την τεχνολογία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η λεγόμενη «ψηφιακή ανάσταση», δηλαδή η δημιουργία με τεχνητή νοημοσύνη avatar ή bot ανθρώπων που έχουν πεθάνει, βασισμένη σε φωτογραφίες, βίντεο, φωνητικά μηνύματα και άλλα ψηφιακά ίχνη, αρχίζει να γίνεται όλο και πιο κοινή.

Παράλληλα όμως, η εξάπλωσή της γεννά σοβαρά ερωτήματα για την ηθική, την ψυχολογία και την ιδιωτικότητα.

Στη σκηνή της Βόρειας Καρολίνας

Στη Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας, ο Rod Stewart παρουσίασε μια συναυλία με κάποιους απρόσμενους «καλεσμένους».

Στην οθόνη εμφανίστηκαν, σαν να επέστρεψαν από έναν ροκ παράδεισο, προσωπικότητες όπως ο Michael Jackson, η Tina Turner, ο Bob Marley και, φυσικά, ο Ozzy Osbourne, που είχε φύγει από τη ζωή μόλις έναν μήνα πριν.


Οι εικόνες είχαν δημιουργηθεί εξ ολοκλήρου με τεχνητή νοημοσύνη.

Οι αντιδράσεις του κοινού ήταν έντονες και διχασμένες: για κάποιους επρόκειτο για μια συγκινητική στιγμή τιμής, ενώ για άλλους ήταν μια μακάβρια και ασεβής χρήση της τεχνολογίας.

Η τεχνολογία γέφυρα με το παρελθόν

Η περίπτωση του Stewart δεν είναι μοναδική.

Ο δημοσιογράφος Jim Acosta, πρώην ανταποκριτής του CNN, «πήρε συνέντευξη» από το ψηφιακό avatar του Joaquin Oliver, θύματος ένοπλης επίθεσης σε σχολείο της Φλόριντα το 2018. Το avatar δημιουργήθηκε από τους γονείς του, που περιέγραψαν την εμπειρία ως παρηγορητική, αφού μπορούσαν να ακούσουν ξανά τη φωνή του γιου τους.

Ο Alexis Ohanian, συνιδρυτής του Reddit, μοιράστηκε στα κοινωνικά δίκτυα ένα animation που τον δείχνει παιδί, να αγκαλιάζεται από τη μητέρα του – μια στιγμή που αναπαράχθηκε από μια απλή φωτογραφία.

Για τον ίδιο, η εμπειρία ήταν συγκλονιστική, καθώς δεν υπήρχαν βίντεο από την παιδική του ηλικία.

Τα «Deathbots» και η ραγδαία εξάπλωσή τους

Σύμφωνα με τον Guardian τα λεγόμενα «deathbots» – από το αγγλικό death και robot – είναι προγράμματα που μιμούνται την εμφάνιση, τη φωνή και συχνά τον τρόπο ομιλίας ενός αποθανόντος, χρησιμοποιώντας τα ψηφιακά δεδομένα που άφησε πίσω του.

Η πρόοδος στα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα και η ευκολία πρόσβασης σε εργαλεία όπως το ChatGPT έχουν κάνει τη δημιουργία αυτών των avatar γρήγορη και οικονομική.

Αυτό έχει ανοίξει τον δρόμο σε μια νέα, εμπορική βιομηχανία, που δεν περιορίζεται πλέον σε ειδικές παραγωγές ή ερευνητικά προγράμματα.

YouTube thumbnail

Η ψυχολογία του πένθους στην εποχή της AI

Η ανάγκη για σύνδεση με τους νεκρούς δεν είναι καινούργια.

Από τα παλιά χρόνια, οι άνθρωποι κρατούσαν προσωπικά αντικείμενα, ξαναδιάβαζαν γράμματα, κοίταζαν φωτογραφίες ή ακόμη και συμμετείχαν σε πνευματιστικές συνεδρίες για να «επικοινωνήσουν» με τους νεκρούς.

Σήμερα, η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει μια πιο αλληλεπιδραστική εκδοχή: ένα avatar που απαντά σε ερωτήσεις και μιλά σαν να ήταν ο ίδιος ο άνθρωπος.

Όπως εξηγεί η φιλόσοφος Louise Richardson, αυτό μπορεί να προσφέρει προσωρινή παρηγοριά, αλλά και να παρεμποδίσει την αποδοχή της απώλειας, αν ο πενθών προσκολληθεί υπερβολικά στο ψηφιακό αντίγραφο.

Ηθικά ζητήματα

Η δημιουργία ενός deathbot θέτει ηθικά και νομικά ζητήματα. Ο αποθανών δεν μπορεί να δώσει συναίνεση, ούτε να ελέγξει τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα του.

Επιπλέον, υπάρχει ο κίνδυνος εξιδανίκευσης: η οικογένεια ή η εταιρεία που δημιουργεί το avatar μπορεί να «σβήσει» πτυχές της προσωπικότητας που θεωρεί αρνητικές, παρουσιάζοντας μια ωραιοποιημένη εκδοχή που απέχει από την πραγματικότητα.

Ο Nathan Mladin, ο συγγραφέας του AI and the Afterlife, μιλά για «ψηφιακή νεκρομαντεία» – μια εμπειρία που δημιουργεί την ψευδαίσθηση επικοινωνίας με τον νεκρό, ενώ στην ουσία πρόκειται για διάλογο με έναν αλγόριθμο.

Η παγκόσμια αγορά

Η άνθηση αυτής της τεχνολογίας είναι ιδιαίτερα έντονη στην Κίνα. Η δημιουργία ενός απλού avatar μπορεί να κοστίζει μόλις 20 γιουάν, όμως η αγορά εκτιμάται ήδη σε 1,2 δισ. λίρες το 2022 και προβλέπεται να φτάσει τα 4,8 δισ. μέχρι το 2025.

Πιο σύνθετες εκδόσεις, που κινούνται και μιλούν, μπορεί να κοστίζουν έως και 50.000 γιουάν.

Εταιρείες όπως η Fu Shou Yuan International Group δηλώνουν ότι «είναι δυνατόν οι νεκροί να επιστρέψουν στη ζωή στον εικονικό κόσμο».

Η ανθρώπινη αναζήτηση για την αθανασία

Ο Nathan Mladin θεωρεί ότι η δημοτικότητα της ψηφιακής ανάστασης συνδέεται με την υποχώρηση της παραδοσιακής πίστης στη μετά θάνατον ζωή και την άνοδο μιας τεχνολογικής αισιοδοξίας: της πεποίθησης ότι η τεχνολογία μπορεί να νικήσει τον θάνατο.

Όμως, η Elaine Kasket, μία «κυβερνοψυχολόγος» με έδρα το Λονδίνο, προειδοποιεί ότι ο κίνδυνος είναι η παθολογικοποίηση της θλίψης – η αντιμετώπισή της σαν πρόβλημα που πρέπει να «διορθώσει» η τεχνολογία, αντί να γίνει αποδεκτή ως αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής.

Η ψηφιακή ανάσταση είναι ένα φαινόμενο που βρίσκεται ακόμη στα πρώτα του βήματα, αλλά ήδη προκαλεί έντονες συζητήσεις.

Το αν θα εξελιχθεί σε εργαλείο προσωπικής ενδυνάμωσης ή σε βιομηχανία που εμπορεύεται τον πόνο, θα εξαρτηθεί από τα όρια που θα θέσουμε – ως άτομα και ως κοινωνία – και από το αν θα μπορέσουμε να θυμόμαστε ότι η τεχνολογία, όσο προηγμένη κι αν είναι, δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη μοναδικότητα της ανθρώπινης παρουσίας.

Τεχνητή Νοημοσύνη… κι έξω απ’ την πόρτα – Ωθεί σε απολύσεις και συρρικνώνει την αγορά εργασίας
AI 10.08.25

Τεχνητή Νοημοσύνη… κι έξω απ’ την πόρτα – Ωθεί σε απολύσεις και συρρικνώνει την αγορά εργασίας

Οι απολύσεις που έχει προκαλέσει η Τεχνητή Νοημοσύνη έχουν οδηγήσει σε συρρίκνωση της αγοράς εργασίας, φέρνοντας αντιμέτωπους με προκλήσεις τους νέους απόφοιτους πανεπιστημίων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Τεχνητή Νοημοσύνη και παιδιά – Οι κίνδυνοι και η κατάλληλη χρήση για ένα «αρμονικό» μέλλον
AI 04.08.25

Τεχνητή Νοημοσύνη και παιδιά – Οι κίνδυνοι και η κατάλληλη χρήση για ένα «αρμονικό» μέλλον

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει πλέον απλώσει τα «πλοκάμια» της σε κάθε τομέα της καθημερινότητας, με τα παιδιά να έχουν υιοθετήσει την συγκεκριμένη τεχνολογία, αγνοώντας τους κινδύνους που ελλοχεύουν

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Το «παιδί – θαύμα» της Τεχνητής Νοημοσύνης που είπε όχι στον Μαρκ Ζάκερμπεργκ και τα 1,5 δισ. δολάρια
AI 04.08.25

Το «παιδί – θαύμα» της Τεχνητής Νοημοσύνης που είπε όχι στον Μαρκ Ζάκερμπεργκ και τα 1,5 δισ. δολάρια

Με την AI κούρσα να βρίσκεται στο αποκορύφωμά της, ο Άντριου Τούλοχ δέχθηκε την πρόταση που ονειρεύεται κάθε άνθρωπος από τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ, αλλά η απάντησή του δεν ήταν αυτή που θα περίμενε ο «πατέρας» του Facebook.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τεχνητή νοημοσύνη: Η AI αλλάζει την αγορά εργασίας – Η λίστα με τα 40 επαγγέλματα που κινδυνεύουν περισσότερο
AI 02.08.25

Η AI αλλάζει την αγορά εργασίας - Η λίστα με τα 40 επαγγέλματα που κινδυνεύουν περισσότερο

Μελέτη της Microsoft ανέλυσε 200.000 ανώνυμες συνομιλίες χρηστών με τον Bing Assistant της Microsoft και αποκάλυψε ποια επαγγέλματα είναι λιγότερο πιθανό να αντικατασταθούν από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Γεωργία Κανδρή
ΗΠΑ: Ανησυχία από τις πρόωρες δωρεές οργάνων – Γιατί ο τύπος DCD είναι επικίνδυνος
Κόσμος 10.08.25

Ανησυχία από τις πρόωρες δωρεές οργάνων στις ΗΠΑ - Γιατί ο τύπος DCD είναι επικίνδυνος

Το πρόβλημα με τις δωρεές οργάνων DCD είναι ότι οι ασθενείς δεν είναι εγκεφαλικά νεκροί αλλά σε κώμα - Οι γιατροί πιέζονται από το σύστημα που πολλές φορές προκρίνει την ανάγκη έναντι της ασφάλειας

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Θόρυβος, βρωμιά και συνωστισμός: Ποιες ελληνικές παραλίες μπήκαν στην «μαύρη λίστα» με τα περισσότερα παράπονα
Planet Travel 10.08.25

Θόρυβος, βρωμιά και συνωστισμός: Ποιες ελληνικές παραλίες μπήκαν στην «μαύρη λίστα» με τα περισσότερα παράπονα

Η παραλία του Μπόρνμουθ στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι η παραλία με τις περισσότερες αρνητικές κριτικές στην Ευρώπη, σύμφωνα με μια έκθεση που βασίζεται σε κριτικές του TripAdvisor.

Σύνταξη
Συνεχίζεται η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου – Γεμάτα αναχωρούν τα πλοία από τα λιμάνια
Όπου φύγει φύγει 10.08.25

Συνεχίζεται η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου – Γεμάτα αναχωρούν τα πλοία από τα λιμάνια

Τα πλοία αναχωρούν με 100% πληρότητα - Παρότι η έξοδος είναι μαζική, πολλοί παραμένουν στην πόλη και επιλέγουν τις παραλίες της Αττικής για λίγες στιγμές δροσιάς

Σύνταξη
Η L’Oréal προσλαμβάνει αστέρι του OnlyFans για δημοφιλές, εφηβικό μακιγιάζ
«Mattress actress» 10.08.25

Η L'Oréal προσλαμβάνει αστέρι του OnlyFans για δημοφιλές, εφηβικό μακιγιάζ

Οι ακτιβιστές προειδοποιούν ότι η συνεργασία της L'Oréal με την Αμερικανίδα δημιουργό περιεχομένου για ενήλικες Ari Kytsya ενέχει τον κίνδυνο να ωραιοποιήσει τη βιομηχανία πορνογραφίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Συμβόλαιο για τρία χρόνια προσφέρει ο Παναθηναϊκός στον Καλάμπρια – Τον θέλει ομάδα και της Premier League»
Ποδόσφαιρο 10.08.25

«Συμβόλαιο για τρία χρόνια προσφέρει ο Παναθηναϊκός στον Καλάμπρια – Τον θέλει ομάδα και της Premier League»

Ιταλός δημοσιογράφος υποστηρίζει ότι ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει πρόταση τριετούς διάρκειας στον Νταβίντε Καλάμπρια, την ώρα που υπάρχει ενδιαφέρον και από ομάδα από την Premier League.

Σύνταξη
O προπονητής της Σλάβια για το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον Ζαφείρη: «Θέλει να μείνει εδώ»
Ποδόσφαιρο 10.08.25

O προπονητής της Σλάβια για το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον Ζαφείρη: «Θέλει να μείνει εδώ»

Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Χρήστου Ζαφείρη, έχοντας μάλιστα καταθέσει πρόταση στη Σλάβια Πράγας όμως σύμφωνα με τον προπονητή του ο Έλληνας μέσος δεν επιθυμεί να αποχωρήσει.

Σύνταξη
Γερμανία: Υπέρ της αναγνώρισης της Παλαιστίνης η πλειονότητα των πολιτών – Απογοητεύει ήδη ο Μερτς
Δύο δημοσκοπήσεις 10.08.25

Υπέρ της αναγνώρισης της Παλαιστίνης η πλειονότητα των Γερμανών - Απογοητεύει ήδη ο Μερτς

Τα υψηλότερα ποσοστά στήριξης ενδεχόμενης αναγνώρισης της Παλαιστίνης καταγράφουν οι ηλικίες 18-29 ετών (60%) και άνω των 60 (58%) - Μεγάλη δυσαρέσκεια για τις πρώτες 100 ημέρες της κυβέρνησης Μερτς

Σύνταξη
Ο Ντέιβιντ Τζάστις σπιλώνει την εικόνα της Χάλι Μπέρι – «Είναι αυτή η γυναίκα με την οποία θέλω να κάνω παιδιά;»
«Μεσοδυτικός τύπος» 10.08.25

Ο Ντέιβιντ Τζάστις σπιλώνει την εικόνα της Χάλι Μπέρι - «Είναι αυτή η γυναίκα με την οποία θέλω να κάνω παιδιά;»

«Δεν μαγειρεύει, δεν καθαρίζει, δεν φαίνεται πραγματικά μητρική» θυμάται ο πρώην παίκτης του αμερικανικού μπέιζμπολ Ντέιβιντ Τζάστις να σκέφτεται τότε για τη σταρ του Χόλιγουντ, Χάλι Μπέρι

Σύνταξη
Τσιτσιπάς: «Μου είχε λείψει ο πατέρας μου, υπέροχο που τον έχω ξανά στην ομάδα μου» (vid)
Τένις 10.08.25

Τσιτσιπάς: «Μου είχε λείψει ο πατέρας μου, υπέροχο που τον έχω ξανά στην ομάδα μου» (vid)

O Στέφανος Τσιτσιπάς σε δηλώσεις που έκανε μίλησε με πολύ «θερμά» λόγια για τον πατέρα του, τονίζοντας πόσο πολύ του είχε λείψει, ενώ τον χαρακτήρισε «σπουδαίο άνθρωπο».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;
Κάτι σαν σχέση 10.08.25

Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;

Situationship: όταν είστε οι δυο σας έχετε σχέση, αλλά μπροστά στους άλλους μοιάζετε με φίλοι. Γιατί συμβαίνει αυτό και πως μας επηρεάζει.

Σύνταξη
Φοιτητική στέγη: Ράλι τιμών όσο η προσφορά μειώνεται – Οι ακριβότερες και φθηνότερες περιοχές
Συστάσεις ΠΟΜΙΔΑ 10.08.25

Ράλι τιμών στη φοιτητική στέγη όσο η προσφορά μειώνεται - Οι ακριβότερες και φθηνότερες περιοχές

Η μεσοσταθμική αύξηση των μισθωμάτων για φοιτητική στέγη φθάνει το 7,3% σε σχέση με πέρυσι και το 110% σε βάθος δεκαετίας, δείχνουν τα στοιχεία της GEOAXIS - Συστάσεις ΠΟΜΙΔΑ προς μαθητές και γονείς

Σύνταξη
Γάζα: Πανελλαδικός ξεσηκωμός για την Παλαιστίνη – Ο χάρτης με τις συγκεντρώσεις
«Όχι στο όνομά μας» 10.08.25

Πανελλαδικός ξεσηκωμός για την Παλαιστίνη από την Κρήτη έως τον Έβρο - Ο χάρτης με τις συγκεντρώσεις

Σε κάθε νησί, σε κάθε τουριστικό προορισμό, σε χωριά λιγότερο και περισσότερο γνωστά και σε μια σειρά από πόλεις οργανώνονται σήμερα κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη

Σύνταξη
Η σχέση Τραμπ – Ερντογάν είναι «εξαιρετική» – Αλλά δοκιμάζεται, λόγω Ισραήλ, F-35 και Ιράν
Financial Times 10.08.25

Η σχέση Τραμπ – Ερντογάν είναι «εξαιρετική» – Αλλά δοκιμάζεται, λόγω Ισραήλ, F-35 και Ιράν

Η σύνοδος του ΝΑΤΟ ήταν αποκαλυπτική της σχέσης Τραμπ-Ερντογάν, κυρίως μετά της συνάντησή τους. Αλλά η στάση της Τουρκίας σε θέματα που αφορούν τη Μέση Ανατολή μπορεί να την πλήξουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
