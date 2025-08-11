Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια πραγματικότητα και, όπως αναμενόταν, δεν θα έμενε ανεκμετάλλευτη και από τους πολιτικά δρώντες. Είτε για καλό είτε για κακό. Πλέον υπάρχουν σημαντικά στοιχεία από όλο τον κόσμο που αποδεικνύουν ότι οι τεχνολογίες Γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης (GenAI) υιοθετούνται ευρέως για την διεξαγωγή εκστρατειών κατά τη διάρκεια εκλογών. Και ο φόβος για παραπληροφόρηση είναι σημαντικός και βάσιμος.

Η Διεθνής Επιτροπή για το Περιβάλλον Πληροφοριών (IPIE) πραγματοποίησε έρευνα για τις εκλογικές αναμετρήσεις του 2024. Η περσινή χρονιά ήταν πραγματικά σημαντική, καθώς εκλογές έγιναν σε πάρα πολλές χώρες, με πιο γνωστές τις προεδρικές στις ΗΠΑ.

Η IPIE διαπίστωσε ότι αυτό το παγκόσμιο κύμα εκλογών ήταν το πρώτο στην εποχής της τεχνητής νοημοσύνης.

Πώς επέδρασε

Από την αρχή της «γέννησής» της, η τεχνητή νοημοσύνη δημιούργησε ερωτήματα αν θα μπορούσε να επηρεάσει την κατ’ εξοχήν δημοκρατική διαδικασία στον σύγχρονο κόσμο. Θα προκαλούσε κύμα κακόβουλων deepfakes και ανεπιθύμητων μηνυμάτων που δημιουργούνται από μεγάλα γλωσσικά μοντέλα; Ή θα ενδυνάμωνε τους πολιτικούς, επιτρέποντάς τους να απευθυνθούν σε διαφορετικά κοινά, που π.χ. μιλούν διαφορετικές γλώσσες; Και οι ψηφοφόροι θα είχαν περισσότερες πηγές για να ενημερωθούν ή θα παγιδεύονταν σε κατευθυνόμενες πληροφορίες;

Η έρευνα της IPIE διαπίστωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιήθηκε στο 80% των εκλογικών αναμετρήσεων του 2024, από τις ΗΠΑ έως την Ινδία και από τη Βρετανία έως την Ινδονησία. Στην Ευρώπη, η Κομισιόν είχε προειδοποιήσει για τους κινδύνους παρεμβάσεων μέσω ΑΙ.

Οι μόνες χώρες που δεν επηρεάστηκαν σε σημαντικό βαθμό ήταν μικρές. Ενώ οι μόνες χώρες με πληθυσμό άνω των δύο εκατομμυρίων κατοίκων που δεν επηρεάστηκαν καθόλου από την τεχνητή νοημοσύνη ήταν μόλις τρεις: η Μποτσουάνα, η Μογγολία και το Τόγκο.

Επιβλαβή 7 στα 10 περιστατικά

Τα βασικά ευρήματα της έρευνα της IPIE είναι ότι η χρήση της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης στις εκλογικές αναμετρήσεις δεν έγινε «για καλό».

Ξεκινώντας από το γεγονός ότι διαπιστώθηκε ότι τα τέσσερα πέμπτα των χωρών που έκαναν εκλογές το 2024 είχαν περιστατικά με τεχνητή νοημοσύνη, οι επιστήμονες επιβεβαίωσαν τα εξής:

Η συντριπτική πλειονότητα (90%) των περιστατικών αφορούσε τη δημιουργία περιεχομένου, όπως ηχητικά μηνύματα, εικόνες, βίντεο και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σχεδόν τα μισά από τα περιστατικά (46%) δεν έχουν γνωστή πηγή, το 25% προήλθε από πολιτικούς υποψηφίους και κόμματα, το 20% προήλθε από ξένους παράγοντες (20%) και τα υπόλοιπα προήλθαν από άλλες πηγές (9%).

Περισσότερα από τα δύο τρίτα (69%) των περιστατικών καταγράφηκαν ως περιστατικά που είχαν επιβλαβή ρόλο στις εκλογές.

Πρόκληση για τη δημοκρατία

Η επικεφαλής της έρευνας, δρ Ίνγκα Τράουτιγκ, επισήμανε ότι η γενετική Τεχνητή Νοημοσύνη παρουσιάζει «μοναδικές προκλήσεις για τα δημοκρατικά συστήματα σε όλο τον κόσμο, συχνά εντείνοντας τα υπάρχοντα προβλήματα και καθιστώντας πιο δύσκολο για τους ψηφοφόρους να διακρίνουν ακριβείς πληροφορίες».

Εκτίμησε ότι στις εκλογικές αναμετρήσεις του 2024, «τα πιθανά οφέλη αυτών των τεχνολογιών επισκιάστηκαν σε μεγάλο βαθμό από την επιβλαβή κακή χρήση τους». Και κατέληξε: «Είναι πιο σημαντικό από ποτέ να κατανοήσουμε αυτούς τους κινδύνους και να υποστηρίξουμε τις προσπάθειες που προωθούν την υπεύθυνη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε δημοκρατικά πλαίσια».

Υπάρχουν θετικά στη χρήση της, ειδικά όσον αφορά τις εκλογικές αναμετρήσεις; Σύμφωνα με τον Economist, ναι. Αλλά και όχι. Φέρνει ως παράδειγμα τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης για τη μεταγλώττιση της ομιλίας ενός πολιτικού σε μια μειονοτική γλώσσα. Αυτό θα επέτρεπε στον πολιτικό να κερδίσει σεβασμό –πιθανόν και ψηφοφόρους- σε υποεκπροσωπούμενες ομάδες. Αλλά τι θα συνέβαινε αν το βίντεο με τη μεταγλωττισμένη ομιλία έφερε το λογότυπο της υπεύθυνης εταιρείας συμβούλων διαχείρισης;

Νεκροί ξαναζωντάνεψαν…

Στη Μαδαγασκάρη, για παράδειγμα, η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιήθηκε ανοιχτά από την κυβέρνηση και ο αντίκτυπος ήταν θετικός. Βοήθησε στην αναγνώριση των ψηφοφόρων.

Αλλά στην Ινδία τα πράγματα ήταν περίπλοκα. Υποψήφιοι «έφεραν στη ζωή» δημοφιλείς νεκρούς πολιτικούς για να κερδίσουν την εύνοια των ψηφοφόρων. Στο Μπανγκλαντές ένα deepfake έδειχνε μια υποψήφια να αποσύρεται από την προεκλογική κούρσα.

Και όπου η χρήση της τεχνολογίας αυτής γινόταν από ξένους παράγοντες, είχε πάντα εχθρικό αποτέλεσμα. Στα Νησιά του Σολομώντα, για παράδειγμα, οι 750.000 πολίτες της χώρας έγιναν στόχος Ρώσων και Κινέζων παραγόντων.

Στη Ρουμανία, οι προεδρικές εκλογές ακυρώθηκαν και επαναλήφθηκαν, αφότου το συνταγματικό δικαστήριο δήλωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιήθηκε σε εκστρατεία εκλογικής παρεμβολής.

«Παρούσα απειλή»

Ο καθηγητής Σεμπάστιαν Βαλενθουέλα, Επικεφαλής Επιστημονικός Διευθυντής της IPIE, επισημαίνει ότι η έρευνα καθιστά σαφή τον κίνδυνο.

«Η Γενετικά Τυπική Νοημοσύνη δεν αποτελεί πλέον μελλοντική απειλή, είναι μια παρούσα δύναμη. Αν και η χρήση του από πολιτικά κόμματα και υποψηφίους είχε μερικές φορές ως στόχο την ενημέρωση και την εμπλοκή, η εκτεταμένη κακή χρήση του υπογραμμίζει πόσο γρήγορα η καινοτομία μπορεί να ξεπεράσει την ικανότητά μας να παρακολουθούμε και να μετριάζουμε την εκλογική χειραγώγηση».

Το ζήτημα πλέον είναι πώς μπορεί να προστατευθούν οι εκλογές από μια τεχνολογία η οποία «τρέχει» με ταχύτητες πολύ μεγαλύτερες από αυτές που μπορούμε να παρακολουθήσουμε. Και φυσικά, ποιος έχει την ευθύνη για τον έλεγχο και την επιτήρησή της.

Τι είναι η IPIE

Η Διεθνής Επιτροπή για το Περιβάλλον Πληροφοριών (IPIE), σύμφωνα με την ιστοσελίδα της, είναι ένας ανεξάρτητος και παγκόσμιος επιστημονικός οργανισμός που παρέχει επιστημονική γνώση σχετικά με την υγεία του παγκόσμιου περιβάλλοντος πληροφοριών. Με έδρα την Ελβετία, η IPIE προσφέρει στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, στη βιομηχανία και στην κοινωνία των πολιτών εφαρμόσιμες επιστημονικές αξιολογήσεις σχετικά με απειλές για το περιβάλλον πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της προκατάληψης για την τεχνητή νοημοσύνη, της αλγοριθμικής χειραγώγησης και της παραπληροφόρησης.

Η IPIE είναι ο μόνος επιστημονικός φορέας που οργανώνει, αξιολογεί και αναβαθμίζει συστηματικά την έρευνα με τον ευρύ στόχο της βελτίωσης του παγκόσμιου περιβάλλοντος πληροφοριών. Εκατοντάδες ερευνητές παγκοσμίως συνεισφέρουν στις εκθέσεις της IPIE.